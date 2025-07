Die Epstein-Saga: Worum es wirklich geht

Paul Craig Roberts



Wir müssen entscheiden, ob die Epstein-Geschichte eine Kindervergewaltigung oder eine Erpressung durch den Mossad ist.

Definiert man „Kind“ als unter dem gesetzlichen Alter der weiblichen sexuellen Mündigkeit, so ist in den USA je nach Bundesstaat ein Kind eine Frau unter 16, unter 17 oder unter 18 Jahren. In New York liegt das Alter für die weibliche Mündigkeit bei 17 Jahren, in Hawaii bei 16 Jahren. In Hawaii gibt es eine „altersnahe“ Ausnahmeregelung, die es 14-Jährigen erlaubt, mit bis zu 21-Jährigen zu verkehren. In Hawaii scheint das Ziel nicht darin zu bestehen, minderjährige Frauen vom Geschlechtsverkehr abzuhalten, sondern zu verhindern, dass über 21-jährige Männer Sex mit Frauen haben, die für sie als minderjährig gelten, nicht aber für jüngere Männer.

Auf den Philippinen liegt das Alter der weiblichen Mündigkeit bei 12 Jahren. In Deutschland muss eine Frau 14 Jahre alt sein, damit eine sexuelle Beziehung mit einem Mann über 18 Jahren legal ist. In Mexiko liegt das Schutzalter bei 15 Jahren. In Russland liegt es bei 16 Jahren. In Japan liegt es bei 13 Jahren, wird aber auf 16 Jahre angehoben. In England liegt es bei 16 Jahren. In Italien und China liegt das Schutzalter bei 14 Jahren. In Dänemark und Polen liegt es bei 15 Jahren. In Saudi-Arabien ist Sex nur in der Ehe erlaubt. Das gesetzliche Heiratsalter für Männer ist 18, für Frauen 16. In den 1950er Jahren lag das Schutzalter im Bundesstaat Georgia bei 14 Jahren. In Delaware war es im späten 19. Jahrhundert 7 – ja 7 – kein Tippfehler. In den 1880er Jahren lag das Schutzalter in vielen US-Bundesstaaten zwischen 10 und 12 Jahren.

[Quelle:]

Was auch immer das unterschiedliche gesetzlich festgelegte Alter ist: Wenn die mir übermittelten Informationen stimmen, dass einige Mütter 12-jährige Töchter mit Antibabypillen haben, liegt das faktische Alter der weiblichen sexuellen Einwilligung in den USA bei 12 Jahren.

War Virginia Giuffre ein Kind?

Wenn sie Amerikanerin ist, hängt das vom Bundesstaat ab, in dem sie lebt. Ist sie Britin, Australierin oder Einwohnerin von New York, dann ist sie kein Kind. Es gab keine Vergewaltigung eines Kindes im Fall Virginia Giuffre, für die sie laut Berichten drei Millionen Pfund erhalten hat.

Normalerweise denken wir bei einem Kind an jemanden vor der Pubertät. Ich weiß nicht, ob Epstein so junge Kinder als Lockmittel für sein Erpressungssystem hatte. Wenn ja, würde das zusätzlich zu illegalem Sex mit Minderjährigen auch Entführung bedeuten. Würden prominente jüdische Milliardäre, die laut Ryan Dawson dem Mossad geholfen haben sollen, Epstein zu finanzieren, sich durch Komplizenschaft bei Entführung und Sex mit Minderjährigen selbst in Gefahr bringen?

Warum sollten sie das tun, wenn es doch Freiwillige gibt, die sich zu einflussreichen Männern hingezogen fühlen – so wie Groupies zu Rockstars?

Junge Frauen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Es ist eine Tatsache, dass viele junge Frauen Pornoseiten haben, auf denen sie sich stolz bei sexuellen Aktivitäten zeigen, die vor nicht allzu langer Zeit noch als verwerflich gegolten hätten. Einige von ihnen wetteifern darin, die größte Anzahl von Sexualpartnern in einem Zeitraum von 24 Stunden zu haben. Eine hat das Ziel, 1.000 Sexualpartner in 24 Stunden zu erreichen – was ohne Essens-, Wasser- oder Toilettenpausen etwa 80 Sekunden pro Partner ausmacht. Es ist zu einer Frage des Stolzes geworden, in 24 Stunden die sexuelle Penetration durch 1.000 Fremde zu erreichen. Berichten zufolge prahlen junge Frauen in Internet-Chats damit, 150 Sexualpartner gehabt zu haben. Ob wahr oder falsch – es zeigt, dass sie sich für ihr Verhalten nicht schämen, ob behauptet oder real.

Was ich berichtet habe, sind Tatsachen – und kein Plädoyer für Pädophilie. Nutzen Sie die Fakten, um zu entscheiden, ob es sich bei der Epstein-Saga um Kindersexhandel oder um eine Mossad-Honigfalle zu Erpressungszwecken handelt, um sicherzustellen, dass die US-Politik im Nahen Osten mit der Israels übereinstimmt.

Der Sexhandel mit Kindern in den USA ist weitaus umfangreicher als Epsteins Operation. In erster Linie handelt es sich um den Sexhandel mit illegalen ausländischen Kindern. Viele wurden von ihren Eltern getrennt, und wenn die Berichte stimmen, sind Zehntausende – oder sind es Hunderttausende – von ihnen „verloren“ gegangen. Die US-Behörden wissen nicht, wo sie sind. Eine weitere Quelle war die Beschlagnahmung von Kindern durch das Jugendamt, von denen viele angeblich in der Kinderprostitution gelandet sind. Soweit ich weiß, wurde nichts getan, um diese Kinder zu finden und zu retten.

Abschließend sollte man sich überlegen, ob das Tohuwabohu um Epsteins Sexhandel dazu dient, die Aufmerksamkeit von der israelischen Spionageoperation abzulenken – jener, der es gelungen ist, eine unabhängige amerikanische Nahostpolitik zu verhindern und fünf muslimische Länder zu zerstören, die als Feinde Israels gelten.