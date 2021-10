Warum werden Informationen über COVID und Vitamin-D-Mangel unterdrückt?

Mercola.com

Zwei neue Studien untermauern die zunehmenden Beweise dafür, dass Vitamin-D-Mangel mit einem erhöhten Risiko für eine COVID-19-Infektion, deren Schweregrad und Tod verbunden ist

Die neuen Daten bestätigen die im Jahr 2020 veröffentlichten Papiere und Forschungsarbeiten, die zu den gleichen Ergebnissen kamen, doch die Behörden scheinen darauf bedacht zu sein, die Öffentlichkeit nicht gut zu informieren

Das Center for Science in the Public Interest (CSPI), eine selbsternannte Verbraucherschutzorganisation, hat in der Vergangenheit zwei Jahrzehnte lang die Interessen des Großkapitals gefördert und unterstützt.

Im Sommer 2020 startete das CSPI eine Kampagne gegen Mercola.com, die in einem Warnschreiben der FDA gipfelte. Dr. Peter Lurie, ehemaliger stellvertretender FDA-Kommissar, machte sich öffentlich für diese Aktion stark

Die im FDA-Warnschreiben hervorgehobenen Aussagen sind vollständig referenziert, zitiert und von der veröffentlichten Wissenschaft unterstützt. Ich bin für eine strenge wissenschaftliche Debatte, kann aber nicht unbestätigte und gefälschte Anschuldigungen unterstützen, die im Widerspruch zu veröffentlichten, von Fachleuten geprüften wissenschaftlichen Erkenntnissen stehen.

Langjährige Forschungsarbeiten haben die vielfältigen Vorteile von Vitamin D für die Gesundheit nachgewiesen. Zu diesen Vorteilen gehören die Unterstützung des Aufbaus gesunder Knochen und Zähne, die Unterstützung der Lungen und der Herz-Kreislauf-Funktion, die Beeinflussung der Genexpression, die Unterstützung der Gesundheit des Gehirns und des Nervensystems und die Regulierung des Insulinspiegels.

Im Jahr 2020 entdeckten Wissenschaftler außerdem, dass Vitamin D bei Infektionen der oberen Atemwege auch zum Schutz vor COVID-19 beiträgt. Im Jahr 2021 bestätigten zwei neue Studien, was viele Forscher bereits festgestellt hatten: Es besteht ein Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Mangel und dem Risiko, sich mit COVID-19 zu infizieren, dem Schweregrad der Krankheit und dem Risiko, daran zu sterben.

Doch trotz eines bekannten und sicheren Nebenwirkungsprofils, der Vorteile für Patienten mit COVID-19 und der relativ einfachen Beschaffung des kostengünstigen Ergänzungsmittels haben Gesundheits-„Experten“ weiterhin Informationen unterdrückt, die sehr wohl viele Leben retten könnten. Um eine Vitamin-D-Toxizität zu erreichen, muss eine Person täglich mehr als 40.000 internationale Einheiten (IE) einnehmen und einen Serumspiegel von über 500 bis 600 Nanogramm pro Milliliter (ng/ml) aufweisen.

Darüber hinaus müssen sie auch übermäßige Mengen an Kalzium zu sich nehmen, um eine Vitamin-D-Toxizität zu erfahren. Mit anderen Worten: Eine Überdosierung von Vitamin D ist schwieriger als eine Überdosierung von Paracetamol (Tylenol). Die Einnahme von mehr als 3.000 Milligramm (mg) Paracetamol an einem Tag kann zu Symptomen einer Überdosierung führen. Die ersten Anzeichen einer Vergiftung können bereits 30 Minuten nach der Einnahme auftreten.

Darüber hinaus ist es nicht schwer, eine Überdosis Paracetamol zu nehmen, da es in vielen rezeptfreien Erkältungspräparaten enthalten ist. Viele Menschen, die das Medikament jede Woche einnehmen, wissen nicht, dass es in kombinierten Produkten enthalten ist. Das Medikament ist jedes Jahr für 500 Todesfälle, 56.000 Besuche in der Notaufnahme und 2.600 Krankenhausaufenthalte verantwortlich.

Experten zufolge sind 50 % dieser Verletzungen auf eine unbeabsichtigte Überdosierung zurückzuführen. Im Gegensatz dazu haben Untersuchungen ergeben, dass eine Vitamin-D-Toxizität selten ist und in der Regel durch Rezepturfehler, unsachgemäße Verschreibung, versehentliche Abgabe oder unsachgemäße Verabreichung verursacht wird.

