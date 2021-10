COVID-Ausbruch, ausgelöst durch einen vollständig geimpften Patienten, stellt die Theorie der durch Impfung induzierten Herdenimmunität infrage

childrenshealthdefense.org: Ein am 30. September in der Zeitschrift Eurosurveillance veröffentlichter Bericht zeigt, dass sich COVID von einem vollständig geimpften Patienten rasch auf vollständig geimpfte Mitarbeiter, Patienten und Familienangehörige ausbreitet – trotz einer Impfquote von 96 % und der Verwendung einer vollständigen persönlichen Schutzausrüstung. Fünf Patienten starben und neun erlitten schwere Fälle.

Ein am 30. September in der Zeitschrift Eurosurveillance veröffentlichter Artikel wirft Fragen zur Legitimität der „durch Impfung erzeugten Herdenimmunität“ auf.

In der Studie wird ein COVID-Ausbruch zitiert, der sich in einem israelischen medizinischen Zentrum rasch unter dem Krankenhauspersonal ausbreitete – trotz einer Impfquote von 96 %, der Verwendung von N-95-OP-Masken durch die Patienten und des Tragens vollständiger persönlicher Schutzausrüstung durch das Personal.

Die berechnete Infektionsrate aller exponierten Patienten und des Personals betrug 10,6 % (16/151) für das Personal und 23,7 % (23/97) für die Patienten, und das bei einer Impfquote von 96,2 % (238 geimpfte/248 exponierte Personen).

In der Studie wurde festgestellt, dass mehrere Übertragungen wahrscheinlich zwischen zwei Personen stattfanden, die beide eine chirurgische Maske trugen und in einem Fall eine vollständige PSA mit N-95-Maske, Gesichtsschutz, Kittel und Handschuhen benutzten.

Von den 42 bei dem Ausbruch diagnostizierten Fällen waren 38 mit zwei Dosen des Impfstoffs Comirnaty von Pfizer und BioNTech vollständig geimpft, einer hatte nur eine Impfung erhalten und drei waren ungeimpft.

Von den Infizierten waren 23 Patienten und 19 Mitarbeiter. Die Mitarbeiter erholten sich alle schnell. Acht geimpfte Patienten erkrankten jedoch schwer, sechs wurden kritisch krank und fünf der kritisch Kranken starben. Bei den beiden ungeimpften Patienten wurden leichte COVID-Fälle festgestellt.

Die Autoren kamen zu dem Schluss:

„Diese Mitteilung … stellt die Annahme in Frage, dass hohe allgemeine Impfraten zu Herdenimmunität führen und COVID-19-Ausbrüche verhindern … Bei dem hier beschriebenen Ausbruch waren 96,2 % der exponierten Bevölkerung geimpft. Die Infektion schritt schnell voran (viele Fälle wurden innerhalb von 2 Tagen nach der Exposition symptomatisch), und die Viruslast war hoch.“

Dem Papier zufolge ging der Ausbruch von einem vollständig geimpften Hämodialysepatienten in den 70ern aus, der mit Fieber und Husten eingeliefert und in einem Zimmer mit drei anderen Patienten untergebracht wurde.

Der Patient war am Tag der Aufnahme nicht auf SARS-CoV-2 getestet worden, da seine Symptome fälschlicherweise für eine mögliche Infektion des Blutkreislaufs gehalten wurden, die eine Herzinsuffizienz verschlimmerte.

Um die Quelle des Ausbruchs zu ermitteln, führten die Forscher eine phylogenetische Analyse der Ganzgenomsequenzen von SARS-CoV-2 durch, die für 12 Fälle des Ausbruchs zur Verfügung standen, darunter Personal und Patienten der Stationen A, B und C sowie der Dialyseabteilungen.

Bis auf einen Fall waren alle mit der Delta-Variante infiziert und epidemiologisch und phylogenetisch mit demselben Ausbruch verbunden. Dieser Fall und drei Mitarbeiter wurden nicht als Teil des Ausbruchs betrachtet.

„Dies ist eine sehr interessante Arbeit, die wissenschaftlich sehr fundiert ist“, sagte Dr. Brian Hooker, Ph.D., P.E., wissenschaftlicher Leiter von Children’s Health Defense und Professor für Biologie an der Simpson University.

„Die Durchbruchsrate von 96,2 % der geimpften Bevölkerung zeigt, dass der Impfstoff in diesem Fall praktisch nutzlos war, um die Übertragung zu verhindern“, so Hooker. „Es sollte auch beachtet werden, dass die zwei gemeldeten Fälle bei den nicht geimpften Patienten mild verliefen, während sechs der geimpften Patienten starben.“

BioNTech-Chef: Neuer COVID-Impfstoff wird 2022 benötigt

Der Leiter von BioNTech – dem deutschen Unternehmen, das gemeinsam mit Pfizer einen COVID-Impfstoff entwickelt hat – sagte, dass wahrscheinlich bis Mitte 2022 eine neue Formel benötigt wird, um gegen zukünftige Mutationen des Virus zu schützen.

