Die Entschlüsselung einer dystopischen Zukunft: Wie Amazons neuer Palm-Payment-Plan die digitale Identität und Überwachung vorantreiben könnte

Amazon steigt in das Spiel um die digitale Identität ein.

In der Science-Fiction zeichnen biometrische Technologien oft das Bild einer Zukunft, in der Menschen nahtlos mit ihrer Umgebung verschmelzen. Diese bequeme Verschmelzung lässt jedoch oft die Grenze zwischen Mensch und Maschine verschwimmen und wirft Fragen der Überwachung und Kontrolle auf. Dies gilt auch für die Handflächenscanner-Technologie von Amazon One. Obwohl es sich zweifellos um eine moderne Innovation handelt, wirft sie einen beunruhigenden Schatten dystopischer Implikationen voraus.

Amazon betreibt einen großen Teil der Internet-Infrastruktur, und viele Websites und Plattformen nutzen seine Webhosting-Dienste. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der ein Unternehmen nicht nur großen Einfluss darauf hat, was Sie online kaufen oder welche Musik Sie hören, sondern auch über die einzigartigen biometrischen Muster Ihrer Handfläche verfügt. Amazon mit seinem großen Einfluss auf unser tägliches Leben fügt mit der Einführung dieser Handflächentechnologie eine weitere Ebene hinzu. Diese Zentralisierung birgt aber auch Risiken. Sollte es jemals eine Lücke in Amazons Datenbanken geben, könnten die Folgen weit über verlorene Passwörter oder kompromittierte E-Mail-Adressen hinausgehen.

Die Harvard-Professorin Shoshana Zuboff machte die Welt mit dem Begriff des „Überwachungskapitalismus“ bekannt, einem Wirtschaftssystem, in dem unsere persönlichen Daten zu einer Ware werden, mit der Profit gemacht wird. Der Handflächenscanner von Amazon One fügt sich nahtlos in dieses Konzept ein, indem er intime Daten sammelt, um Profile zu erstellen, Vorhersagen zu treffen und das Verhalten der Nutzer zu beeinflussen.

Aber die Bedenken gehen über den kommerziellen Gewinn hinaus. Es lauert die Angst vor dem Missbrauch solcher Technologien. Es ist nicht abwegig, sich vorzustellen, dass Regierungen oder böswillige Organisationen Zugang zu diesem Datenschatz erhalten und ihn nutzen, um Einzelpersonen zu verfolgen, Dienstleistungen zu verweigern oder sogar Kontrolle über die Bevölkerung auszuüben.

Ferner gibt es eine subtilere, heimtückischere Bedrohung: die Normalisierung der Überwachung. Jedes Mal, wenn wir diese Technologien aus Gründen der Bequemlichkeit nutzen, kommen wir der allgegenwärtigen Überwachung als Teil unseres täglichen Lebens einen Schritt näher. Es ist ein langsames, fast unmerkliches Abgleiten, das zu einer Gesellschaft führen kann, die gegenüber Eingriffen in die Privatsphäre desensibilisiert ist.

Biometrische Daten sind im Gegensatz zu herkömmlichen Passwörtern unveränderlich. Wir können ein kompromittiertes Passwort ändern, nicht aber unsere Fingerabdrücke oder die einzigartigen Muster unserer Handflächen. Diese Unveränderbarkeit macht Verletzungen biometrischer Daten besonders besorgniserregend, da sie lebenslange Folgen haben können.

Da Amazon One seine Reichweite auf öffentliche Räume wie Stadien oder Verkehrsknotenpunkte ausdehnen könnte, ist die Idee der anonymen Bewegung in diesen Räumen gefährdet. Der Kompromiss könnte ein schnellerer Zugang oder ein fahrscheinloses Reisen sein, aber der Preis dafür könnte unsere Fähigkeit sein, uns unbemerkt und unerkannt zu bewegen.

Auch wenn die Verlockungen der Handflächenscanner-Technologie von Amazon One und das Versprechen einer reibungslosen Zukunft für manche verlockend sein mögen, ist es wichtig, sich zu fragen, was wir in diesem Prozess möglicherweise opfern. In unserem Streben nach Bequemlichkeit müssen wir wachsam bleiben, um sicherzustellen, dass unsere Grundrechte nicht stillschweigend aufgegeben werden.

