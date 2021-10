Londons Blaupause für die Technokratie

Letzte Woche haben wir über Telosa berichtet, eine technokratische Metropole, in der bis 2060 um die 5 Millionen Menschen leben sollen. Zuvor haben wir uns mit den Plänen befasst, Nevada in ein Zentrum der Technokratie zu verwandeln. Diese Geschichten müssen erzählt werden, aber wenn wir nur in die Zukunft blicken, können wir die Tatsache übersehen, dass die technokratische Stadt in Wahrheit bereits hier ist.

London gilt seit langem als eine der größten Städte der Welt – im Guten wie im Schlechten. Sie hat viele der größten Künstler, Schriftsteller und Denker der Welt hervorgebracht. Viele der berühmtesten Museen der Welt befinden sich hier und beherbergen unbezahlbare historische Artefakte und Kunstwerke. Londons Paläste, Parks, Gärten und Plätze machen die Stadt zu einem Spielplatz für Architekten.

Umgekehrt ist London aber auch als ein Ort bekannt, an dem Freiheit und Privatsphäre fast ausgestorben sind. Die Stadt ist eine der am stärksten überwachten Städte der Welt und belegt weltweit den zweiten Platz bei der Anzahl der Überwachungskameras pro Quadratmeter (1.138) und den dritten Platz bei der Anzahl der Überwachungskameras pro Person (73 pro 1.000). Die Polizei der Stadt hat vor kurzem eine Gesichtserkennungstechnologie angeschafft, um historische Bilder von diesen Überwachungskameras sowie von Social-Media-Plattformen und anderen Quellen zu verarbeiten. Dies geschieht zusätzlich zu der bereits in der Stadt eingesetzten Live-Gesichtserkennungstechnologie (LFR).

Doch dies ist nur ein kleiner Teil des Lebens in einer der technokratischsten und am stärksten überwachten Städte der Welt. 2018 hat der Bürgermeister von London, Sadiq Khan, Smarter London Together ins Leben gerufen, seinen Fahrplan, um London zur „intelligentesten Stadt der Welt“ zu machen. Diese Initiative baut auf einer älteren sogenannten Roadmap aus dem Jahr 2013 auf, dem Smart London Plan, der vom damaligen Bürgermeister und heutigen Premierminister Boris Johnson vorgestellt wurde. Dies veranschaulicht perfekt, wie Politiker kommen, gehen und sich bewegen können, während die technokratische Agenda ohne Widerstand voranschreitet.

Im Jahr 2020 entwickelt das Smart London Board, die Gruppe, die dazu beiträgt, die im Smarter London Together-Fahrplan skizzierten Ziele zu verwirklichen, die Emerging Technologies Charter, „eine Reihe von Kriterien, die digitale Innovationen auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz (KI), Blockchain, virtueller Realität und mehr erfüllen sollten, wenn sie in der Hauptstadt eingesetzt werden.“ Die Erfüllung der in dieser Charta festgelegten Kriterien ist jedoch nicht zwingend erforderlich, damit eine neue Technologie tatsächlich eingesetzt werden kann. Dies ist wichtig zu wissen, um die Inhalte dieses Dokuments richtig zu interpretieren.

Die jüngste Fassung der Charta wurde letzte Woche veröffentlicht. Der Bürgermeister, ein bekennender Globalist, der sich der Erfüllung der Agenda „The Great Reset“ verschrieben hat, sagt, dass die Charta eine wichtige Rolle für die wirtschaftliche und soziale Erholung Londons spielen wird. Schauen wir uns an, wie diese Erholung aussehen wird.

Das Dokument beginnt mit dem Lob, dass London bereits eine der führenden technokratischen Städte auf dem Planeten ist, und hebt die Stadt als Drehscheibe für die Forschung, Entwicklung und Innovation von 5G, dem Internet der Dinge (IoT) und künstlicher Intelligenz (AI) hervor. In der Charta wird behauptet, dass diese Infrastruktur bereits vorhanden ist, um schnelle Downloadgeschwindigkeiten und schnelle Datenverarbeitungsmöglichkeiten zu gewährleisten. In Wirklichkeit ist dies die Infrastruktur, die die herrschende Klasse benötigt, um alle Aspekte des Lebens zu verwalten, einschließlich des menschlichen Körpers selbst.

