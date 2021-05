Die Epoche der Angst: Abschließende Botschaft für schreckliche Zeiten

Von John W. Whitehead & Nisha Whitehead

Übersetzung©: Andreas Ungerer

„Aber ob mit oder ohne Stimmrecht, das Volk kann immer dazu gebracht werden, den Befehlen der Führer zu folgen. Das ist ganz einfach. Man braucht nichts zu tun, als dem Volk zu sagen, es würde angegriffen, den Pazifisten ihren Mangel an Patriotismus vorzuwerfen und zu behaupten, sie brächten das Land in Gefahr. Diese Methode funktioniert in jedem Land.“ ~ Hermann Göring

13. Mai 2021, The Rutherford Institute

Bei all dem, was auf uns herniederprasselt, von durch die Regierung manipulierte Krisen bis hin zu den Rückschlägen, die aus einer Gesellschaft resultieren, die immer wieder technologische Zweckmäßigkeit und in Massen vermarktete Werte über Selbsteigentum und individuelle Souveränität gestellt hat, sehen sich die heute Heranwachsenden mit einigen der größten Bedrohungen für die Freiheit konfrontiert, die die Welt je erlebt hat.

Es ist geradezu beängstigend.

Junge Menschen werden sich in einer Welt wiederfinden, in der sie, überbesteuert und mit übertriebenen