Big Tech und „Big Government“ scheinen in einem Wettlauf zu stehen, um so viele Menschen wie möglich zu „katalogisieren“ – und leider unterscheidet sich das nicht so sehr von den Insektenforschern -, indem sie auf verschiedene Weise und für verschiedene Zwecke die biometrischen Daten nutzen, die in den Körpern der Menschen enthalten sind und die auf die eine oder andere Weise, freiwillig oder nicht, dem Internet preisgegeben werden.

Häufig handelt es sich dabei um leere Versprechungen. Aber allzu oft besteht die Befürchtung, dass das einst „offene Internet“ nicht mehr existiert – es könnte einfach zu einem Werkzeug für einige sehr schlechte Akteure werden.

Amazon scheint nicht die Absicht zu haben, das Spiel aufzugeben oder gar zu verpassen, und es wird jetzt berichtet, dass es versucht, mit anderen Giganten wie Google und Apple zu konkurrieren. Das in Seattle ansässige Unternehmen führt eine Funktion ein, mit der man seine Identität im Wesentlichen durch das Scannen der Handfläche bestätigen kann.

Dabei handelt es sich um ein einzigartiges und eindeutig identifizierendes Muster auf der Haut – ähnlich wie Fingerabdrücke, die bis in jüngster Vergangenheit eine Domäne persönlicher Informationen waren, auf die nur staatliche Strafverfolgungsbehörden Zugriff hatten.

Aber die Zeiten ändern sich – und so hat Apple nun eine seiner Tochtergesellschaften, Whole Foods – mit „nur“ rund 500 Filialen in den USA – dazu gebracht, bis Ende des Jahres den Handflächenscan einzuführen.

Und sie werden sich nicht die Mühe machen, Ihnen den Hintergrund dessen zu erklären, was Sie gerade gelesen haben.

Die Erklärung wird lauten: Ein weiterer kleiner Schritt in Richtung „Bequemlichkeit“ – in Wirklichkeit ein großer Rückschritt für die Privatsphäre.

Denn sobald Sie sich angemeldet haben, liegt nicht nur das Bezahlen bei Whole Foods in Ihrer Hand (Wortspiel beabsichtigt), sondern Sie haben auch einen zusätzlichen Anreiz, Amazon One zu kaufen. Aber das ist noch nicht alles: Panera, Amazon Fresh, (zunächst) einige Flughäfen, Ketten (wie Starbucks), Arztpraxen, Fitnessstudios, Musikclubs und Stadien werden unter den gleichen Bedingungen „mitspielen“.

Mehr noch – die Technologie des Handflächenscans, die Amazon bereits einsetzt, wird auch Dinge wie Altersverifikation und (digitale) Identifikation ermöglichen. Und vielleicht sogar – wenn alles nach Plan läuft – Ihre Gesundheitsdaten.

Und all das wird jetzt für „Kundenkartenzwecke“ vorangetrieben – aber natürlich.

Aber wem gegenüber? Sich selbst? Dem eigenen Leben und der eigenen Identität? Oder einem zentralisierten Technologiegiganten, der sich für immer und ewig Ihrer Kontrolle entzieht?

Für manche Menschen, die sich für Letzteres entscheiden, könnte diese Liste ihr ganzes (Verbraucher-)Leben umfassen.

Aber was hat das – oder besser gesagt, welches Potenzial hat das – mit ihrem Leben im Allgemeinen zu tun?

Amazons digitale ID-Technologie spannt ein weites und kompliziertes Netz, das weit über die schlagzeilenträchtigen Handflächenscanner hinausgeht. Der ehrgeizige Vorstoß des Unternehmens, ein digitales Identifizierungsökosystem zu schaffen, weckt Befürchtungen. Da der Einzelhandelsriese seine Fühler immer weiter in neue Bereiche ausstreckt, ist es wichtig zu untersuchen, wie weit die Auswirkungen reichen.

Im Grunde geht es bei Amazons digitaler Identifizierungstechnologie um Bequemlichkeit. Vom blitzschnellen Passieren von Kassenschlangen bis zum Boarding ohne Papierticket – die Möglichkeiten scheinen unbegrenzt. Stellen Sie sich vor, Sie betreten ein Hotel, Ihre Identität wird überprüft und Ihr Zimmer zugewiesen, ohne dass ein Mensch eingreifen muss – alles dank Ihres digitalen Ausweises. Oder denken Sie an Krankenhäuser, in denen schnelle Scans die Anamnese rationalisieren und die Wartezeiten drastisch verkürzen. Die Zukunft, die Amazon zeichnet, ist effizient, schnell und auf den ersten Blick unbestreitbar attraktiv.

