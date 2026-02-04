Die Epstein-Bombe

Von Greg Johnson

Im November 2025 verabschiedete der US-Kongress das Gesetz zur Transparenz der Epstein-Akten (Epstein Files Transparency Act), das Präsident Trump unterzeichnete, um fast sechs Millionen Seiten an Dokumenten im Zusammenhang mit dem verurteilten Sexhändler Jeffrey Epstein freizugeben. Epstein arbeitete für den israelischen Geheimdienst, indem er mächtige Mitglieder der westlichen Elite in Sexualverbrechen verwickelte und sie dann erpresste. Nachdem er zum zweiten Mal verhaftet worden war, wurde er ermordet, um ihn zum Schweigen zu bringen.

Am 19. Dezember 2025 veröffentlichte das US-Justizministerium die erste Tranche von mehreren hunderttausend Dokumenten, von denen viele redigiert und anderweitig unvollständig waren.

Am Freitag, dem 30. Januar 2026, veröffentlichte das Justizministerium etwa 3 Millionen Seiten an Dokumenten. Auch diese Dokumente sind wieder redigiert. Zum einen wurde uns mitgeteilt, dass Bilder von Mord und Folter (!) nicht enthalten seien.

Es sind noch etwa 2,5 Millionen Seiten übrig.

Der Kongressabgeordnete Thomas Massie fordert vollständige, ungeschwärzte Dokumente. Er behauptet auch, dass die unveröffentlichten Akten Anklagen wegen schwerer Verbrechen enthalten.

Diese Anklagen müssen entsiegelt werden. Die Verantwortlichen müssen strafrechtlich verfolgt werden. Gerechtigkeit wird erst dann hergestellt sein, wenn Milliardäre wegen Sexualdelikten vor Gericht gestellt werden. Gerechtigkeit wird erst dann hergestellt sein, wenn diejenigen, die auch nur den Anschein erweckt haben, etwas Unrechtes mit Epstein getan zu haben, geächtet und aus dem öffentlichen Leben verbannt werden.

Das Archiv kann unter der Epstein-Bibliothek des Justizministeriums durchsucht werden. Sie müssen lediglich bestätigen, dass Sie über 18 Jahre alt sind.

Zwei Dinge müssen dabei berücksichtigt werden.

Erstens war Jeffrey Epstein ein Netzwerker von Weltklasse. Daher ist die bloße Erwähnung in den Epstein-Akten an sich noch kein Beweis für illegale oder unmoralische Aktivitäten. Nach 2008 kann man jedoch zumindest davon ausgehen, dass sie kein Problem damit hatten, mit einem verurteilten Sexualstraftäter in Verbindung zu stehen. Und viele Mitglieder der amerikanischen Elite, darunter auch Personen der aktuellen Regierung, standen nach 2008 in Verbindung mit Epstein.

Zweitens stammen viele der veröffentlichten Akten aus FBI-Ermittlungen, darunter auch Hinweise, die dem FBI telefonisch gemeldet wurden. Es ist unvermeidlich, dass einige dieser Personen verrückt waren und andere einfach versuchten, den Fall mit Fehlinformationen zu verfälschen. Alles sollte mit einer Prise oder zwei Salz gewürzt werden.

Wenn jedoch auch nur 5 % dessen, was diese Akten offenbaren, zutrifft, ist die Epstein-Bombe groß genug, um das amerikanische politische Establishment in die Luft zu jagen. Und da Epstein im Zentrum der jüdischen Kontrolle über die amerikanische Politik stand, könnte die Epstein-Bombe der Anfang vom Ende der jüdischen Vorherrschaft in Amerika sein.

Lassen Sie uns ein wenig darüber sprechen, was die Akten über Epstein und seine Freunde offenbaren oder bestätigen. Dann können wir über Verbrechen und Vergehen sprechen.

