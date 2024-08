Hier ist die vollständige Übersetzung ins Deutsche vom nachfolgenden Video:

Könnten Sie darüber sprechen, was gerade in der Kersch-Offensive passiert, die im westlichen Mainstream-Medien gefeiert wird, und natürlich im gesamten NATO-Bündnis der Vereinigten Staaten? Sie alle feiern diese buchstäbliche Invasion russischen Territoriums. Was ist los?

Nun, im Allgemeinen, wenn wir über Themen dieser Art sprechen, sage ich gleich zu Beginn, dass ich Tausende Meilen vom Problem entfernt bin und ein Gefangener desselben Datensatzes bin, den Sie und alle anderen haben, was wir im Internet, in Zeitungen oder aus Interviews, die andere führen, bekommen können. Aber in diesem Fall ist es anders. Und Sie fragten zu Beginn, wie das, was mir mit dem FBI passiert ist, mit dem in Kersch zusammenhängt.

Vielleicht haben Sie bemerkt, dass es einen tschetschenischen General namens Opti Aladanow gibt. Er ist Generalmajor der russischen Streitkräfte und der Kommandeur der Tschetschenischen Spezialeinheiten, zu denen nicht nur Tschetschenen, sondern auch die Spezialeinheiten der Russischen Föderation gehören, einschließlich eines Wagner-Elements, das ins russische Verteidigungsministerium übergegangen ist und als Teil der Tschetschenischen Spezialeinheiten operiert, sowie einige andere Einheiten. Diese Einheiten haben schnell auf die Situation in Kersch reagiert.

Ich kenne Opti Aladanow ziemlich gut, wir haben uns mehrmals getroffen, ich habe ihn mehrmals interviewt und hatte mehrere persönliche Gespräche mit ihm. Ich fühle mich wohl genug, um zu sagen, dass ich ihn gut genug kenne, um den Mann hinter der Stimme zu verstehen. Wenn ich also Opti Aladanow im Fernsehen oder in seinen Videos sprechen sehe, kann ich den Tonfall seiner Stimme hören, ich kann in seine Augen sehen, ich kann sehen, was hinter seinen Augen vor sich geht. Das erzählt eine Geschichte, die der durchschnittliche Mensch nicht bekommen würde.

Zunächst einmal kann ich Ihnen sagen, dass er überhaupt nicht in Panik gerät. Es gibt keine Panik in diesem Mann. Er ist ein Tschetschene, erinnern Sie sich daran, dass Opti ein Held Russlands ist. Er hat buchstäblich die Medaille erhalten und einige erstaunliche Dinge aus der Perspektive eines Kriegers getan.

Im Zweiten Tschetschenienkrieg hat er beschlossen, nicht weiter gegen die Russen zu kämpfen, weil die tschetschenische Sache vom Westen, von der CIA, die radikale nicht-tschetschenische Wahhabiten und Dschihadisten einbrachte, gekapert worden war. Also ging er zu Achmat Kadyrow, dem Vater von Ramsan Kadyrow, über und begann, gegen die Dschihadisten zu kämpfen. Einer der Dschihadisten war ein Mann namens Schamil Bassajew. Schamil Bassajew war ein Tschetschene, der in Abchasien gegen die Georgier in den Jahren 1992/1993 kämpfte und später gegen die Russen. Er war derjenige, der das Massaker an der Schule in Beslan verübte und für einige der schlimmsten Gräueltaten verantwortlich war. Als Opti zu den Russen überlief, tötete Schamil Bassajew seine Onkel, seine Brüder und seine Cousins und vernichtete die Familie von Opti. Opti ging mit einer Handvoll tschetschenischer Spezialeinheiten in die Berge und verbrachte mehrere Monate damit, die Bande von Schamil Bassajew, bestehend aus über 100 Männern, zu jagen. Schließlich spielte er eine Rolle dabei, jeden Einzelnen von ihnen, einschließlich Schamil Bassajew, zu töten. Das ist ein ernst zu nehmender Typ, das ist der echte Deal.

