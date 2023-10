Die Entscheidung von Biden, Kriegsschiffe an die Küste des Gazastreifens zu entsenden, ist noch gefährlicher, als wir dachten.

Die Versuchung für Benjamin Netanyahu, einen inszenierten Angriff auf die Amerikaner zu arrangieren, ist zu groß, wenn er sieht, dass der Konflikt nicht seinen Wünschen entspricht.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu setzt alles auf eine Karte: dass die USA rundum auf seine wahnwitzige Idee eines regionalen Krieges zwischen Israel und Irans Stellvertretern in der Region eingehen werden.

Für Netanyahu war dies von Anfang an immer der Plan. Aber es erfordert eine Reihe von Schritten, um dieses Ziel zu erreichen. Zunächst einmal muss er die Biden-Regierung davon überzeugen, sich der IDF in ihrem Krieg im Gazastreifen anzuschließen. Und selbst das wird nicht einfach sein.

Am liebsten würde er Washington direkt in den Konflikt mit der Hamas einbeziehen, weil er hofft, den Krieg auf den Libanon und den Iran auszudehnen, wie kürzlich Michael Maloof, ein ehemaliger hochrangiger Sicherheitspolitikanalyst im US-Verteidigungsministerium, Russia Today sagte. Maloof hat sicherlich recht, aber die Entscheidung von Biden, eine Flotte von Kriegsschiffen an die östliche Mittelmeerküste zu schicken, ist auf so vielen Ebenen gefährlich. Es ist leicht zu erkennen, dass Biden Israel unterstützen und auch physisch in der Region präsent sein will, um die Hisbollah dazu zu bringen, zweimal darüber nachzudenken, die Gelegenheit zu nutzen, während die IDF im Gazastreifen beschäftigt ist, einen Überraschungsangriff zu starten. Das Problem bei dieser Denkweise ist, dass die Hisbollah nicht so leicht von solchen Schritten bedroht wird und höchstwahrscheinlich gezwungen sein wird, in größerem und gewagterem Maße darüber nachzudenken, einen solchen Angriff durchzuführen, während die US-Schiffe bereit sind, den Südlibanon zu bombardieren, als wenn sie nicht da wären. Dies ist definitiv ein Eigentor.

Zweitens ist die Versuchung für Netanyahu, einen inszenierten Angriff auf die Amerikaner zu arrangieren, zu groß, wenn er sieht, dass der Konflikt nicht seinen Wünschen entspricht.

Die andere Sorge, die berücksichtigt werden muss, ist, dass die Amerikaner selbst taktische Fehler machen könnten. Eine Fehlkalkulation in dieser Situation ist extrem gefährlich, und die Amerikaner haben in der Region bereits eine Geschichte von solchen Fehlern. Ein solcher Fehler würde die gesamte Region in den Krieg mit dem Iran stürzen, von dem Netanyahu sein ganzes Leben lang geträumt hat. Und es gäbe keinen einfachen „Ausweg“ für die Amerikaner.

Am Montag, dem 9. Oktober, ordnete die USA den Flugzeugträger USS Gerald R. Ford und fünf Lenkwaffenzerstörer in das östliche Mittelmeer. Laut Maloof „erfüllt das Netanyahus wildeste Träume“.

„Er wollte die USA in diesen Konflikt verwickeln“, sagte der ehemalige Pentagon-Beamte gegenüber RT.

Netanyahu „möchte den Krieg mit dem Libanon eröffnen, indem er die Hisbollah angreift“, um sein ultimatives Ziel zu erreichen, „die nuklearen Anlagen des Irans zu bombardieren“, fügte Maloof hinzu. Dafür muss er einen „Golf von Tonkin-Moment“ haben, sofern man so sagen kann.

Einige werden sich daran erinnern, wie der US-Präsident Lyndon Johnson den Vietnamkrieg 1964 mit einer kleinen gefälschten Nachricht begann, indem er Schiffe in den Golf von Tonkin schickte. Ein angeblicher Angriff nordvietnamesischer Streitkräfte auf zwei US-Zerstörer wurde dann als Vorwand für eine direkte Beteiligung verwendet. In diesen Tagen musste die LBJ-Regierung lediglich ankündigen, dass diese Schiffe von nordvietnamesischen Streitkräften angegriffen worden waren. Das reichte aus, um den Vietnamkrieg zu rechtfertigen, einen Krieg, den nicht nur Amerikaner verloren, sondern der auch die US-Außenpolitik für Jahrzehnte neu definierte.

Die USA haben auch zugesagt, Israel mit Waffen und Munition zu unterstützen, wobei das Pentagon behauptet, genug davon zu haben und gleichzeitig die Ukraine zu versorgen. Maloof ist jedoch skeptisch gegenüber dieser Behauptung.

Und so sind alle Zutaten vorhanden, damit der Kessel überkocht. Wenn Netanyahu zufrieden ist, dass der Angriff auf den Gazastreifen nach Plan verläuft – eine militärische Strategie, die darauf basiert, den Feind zuerst auszuhungern, bevor zweitklassige IDF-Infanterie (das schlechteste Geheimnis im Nahen Osten ist, wie schlecht die israelische Infanterie auf dem Schlachtfeld ist) eingesetzt wird -, dann entscheidet er vielleicht, sich nicht an die Amerikaner für den großen Plan zu wenden. Aber wenn es schwieriger wird, wird er vielleicht direkte Gespräche mit Biden und seinen Beratern über das Ausmaß der Unterstützung führen, die er in einem größeren, breiteren Krieg erhoffen kann. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Biden ihn unterstützt, denn das Letzte, was er vor einer Wiederwahl benötigt, ist ein Weltkrieg im Nahen Osten und amerikanische Leichensäcke. Und so wird die natürliche Entwicklung sein, dass Netanyahus Leute zu dem Schluss kommen, dass der einzige Weg, Amerika einzubeziehen, darin besteht, wenn es keine Wahl hat. Die einzige wirkliche Möglichkeit, dies zu garantieren, besteht darin, dass diese US-Kriegsschiffe angeblich von Hisbollah-Raketen im Südlibanon angegriffen werden.

Es könnte schwieriger sein, die schiitische Gruppe im Libanon dazu zu bringen, dies zu tun, als Netanyahu glaubt. Die Hisbollah versteht die List nur allzu gut und lässt sich nicht in eine Provokation verwickeln. Und es besteht immer die Möglichkeit, dass die Hamas selbst eine Rakete auf eines von ihnen abschießt und dies bequemerweise als Angriff aus dem Libanon gesehen wird. Es wird tatsächlich nicht darauf ankommen, von wo es kommt. Die Amerikaner werden später alle forensischen Audio-Visuellen fälschen und sie an Journalisten weitergeben, die gerne eine gute Geschichte veröffentlichen, genauso wie sie US-Journalisten belügen, wenn es darum geht, genug Munition für einen solchen Krieg bereitzustellen, obwohl die ganze Welt und ihr Hund wissen, dass die Bestände sehr niedrig sind.