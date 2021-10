Bericht: Southwest Airlines hält sich an Biden-Impfpflicht für alle Mitarbeiter

Reuters berichtet, dass die Fluggesellschaft Southwest Airlines angekündigt hat, bis Anfang Dezember eine COVID-Impfpflicht für alle ihre Mitarbeiter einzuführen, um dem von der Regierung Biden erlassenen Bundesmandat nachzukommen.

„Southwest Airlines muss sich den anderen Fluggesellschaften der Branche anschließen und die COVID-19-Impfvorschrift der Bundesregierung einhalten“, sagte Gary Kelly, CEO von Southwest Airlines, und wies darauf hin, dass sich die Angestellten der Vorschrift unterwerfen müssen, wenn sie bei der Fluggesellschaft bleiben wollen.

Reuters stellt fest, dass ein internes Memo an die Mitarbeiter diese anweist, ihren Impfstatus mit den entsprechenden Unterlagen bis zum 24. November einzureichen, und rät den Mitarbeitern: „Wenn Sie noch nicht vollständig geimpft sind, planen Sie entsprechend, um die Frist einzuhalten“.

Das Mandat, das sowohl für Bundesauftragnehmer als auch für direkt bei der Regierung Beschäftigte gilt, wird auch von American Airlines befolgt werden, wie das Unternehmen letzte Woche mitteilte.

In einem Brief an die Mitarbeiter schrieben der Vorstandsvorsitzende und CEO Doug Parker und Präsident Robert Isom: „Während wir uns noch mit den Details der Bundesanforderungen befassen, ist es klar, dass Teammitglieder, die sich entscheiden, ungeimpft zu bleiben, nicht bei American Airlines arbeiten können.“

Ein Angestellter von American Airlines sprach sich am Montag gegen die Maßnahme aus und schwor, „kämpfend unterzugehen“.

„Wir haben es irgendwie kommen sehen“, sagte der Kundendienstmitarbeiter Ryan Wellington gegenüber Reportern und fügte hinzu: „Wir dachten einfach, dass die Regierung, wenn wir an der Reihe sind, ihre Meinung dazu ändern würde, aber wir sind irgendwie naiv zu glauben, dass das der Fall sein würde.“

„Wir haben die Freiheit, keine Dinge in unseren Körper zu stecken, die wir nicht wollen, also haben wir von unserem oberen Management mehr Widerstand erwartet, aber offensichtlich sind ihnen die Hände gebunden, weil es sich um eine Bundessache handelt und nicht um eine Sache von American Airlines“, so Wellington weiter.

„Ich weiß, woran ich glaube“, fuhr er fort und betonte: „Ich vertraue meiner Wissenschaft, meiner Anatomie, meinem Immunsystem. Ich vertraue auf die Informationen, die uns gegeben wurden, denn obwohl wir uns seit fast zwei Jahren mit COVID befassen, haben wir gezeigt, dass eine große Mehrheit der Bevölkerung auch ohne diese Art von Mandaten durchkommen kann.“

Im August kündigte United Airlines als erste Fluggesellschaft an, Impfungen vorzuschreiben, wobei CEO Scott Kirby und Präsident Brett Hart feststellten: „Wir wissen, dass einige von Ihnen mit dieser Entscheidung, die Impfung für alle United-Mitarbeiter vorzuschreiben, nicht einverstanden sind, aber wir haben Ihnen und Ihren Kollegen gegenüber keine größere Verantwortung, als Ihre Sicherheit bei der Arbeit zu gewährleisten, und die Fakten sind eindeutig: Jeder ist sicherer, wenn jeder geimpft ist.“

Auch JetBlue Airways und Alaska Airlines haben ihre Mitarbeiter kürzlich darüber informiert, dass sie sich impfen lassen müssen.

Wie wir gestern feststellten, erklärte Anthony Fauci am vergangenen Wochenende dreist, dass die Menschen die Vorstellung aufgeben müssen, dass sie das Recht haben, die Impfung abzulehnen, und argumentierte, dass die Aufgabe der Kontrolle darüber, was in den eigenen Körper injiziert wird, „dem Wohl der Gesellschaft dient“.