Allerdings ist die Toxizität in den Studien nicht einheitlich definiert. In einer irischen Studie wurde eine Prävalenz von 4,8 % festgestellt, aber als erhöhtes Ergebnis galt alles über 50 ng/ml (125 nmol/L), was innerhalb des normalen Bereichs von 40 ng/ml bis 60 ng/ml liegt. Ein weiterer Vergleich: Während Studien gezeigt haben, dass die Prävalenz des Vitamin-D-Mangels in der Gesamtbevölkerung bei 41,6 % und bei Menschen mit dunkler Hautfarbe sogar bei 82,1 % liegt, ist ein Mangel bei Paracetamol nicht bekannt.

Vitamin-D-Mangel im Zusammenhang mit dem Schweregrad von COVID-19

Eine der neueren Studien wurde im Juni 2021 veröffentlicht. Die Forscher wollten herausfinden, welche Rolle Vitamin D bei der Abschwächung der Auswirkungen von SARS-CoV-2 auf die Morbidität und Mortalität spielen könnte. Sie erkannten, dass die Produktion von Vitamin D durch vernünftige Sonneneinstrahlung oft durch den geografischen Standort eingeschränkt ist.

Auch Kleidung, Sonnenschutzmittel und Hautpigmentierung begrenzen die Vitamin-D-Produktion in der Haut. Die Serumspiegel von 25-Hydroxyvitamin D wurden bei Erwachsenen aus vielen Ländern als suboptimal eingestuft und sind nicht auf bestimmte Risikogruppen beschränkt. In der Studie wurde ein ökologisches Design verwendet, um einen Zusammenhang zu finden, und es wurden Komplikationen und Sterblichkeit in 46 Ländern untersucht.

Anhand von Daten aus öffentlichen Quellen suchten und fanden sie Hinweise auf einen Vitamin-D-Mangel, der als Serumspiegel von weniger als 20 ng/ml definiert wurde. Dieser Wert ist zwar niedriger als der optimale Vitamin-D-Spiegel, wird aber von Forschern immer wieder als Mangelgrenze verwendet.

Die Forscher sammelten Daten von Worldometer über die Anzahl der Fälle, Tests und Todesfälle in einer Bevölkerung. Sie fanden eine statistisch signifikante Korrelation zwischen Mangel, Infektion und Todesfällen.

Die Datenanalyse war nicht auf ein bestimmtes Gebiet oder eine bestimmte Bevölkerungsgruppe beschränkt, sondern umfasste Daten aus 46 Ländern. Die Daten dieser Studie untermauern eine in der Zeitschrift Nutrients in 2020 veröffentlichte Untersuchung, die einen Zusammenhang zwischen dem Vitamin-D-Spiegel und der Krankheit aufzeigt:

Eine geringere Anzahl von Fällen in der südlichen Hemisphäre

Ein Zusammenhang zwischen Mangel und der Entwicklung eines akuten Atemnotsyndroms

Anstieg der Sterblichkeitsrate bei älteren Erwachsenen und Patienten mit chronischen Krankheiten, die mit Vitamin-D-Mangel in Verbindung gebracht werden

Ausbrüche während der Wintermonate, wenn die Serumspiegel von Vitamin D am niedrigsten sind

Sie schlussfolgerten, dass die Daten darauf hindeuten28 , „dass ein Vitamin-D-Mangel in einer Vielzahl von Ländern mit einem erhöhten Risiko für eine COVID-19-Infektion und -Mortalität verbunden ist“.

Zweite Studie mit ähnlichen Ergebnissen

Eine zweite Studie wurde im September 2021 vom Trinity College und der Universität Edinburgh veröffentlicht. Auch diese Forscher untersuchten den Zusammenhang zwischen COVID-19 und dem Vitamin-D-Spiegel. Sie fanden heraus, dass die Höhe des ultravioletten B-Lichts am Wohnort einer Person in den Wochen vor der Infektion „einen starken Schutz vor schwerer Krankheit und Tod bietet“.

Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Scientific Reports veröffentlicht. Die Forscher ermittelten den Zusammenhang anhand von Daten aus 417 342 Datensätzen, die in der britischen Biobank gespeichert sind. Dabei handelt es sich um eine groß angelegte Datenbank, die ausführliche Informationen über Genetik und Gesundheit von einer halben Million Teilnehmern enthält.

