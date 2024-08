Die Entstehung der Affenpocken, Teil Zwei

Von Paula Jardine

Im ersten Teil von gestern, den Sie hier lesen können , habe ich untersucht, wie die Erklärung der Weltgesundheitsorganisation zum Pocken-Notstand 2022 den Boden für die Erklärung von letzter Woche bereitet hat.

Wie sich herausstellt, ist die Umwidmung von MVA-BN von einem Pockenimpfstoff zu einem Affenpockenimpfstoff nicht die einzige geniale Idee, die die Impfstoffmafia hatte, um ein eigentlich überflüssiges Produkt umzuwidmen. Das Jenner Institute, ein Partner der Universität Oxford, hat MVA-BN fleißig zu einem viralen Vektorimpfstoff gegen andere Infektionskrankheiten umfunktioniert und mehrere experimentelle Impfstoffe entwickelt, die auf einer Mix-and-Match-Impfstrategie basieren. Eine erste Initialdosis wird mit einem Impfstoff verabreicht, der mit dem Schimpansen-Adenovirus ChAdOx hergestellt wurde. Diese wird dann mit einer größeren Dosis viralen Erbmaterials verstärkt, das über eine genetisch veränderte Version von MVA-BN verabreicht wird. Das Team des Jenner-Instituts hat diese Kombination in einem experimentellen Tuberkulose-Impfstoff verwendet, der zunächst zwischen 2011 und 2013 an Säuglingen in Gambia erprobt wurde, sowie in einem MVA-Malaria-Impfstoff, der von Professorin Dame Sarah Gilbert entwickelt wurde, die für den Covid-Impfstoff von Oxford-AstraZeneca bekannt ist, und der zwischen 2011 und 2016 in Afrika getestet wurde.

Und dann ist da noch Ebola. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat seit dem westafrikanischen Ebola-PHEIC 2014 acht Ebola-PHEICs (Public Health Emergencies of International Concern) ausgerufen, fünf davon wegen Ausbrüchen in der Demokratischen Republik Kongo (DRC). Den Ebola-Ausbrüchen selbst gingen groß angelegte Gelbfieber-Impfkampagnen voraus, die von Gavi, der Impfstoffallianz, durchgeführt wurden. Ebola wurde 1976 entdeckt, nachdem drei belgische Nonnen, die in Zaire (der heutigen Demokratischen Republik Kongo) arbeiteten, unter mehreren hundert Menschen an einem hämorrhagischen Fieber gestorben waren. Zunächst wurden Gelbfieber und Typhus vermutet, aber die Nonnen waren gegen Gelbfieber geimpft, und so begann die Suche nach einer anderen Erklärung als dem Versagen des Impfstoffs.

Seit 2011 hat Gavi 133 Millionen Menschen in West- und Zentralafrika gegen Gelbfieber geimpft. Die Ebola-Ausbrüche, die zu den PHEICs geführt haben, sind im letzten Jahrzehnt in denselben Ländern aufgetreten. Abgesehen von einem gewissen Impfversagen ist eine seltene Nebenwirkung von Gelbfieberimpfstoffen hämorrhagisches Fieber, so dass große Impfkampagnen den Anschein eines Ebola-Ausbruchs künstlich erwecken könnten. Allein im Jahr 2016 wurden mehr als 30 Millionen Menschen in der Demokratischen Republik Kongo und Angola gegen Gelbfieber geimpft. Mehr als 50 Prozent der Empfänger in der DRK erhielten nur Bruchteile der Dosis, um die Vorräte zu strecken, eine Praxis, die das Risiko einer unzureichenden Immunstimulation birgt und die Menschen bei einer späteren Exposition einem erhöhten Risiko aussetzt.

Die WHO hat von 2017 bis 2022 jedes Jahr wegen Ebola den Gesundheitsnotstand in der Demokratischen Republik Kongo ausgerufen. Neuartige Impfstoffe und Therapeutika, darunter das toxische Remdesivir und monoklonale Antikörper, wurden in der Demokratischen Republik Kongo getestet. Dies war der erste Test der Pandemic Prevention Platform (P3) der DARPA, aber die neuen Impfstoffe konnten nicht so schnell wie gewünscht getestet und produziert werden.

Obwohl der Ebola-Impfstoff Ervebo von Merck (ein gentechnisch veränderter VSV-Virus-Impfstoff) während der PHEIC 2018-2019 in der Demokratischen Republik Kongo eingesetzt wurde und 2019 von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) eine Marktzulassung erhielt, wurde beschlossen, einen zweiten Impfstoff zu testen.