Laut Bloomberg erklärte Ugur Sahin, Mitbegründer und CEO von BioNtech, gegenüber der Financial Times, dass die aktuellen COVID-Varianten, wie der ansteckende Delta-Stamm, zwar nicht so unterschiedlich seien, dass sie die aktuellen Impfungen untergraben würden, dass aber neue Stämme auftauchen würden, die Auffrischungsimpfungen und die Immunabwehr des Körpers umgehen könnten.

„Dieses Jahr [ein anderer Impfstoff] ist völlig überflüssig, aber Mitte nächsten Jahres könnte die Situation schon wieder anders aussehen“, so Sahin. „Dies ist eine kontinuierliche Entwicklung, und diese Entwicklung hat gerade erst begonnen“.

Laut einer neuen Pre-Print-Studie, die zur Begutachtung eingereicht wurde, verschwinden die Impfstoff-Antikörper von Pfizer/BioNTech bei vielen innerhalb von sieben Monaten.

Sechs Monate nach Erhalt der zweiten Dosis des Zweifach-Impfstoffs von Pfizer haben viele Empfänger keine durch den Impfstoff induzierten Antikörper mehr, die besorgniserregende SARS-CoV-2-Varianten sofort neutralisieren können, berichtet Reuters.

Die Forscher analysierten Blutproben von 46 gesunden, meist jungen oder mittelalten Erwachsenen nach Erhalt der beiden Dosen und erneut sechs Monate nach der zweiten Dosis.

„Unsere Studie zeigt, dass die Impfung mit dem Impfstoff von Pfizer-BioNtech hohe Mengen an neutralisierenden Antikörpern gegen den ursprünglichen Impfstamm hervorruft, aber diese Mengen fallen sieben Monate nach der ersten Dosis um fast das Zehnfache ab“, so Bali Pulendran von der Stanford University und Mehul Suthar von der Emory University in einer E-Mail an Reuters.

Bei etwa der Hälfte (47 %) aller Probanden waren neutralisierende Antikörper, die eine Infektion gegen COVID-Varianten wie Delta, Beta und Mu blockieren können, sechs Monate nach der zweiten Dosis nicht mehr nachweisbar, wie die Studie ergab.

Neutralisierende Antikörper sind nicht der einzige Schutz des Immunsystems gegen das Virus. Dennoch sind sie „für den Schutz vor einer SARS-CoV-2-Infektion von entscheidender Bedeutung“, so Pulendran und Suthar.

Den Forschern zufolge rechtfertigen die Ergebnisse die Verabreichung einer Auffrischungsdosis im Abstand von sechs bis sieben Monaten, um den Schutz gegen SARS-CoV-2 und seine Varianten zu verbessern.

Fauci hält drei Impfungen mit einem COVID-Impfstoff für das „optimale Schema

Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, sagte am Dienstag, er glaube, dass das „optimale Schema“ der Impfung gegen das SARS-CoV-2-Virus eine Auffrischungsimpfung beinhalten werde.

Faucis Äußerungen kommen eine Woche, nachdem die US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) und die Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention Auffrischungsimpfungen für Millionen von Amerikanern genehmigt haben, darunter auch für diejenigen, die aufgrund ihrer Berufe ein „hohes Risiko“ darstellen.

Nach Angaben des Weißen Hauses haben bereits fast 1 Million Amerikaner Termine für eine dritte Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer vereinbart.

Pfizer und BioNTech haben der FDA am 30. September erste Daten aus ihrer Impfstoffstudie mit Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren vorgelegt.

Der unabhängige Impfstoff-Beratungsausschuss der FDA wird im Oktober drei Sitzungen abhalten, um COVID-Auffrischungsimpfungen, kombinierte Auffrischungsimpfungen und Impfstoffe für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren zu erörtern, teilte die Behörde am Freitag mit.

Bei den ersten beiden Sitzungen am 14. und 15. Oktober geht es um Auffrischungsimpfungen mit den Impfstoffen Moderna und COVID von Johnson & Johnson, die beide für Erwachsene zugelassen sind.

Während der zweiten Sitzung wird der Ausschuss auch Daten von den National Institutes of Health über die Sicherheit und Wirksamkeit der ersten Dosen eines COVID-Impfstoffs und später einer Auffrischungsdosis eines anderen Herstellers diskutieren, berichtete Politico.