Es gibt keine Panik in seiner Stimme, weil er nicht in Panik gerät, aber er ist so ehrlich wie der Tag lang ist. Der Mann weiß einfach nicht, wie man lügt. Wenn Sie zuhören, ist er die einzige russische offizielle Person, die gesagt hat, dass das Verteidigungsministerium sich so oft selbst belogen hat, dass es beginnt, seine eigenen Lügen zu glauben. Er ist der einzige russische Offizielle, der das sagt, und er kann das tun, weil er an vorderster Front mit den Folgen dieser Lügen zu tun hat.

Was in Kersch vorgefallen ist, ist die Inkompetenz des russischen Verteidigungsministeriums, die ein kritisches Gebiet an der Grenze unbewacht ließ. Man kann keine schlecht ausgebildeten 18-jährigen Wehrpflichtigen, die der Grenzwache zugewiesen sind, an die Grenze stellen und erwarten, dass sie gegen die besten Einheiten der ukrainischen Streitkräfte, die bestausgerüsteten, besttrainierten und bestvorbereiteten Einheiten, die mit amerikanischer Intelligenz operieren und totale Spektrums-Kriegsführung mit fortschrittlichen Kommunikationssystemen und künstlicher Intelligenz verwenden, die auf Echtzeit-Intelligenz basiert, um russische Bewegungen vorherzusagen, Lücken zu antizipieren und diese Lücken auszunutzen, standhalten. Hinter diesen Leuten war niemand. Sie kamen durch und zogen weiter. Es war Optis Aufgabe, dieses Chaos aufzuräumen, und er tut es, indem er die Ukrainer abschlachtet. Er hat Tausende von ihnen getötet, er zerstört ihre gesamte Ausrüstung, und es ist vorbei. Alles, was jetzt noch bleibt, ist, die zu töten, die sich einzugraben beginnen.

Glauben Sie nichts, was Sie im westlichen Fernsehen sehen, glauben Sie keinen Müll, der auf ukrainischem 𝕏 veröffentlicht wird. Es ist alles Schwachsinn. Glauben Sie Opti Aladanow.

Aber hier kommt es ins Spiel. Ich könnte jetzt das Telefon abheben und Opti Aladanow kontaktieren. Aber ich bin besorgt. Ich bin Journalist, aber würde ich mein eigenes Grab schaufeln, wenn ich jetzt Opti Aladanow anrufe und ein Interview mache, um darüber zu sprechen, was vor sich geht? Es gibt eine Zurückhaltung hier. Ich werde Ihnen sagen, dass hoffentlich nächste Woche diese Zurückhaltung weg sein wird, weil ich den formellen Antrag gestellt habe, sodass niemand sagen kann, es sei persönlich oder Sie arbeiten für die Russen, dass Sie in der Lage sind, mit Opti zu sprechen. Ich habe den formellen Antrag durch andere Kanäle gestellt, und hoffentlich werde ich dieses Gespräch führen können.

Aber Journalisten haben ihre Quellen. Opti Aladanow – ich nenne ihn nicht meine Quelle, ich will ihm keine Probleme bereiten. Er ist eine sehr verantwortungsbewusste Person, aber ich habe seine Kontaktinformationen, und er tritt in der Presse auf. Unter normalen Umständen hätte ich dieses verdammte Ding aufgehoben und könnte Ihnen heute Abend sagen, ja, ich habe gerade mit Opti Aladanow telefoniert, und das ist, was er gesagt hat. Aber wegen dieser laufenden FBI-Untersuchung muss ich sehr, sehr vorsichtig sein, wie ich vorgehe. Und das ist nicht, was eine freie Presse sein sollte. Das ist nicht, was eine freie Presse ist. Und wissen Sie was? Die US-Regierung will nicht, dass ich mit Opti Aladanow spreche. Sie wollen nicht, dass diese Wahrheit herauskommt. Die US-Regierung arbeitet gerade mit CNN zusammen, um Schwachsinn, Schwachsinn und noch mehr Schwachsinn zu verbreiten.

