Prominente britische Ärzte stellen den Einsatz von COVID-19-Impfstoffen bei Kindern ernsthaft infrage

Wie sieht die Kosten-Nutzen-Analyse der COVID-19-Impfung bei Kindern tatsächlich aus? Während die U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) weiterhin empfehlen, dass alle Kinder in den USA ab einem Alter von sechs Monaten eine Auffrischungsimpfung gegen COVID-19 erhalten sollten, unterscheidet sich diese Praxis deutlich von der anderer Industrienationen, die ihre Impfempfehlungen, zumindest für COVID-19, auf ältere gefährdete Bevölkerungsgruppen konzentrieren. Tatsächlich kann die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) bis heute auf der Packungsbeilage des Impfstoffs nicht erklären, dass es ausreichende Evidenz für die Anwendung bei Kindern gibt. Warum diese Trennung?

In Großbritannien untersuchte eine Gruppe von Forschern der NIHR Southampton Clinical Research Facility and Biomedical Research Centre, University Hospital Southampton NHS Foundation Trust, in Southampton diese Frage. Sie stellten fest, dass es unterschiedliche Ansätze für die Impfung von Kindern gibt: In den USA wird die Impfung für alle Kinder ab 6 Monaten empfohlen, während in Europa und weltweit unterschiedliche Ansätze für die COVID-19-Impfung von Kindern verfolgt werden. In den meisten Ländern wird die COVID-19-Impfung nicht empfohlen, da das Risiko einer schweren Erkrankung durch COVID-19 gering ist, sodass selbst geringe Risiken einer Impfung sorgfältig abgewogen werden sollten. Zwar scheint die COVID-19-Impfung nach den meisten Beobachtungsstudien mit einem geringeren Risiko für schwere Erkrankungen verbunden zu sein, einschließlich des pädiatrischen Multisystem-Entzündungssyndroms (MIS-C), das bei Delta naturgemäß stark ansteigt, bei Omicron jedoch abnimmt, doch sind diese Risiken mit dem Auftreten der Omicron-Variante und ihrer Untervarianten sowie aufgrund der weitverbreiteten Immunität der Bevölkerung durch frühere Infektionen – oder der natürlichen Immunität – bereits deutlich zurückgegangen. Und die COVID-19-Impfstoffe sind mit einem “relativ hohen Risiko für Myokarditis nach der zweiten Dosis des mRNA-Impfstoffs bei Jugendlichen” verbunden.

Wie TrialSite wiederholt berichtet hat, wurde die Packungsbeilage des Impfstoffs Pfizer Comirnaty von der FDA geprüft:

“Die Sicherheit und Wirksamkeit von COMIRNATY bei Personen im Alter von 12 bis 17 Jahren basiert auf Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit in dieser Altersgruppe und bei Erwachsenen [siehe Unerwünschte Wirkungen (6) und Klinische Studien (14.1)]. 20 Die Sicherheit und Wirksamkeit von COMIRNATY bei Personen unter 12 Jahren wurde nicht nachgewiesen. Evidenz aus klinischen Studien mit Personen im Alter von 6 Monaten bis 4 Jahren deutet stark darauf hin, dass eine Einzeldosis von COMIRNATY bei Personen unter 6 Monaten unwirksam wäre”.

Überprüfung der Daten

Die Autoren aus dem Vereinigten Königreich untersuchen, was über diese Produkte bekannt ist und was nicht. Sie kommen zu dem Schluss, dass die COVID-19-Impfstoffe “Morbidität und Mortalität weltweit signifikant reduziert haben”. Wenn es um Kinder und diese Impfstoffe geht, gibt es weltweit eine größere Variabilität bei den Empfehlungen für Kinder”.

Die Autoren weisen darauf hin, dass angesichts der Allgegenwart von Infektionen “der größte Teil des ursprünglichen Nutzens in Bezug auf den Schutz vor schweren Krankheiten verloren gegangen ist”.

Auch wenn das Risiko einer Herzmuskelentzündung nach wie vor als gering eingestuft wird, ist es in der Realität ein wichtiger Faktor.

Abschließende Überlegungen

Die Autoren aus England kommen zu dem Schluss, dass “die COVID-19-Impfung nur eine vorübergehende Reduktion der Übertragung bewirkt”. Wie TrialSite in Zusammenarbeit mit der FDA berichtete, sind die vorliegenden Risikobelege noch “unzureichend”, um die Auswirkungen der Impfung auf die seltenen postakuten COVID-Syndrome bei Kindern vollständig zu bestimmen.

Für die Menschen in den USA, wo die CDC weiterhin aggressiv für diese Impfstoffe wirbt, ist dies eine bombensichere Schlussfolgerung.