In der Charta werden dann vier Grundsätze für die Einführung von Technologie in London aufgeführt.

Offen sein

Bei der Erprobung und dem Einsatz neuer Technologien wird die Regierung bestrebt sein, wo immer möglich „offen zu arbeiten“ und in „einfachem Englisch“ zu beschreiben, um was es sich bei der Technologie handelt, was sie kann, warum sie eingesetzt wird und „wo es angemessen ist“, die rechtlichen und ethischen Grundlagen dafür zu nennen.

Das bedeutet, dass die Regierung so viel wie möglich hinter verschlossenen Türen arbeiten wird, illegal und unethisch, so oft es ihr beliebt.

Wenn die Regierung von „einfachem Englisch“ spricht, meint sie damit kurze Wörter und kurze Sätze, die für jeden mit den Lesefähigkeiten eines 9-Jährigen geeignet sind. Mit anderen Worten: Die Regierung wird hochkomplizierte Technologie einsetzen und Ihnen nur dann davon erzählen, wenn ihr danach ist, und wenn sie das tut, wird sie mit Ihnen wie mit einem Kind sprechen.

Sie versprechen auch, mit den lokalen Gemeinschaften zu sprechen, personenbezogene Daten zu schützen und regelmäßig über ihre Vorhaben zu informieren, ganz im Namen der Offenheit.

Die negativen Auswirkungen von 5G auf den menschlichen Körper oder ethische Probleme im Zusammenhang mit virtueller Realität werden mit keinem Wort erwähnt.

Vielfalt respektieren

Der zweite Grundsatz der Charta für neue Technologien enthält die üblichen banalen Plattitüden über Vielfalt und Inklusion, die im Mittelpunkt jeder globalistischen oder technokratischen Erklärung stehen. Allerdings gibt es hier ein sehr aufschlussreiches Detail, das zeigt, wie diese Agenda den Weg für eine Zweiklassengesellschaft ebnet. Inmitten all der Bemühungen, Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zu berücksichtigen, gibt es Raum, andere auszuschließen:

Öffentliche Einrichtungen müssen zum Beispiel darlegen, wie die Technologie oder der Dienst die Gleichstellungspflicht des öffentlichen Sektors erfüllt… Wenn bestimmte Gruppen von den Vorteilen neuer Technologien ausgeschlossen sind, sollte die Technologie einen klaren Grund haben, warum sie diesen Gruppen nicht dient.

Wer sind diese bestimmten Gruppen? Die Charta klärt das nicht, aber in einer Zeit, in der die britische Regierung derzeit versucht, das Parlament zu umgehen, um Impfpässe durch die Hintertür einzuführen, braucht es nicht viel Phantasie, um zu wissen, für wen dies reserviert ist. In diesem technokratischen Überwachungssystem wird ein Einwohner oder Besucher Londons ein digitales Impfzertifikat benötigen, um am öffentlichen Leben teilzunehmen. Sollte dies verwirklicht werden, ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Impfzertifikat in eine digitale Geldbörse für eine auf der Blockchain basierende digitale Zentralbankwährung umgewandelt wird.

Heute sind es nur verschiedenfarbige Armbänder zur Unterscheidung zwischen „geimpften“ und „ungeimpften“ Schülern. Morgen können die Bürokraten, die hinter der Emerging Technology Charter und dem Smart London Board stehen, mit nur einem Schalter oder einem Tastendruck jedem, den sie für unwürdig halten, den Zugang zu diesen sogenannten nützlichen neuen Technologien verwehren.

Seien Sie vertrauenswürdig mit den Daten der Menschen

„London braucht sichere und nützliche Wege der Datennutzung und -weitergabe, die Vertrauen bei unseren Partnern und Bürgern schaffen“, so die Autoren der Charta. In der Charta werden alle Methoden aufgelistet, mit denen die Stadt verspricht, Daten, einschließlich biometrischer Daten, auf ethische Weise zu sammeln, zu überprüfen und zu speichern.