Ich möchte nur alle da draußen daran erinnern, einschließlich des FBI, weil ich weiß, dass Sie heute Abend hier sind – willkommen und danke, dass Sie meine Hunde nicht erschossen haben, als Sie in mein Haus kamen. Ich schätze es wirklich, dass Sie mich sie in den Garten bringen ließen.

Aber Sie wissen, dass Sie nicht machen dürfen, was Sie tun. Sie dürfen diese Geschichten nicht diktieren. Sie sind Teil eines nationalen Sicherheitsapparats, der Informationen deklassifiziert und sie an die Presse weitergibt, um die öffentliche Meinung zu manipulieren. Wollen Sie wissen, wie ich das weiß? Weil Sie zugeben, dass die Informationen, die Sie deklassifizieren, falsch sind und Sie wissen, dass sie falsch sind. Sie wissen, dass sie nicht korrekt sind, und dennoch geben Sie sie an die Presse weiter, als wären sie korrekt, damit die Presse sagen kann: „Deklassifizierte Informationen zeigen, dass Russland dies oder jenes getan hat.“ Sie lügen dem amerikanischen Volk direkt ins Gesicht, indem Sie die Mainstream-Medien als Vehikel benutzen, um diese Lügen zu verbreiten und die öffentliche Meinung zu manipulieren.

Wissen Sie, wer der Wächter gegen diese Manipulation von Daten durch die Regierung ist? Wir, Sie und ich. Wir sind die Wächter, die bellen, die sagen, nicht unter unserer Aufsicht, nicht unter unserer Aufsicht! Und gerade jetzt verbreitet die US-Regierung Lügen an CNN, MSNBC, alle großen Nachrichtennetzwerke und die New York Times – Lügen, Lügen und noch mehr Lügen. Sie werden einem amerikanischen Publikum verkauft, das sagt: „Nun, es steht in der New York Times, es muss wahr sein.“ Nein, es ist eine Lüge.

Das Gegenmittel zu diesen Lügen ist die Wahrheit, die von unabhängigen Medien kommt, die hinausgehen und echte Informationsquellen finden, wie Opti Aladanow. Sie wollen nicht, dass Sie von Opti Aladanow hören. Sie wollen manipulieren. Und hier ist das FBI, das weiß, dass dies geschieht, und in einigen Fällen selbst an dieser Farce beteiligt war. Sie haben die Mainstream-Medien korrumpiert und sie zu wenig mehr als einem Stenografen für Regierungs-Lügen gemacht. Und sie haben die Unverfrorenheit, zu sagen, dass mein Journalismus als das Ergebnis einer Beziehung zu einer fremden Regierung eingestuft werden muss, die direktiv in der Natur ist. Ich kann Ihnen sagen, dass Opti Aladanow mich nicht anruft und sagt: „Scott, du musst mich anrufen, damit ich mit dir reden kann.“ Die Regierung sagt nicht: „Scott, wir brauchen dich, um die Gesprächspunkte A, B und C zu verfolgen.“ Das ist nicht das, was passiert. Scott Ritter wacht am Morgen auf und sagt: „Ah, schau dir die Lügen an, die von der US-Regierung verbreitet werden. Wie kann ich diese Lügen mit der Wahrheit überwinden und wie kann ich Zugang zu dieser Wahrheit erhalten, indem ich nach Russland gehe, Leute wie Opti Aladanow treffe, Beziehungen aufbaue, sodass ich, wenn die Zeit gekommen ist, Zugang zu diesen Informationen bekomme?“ Das bedeutet nicht, dass man alles, was gesagt wird, für bare Münze nimmt. Nein, die Aufgabe eines Journalisten ist es, skeptisch zu sein. Aber zumindest habe ich jetzt Informationen von einer Quelle, der ich vertraue, die ich auswerten und dann gegen das abwägen kann, was anderswo gesagt wird, und meine Erfahrung nutzen kann, um zu sagen: „Das ist, was ich denke, was passiert.“ Das ist, was ich denke, was passiert, nicht das, was von oben durch die russische Regierung diktiert wird.

