Die Entscheidungen, die in den letzten 18 Monaten getroffen wurden, sowie über die wahren Beweggründe für die Abriegelungen, die Maskenpflicht und die Einführung der Injektionen

Es ging schon immer um die Pässe

Auszüge – 42 Minuten:

Für mich ist es eine wirtschaftliche Entscheidung. Die Fiat-Währung kollabiert, sie ist nur noch Papier. Währungen funktionieren gut, wenn sie nicht in Frage gestellt werden, was im Moment der Fall ist… die Wirtschaft brach 2008 unter der Last von Gier und Betrug zusammen. Seitdem wird sie am Leben erhalten.

Im August 2019… Black Rock legte den Zentralbanken ein Papier vor, das einen direkten Reset vorsah (bei dem die Zentralbanken Geld direkt in die Hände der Öffentlichkeit geben, um den erwarteten Zusammenbruch zu verhindern).

Einen Monat später brach der Repo-Markt zusammen, das Gelddrucken begann ernsthaft; sie konnten das Loch nicht stopfen.

Die Bill Gates Event 201 Pandemie war wie die „eigentliche Pandemie“ – das Endspiel ist die digitale Währung der Zentralbank. Bevor Sie eine digitale Währung der Zentralbank haben, müssen Sie eine digitale ID haben. Um eine digitale ID zu erhalten, benötigen sie Ihre Daten (Gesundheitsdaten, ethnische Zugehörigkeit, sozialer Hintergrund, Familie, strafrechtliche Verurteilungen usw.) und Sie brauchen einen Reisepass.

Die geplante digitale Währung ist programmierbares Geld; sie können dann entscheiden, wo und wie Sie das Geld ausgeben, z. B. nur in einem Radius von 5 Meilen um Ihren Wohnort. Sie können Sie nach Belieben besteuern, nicht nur als Einkommenssteuer, sondern auch als Vermögenssteuer. Sie kennen jedes einzelne Pfund, das Sie ausgeben, und alles, was bei Ihnen ein- und ausgeht, und sie können das kontrollieren.

Sie haben das Potenzial für ein chinesisches Sozialkreditsystem auf Steroiden.

Wir alle müssen die Injektion haben, so wie wir alle die Pässe haben müssen.

Nach vorsichtigen Schätzungen wurden 25 % des gesamten jemals geschaffenen Geldes in den letzten 15 Monaten gedruckt. Das ist Inflation, Geldschöpfung ist gleich Inflation.

Wir beginnen, Preiserhöhungen zu sehen; die Produktion ist aufgrund von Stilllegungen niedriger, was ebenfalls zu Inflation führen wird. Dies ist eine Steuer auf Ihre Kaufkraft. Das ist ein Raub des Reichtums. Die Wirtschaft ist jetzt ein Kartenhaus.

Sie versuchen, sie lange genug zu stützen, um ihr neues System einzuführen, aber es könnte einen Katalysator aus China (Evergrande) oder den USA (Schuldenrückzahlungen) geben, es gibt auch Probleme mit den Energieunternehmen und den Preisen, die Transportkosten sind um 1000% gestiegen, und die Probleme mit den Arbeitnehmern, die auf die Straße gesetzt werden, wirken sich ebenfalls auf die Produktion aus.