Erstens war Epstein gegenüber Nicht-Weißen und auch gegenüber den meisten Weißen ziemlich rassistisch. Epstein hatte eine starke jüdische Identität. Er hielt Juden für überlegen gegenüber Nichtjuden, die er verachtete.

Aber Juden haben kein Problem mit Rassismus, solange sie die Herrenrasse sind. Der Realismus in Bezug auf Rassen unter jüdischer Vorherrschaft wird einfach dazu benutzt, diese Vorherrschaft zu festigen.

Zweitens war Epstein ein hyperaktiver sexuell degenerierter Mann, der auf minderjährige weiße Mädchen stand, was Vergewaltigung ist. Er mochte es nicht, schwarze oder braune Mädchen zu missbrauchen oder zu teilen. Auch Asiaten werden nicht erwähnt.

Die Akten enthalten explizite Hinweise auf Pädophilie und Foltervideos. Es gibt auch verdächtige Hinweise auf Pizza und andere Lebensmittel, die vom FBI als Codewörter von Kinderhändlern erkannt werden.

Es ist traurig zu denken, dass die ADL in 100 Jahren argumentieren wird, dass dieser Degenerierte einfach ein missverstandenes Opfer des Antisemitismus ist. Aber denken Sie daran: Die ADL wurde gegründet, um jüdische Pädophile zu schützen.

Drittens teilte Epstein seine minderjährigen Prostituierten gerne mit anderen reichen und mächtigen Männern und bezog sie so in seine Verbrechen mit ein. Das gab ihm natürlich die Möglichkeit, seine Freunde zu erpressen.

Viertens war Epstein in der internationalen Politik und Wirtschaft tätig. Seine engsten Verbindungen bestanden zu Israel. Wahrscheinlich arbeitete er für den Mossad.

Man kann diese Akten nicht lesen, ohne den Eindruck zu gewinnen, dass Amerika von einer überwiegend jüdischen Elite regiert wird, die uns als Untermenschen betrachtet und uns durch unsere Laster kontrolliert.

Aufgrund dessen, was ich bisher gesehen habe – sowie aufgrund dessen, was Massie und das Justizministerium laut eigenen Angaben zurückhalten (aufgehobene Anklagen, Bilder von Mord und Folter) – haben die folgenden Personen das amerikanische Volk in Bezug auf die Epstein-Akten belogen: Donald Trump, Pam Bondi, Kash Patel und Dan Bongino.

Trump hat behauptet, dass die Akten ihn von Fehlverhalten entlasten und dass gegenteilige Behauptungen ein „Hoax” seien.

Bondi hat behauptet, dass es keine Beweise dafür gibt, dass Epstein und Maxwell minderjährige Mädchen an andere Personen als Epstein verkauft haben. Daher gab es keine „Kundenliste” und keine Beweise für strafbare Dritte. Bongino gab im Wesentlichen die gleichen Erklärungen ab.

Patel sagte unter Eid vor dem US-Senat aus: „Es gab keine glaubwürdigen Informationen darüber, dass Jeffrey Epstein Frauen und minderjährige Mädchen an andere Personen als sich selbst verkauft hat. … Wir haben alle glaubwürdigen Informationen veröffentlicht.“ Er behauptete auch, dass es „keine glaubwürdigen Beweise“ gebe, die Epstein mit einem größeren Menschenhandelsring oder der Erpressung prominenter Personen in Verbindung bringen, und dass keine belastende „Kundenliste“ gefunden worden sei.

Die „Kundenliste“ ist natürlich ein Ablenkungsmanöver. Hätte Epstein Kunden gehabt – Personen, denen er minderjährige Prostituierte vorgestellt hätte –, dann hätte jeder kompetente Ermittler eine „Liste“ von Verdächtigen erstellen und diese dann überprüfen können. Drei Personen, die definitiv auf die Verdächtigenliste gehören, sind Bill Clinton, Andrew Mountbatten-Windsor und Bill Gates.