Ich will hier kein totes Pferd prügeln, Danny, aber dies ist eine sehr gefährliche Zeit in den Vereinigten Staaten, eine äußerst gefährliche Zeit. Wir stehen am Abgrund, denn lassen Sie uns über Kersch sprechen. Ich möchte auch die Leute daran erinnern, was in Kersch passiert ist. NATO hat Russland angegriffen. NATO hat Russland angegriffen. NATO hat Russland angegriffen. Das ist nicht: „Oh, Russland hat die Ukraine angegriffen, also dürfen die Ukrainer Russland angreifen.“ Nein, Russland hat die Ukraine nicht angegriffen. Russland hat auf ukrainische Kriegsverbrechen reagiert, die nach dem Maidan-Putsch 2014, der von der CIA unterstützt wurde, begangen wurden, als Teil eines Versuchs, die Ukraine zu nutzen, um Russland zu Fall zu bringen. Die ukrainischen Ultranationalisten hatten ein Jahrzehnt lang ethnische Russen und russischsprachige Menschen im Donbass abgeschlachtet, und Russland sagte schließlich: „Es reicht“, und sie kamen, um das zu beenden. Das ist eine spezielle Militäroperation, die darauf abzielt, die Rechte einer russischen Bevölkerung zu bewahren, die einem kulturellen Genozid und Massenmord unterworfen wurde. Die Ukraine hat kein Recht, ein Verbrechen zu begehen und dann zu sagen: „Oh, weil ihr uns dafür zur Rechenschaft zieht, werden wir Russland angreifen.“ Aber es ist nicht einmal die Ukraine, die Russland angreift. Sehen Sie, die Truppe, die hereinkommt, ist eine von der NATO handgefertigte Truppe. Ich habe gerade einen russischen Senator interviewt, der das Veteranenkomitee leitet und sehr nahe bei Putin und dem Verteidigungsministerium steht, und er ist gerade in Kersch. Er sagte: „Wir, die Russen, haben eine Menge Ausrüstung und Leute erbeutet und setzen es zusammen.“ Er sagte: „Diese Gruppe, die hereinkam, ist nach den höchsten modernen NATO-Standards ausgerüstet, besser als die meisten NATO-Einheiten. Sie verwenden Vollspektrums-Dominanztheorien, sie haben Starlink-Konnektivität auf Fahrzeugebene, manchmal auf Ebene kleiner Einheiten, und all dies wird über Satelliten nach oben gesendet, um in Echtzeit die Bewegungen ihrer Truppen zu verfolgen. Sie haben Echtzeit-Intelligenz, die sagt, wo sich die Russen befinden, und sie verwenden künstliche Intelligenz, um nicht nur zu manövrieren, sondern auch neue Drohnen, eine neue Generation von Hochgeschwindigkeitsdrohnen, AI-gesteuerten Drohnen, die das Schlachtfeld überschwemmen, zu deployen. Das ist die NATO-Armee, die polnisch sprechende, französisch sprechende, englisch sprechende NATO-Armee, die Russland auf Befehl der NATO angegriffen hat. Das war nicht die Initiative der ukrainischen Regierung. Das war etwas, das die NATO geplant hat. Die NATO führt es aus, die Russen haben die Beweise und sie haben auch die gesamte Ausrüstung und haben sie rückentwickelt und gesagt: „Wow, ihr seid mit dem Besten gekommen, was ihr habt, und es war ziemlich beeindruckend.“ Aber Opti Aladanow ist auch beeindruckend. Eine von Optis Spezialitäten, und deshalb wurde er so schnell befördert, ist, dass er ein schneller Lerner ist. Wenn man auf dem Schlachtfeld ist und Dinge erlebt, passt man sich an, entwickelt neue Konzepte, neue Taktiken, neue operationelle Theorien, und sie haben Opti vom Schlachtfeld genommen und ihn zur Generalstabakademie geschickt, nicht nur, um von anderen zu lernen, sondern auch, um anderen von seinen Erfahrungen zu lehren. Diese Generäle, diese Offiziere kommen vom Schlachtfeld und teilen ihre Erfahrungen, die dann in vorläufige Doktrinen umgewandelt werden, die nach unten weitergegeben werden, und die russische Armee lernt ständig, wird ständig besser. Und gerade jetzt kommen aus Kersch eine ganze Reihe neuer Lektionen, die in das russische Militärbildungssystem zurückgeführt werden, um jeden vom einfachen Soldaten bis zum General darüber zu informieren, was zum Teufel mit dieser neuen Technologie los ist.

