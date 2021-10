„Programmierbare digitale Währung“: Die nächste Stufe der neuen Normalität?

Auf der Grundlage des Bitcoin-Modells planen die Zentralbanken, ihre eigenen „digitalen Währungen“ zu schaffen. Sie beseitigen jede verbleibende Privatsphäre, gewähren die totale Kontrolle über jede Transaktion und schränken sogar ein, wofür normale Menschen ihr Geld ausgeben dürfen.

Von dem Moment an, als Bitcoin und andere Kryptowährungen aufkamen und als unabhängiges und alternatives Tauschmittel außerhalb des finanziellen Status Quo verkauft wurden, war es nur eine Frage der Zeit, bis die neue Alternative absorbiert, modifiziert und im Dienste des Staates eingesetzt werden würde.

Hier kommen die „digitalen Währungen der Zentralbanken“ ins Spiel: die Mainstream-Antwort auf Bitcoin.

Für diejenigen, die noch nie von ihnen gehört haben: „Central Bank Digital Currencies“ (CBDCs) sind genau das, wonach sie klingen, nämlich digitalisierte Versionen des Pfunds/Dollars/Euros usw., die von Zentralbanken ausgegeben werden.

Wie Bitcoin (und andere Kryptowährungen) wäre auch die CBDC vollständig digital und würde damit den Kampf gegen das Bargeld weiter vorantreiben. Im Gegensatz zu Kryptowährungen würde es jedoch keine Verschlüsselung zur Wahrung der Anonymität geben. Das Gegenteil wäre der Fall, was die Idee der finanziellen Privatsphäre beenden könnte.

Sie haben vielleicht noch nicht viel von den CBDC-Plänen gehört, da sie im Wirrwarr der laufenden „Pandemie“ untergegangen sind, aber die Kampagne ist da und tuckert nun schon seit Monaten auf den hinteren Seiten herum. Gerade heute haben sowohl „Reuters“ als auch die „Financial Times“ darüber berichtet. Es ist ein langer, langsamer Betrug, aber dennoch ein Betrug.

Die Länder, in denen die Idee am weitesten fortgeschritten ist, sind China und das Vereinigte Königreich. Der chinesische digitale Yuan befindet sich seit 2014 in der Entwicklung und wird laufend und umfassend getestet. Das Vereinigte Königreich ist noch lange nicht so weit, aber der britische Schatzkanzler Rishi Sunak treibt die Entwicklung eines digitalen Pfunds voran, das in der Presse als „Britcoin“ bezeichnet wird.

Andere Länder, darunter Neuseeland, Australien, Südafrika und Malaysia, sind nicht weit davon entfernt.

Jerome Powell, Chef der US-Notenbank, kündigte an, in naher Zukunft einen detaillierten Bericht über den „digitalen Dollar“ zu veröffentlichen.

Die Vorschläge, wie diese CBDCs funktionieren könnten, sollten ausreichen, um selbst bei den vertrauensvollsten Gemütern die Alarmglocken schrillen zu lassen.

Den meisten Menschen würde es nicht gefallen, wenn die Regierung „alle Ausgaben in Echtzeit“ überwachen würde, aber das ist nicht das Schlimmste.

Die bei weitem gefährlichste Idee ist, dass jede zukünftige digitale Währung „programmierbar“ sein sollte. Das heißt, die Leute, die das Geld ausgeben, hätten die Macht zu kontrollieren, wie es ausgegeben wird.

Das ist weder eine Interpretation noch eine „Verschwörungstheorie“. Hören Sie sich nur an, was Agustin Carstens, der Leiter der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Anfang dieses Jahres sagte:

Hier ist das Zitat noch einmal, mit zusätzlicher Hervorhebung:

… woran man nicht nur erkennt, dass sie diese Macht wollen und anstreben, sondern auch, wie sie sie vor sich selbst rechtfertigen. Sie verwandeln das Geld anderer Leute in einen „Ausdruck ihrer Verantwortung“ und halten es daher für richtig, es zu kontrollieren.

Ein Artikel im „Telegraph“ aus dem Juni war ebenso offenherzig [unsere Hervorhebung]:

Der Artikel zitiert weiter Tom Mutton, einen Direktor der Bank of England:

Man könnte die Programmierbarkeit einführen […] Das könnte einige sozial nützliche Ergebnisse haben, indem man Aktivitäten verhindert, die in irgendeiner Weise als sozial schädlich angesehen werden.

Regierungen und Arbeitgeber, die sicherstellen, dass das von ihnen ausgegebene Geld nur für „vernünftige“ Dinge verwendet werden kann und nicht für „sozial schädliche“ Zwecke eingesetzt wird? Man braucht nicht viel Phantasie, um sich vorzustellen, wie sich dieses System entwickeln und die Gesellschaft in einen wahrhaft dystopischen Albtraum verwandeln könnte.

In China hat dieser Prozess bereits begonnen, und zwar mit einem charakteristischen Mangel an Subtilität. Auf dem Weg zur Freigabe ihrer digitalen Währung verbieten sie alle Kryptowährungen, um die Konkurrenz auszuschalten, und es ist bereits bekannt, dass der digitale Yuan programmierbar sein wird.