Indem sie jedoch die Idee insinuierten, dass Epstein selbst eine „Liste“ erstellt hatte, die nicht „aufgetaucht“ war, führten diese Personen dann die Farce einer erfolglosen „Suche“ nach „der Liste“ durch.

Tatsächlich war es jedoch ihre Aufgabe, eine solche Liste zu erstellen. Dafür bezahlen wir diese Leute. Warum haben sie es nicht getan? Weil sie Epsteins Kunden wie Clinton und Gates deckten.

Patel hat unter Eid gelogen. Bondi hat die Öffentlichkeit belogen. Sie sollten entlassen, angeklagt und strafrechtlich verfolgt werden. Bongino hat seinen Job gekündigt, aber auch er muss angeklagt und strafrechtlich verfolgt werden.

Da Epstein Verbindungen zu ausländischen Geheimdiensten hatte, handelte es sich nicht nur um eine Vertuschung, sondern um Verrat. All diese Leute sind Verräter.

Das bringt uns zu Donald Trump. Es gibt keine „rauchende Pistole” in den Akten, die beweist, dass Trump in Sexualverbrechen verwickelt war. Jedenfalls noch nicht. Aber es gibt Beweise dafür, dass Trump fünf Jahre, nachdem Epstein wegen sexuellen Handels mit minderjährigen Mädchen verurteilt worden war, drei Jahre, nachdem er in das Register für Sexualstraftäter aufgenommen worden war, und acht Jahre, nachdem er Melania geheiratet hatte, mit Epstein gefeiert hat.

In einem Austausch zwischen Epstein und einer redigierten Person vom 22. Juni 2013 spricht REDACTED beispielsweise davon, zwei REDACTED-Frauen, die „zu allem bereit“ sind, zu einer Art Versammlung mitzubringen, die Epstein organisiert hat oder an der er zumindest so stark beteiligt war, dass er wusste, wer auf der Gästeliste stand.

„Für alles zu haben“ deutet auf eine Sexparty hin. Epstein sagt, dass es „keine gute Idee“ sei, die beiden Flittchen mitzubringen, weil „Trump dort sein wird“ und er „schwarze Mädchen nicht mag und sie ‚Boogers‘ nennt“.

Wusste Melania, dass Donald mit Epstein zu einer Sexparty gehen würde? Wäre sie wütend gewesen, wenn sie davon erfahren hätte? Es liegt auf der Hand, dass hier Material für Erpressungen durch eine Reihe von Personen vorhanden ist.

Zumindest zeigt dies einen sehr schlechten Charakter und ein sehr schlechtes Urteilsvermögen seitens Trump.

Trump wusste, dass Epstein ein Pädophiler war. Teilte er dieses Laster? Wir wissen es nicht, aber die folgende Geburtstagskarte zu Epsteins 50. Geburtstag im Jahr 2003 ist sehr vielsagend. Die weibliche Figur sieht eindeutig vorpubertär aus, und der Text spricht verschämt von etwas Gemeinsamen.

Aber warum zurückhaltend sein, wenn die gemeinsame Perversion legal wäre?

Ein Argument, das MAGA-Apologeten vorbringen, ist, dass die Demokraten die Epstein-Papiere bereits veröffentlicht hätten, wenn sie etwas enthalten würden, das Trump belastet. Das ist aus zwei Gründen nicht nachvollziehbar.

Erstens umfasste Epsteins Korruption das gesamte politische Establishment. Es hätte den Demokraten ebenso geschadet wie Trump. Aber der tiefste Grund, Epsteins Verbrechen zu verbergen, ist der Schutz der jüdischen Machtstruktur. Deshalb hat die Biden-Regierung sie zurückgehalten. Der einzige Grund, warum die Akten veröffentlicht wurden, ist, dass Trump dumm genug war, sich für ihre Veröffentlichung einzusetzen. Dann waren die Demokraten dumm genug, Trump zu zwingen, sie zu veröffentlichen, wahrscheinlich aus Trump-Derangement-Syndrom. Ironischerweise wird das Beste, was Donald Trump jemals für Amerika tun könnte – nämlich das korrupte Establishment zu entlarven und zu zerstören – auch sein Untergang sein.