Aber das ist eine ernste Sache. Die NATO hat Russland angegriffen, Leute. Sie müssen verstehen, dass, wenn die Russen nach Mexiko gehen und Kolumbianer, Venezolaner und Kubaner mitbringen würden und plötzlich 25.000 von ihnen mit der besten Ausrüstung organisiert über die Grenze kommen und Columbus, New Mexico, erobern würden, was zu einem zweiten Pancho Villa führen würde, dann würden wir gegen Mexiko in den Krieg ziehen, und wir würden gegen Russland in den Krieg ziehen. Man darf die Vereinigten Staaten nicht angreifen und nicht damit rechnen, einen Preis zu zahlen. Die NATO hat Russland angegriffen, und es wird eine russische Antwort geben. Das sagte auch der Senator: „Später in der nicht allzu fernen Zukunft, und Sie werden es wissen, wenn es passiert, wird die Ukraine einen sehr, sehr hohen Preis zahlen, und auch die NATO.“ Er sagte, dass das Konzept von NATO-Stützpunkten in Polen und Rumänien, die beispielsweise F-16 beherbergen und ohne Konsequenzen operieren können, nicht mehr zur Realität gehört.

Wir stehen so kurz vor einem direkten Konflikt zwischen Russland und der NATO. Momentan ist es ein Stellvertreterkrieg, aber wir stehen so kurz vor einem direkten Konflikt, was bedeutet, dass wir sehr nah an einem Atomkrieg sind, was bedeutet, dass wir alle sehr nah am Sterben sind. Die NATO hat Russland angegriffen, und die Deutschen – ich meine, die Deutschen sind verrückt geworden. Die Deutschen sind buchstäblich verrückt geworden. Sie haben deutsche Offiziere, sowohl im Ruhestand als auch im aktiven Dienst, die schmunzelnd sagen: „Ja, wir wissen, dass deutsche Panzer wieder in Kersch sind, und wir wissen, was beim letzten Mal passiert ist, als wir dort waren, und wir sind froh, dass die Dinge diesmal anders sind.“ Ich meine, das ist das, was passiert, wenn man an der Oberfläche eines Deutschen kratzt – man bekommt einen Nazi. Glauben Sie, ich mache Witze? Die deutsche Armee hat gerade versucht, etwas durchzuschmuggeln. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, weil Sie wissen, dass sie die Remilitarisierung beschlossen haben – kratzen Sie an einem Deutschen, und Sie bekommen einen Nazi. Sie beschlossen, dass sie wieder eine militarisierte Gesellschaft werden wollen, und so haben sie die Wehrmacht aus dem Zweiten Weltkrieg zu einer Art verehrten Status erhoben, bei dem es den Deutschen nun erlaubt ist, das Andenken an diejenigen, die in der Wehrmacht während des Zweiten Weltkriegs dienten, zu ehren, wobei sie für einen Moment vergessen, dass sie Adolf Hitler dienten. Aber nein, das waren einfache deutsche Soldaten, und sie müssen geehrt werden. Und so haben sie versucht, auch die SS und die SD und all diese anderen Nazi-Organisationen zu ehren. Glücklicherweise gab es jemanden in der deutschen Zivilgesellschaft, der sagte: „Was? Nein, nein“, und die deutsche Armee musste sich zurückziehen. Aber die Tatsache, dass die deutsche Armee dachte, das sei eine gute Idee, sagt Ihnen etwas über die Krankheit dieser Gesellschaft. Das ist beängstigend. Das ist beängstigend. Wir haben Deutschland, das so handelt, als ob es cool wäre, deutsche Panzer auf russischem Boden zu haben, die Russen töten. Das ist nicht cool. Es ist nicht cool, es ist sehr gefährlich.