Aus dieser Kohorte wurden zwischen März 2020 und Juni 2020 1.746 Fälle und 399 Todesfälle registriert. Leider wurden die Vitamin-D-Werte im Durchschnitt etwa 11 Jahre vor der Pandemie gemessen. Daher untersuchten die Forscher das UVB-Licht in der Umgebung, das nach ihren Erkenntnissen in starkem und umgekehrtem Zusammenhang mit Krankenhausaufenthalten und Todesfällen stand.

Diese Studien unterstützen und bestätigen frühere, in den Jahren 2020 und 2021 veröffentlichte Untersuchungen, die einen starken Zusammenhang zwischen dem Vitamin-D-Status und der Infektion, der Krankenhauseinweisung und dem Tod durch COVID-19 aufzeigen. Frühe, im Mai 2020 veröffentlichte Arbeiten boten reichlich Beweise dafür, dass „Vitamin-D-Mangel zur Behandlung von COVID-19 eine aggressive Verfolgung und Untersuchung rechtfertigt“.

Im Oktober 202036 hatten Forschungsarbeiten ergeben, dass Menschen mit Vitamin-D-Mangel während der globalen Pandemie einem höheren Risiko ausgesetzt sind und dass Nahrungsergänzungsmittel verwendet werden sollten, um den zirkulierenden 25-Hydroxyvitamin-D-Spiegel auf einem optimalen Niveau zu halten. Retrospektive Daten zeigten, dass ein Mangel auch mit einem erhöhten Risiko einer COVID1-19-Infektion verbunden war.

Bei einer Gruppe gebrechlicher älterer Pflegeheimbewohner mit COVID-19 in Frankreich stellten die Forscher fest, dass die Verabreichung eines Bolus von Vitamin D3 während der Krankheit oder im Monat davor einen signifikanten Einfluss auf den Schweregrad der Krankheit hatte und die Überlebensraten verbesserte.

Weitere Studien kamen zu ähnlichen Ergebnissen und zeigten, dass ein Vitamin-D-Mangel mit einem höheren Schweregrad und einer höheren Sterblichkeitsrate verbunden war39 und dass eine Supplementierung die Immunität stärken und die Anfälligkeit für die Infektion verringern kann.

Informationen werden trotz zunehmender Beweise unterdrückt

Obwohl es immer mehr Beweise dafür gab, dass eine einfache und wirksame Strategie zur Verringerung von Krankheit und Sterblichkeit zur Verfügung stand, versuchten die Gesundheitsbehörden, die Informationen zu unterdrücken. In den ersten Monaten stellten viele die organisierten Bemühungen in Frage, eine Situation zu schaffen, in der mehr Menschen starben.

Doch im Laufe des Jahres wurde immer deutlicher, dass die US-Gesundheitsbehörden sicherstellen wollten, dass möglichst viele Menschen an einem Gentherapieversuch teilnehmen, um sich gegen ein Virus zu schützen, für das es bereits Behandlungsprotokolle und Präventivmaßnahmen gab. Das Ziel einiger Behörden war es, Mercola.com ein Ende zu setzen. Im Sommer 2020 startete das Center for Science in the Public Interest (CSPI) zu diesem Zweck eine Social-Media-Kampagne.

Es ist wichtig anzumerken, dass diese selbsternannte Verbraucherschutzgruppe mit Bill Gates‘ Agrarchemie-PR-Gruppe, der Cornell Alliance for Science, zusammenarbeitet und von der Rockefeller Foundation, dem Rockefeller Family Fund, der Public Welfare Foundation, der Tides Foundation und Bloomberg Philanthropies finanziert wird.

Die CSPI veröffentlichte am 21. Juli 2020 eine Pressemitteilung, in der sie mich fälschlicherweise beschuldigte, von der Pandemie zu profitieren, indem sie „mindestens 22 Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel und andere Produkte“ zur „Vorbeugung, Behandlung oder Heilung einer COVID-19-Infektion“ verkaufte.

Aus ihrem eigenen Anhang mit den unzulässigen Angaben geht jedoch eindeutig hervor, dass auf keinem der Produkte selbst Angaben zu COVID-19 zu finden sind. Die Links, die CSPI verwendet, führen vielmehr zu Artikeln und Interviews von Mercola, die allesamt nicht dazu dienen, etwas zu verkaufen.

HINWEIS: Es ist ratsam, nicht auf die verkürzten Links von CSPI in der Spalte „Website-Links“ zu klicken, da sie derzeit nicht auf die Produktseiten von Mercola.com verweisen.