Zweitens ist Trumps Epstein-Problem weniger ein Verbrechen als vielmehr eine Vertuschung. Er sagte, es gäbe nichts. Er log, um Pädophile zu schützen, die die amerikanische Regierung für ausländische Mächte unterwanderten. Die Watergate-Vertuschung brachte Präsident Nixon zu Fall. Dies ist 1000 Mal schlimmer. Ich habe vorausgesagt, dass Trump dieses Jahr zurücktreten wird. Er könnte durchaus wegen der Epstein-Vertuschung abgesetzt werden.

An diesem Punkt muss sich J.D. Vance fragen: Will ich der nächste Gerald Ford sein? Ford wurde Präsident, als Nixon zurücktrat, aber er war zu sehr kompromittiert, um zwei Jahre später die Wahl zu gewinnen.

Noch ein paar interessante Enthüllungen.

Epstein war mit der Alt-Right-Bewegung mehr als nur flüchtig vertraut. Er schickte Noam Chomsky sogar einen Link zu einem Artikel über Rasse und IQ aus The Right Stuff, damals, als es noch lustig war. Epstein war auf 4chan, traf den Gründer von /pol/, hatte eine enge Beziehung zu Steve Bannon, war mit europäischen Populisten und ihren Parteien vertraut und unterhielt sich sogar mit seinem degenerierten Kollegen und Israel-Handlanger Tommy Robinson.

Epstein war ein jüdischer Agent, aber Putin taucht überall in diesen Akten auf. Epstein hatte Geschäfte in Russland. In einer Nachricht schwärmt er von möglichen Gewinnen aus der Eroberung der Krim. Aber Russland ist natürlich auch ein beliebtes Jagdrevier für jüdische Sexsklavenhändler. Jetzt behauptet die jüdische Presse, Epstein habe für Putin und den KGB gearbeitet. Alles, um uns von Israel abzulenken!

Das ist aus zwei Gründen gut.

Erstens ist es so durchsichtig, dass es schon komisch ist. Normalerweise sollte jeder, der diese Linie vertritt, sofort als jüdischer Apologet gebrandmarkt werden, aber leider springen viele Ukraine-Partisanen aus ihren eigenen Gründen auf diesen Zug auf. Der buchstäbliche Nebel des Krieges verschleiert also die Fronten.

Zweitens ist Putin ein Feind der weißen Rasse und des weißen Nationalismus, sodass unsere Feinde nun gegeneinander kämpfen. Vielleicht werden Tucker Calson und andere Putin-Fans zu seiner Verteidigung eilen, indem sie die jüdische Macht angreifen. Die Weißen können dabei wirklich nur gewinnen.

Wie sollten wir weiße Nationalisten uns also positionieren, um die sich abzeichnende Epstein-Affäre auszunutzen?

Es gibt zwei grundlegende Optionen.

Erstens können wir versuchen, Trump wegen all der guten Dinge, die er tut, zu schützen. Im Grunde können wir die Position einnehmen, dass die Vertuschung von Pädophilie – bis hin zu Folter und Mord – ein geringer Preis ist, den man für die Schließung der Grenzen und die Rücknahme der DEI zahlen muss.

Zweitens können wir dies als historische Gelegenheit nutzen, um die jüdische Macht und ihre Kontrollmechanismen aufzudecken, mit dem Ziel, uns davon zu befreien. Wenn das Trump schadet, dann sei es so.

Pädophilie ist wirklich das letzte Tabu, das die Juden nicht abschaffen konnten. Sie hätten für immer die Welt beherrschen können, aber diese arroganten, kranken Freaks mussten diese Grenze überschreiten. Wir müssen diesen Fehler ausnutzen, indem wir die weit verbreitete, instinktive Abscheu gegenüber Pädophilie maximal ausnutzen.