Doch die Trade-offs sind vielfältig und nuanciert. In einem Szenario, in dem Amazons digitale ID-Technologie in den täglichen öffentlichen Nahverkehr integriert wird, könnte das Unternehmen potenziell Ihre täglichen Routen, die von Ihnen besuchten Haltestellen und die Zeiten, zu denen Sie reisen, verfolgen. Das Datenmosaik könnte intime Porträts unserer täglichen Routinen, unserer Lieblingsorte und sogar der Menschen, die wir treffen, zusammensetzen.

Mögliche Anwendungen der digitalen ID im Gesundheitswesen könnten Prozesse rationalisieren, aber auch heikle Fragen des Datenschutzes und der Unantastbarkeit unserer Krankengeschichte aufwerfen. Sollte sich Amazon jemals entschließen, in den Bereich der Finanzdienstleistungen einzusteigen, was angesichts der Entwicklung des Unternehmens nicht ausgeschlossen ist, könnte die digitale ID eine entscheidende Rolle bei der Bewertung der Kreditwürdigkeit, der Festlegung von Zinssätzen oder sogar bei der Beeinflussung von Investitionsmöglichkeiten spielen.

Auf gesellschaftlicher Ebene sind die Auswirkungen noch weitreichender. Ein konsolidiertes digitales ID-System, insbesondere wenn es von einem kommerziellen Unternehmen kontrolliert wird, könnte die Funktionsweise der Gesellschaft grundlegend verändern. Soziale Kreditsysteme, die oft mit dystopischen Erzählungen in Verbindung gebracht werden, scheinen plötzlich nicht mehr weit entfernt. Wenn Amazon große Teile unseres Online- und Offline-Lebens kontrollieren kann, wird sich die Machtdynamik stark verändern und der Einzelne wird erheblich benachteiligt.

Weiterhin könnte eine digitale ID, wenn sie nicht sorgfältig reguliert wird, soziale Ungleichheiten verschärfen. Der Zugang zu wichtigen und unwichtigen Diensten könnte davon abhängen, wie „zuverlässig“ oder „vertrauenswürdig“ das System eine Person aufgrund der unzähligen gesammelten Daten einschätzt. Es ist nicht schwer, sich eine Gesellschaft vorzustellen, die nicht nur durch wirtschaftliche Ungleichheit, sondern auch durch digitales Vertrauen gespalten ist.

Das große Potenzial der digitalen ID-Technologie von Amazon ist unbestreitbar, wirft aber auch wichtige Fragen zu Autonomie, Privatsphäre und sozialen Strukturen auf. Angesichts des rasanten technologischen Fortschritts ist es unerlässlich, umsichtig vorzugehen und die Rechte des Einzelnen im digitalen Zeitalter zu wahren.

Berichten zufolge hat Amazon bereits vor einigen Jahren begonnen, sich mit biometrischen Technologien zu beschäftigen, und zwar in einem Wettlauf mit anderen großen Technologiekonzernen (zumindest was die Rechte der Verbraucher betrifft).

Zunächst lieferte sich Amazon One einen Kampf mit PayPal, Square und Apple – und verlor.

Doch nun scheint Amazon die Spielregeln neu schreiben zu wollen.

Es geht nicht um Zahlungen – es geht um die digitale ID. Und wenn sie den ursprünglichen Kampf zwischen moralisch korrupten Tech-Titanen verpasst haben, als es nur um Bezahlsysteme ging, sieht es dieses Mal so aus, als könnte Amazon seinen Wagen gerade noch rechtzeitig an die zentralisierten, globalisierten ID-Systeme andocken.

So wie Microsoft seinerzeit – auf spektakuläre Weise – den Markt für Mobiltelefone verpasst hat und zu spät in den Zahlungsverkehr eingestiegen ist, will Amazon nun diesen Misserfolg abkürzen, indem es sich an die Spitze der digitalen biometrischen ID-Industrie setzt.

Letztlich läuft alles auf die Bereitschaft des Einzelnen hinaus, alle Informationen über sich preiszugeben. Und während es für eine staatliche Behörde eine schmerzhafte Entscheidung ist, diese Daten an ein privates Unternehmen für eine kleine, aber im Großen und Ganzen nicht mehr als eine Annehmlichkeit weiterzugeben, sieht die Sache bei Amazon ganz anders aus.