Drei Wochen später schickte CSPI-Präsident Dr. Peter Lurie am 12. August 2020 eine E-Mail an die Abonnenten des CSPI-Newsletters, in der er die falsche Behauptung wiederholte, dass ich „von der COVID-19-Pandemie profitiere“ durch „Anti-Impf-Angstmacherei“ und die Berichterstattung über wissenschaftlich fundierte Ernährung, die nachweislich Ihr Krankheitsrisiko beeinflusst.

CSPI erhält öffentliche Anerkennung für die Maßnahmen der FDA

Interessanterweise ist Lurie ein ehemaliger stellvertretender FDA-Kommissar. Es ist entmutigend, aber nicht überraschend, dass die FDA im Februar 2021 eine Warnung wegen „nicht zugelassener und mit falschen Marken versehener Produkte im Zusammenhang mit der Coronavirus-Erkrankung 2019“ aussprach.

Lurie hat öffentlich die Lorbeeren für diese Aktion geerntet und damit die Möglichkeit geschaffen, dass CSPI unter der neuen Regierung die Fäden zieht, und zwar über Beziehungen, die sie im Juli 2020, als sie ihren ersten Angriff auf meine Redefreiheit starteten, noch nicht hatten.

Dem Schreiben zufolge listet die FDA liposomale Vitamin C-, liposomale Vitamin D3- und Quercetin-Produkte zur Behandlung von COVID-19 als „nicht zugelassene neue Medikamente, die unter Verletzung von Abschnitt 505(a) des Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act), 2pt1 U.S.C. § 355(a), verkauft werden“.

Es ist schon ironisch, dass Lurie veröffentlichte wissenschaftliche Studien, die belegen, dass die Immunfunktion von bestimmten Nährstoffen abhängt und dass diese dazu beitragen, das Risiko einer schweren Infektion zu senken, ganz gleich, ob es sich um COVID-19, die saisonale Grippe, eine Erkältung oder irgendetwas anderes handelt, einfach beiseite schiebt.

Stattdessen plädiert er für das Tragen von Masken, für das es keine veröffentlichten wissenschaftlichen Belege gibt, die den allgemeinen Einsatz als eine der wichtigsten Präventionsstrategien gegen COVID-19 belegen. In einem am 18. Mai 2021 veröffentlichten Blogbeitrag sagt er: „… während das Tragen von Masken für die meisten Geimpften die meiste Zeit sinnvoll sein mag, hat es das Potenzial, die soziale Norm des Maskentragens zu zerstören.“

CSPI möchte die freie Meinungsäußerung zensieren

Ich schreibe seit über einem Jahrzehnt über die Bedeutung von Vitamin D für die allgemeine Gesundheit. Doch die CSPI hat sich für das Jahr 2020 entschieden, um meine Bemühungen zu zensieren, die Menschen über die Bedeutung der Aufrechterhaltung eines angemessenen Vitamin-D-Spiegels aufzuklären. Im Jahr 2020 habe ich gemeinsam mit William Grant, Ph.D. und Dr. Carol Wagner die beide dem GrassrootsHealth-Vitamin-D-Expertengremium angehören, ein Papier verfasst.

Darin wurde der eindeutige Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Mangel und schweren Fällen von COVID-19 nachgewiesen. Die Arbeit wurde im Oktober 2020 in der von Experten begutachteten medizinischen Fachzeitschrift Nutrients veröffentlicht.

Das Warnschreiben der FDA hat Aussagen in den auf meiner Website veröffentlichten Artikeln hervorgehoben, die vollständig referenziert, zitiert und von der veröffentlichten Wissenschaft unterstützt werden. Ich verpflichte mich, wahrheitsgemäße Informationen für jeden, der sie haben möchte, kostenlos zur Verfügung zu stellen. Ich unterstütze eine strenge wissenschaftliche Debatte, kann aber keine unbestätigten und gefälschten Anschuldigungen unterstützen, die im Widerspruch zu veröffentlichten, von Fachleuten überprüften wissenschaftlichen Erkenntnissen stehen.

Es sollte niemals ein Verbrechen sein, über die Ergebnisse von Wissenschaftlern und Forschern zu berichten. Wenn Zensur zur grundlegenden Methode der Beeinflussung der öffentlichen Meinung und der Gesundheitsstrategien wird, führt dies mit Sicherheit auf einen verhängnisvollen Weg.

Für das Protokoll: Wir haben uns ausführlich mit dem Warnschreiben der FDA befasst. Es verstößt einfach gegen den ersten Zusatzartikel der US-Verfassung, wenn die FDA freie Meinungsäußerungen unterbindet, die der CSPI nicht gefallen.