Dies ist vielleicht der offensichtlichste Abschnitt der Charta, der unaufrichtig ist. Nicht nur, weil die Befolgung dieser Charta von vornherein völlig freiwillig ist, sondern auch, weil sie zwei entscheidende Aspekte der Datenerhebung und -verwendung im Vereinigten Königreich ausspart.

Der erste ist das Government Communications Headquarters (GCHQ), das englische Pendant zur National Security Agency (NSA). Das GCHQ sammelt, prüft und speichert eine unüberschaubare Menge an Daten über die britische Öffentlichkeit, ohne dass es dafür eine Rechenschaftspflicht oder Aufsicht gibt, was in der Emerging Technology Charter jedoch nicht erwähnt wird. Selbst wenn diejenigen, die die Charta befolgen, die Privatsphäre der Londoner absolut respektieren würden, wäre das ein strittiger Punkt, solange die Massenüberwachung durch das CQHQ nicht beendet wird.

Der zweite Punkt ist der Investigatory Powers Act 2016, auch bekannt als Snoopers Charter. Dieses Gesetz ermöglicht es der Regierung, ungestraft vor Gericht zu lügen, indem es eine Parallelkonstruktion gesetzlich verankert. Das funktioniert folgendermaßen:

Eine Parallelkonstruktion liegt vor, wenn die Regierung über eine Quelle von einer kriminellen Aktivität erfährt, die Informationen dann aber an eine Strafverfolgungsbehörde weitergibt, um die Untersuchung so zu „rekonstruieren“, dass der Ursprung dieser zweiten Untersuchung ein anderer ist als der der ursprünglichen Quelle.

Auch wenn die Charta für neue Technologien verbindlich wäre und die Privatsphäre aller Londoner Bürger wirklich schützen würde, würde dies die Regierung nicht daran hindern, diese Daten zu ihrem Vorteil zu nutzen, ohne dass die Öffentlichkeit erfährt, wie die Daten wirklich gesammelt wurden.

Nachhaltig sein

Welche technokratische Leitlinie wäre vollständig ohne ein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit? „London möchte, dass neue Technologien so nachhaltig wie möglich sind [und] zu dem Ziel des Bürgermeisters beitragen, eine kohlenstofffreie Stadt zu werden“, heißt es in der Charta. Und bis wann will der Bürgermeister London zu einer kohlenstofffreien Stadt machen? 2030 natürlich.

Das Leben aller Londoner wird in Khans intelligenter Stadt aufgezeichnet, aufgelistet, analysiert, katalogisiert, nachverfolgt und kontrolliert werden, aber zumindest wird dies auf nachhaltige Weise geschehen. Und mit nachhaltig ist gemeint, was immer nötig ist, um die Ressourcen des Planeten weiter zu zentralisieren und in immer weniger Hände zu legen, als Teil dessen, was James Corbett den 100-Billionen-Dollar-Bankster-Klimaschwindel nennt.

Die Situation in London veranschaulicht, wie leicht sich neue Kontrolltechnologien in unsere bestehende Infrastruktur einfügen lassen. Auf diese Weise können weder die Einwohner, die mit der U-Bahn fahren, noch die Touristen, die Fotos von Big Ben und dem Buckingham Palace machen, einfach ihren Geschäften nachgehen, ohne zu merken, dass um sie herum ein Versklavungsnetz aufgebaut wird. Bis zu dem Tag, an dem sie ihren Flug nicht mehr antreten können, weil sie kein Gesundheitszeugnis vorweisen können, keine Eintrittskarten für ein Theaterstück kaufen können, weil sie bei Rot über die Ampel gefahren sind, oder kein Fleisch mehr kaufen können, weil sie ihre monatliche Zuteilung an nachhaltigen Lebensmitteln überschritten haben. Aber dann ist es bereits zu spät.