Heute Zwangsimpfungen – morgen Organentnahme?

Dr. Torsten Trey, der Gründer und Geschäftsführer von Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH), gab kürzlich ein Interview über Chinas Einsatz von Gefangenen aus Gewissensgründen als Organspender für Transplantationen.

Dr. Trey weist darauf hin, dass die freie, freiwillige Zustimmung ein Fundament der westlichen Medizin ist und dass das chinesische Regime dieses Fundament zerstören möchte, um erzwungene „Spenden“ zum internationalen „gemeinsamen Standard in der Transplantationsmedizin“ zu machen. Das Ziel sei es, die Verwendung von politischen Gefangenen als „Lebensquelle, als lebendiger Pool von Organspendern“ zu legalisieren.

Die Auswirkungen von Dr. Treys Äußerungen auf die Zukunft der Behandlungen im Westen und sogar auf die NHS-Politik sind erschreckend, wenn man sie in den breiteren Kontext der letzten anderthalb Jahre stellt. Es gibt keine „freie, freiwillige Zustimmung“ mehr, wenn es um die Covid-Impfprogramme geht. Wir leben nicht mehr unter der Schirmherrschaft einer demokratisch gewählten Regierung, die im Interesse des Vereinigten Königreichs handelt, sondern einer von China inspirierten Maschinerie, die das britische Volk beherrschen will, anstatt ihm zu dienen.

Da die freie und freiwillige Zustimmung mit den Initiativen zur Erzwingung (und in einigen Bereichen auch zur Vorschrift) von Impfungen mit der Begründung, dass wir alle geimpft werden müssen, um unsere Mitbürger zu schützen, aus dem Fenster geworfen wurde, was soll die medizinischen Tyrannen davon abhalten, zu entscheiden, dass man, wenn man lebenswichtige und gesunde Organe hat, diese für das vom Staat verordnete Gemeinwohl hergeben muss?

Und was ist mit Nationen wie Australien und Amerika, die bereits Internierungslager für zurückkehrende Reisende oder für Ungeimpfte errichten? Diese Lager werden für jene Unglücklichen eingerichtet, die es gewagt haben, ins Ausland zu reisen, und für Gewissensgefangene, die die Regierung als „Gefahr für die öffentliche Gesundheit“ ansieht.

Werden die Nichtkonformen, die in Quarantänelager oder Umerziehungszentren geschickt werden, als Lager für dringend benötigte Organe im Rahmen eines Triage-Systems verwendet, das Patienten mit ausreichend großem Geldbeutel bevorzugt, um die Entscheidungsträger zu beeinflussen?

In Kazuo Ishiguros dystopischem Roman Never Let me Go aus dem Jahr 2005 wird eine Unterklasse zur Organspende herangezogen. Ishiguros Klone werden zu dem einzigen Zweck erschaffen, den von der Gesellschaft Auserwählten zu einem längeren Leben zu verhelfen, indem sie menschliche Gefühle wie Verliebtheit und Schmerz empfinden.

Die Parallele zu Ishiguros Szenario der medizinischen Tyrannei mag noch weit hergeholt erscheinen. Aber wir leben in einer Ära, die so sehr von Covid geprägt ist, dass man nicht sicher sein kann, wo das alles enden wird.

Die pandemische Geisteskrankheit ist in jede einzelne Facette des Lebens eingedrungen. Es ist eine Verirrung, die in wenigen Jahren nicht mehr aufzuhalten sein wird. Während das Grundgefüge der Gesellschaft Faden für Faden auseinandergerissen wird, werden wir Zeuge, wie sich viele Konstruktionen auflösen. Damit einher geht die Demontage der medizinischen Ethik, einschließlich der Abschaffung der freien und freiwilligen Zustimmung zu einer Behandlung wie einer Impfung. Wo wird die Grenze gezogen, und wird man in ein paar Jahrzehnten immer noch eine Einwilligung für eine Organspende benötigen?

Wenn ich auf den Knopf meiner sprechenden Yoda-Puppe drücke und er sagt: „Angst ist der Weg zur dunklen Seite“, dann bestätigt er meinen beunruhigenden Verdacht, dass der Terror und die Zwangsmaßnahmen, die uns in den letzten anderthalb Jahren auferlegt wurden, erst der Anfang sind und dass eine Macht uns alle auf die dunkle Seite ziehen wird.

In einem Artikel für Unherd hat Mary Harrington letztes Jahr erörtert, „inwieweit die Pandemie die westlichen Nationen dazu zwingt, China ähnlicher zu werden“. Hoffen wir, dass sie mit ihrer Annahme nicht recht hat, dass der Westen dem Beispiel Chinas folgen wird.