Nur absolute Dummköpfe werden versuchen, diesen Ekelreflex zu zerstören, indem sie Haarspalterei über „Pädophilie” und „Ephebophilie” betreiben und die kulturelle Relativität von Gesetzen zum „mündigen Alter” diskutieren. Wenn Sie das für clever halten, sind Sie Teil des Problems. Sie arbeiten objektiv daran, die Macht der Juden aufrechtzuerhalten.

Wenn Sie sich als clever darstellen, indem Sie über Anti-Semitismus mit niedrigem IQ jammern, sind Sie ebenfalls Teil des Problems. Wenn Sie nicht durch Beispiele für Anti-Semitismus mit hohem IQ Führungsstärke zeigen, tragen Sie objektiv zur Aufrechterhaltung der jüdischen Macht bei.

Wenn Sie sich Sorgen darüber machen, einen digitalen Pogrom durch halbintelligente Mobs mit niedrigem IQ zu verhindern, haben Sie den Überblick verloren.

Offen gesagt, wenn die klugen Leute nicht führen können, ist es an der Zeit, dass die Bauern mit Mistgabeln aufstehen und alles niederbrennen. Wir würden eine historische Chance verpassen, wenn wir den Schrecken der Pädophilie nicht ausnutzen würden, um das System zu zerstören.

Die Arbeitshypothese, die wir vermitteln müssen, lautet, dass jeder prominente jüdische Milliardär und politische Akteur sowie jeder nichtjüdische Zionist moralisch einem Pädophilen, einem Zuhälter oder einem Pädophilen-Beihilfegeber gleichkommt – bis seine Unschuld bewiesen ist.

Wenn man jemanden wie Bill Ackman oder Miriam Adelson betrachtet, ist die sicherste Annahme, dass man es mit einem weiteren Jeffrey Epstein zu tun hat oder mit jemandem, der ihn gutheißen oder decken würde.

Wenn ich mir zionistische Speichellecker wie Mike Johnson oder Tommy Robinson anschaue, ist die sichere Annahme, dass es irgendwo Videos gibt, in denen sie Kinder vergewaltigen oder etwas moralisch Gleichwertiges tun.

Wir haben nicht nur eine zionistisch besetzte Regierung. Wir haben eine von Pädophilen besetzte Regierung.

Außerdem sollte jeder, der die Epsteins dieser Welt nicht offen verurteilt, als Unterstützer solcher Menschen angesehen werden.

Ich möchte, dass jeder Politiker und Experte in Amerika das Bedürfnis verspürt, Dinge zu sagen wie: „Hallo, ich bin . Ich bin kein Pädophiler. Ich werde nicht von Israel oder einer anderen ausländischen Macht erpresst, um die Vereinigten Staaten zu verraten.“

Ja, ich weiß, dass einige von ihnen unschuldig sein könnten. Aber das ist eine ernste Angelegenheit. Das Schicksal unserer Rasse und Zivilisation steht auf dem Spiel. Wir können uns keine Fehler leisten. Wir können uns den Luxus der Unschuldsvermutung nicht leisten.

Weiße Menschen können nicht gewinnen, ohne die jüdische Vorherrschaft abzuschütteln. Ich hatte gehofft, dass dies nach einer erfolgreichen Trump-Regierung geschehen würde. Aber dies ist eine so einmalige Gelegenheit, und Trump ist so kompromittiert, dass es mir egal ist, ob Trump Kollateralschaden ist. Das sollte Ihnen auch egal sein.

Daher lautet meine Empfehlung an unsere extrem online-affinen Autisten: Gehen Sie einfach voran und nutzen Sie dies als Waffe, ohne auf die MAGA-Flüsterer zu hören, die sagen: „Ja, aber was ist mit den Deportationen?“ Machen Sie sich keine Sorgen über die Konsequenzen. Tun Sie, was gerecht ist. Gott kann sich um die Konsequenzen kümmern.

