Wie der Westen die Abriegelung nach chinesischem Vorbild übernommen hat

mises.org: Vor der weltweiten Pandemie, die durch SARS-CoV-2 oder Covid-19 ausgelöst wurde, betrachteten viele die Vereinigten Staaten als einen Leuchtturm der Freiheit und des Friedens. Im Vergleich zu den rauen Realitäten in der Welt mag das stimmen. Schließlich wird die Wahrnehmung von Freiheit und Freiheit durch die Perspektive verzerrt. In den letzten Wochen hat die Regierung Biden ihren zunehmend autoritären Ansatz zur „Bewältigung“ der Bedrohung durch das Virus verschärft. Sogar Präsident Biden selbst erklärte, dass die Sicherheit Vorrang vor der Freiheit hat. Beispiele für die Übergriffigkeit der Biden-Regierung sind die Ausweitung des Räumungsmoratoriums durch die Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention, Impfstoffvorgaben durch das Arbeitsministerium und Untersuchungen gegen Bundesstaaten, die sich weigern, die von der Bundesregierung bevorzugten Richtlinien für die öffentliche Gesundheit einzuhalten.

In den vergangenen achtzehn Monaten haben unzählige Kommentatoren erklärt, dass die Pandemie wie ein Krieg behandelt werden sollte, wobei sie oft militärische Analogien verwendeten. Während einer früheren Pandemie veröffentlichte die American Civil Liberties Union (ACLU), die wichtigste Bürgerrechtsorganisation des Landes, einen Bericht, in dem sie vor der Verhängung nationaler Sicherheitsmaßnahmen durch die Regierung warnte, um gegen einen „unsichtbaren Feind“ vorzugehen. In einem ACLU-Bericht aus dem Jahr 2008 heißt es dazu:

„Zwang und rohe Gewalt sind selten notwendig. Tatsächlich sind sie in der Regel kontraproduktiv – sie schüren unnötigerweise das Misstrauen der Öffentlichkeit und ermutigen die Menschen, die am dringendsten eine Behandlung benötigen, sich den Gesundheitsbehörden zu entziehen.“

Die vergangenen achtzehn Monate haben gezeigt, dass die öffentlichen Gesundheitseinrichtungen ihre Rolle als Teil des breiteren nationalen Sicherheitsapparats der Nation sehen.

Als ob die ACLU die Reaktion der Regierung auf Covid-19 vorausgesehen hätte, stellt ihr Bericht Folgendes fest:

„Zu oft greifen die politischen Entscheidungsträger auf Strafverfolgungs- und nationale Sicherheitsmaßnahmen zurück, die nicht nur die Rechte des Einzelnen unnötig unterdrücken, sondern sich auch als unwirksam erwiesen haben, wenn es darum geht, die Ausbreitung der Krankheit zu stoppen und Leben zu retten.“

In der Anfangsphase der Pandemie haben Gouverneure aller politischen Richtungen in ihren jeweiligen Bundesstaaten ähnliche Abschottungsmaßnahmen ergriffen. Nach einigen Wochen zogen konservativ eingestellte Gouverneure diese Erlasse langsam zurück, als sie mehr über die Übertragbarkeit und die Tödlichkeit der Bedrohung erfuhren. Progressiv eingestellte Gouverneure zögerten eher, diese Erlasse zurückzunehmen.

Als die Impfstoffe auf breiter Front verfügbar wurden, erwärmten sich die Menschen im ganzen Land langsam für die Idee, die Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 aufzuheben. Einige fortschrittlich gesinnte amerikanische Städte wie New York City, San Francisco und New Orleans haben sich dafür entschieden und gleichzeitig einen digitalen Gesundheitspass eingeführt, der oft als Impfpass bezeichnet wird. Andere Städte stehen diesem Konzept eher skeptisch gegenüber; die Bürgermeisterin von Boston, Kim Janey, verglich das Konzept mit den Freiheitspapieren aus der Zeit der Sklaverei.

In den ersten Tagen der Massenimpfkampagne war der Impfpass nur eine abstrakte Idee. Die städtische Elite und die Führungsschicht haben die Idee, eine Impfung oder den Nachweis eines negativen Covid-Tests zu verlangen, um am täglichen Leben teilzunehmen, voll und ganz unterstützt. Es ist unwahrscheinlich, dass der Impfpass jemals vollständig von der Regierung der Vereinigten Staaten als Politik übernommen wird. Es ist auch unklar, was das Endziel unserer Politik zur Eindämmung von Covid-19 ist. Die widersprüchlichen Botschaften zur öffentlichen Gesundheit haben zu Befürchtungen über eine „permanente Pandemie“ geführt, bei der die Notstandsbefugnisse auf unbestimmte Zeit in Anspruch genommen werden.