Ein europäisches Konsortium namens Ebovac, zu dessen Partnern die Universität Oxford und die London School of Hygiene and Tropical Medicine gehören, wurde vom Pharmariesen Johnson & Johnson gegründet, um ein Ebola-Impfschema zu entwickeln, das zwei verschiedene virale Vektorimpfstoffe in Kombination verwendet. Die erste Impfdosis wird mit dem Adenovirus-Vektorimpfstoff von Janssen (Ad26.ZEBOV) verabreicht, der auf das Ebola-Virus vom Zaire-Stamm abzielt. Janssen ist die in Belgien ansässige Tochtergesellschaft von Johnson & Johnson (der Ad26-Vektor wurde in ihrem Impfstoff Covid verwendet). Sechsundfünfzig Tage später wird die Immunreaktion mit dem MVA-BN-Filo®-Impfstoff von Bavarian Nordic verstärkt, einem lebenden Pockenvirus mit Replikationsdefizit, das so entwickelt wurde, dass es genetisches Material des sudanesischen Ebola-Virus, des Marburg-Virus (ein weiteres Geschenk der Polio-Impfstoffe) und des Tai-Forest-Virus (früher bekannt als Ebolavirus der Elfenbeinküste) enthält. Das Pockenvirus ist größer als das Adenovirus und kann eine größere genetische Nutzlast tragen.

Die Oxford Vaccine Group leitete die klinischen Versuche mit Ebovac. Eine Phase-3-Studie, die unter anderem von der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), dem Wellcome Trust und der britischen Regierung finanziert wurde und in der 500 000 Menschen geimpft werden sollten, wurde im November 2019 in der Stadt Goma in der Demokratischen Republik Kongo gestartet. Die Teilnehmer an der Studie in Goma wurden mit dem Angebot einer einmonatigen kostenlosen medizinischen Versorgung nach der Impfung bzw. im Falle von Schwangeren einer medizinischen Versorgung bis zur Entbindung angeworben. Obwohl Impfstoffversuche in der Demokratischen Republik Kongo zunehmend unpopulär und umstritten sind, war dies ein verlockendes Angebot in einem Land, in dem die Gesundheitsversorgung ein knappes Gut ist. Als die Studie im April 2020 durch die Covid-19-Pandemie unterbrochen wurde, waren erst 20 000 Teilnehmer rekrutiert worden. Alle hatten die erste Dosis des Adenovirus-Vektor-Ebola-Impfstoffs erhalten, aber nur die Hälfte hatte den MVA-Vektor-Impfstoff fristgerecht erhalten. Die Studie wurde fünf Monate später wieder aufgenommen, und 75 % der Teilnehmer erhielten den zweiten Impfstoff. Goma ist eines der Gebiete, in denen derzeit die Affenpocken (inzwischen in Mpox umbenannt) ausgebrochen sind. Es ist unklar, wie viele weitere Personen bei der Wiederaufnahme der Studie rekrutiert wurden.

Im Mai 2021 spendete J&J, der Hersteller des Ebovac-Impfstoffs, 200 000 Dosen seines Ebola-Impfstoffs an das Early-Access-Programm der WHO und begann mit einer Impfkampagne in Sierra Leone. Möglicherweise liefen nicht verwendete Dosen, die für die Studie in der Demokratischen Republik Kongo bestimmt waren, kurz vor dem Verfallsdatum aus. Die Initiative der Europäischen Union für innovative Arzneimittel (EU-IMI) und CEPI finanzierten einen weiteren Ebovac-Versuch, der im Dezember 2022 in der Provinz Tsuapa in der Demokratischen Republik Kongo durchgeführt werden sollte.

Die Demokratische Republik Kongo steht derzeit im Zentrum der Mpox-Epidemie und meldet 13.791 Fälle und 450 Todesfälle. In allen anderen Ländern zusammen gibt es nicht einmal 500 Fälle. Trotz der Behauptung der WHO, dass Mpox sexuell übertragbar sind, berichtet Save the Children , dass in der Demokratischen Republik Kongo 70 Prozent der Affenpocken-Patienten Kinder sind. In Goma gibt es einen Ausbruch, ebenso in der Provinz Tsuapa. Es könnte ein Zufall sein, aber vielleicht hat die Verwendung von experimentellen Impfstoffen auf Pockenvirusbasis einen fruchtbaren Boden für den Ausbruch geschaffen.

Wenn man sich einer Sache so sicher sein kann wie Tod und Steuern, dann ist es, dass es bei PHEICs immer um die Einführung neuer Arzneimittel geht. Dieser Ausbruch ist keine Ausnahme. Offenbar besteht ein weltweiter Mangel an Mpox-Impfstoff (was nicht überrascht, da die Pocken eigentlich ausgerottet sein sollten), der von Bavarian Nordic aus Hühnereiern hergestellt wird. Es ist zu erwarten, dass in Kürze die Phase 3 der Erprobung von mRNA-Pockenimpfstoffen oder sogar der Notfalleinsatz beginnen wird. Eine produzierte Krise darf nicht verloren gehen.