Und doch, wissen Sie, alle NATO- und NAFO- und wie auch immer Sie sie nennen wollen, Cheerleader da draußen, sie tun so, als ob das großartig wäre. Die Ukraine ist in Kersch. Nun, erstens, sie werden alle sterben oder gefangen genommen. Sehr wenige von ihnen werden überleben. Russland hat bereits die gesamte logistische Unterstützungsstruktur in Sumy, das sich auf der ukrainischen Seite der Grenze befindet, zerstört. Sie haben die Panzer zerstört, ihnen ist der Treibstoff ausgegangen, Die Ukrainer graben sich jetzt ein, sie werden bald keine Munition mehr haben, und dann werden sie alle sterben. Das ist die Realität. Opti Aladanow ist sehr zuversichtlich. Noch einmal: Ich habe den Mann getroffen, ich kenne den Mann, ich sehe in seine Augen, ich höre den Tonfall seiner Stimme. Das ist kein Mann, der Panik verbreitet.

Für alle da draußen, die glauben, dass die Tschetschenen nur TikTok-Krieger sind, erzähle ich Ihnen eine kleine Geschichte. Ich war in Moskau, und Steven Seagal hatte darum gebeten, mich zu treffen. Nachdem wir uns getroffen hatten, bekam ich einen Anruf, und er sagte: „Ich möchte Sie zum Abendessen einladen.“ Also gingen ich, mein Gastgeber Alexander Serow, Steven Seagal, sein Sohn und sein Gefolge zusammen essen. Es war ein sehr angenehmer Abend.

Ich hatte versucht, Opti Aladanow zu treffen, aber er war an der Generalstabakademie, und es war sehr schwierig, ihn herauszuholen. Doch dann klingelte das Telefon, und es war Opti, der sagte: „Ja, ich habe jetzt Zeit.“ Also fragte ich Steven Seagal, ob es ihm etwas ausmachen würde, wenn Opti Aladanow zu uns stößt. Er hatte ihn noch nie getroffen, aber er sagte: „Sicher.“ Also kam Opti dazu, und es war ziemlich interessant, Opti Aladanow Steven Seagal vorzustellen und dem Gespräch zuzuhören.

Opti war da, und ich, als ein schneidiger, jedoch unerfahrener Marineoffizier, sagte etwas in der Art: „Komm schon, Mann, du bist ein General. Was weißt du schon vom Kämpfen? Du bist in der sicheren Zone.“ Oh, das hat ihn verärgert.

Er zog sein Handy heraus und, obwohl er ein netter Kerl ist und nicht wirklich wütend auf mich war, war er etwas irritiert von dem, was ich gesagt hatte. Er begann, Videos zu zeigen und sagte: „Machen Generäle die vorderste Aufklärung, wenn ihre Einheit in den Kampf zieht?“ Er zeigte sich auf einem BMP (Schützenpanzer), wie er hineinfährt. Dann nahmen sie Feuer, und ein paar Anrufe kamen, dass ein BMP getroffen worden war und einige der tschetschenischen Soldaten verwundet waren und evakuiert werden mussten. Es gab zu diesem Zeitpunkt keine anderen verfügbaren Einheiten, weil schwer gekämpft wurde. Also sprang Opti in den BMP, fuhr zu den verwundeten Soldaten, stieg aus und legte suppressives Feuer nieder. Man hörte die Kugeln über seinen Kopf zischen, „ping, ping, ping, ping.“ Der Tschetschene neben ihm wurde getroffen und fiel um, Opti schoss weiter, mit einem Lächeln auf dem Gesicht, versorgte den Verwundeten, evakuierte ihn, schoss noch ein paar Mal und fuhr dann mit dem BMP davon – ein Generalmajor der russischen Armee, der unter Beschuss stand, verwundete Tschetschenen persönlich evakuierte. Und ich sagte: „Okay, ich denke, du bist kein TikTok-Krieger.“ Nein, er ist der echte Deal, ich sage Ihnen, das ist ein echter Anführer.

Es war eine interessante Nacht. Niemals, niemals, niemals die Tapferkeit eines Tschetschenen anzweifeln – sie werden Ihnen den Hintern versohlen.