Die Idee des Impfpasses wächst

Zusammen mit einem Großteil des globalen Establishments – z. B. der Weltgesundheitsorganisation – hat der chinesische Präsident Xi Jinping im November 2020 ein Konzept befürwortet, das dem Impfpass ähnelt:

„einen globalen Mechanismus zur gegenseitigen Anerkennung von Gesundheitszeugnissen auf der Grundlage von Nukleinsäure-Testergebnissen in Form von international anerkannten QR-Codes.“

Auch wenn sich die Idee von Präsident Xi ausdrücklich auf einen negativen Covid-Test und nicht auf den Nachweis einer Impfung bezieht, bleibt das zugrunde liegende Konzept des „Vorzeigens der Papiere“ bestehen. Andere Regime setzten bald auf ähnliche Ideen.

Auch der chinesische Staat war ein früher Befürworter des Einsatzes digitaler QR-Codes, um das Land bei der Bewältigung der Pandemie zu unterstützen. Digitale QR-Codes sind ein einfaches und effizientes Mittel zur Verfolgung der eigenen Bewegung und zur Überprüfung des Identitätsnachweises für alle, die ein Smartphone besitzen. Digitale QR-Codes werden inzwischen häufig in Restaurants und anderen Einrichtungen verwendet, um Speisekarten aus Papier zu ersetzen und weitere Informationen über Produkte zu liefern. Nur wenige hätten vorhersagen können, dass prominente Progressive in den Vereinigten Staaten den Identitätsnachweis beim Betreten von nahezu jedem Ort offen annehmen würden. Der Gedanke, beim Betreten eines Lokals einen persönlichen digitalen QR-Code scannen zu müssen, erinnert an „Ihre Papiere, bitte“. In Anbetracht der Tatsache, dass Amerika effektiv von den umstürzlerischen Diktaten von Dr. Anthony Fauci im Bereich der öffentlichen Gesundheit regiert wird, gehe ich davon aus, dass Impfpässe nur das Sahnehäubchen auf dem Kuchen sind.

Dr. Fauci sorgte am 13. September für Aufsehen, als er im Kabelfernsehen die Idee befürwortete, für Inlandsflüge eine Impfung vorzuschreiben. Der Vorschlag von Dr. Fauci kommt fast ein Jahr nach einer gemeinsamen Studie des Verteidigungsministeriums und der Fluggesellschaft United Airlines, die besagt, dass „das Risiko einer COVID-19-Exposition an Bord ihrer Flugzeuge ‚praktisch nicht vorhanden‘ ist, wenn Masken getragen werden.“ Trotz der billigeren und weniger einschneidenden Option einer allgemeinen Maskierung in bestimmten Situationen treibt Dr. Faucis neurotische Befürwortung von Pflichtimpfungen für Flugreisen Amerikas Abstieg in einen autoritären Alptraum weiter voran.

Australien wendet sich vom Liberalismus ab

Kein westliches Land hat sich das Ideal der despotischen Abschottung so zu eigen gemacht wie Australien. Conor Friedersdorf von The Atlantic schreibt: „Die Regierung von Südaustralien, einem der sechs Bundesstaaten des Landes, hat eine App entwickelt und testet sie jetzt, die so orwellianisch ist wie jede andere in der freien Welt, um ihre Quarantänevorschriften durchzusetzen. Zurückkehrende Reisende, die zu Hause unter Quarantäne stehen, werden gezwungen, eine App herunterzuladen, die Gesichtserkennung und Geolokalisierung kombiniert. Der Staat schickt ihnen zu zufälligen Zeiten eine SMS, woraufhin sie 15 Minuten Zeit haben, ein Foto von ihrem Gesicht an dem Ort zu machen, an dem sie sich befinden sollen. Sollte dies nicht gelingen, wird die örtliche Polizeibehörde geschickt, um persönlich nachzuforschen. In normalen Zeiten würde eine derartige Anwendung der Regierung als Kontrollmechanismus eines Polizeistaates betrachtet werden; die Regierung von Südaustralien empfindet jedoch offenbar keine Reue, ihre Bürger unter dem Deckmantel der öffentlichen Gesundheit äußerst aufdringlichen Maßnahmen zu unterwerfen.