CSPI hat wiederholt gegen sein Leitbild verstoßen

Dies ist nicht das erste Mal, dass die Empfehlungen des CSPI die öffentliche Gesundheit gefährden. In der Vergangenheit beschrieb das CSPI Transfette als „einen großen Segen für die amerikanischen Arterien, nachdem es sie Jahre zuvor mit den Worten „es gibt kaum gute Beweise dafür, dass Transfette mehr Schaden anrichten als andere Fette enthusiastisch befürwortet hatte“.

In der realen Welt führte diese äußerst erfolgreiche Transfett-Kampagne, die 1986 begann, zu einer Epidemie von Herzkrankheiten. Als die Organisation begann, ihre Entscheidung über synthetische Transfette rückgängig zu machen, gab sie den Fehler nie zu und schob die Schuld einfach auf andere, indem sie die früheren Pro-Transfett-Artikel von ihrer Website löschte und dann eine Zeitleiste über künstliche Transfette veröffentlichte, die einfach überspringt, was sie zuvor propagierte.

Die Zeitleiste beginnt 1993, als CSPI „plötzlich“ beschloss, die FDA aufzufordern, Transfette zu kennzeichnen, und reicht bis 2003, als CSPI stolz behauptet, eine ganzseitige Anzeige in der New York Times geschaltet zu haben, „in der McDonald’s für das ‚gebrochene McVersprechen‘ in Bezug auf Transfette angeklagt wird.“ Und das, obwohl sie 1986 McDonald’s dafür kritisiert hatten, nicht früher auf Transfette umgestellt zu haben, wie es andere Fast-Food-Restaurants bereits getan hatten.

Auch wenn die CSPI es vorzieht, Sie glauben zu lassen, dass sie schon immer gegen Transfette war, erinnern sich einige Leute immer noch daran, was sie und ihre Funktionäre in der Vergangenheit gesagt haben, und Kommentare ihrer Funktionäre und Mitglieder, die sie gemacht haben, als sie ihre Position änderten, sind auf den Websites von anderen erhalten geblieben.

Weston A. Price beschreibt beispielsweise, wie die CSPI-Direktorin für Ernährung, Bonnie Liebman, im Dezember 1992 die Haltung ihrer Organisation änderte, nachdem sie die Unterstützung der CSPI für Transfette nur wenige Jahre zuvor völlig ignoriert und die Margarineindustrie für die Förderung von Transfetten verantwortlich gemacht hatte, indem sie schrieb:

Wir haben schon seit einiger Zeit ‚Foul‘ geschrien, da die Margarineindustrie versucht hat, die Menschen davon zu überzeugen, dass der Verzehr von Margarine genauso gut für ihr Herz sei wie Aerobic… Und wir haben die Leute schon vor einigen Jahren gewarnt, dass Transfettsäuren ein Problem sein könnten.

Wie in der Vergangenheit empfiehlt die CSPI weiterhin den Verzehr von ungesättigten Fetten wie Öl und Rapsöl, während sie Butter und andere gesunde gesättigte Fette meidet und sagt, dass „ein Wechsel der Fette das Sterberisiko nicht senkt“.

Transfette sind jedoch nicht die einzigen Lebensmittel, bei denen CSPI eine Kehrtwende vollzog, nachdem sie jahrelang als gesund angepriesen worden waren. Erst 2013 stufte CSPI den künstlichen Süßstoff Splenda von der Kategorie „sicher“ auf „Vorsicht“ herab. Es dauerte weitere drei Jahre, um ihn erneut von „Vorsicht“ auf „vermeiden“ herabzustufen.

Dennoch wirbt die Organisation weiterhin für Diätlimonaden als sicherere Alternative zu normalen Limonaden und behauptet, dass sie „Diabetes, Gewichtszunahme oder Herzkrankheiten nicht in dem Maße fördern, wie es kalorienreiche Limonaden tun – obwohl zahlreiche von Fachleuten geprüfte Studien das Gegenteil behaupten.

Die Unterstützung der CSPI für vermutete und in einigen Fällen gut belegte Gesundheitsgefahren von Transfetten und künstlichen Süßstoffen, zusammen mit Soja, GVO, fettarmer Ernährung und falschem Fleisch, zeigt, dass die Absicht der Organisation, die öffentliche Gesundheit zu schützen und zu fördern, gelinde gesagt fragwürdig ist.

Die CSPI scheint mehr daran interessiert zu sein, profitable Industrien zu schützen, und ihre Bemühungen, Unternehmen zu zerstören, die Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel mit natürlicher antiviraler Wirkung verkaufen, sind nur ein weiterer Beweis dafür.