Wenn kein Stein auf dem anderen bleibt, dann nicht, weil wir Nihilisten sind. Sondern weil kein Stein es verdient, stehen zu bleiben.

Natürlich werden einige Menschen unbeschadet aus dieser Situation hervorgehen und an Macht gewinnen: Massie, Elon, MTG, Matt Gaetz. Andere können davon profitieren, wenn sie sich richtig positionieren: Tucker, Vance.

So wie der Wokismus dazu beigetragen hat, die Eliten neu zu verteilen, wird die Epstein-Bombe es Elementen der aktuellen Eliten ermöglichen, aufzusteigen, wenn sie sich dahinter stellen. Hoffen wir, dass einige von ihnen aus der Reihe tanzen.

Wem in unserer Bewegung sollten wir folgen und wen sollten wir unterstützen? Chris Brunet ist die beste Stimme auf X. Auch Dr. Simon Goddeck verdient es, verfolgt zu werden.

Wer sind die Verlierer, die wir meiden sollten?

Der größte Verlierer in unserem Umfeld ist Nick Fuentes.

Nach der ersten Veröffentlichung der Epstein-Dokumente haben sich Bronze Age Pervert und seine Anhänger selbst geopfert, indem sie versuchten, Epstein als cool, modisch und sogar „basiert” zu romantisieren. Alles begann so unschuldig. Nur ein schwuler jüdischer Mann auf Twitter, der Fotos von muskulösen Männern postete und in Babysprache über Völkermord, Prostitution und Erpressungsaktionen sprach. Wer hätte ahnen können, dass dies an einem so dunklen Ort enden würde?

Bronze Age Pervert und die Menschen, die ihm folgen, sind organischer Teil desselben jüdischen Subversions- und Kontrollnetzwerks, für das Epstein stand. Natürlich betrachteten sie ihn als Helden. Kein intelligenter weißer Fürsprecher wird sie jemals wieder ernst nehmen.

In den Wochen vor der zweiten Veröffentlichung von Epstein-Dokumenten gab Fuentes bekannt, dass er einen neuen großen jüdischen Sponsor hat. Er begann auch, Epstein als „verdammt cool“ zu romantisieren. Er begann sogar, Reproduktionen eines von Epsteins Pullovern zu verkaufen. Der Zeitpunkt ist verdächtig. Ich denke, es ist am sichersten anzunehmen, dass Fuentes für den Feind arbeitet und vor der Veröffentlichung der neuen Dokumente eingesetzt wurde, um den Schlag abzumildern. Er ist ein organischer Teil des Systems, das wir zerstören wollen. Er muss mit ihm untergehen.

Fuentes‘ Glaubwürdigkeit dürfte sich davon nicht erholen. Ich stelle mir Jonestown vor. Oder Heaven’s Gate. Es ist Zeit für die Groypers, ihre Epstein-Reißverschlüsse anzuziehen, sich unter ihre Trans-Flaggen zu legen und ihren vergifteten Apfelmus zu essen, damit sie und ihr Sektenführer der Peinlichkeit entkommen können.

Weitere große Verlierer in unserem Umfeld sind die Tate-Zuhälter, die MAGA-Flüsterer, Patrick Casey, Michael Tracey und der widerwärtige Richard Hanania. Sie haben einen Einblick in das ultimative Geheimnis erhalten: die Art und Weise, wie das anti-weiße System uns durch unsere Laster kontrolliert. Und sie haben sich für das System entschieden. Sie müssen mit ihm untergehen.

Ich hoffe, dass die Epstein-Bombe eine große reinigende Feuerwalze auslöst. Aber auch wenn sie furchterregend und zerstörerisch sind, sind Waldbrände doch ein Mittel der Natur, um Totholz zu beseitigen und Platz für etwas Frisches und Neues zu schaffen.