Der Ansatz des Westens wird wahrscheinlich weniger direkt sein, aber deswegen nicht weniger kontrollierend.

Der Britcoin wird wahrscheinlich nur unter „besonderen Umständen“ programmiert werden. Angefangen, wie der „Telegraph“ schreibt, mit staatlichen Leistungen. Sie werden so gekennzeichnet sein, dass sie nur für „lebensnotwendige Dinge“ ausgegeben werden. (Wenn das Universelle Grundeinkommen eingeführt wird, ist es natürlich möglich, dass die Mehrheit der Menschen auf „staatliche Leistungen“ angewiesen ist.)

Es ist auch nicht schwer, sich vorzustellen, dass programmierbares Geld in das Narrativ vom „Schutz des NHS“ einfließt, bei dem es den Menschen nicht erlaubt ist, staatliche Gelder für Zucker, Zigaretten oder Alkohol auszugeben. Oder Menschen, die auf Wartelisten für Organe stehen oder bei denen bestimmte Krankheiten diagnostiziert wurden, werden in ihren Löhnen und Ausgaben kontrolliert.

Im Großen und Ganzen liegt es jedoch in der Natur der britischen Tyrannei, inoffiziell zu sein. So wird die britische Regierung eine große Show daraus machen, auf ihre eigene Macht zur Programmierung des Geldes zu verzichten, und sich damit positiv von China abheben … aber gleichzeitig keine Schritte unternehmen, um große Unternehmen daran zu hindern, die von ihnen ausgegebenen Löhne zu „programmieren“.

Während also der Staat den digitalen Yuan in China kontrolliert, wird das digitale Pfund der Kontrolle der Unternehmen unterliegen und zur Durchsetzung der unausgesprochenen Partnerschaft zwischen Staat und Unternehmen verwendet werden, die den wahren Faschismus ausmacht.

Es wird wahrscheinlich mit kleinen, vorhersehbaren Maßnahmen beginnen, um den „Wettbewerb einzuschränken“. McDonald’s zum Beispiel wird es unmöglich machen, seinen Lohn bei Burger King auszugeben und umgekehrt. Cola und Pepsi. Starbucks und Costa. Sie verstehen schon.

Wir haben den Aufstieg der Stempelkultur, das gezüchtete Zeitalter der Identitätspolitik und der Tugendsignale miterlebt. Nun, stellen Sie sich vor, wie programmierbare Währungen dazu passen. Unternehmen könnten sich verpflichten, „Hass zu bekämpfen“, und ihre Mitarbeiter davon abhalten, Geld an Parteien, religiöse Gruppen, Wohltätigkeitsorganisationen oder Einzelpersonen zu spenden, die auf der schwarzen Liste stehen.

Im Zeitalter von Covid haben wir gesehen, wie Autoren/Schauspieler/Sänger, die aus der Reihe tanzen, einer giftigen Hexenjagd ausgesetzt sind, aber stellen Sie sich eine Welt vor, in der Unternehmen „auf diejenigen verzichten können, die Fehlinformationen verbreiten“, indem sie es unmöglich machen, die von ihnen gezahlten Löhne für Kunst/Filme/Musik/Bücher von erklärten Kritikern der Regierung auszugeben.

Vielleicht werden die Unternehmen dafür sorgen, dass nicht geimpfte Arbeitnehmer mehr Einschränkungen bei ihren Löhnen hinnehmen müssen als geimpfte. Vielleicht kann der Gehaltsscheck Ungeimpfter nicht in Kinos oder Nachtclubs ausgegeben werden, um „die Ausbreitung des Virus zu verhindern“.

John Cunliffe, stellvertretender Direktor der Bank of England, sagte dem „Telegraph“:

Vielleicht werden die Arbeitgeber also die Wahlmöglichkeit ganz abschaffen und einen negativen Test und/oder eine Impfauffrischung zur Voraussetzung für die Freigabe des Gehalts machen. Das könnte in Zukunft auf alle möglichen Verhaltensweisen angewandt werden.

Das Weltwirtschaftsforum hat eine klare Vision von der Zukunft, in der die Menschen „nichts besitzen und glücklich sind„. Kombiniert man dies mit einem anhaltenden Krieg gegen das Wohneigentum, kann man sich vorstellen, dass Arbeitgeber und Regierungen Geld herausgeben, das für die Miete, aber nicht für eine Hypothek ausgegeben werden kann.

Stellen Sie sich nun den entstehenden „Green New Deal“ vor. Harte Grenzen, wie viel Geld man für Benzin, Plastik oder Fleisch ausgeben darf.

Nur X Dollar für Flüge pro Jahr. Nur Y Pfund für Rindfleisch. Alles zum Wohle des Planeten.

Geld wird sich von einem Ausdruck der Unabhängigkeit in ein reines Gutscheinsystem verwandeln, das vollständig nach den Launen von Unternehmensmonolithen funktioniert.

The year is 2030.



To reduce your CO2 footprint, your food purchase with digital cash been declined because you went over your car mileage limit.



Its all tracked with your digital ID.



15 social credit score points have been deducted from your climate change passport.