Ende Juli berichtete die BBC, dass Soldaten der australischen Verteidigungsstreitkräfte eingesetzt werden, um die Abriegelung von Covids zu unterstützen. Die Soldaten würden „zusammen mit der Polizei an den Virus-Hotspots sicherstellen, dass die Menschen die Regeln befolgen“. Ende August verhaftete die australische Polizei Hunderte von Demonstranten, die an „nicht genehmigten Protesten“ gegen die drakonischen Abriegelungsmaßnahmen der Regierung teilgenommen hatten. Auf die Frage, wie die Polizei auf die Demonstranten reagierte, warnte der Polizeichef von Victoria, Shane Patton, vor einer Teilnahme und fügte hinzu, es sei „einfach lächerlich zu glauben, dass die Leute so egoistisch sind und kommen und das tun“. Friedersdorf behauptet, dass Australiens anhaltende Polizeistaatsmethoden ein Produkt des Versäumnisses sind, in einen großen Vorrat an Impfstoffen zu investieren. Zum Abschluss seiner Argumentation stellt Friedersdorf die ergreifende Frage, die sich speziell an die angeblich liberale, demokratische Regierung Australiens richtet: „Wie viel Zeit muss noch vergehen, bis wir Australien als illiberal und unfrei betrachten müssen?“

Angesichts eines „unsichtbaren Feindes“ haben viele westliche Staaten Notmaßnahmen ergriffen, die einst als dystopisch und mit der liberalen Demokratie völlig unvereinbar galten. Die Verabschiedung solch einschneidender und drakonischer Maßnahmen wäre ohne die ständige Panikmache der Nachrichtenmedien nicht möglich, die dazu geführt hat, dass viele so genannte Liberale die Bedeutung von Freiheit und Ungebundenheit abwerten, um ihre eigene „Sicherheit“ zu gewährleisten. Allerdings erfordern Freiheit und Freiheit nicht, dass man auf Sicherheit verzichtet, und Sicherheit erfordert nicht den Verzicht auf Freiheit und Freiheit.

Das Problem bei der westlichen Einführung von Impfpässen, allgemeiner Vermummung und drakonischen Abriegelungen ist, dass es in fast allen westlichen Ländern zu Massenprotesten gegen diese Maßnahmen gekommen ist. Hier nur ein paar Beispiele:

Die Gouverneure von zwei der größten Bundesstaaten der Vereinigten Staaten haben einen regelrechten Angriff auf die von ihnen als zu weit empfundenen Erlasse der Regierung Biden im Bereich der öffentlichen Gesundheit gestartet, insbesondere auf Präsident Bidens jüngste Durchführungsverordnung zur Vorschrift von Covid-19-Impfstoffen. Eine Gruppe von Lastwagenfahrern in Australien drohte Ende August mit einem Streik gegen die Beschränkungen der öffentlichen Gesundheit; die Lastwagenfahrer forderten „die Australier auf, sich mit Lebensmitteln und anderen Vorräten einzudecken, bevor der Protest die Versorgungskette unterbricht“.

In Frankreich wüten seit Monaten Massenproteste gegen Impfpässe, da die „Ungeimpften“ eine Zwei-Klassen-Gesellschaft befürchten. In Kanada haben die Provinzen Quebec und Ontario die Einführung von Impfpässen angekündigt, was zu einigen kleineren Protesten geführt hat.

Da sich das Alltagsleben allmählich wieder an die Normalität der Zeit vor dem Ausbruch der Pandemie anpasst, ist es von größter Bedeutung, dass sich die Bürger gegen die Versuche der Regierung wehren, die Notstandsbefugnisse aufrechtzuerhalten, obwohl keine Pandemie wütet. Ebenso ist es an der Zeit, dass wir von den Gesundheitsexperten klare Zielvorgaben fordern, welches Maß an „Herdenimmunität“ erforderlich ist, um die offiziell anerkannte Pandemie zu überwinden. Wenn beide Aufgaben scheitern, ist es nicht klar, dass der Westen aus der Pandemie als etwas hervorgehen wird, das auch nur annähernd liberal ist.