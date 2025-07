„Patriotische“ Filme über Israels Massaker an Palästinensern boomen – US-Medien & Hollywood schlagen sich auf Israels Seite

von Philip Giraldi

Wer sagt, dass Politiker nicht lustig sein können? Nahezu alles, was Präsident Donald Trump sagt, kann man nicht ernst nehmen, was bedeutet, dass es als Witz gemeint ist. Nun wurde auch berichtet, dass Israels Premierminister Benjamin Netanjahu auf die Bemerkung, es gebe in den USA einen Mangel an freier Meinungsäußerung in Podcasts, mit gespielter Überraschung reagierte und scheinbar entsetzt sagte: „Was? Sie sind reguliert? Ihr solltet sagen können, was ihr wollt!“ Die Ironie liegt natürlich darin, dass Netanjahu und seine Vertreter in der US-Israel-Lobby mehr getan haben, um den Amerikanern die Meinungsfreiheit zu nehmen, als jede andere Gruppe – sie fordern unter anderem, dass gewisse Aussagen über den Staat Israel oder jüdisches Verhalten nicht erlaubt sein sollen, da sie als „Antisemitismus“ kriminalisiert werden.

Die US-amerikanische Bereitschaft, positiv über ihren „besten Freund und engsten Verbündeten“ Israel zu denken, beruht auf einer künstlichen Realität, die von den US-Medien, Hollywood und der Unterhaltungsindustrie gezielt geformt wurde – allesamt seit den 1930er-Jahren stark durch die jüdische Diaspora beeinflusst oder sogar kontrolliert. Hinzu kommen das Hochschulwesen und die Regierung, die massiv durch Israel-Lobby-Gelder korrumpiert wurden, sowie die hirntoten christlichen Zionisten, die begeistert wären, wenn Israel das Ende der Welt à la Armageddon herbeiführen würde. Das Resultat: Jedes Mal, wenn Netanjahu sich herablässt, Sodom am Potomac zu besuchen, um Trump seine Anweisungen zu geben, wetteifern Kongress und Medien darum, ihm den Hintern zu küssen.

Doch das brutale Abschlachten der Palästinenser durch Israel hat inzwischen bei vielen Amerikanern ein Umdenken bewirkt. Umfragen zeigen, dass eine klare Mehrheit der Wähler dem jüdischen Staat inzwischen ablehnend gegenübersteht. Aber Moment: Die vielen Freunde Israels geraten in Panik und formieren einen Gegenangriff, um das alte Machtgleichgewicht wiederherzustellen, bei dem der israelische Schwanz frei mit dem amerikanischen Hund wedeln konnte.

So las ich letzte Woche von einem neuen Produktionsstudio namens Founders Films, gegründet in Dallas, das „gesunde“ konservative Inhalte produzieren will – als Konkurrenz zum liberalen „Müll“ der etablierten Studios. Ich hätte das Thema ignoriert, aber mein Gehirn fügt instinktiv ein „neo“ vor jedes „konservativ“, wenn jemand für „traditionelle amerikanische Werte“ wirbt, und ich spüre regelmäßig den wachsenden Einfluss der nationalkonservativen Bewegung – die stark israelisch geprägt ist.

Ein Bericht über die Initiative beschreibt – mit meiner Hervorhebung –, wie „…eine Reihe prominenter Persönlichkeiten mit Verbindungen zum Softwareunternehmen Palantir ein Projekt ankündigen, das mit einem Portfolio von Spielfilmen über heldenhafte israelische und amerikanische Militäroperationen bis zu einer dreiteiligen Adaption eines Ayn-Rand-Bandes das Streaming- und Kinogeschäft aufmischen will.“ In einem Pitch-Deck, das Investoren in den letzten Monaten vorgestellt wurde, werben Palantir-CTO Shyam Sankar, Ex-Mitarbeiter Ryan Podolsky und Investor Christian Garrett um Kapital für Founders Films – ein neues Produktionsunternehmen mit Sitz in Dallas, das Filme mit nationalistischer Ausrichtung und unverblümter politischer Botschaft produzieren will. Laut eigener Aussage wird man sich an klare Prinzipien halten: Ja sagen zu Projekten über amerikanischen Exzeptionalismus, Amerikas Feinde klar benennen, Künstler uneingeschränkt unterstützen und bei geistigem Eigentum Risiken eingehen.

Die Liste geplanter Produktionen enthält u.a. einen Spielfilm über die Evakuierung des World Trade Centers am 11. September 2001 („Mut ist ansteckend“, so der Slogan), eine dreiteilige Ayn-Rand-Adaption und einen Film über die Ermordung von Qasem Soleimani. Obwohl das Unternehmen sich als ausdrücklich pro-amerikanisch bezeichnet, feiern viele Projekte auch Israel. Dazu gehört z.B. ein Film über einen Angriff auf den Iran, der Israels Handeln als legitimes Streben nach nuklearer Nichtverbreitung und Selbstverteidigung gegen ein „verrücktes Regime“ darstellt. Ein weiterer Film dreht sich um Israels Pager-Operation gegen die Hisbollah 2024 – samt Sprengfalle.

Was hier produziert wird, entspricht genau dem, was man erwarten kann: eine glatte Erzählung über amerikanisch-israelisches Heldentum – natürlich ohne die unschönen Details wie das Erschießen und Aushungern von Kindern. Weitaus interessanter wäre ein Film über Israels wahrscheinliches Vorwissen zum 11. September – Ergebnis einer massiven Spionageoperation auf US-Boden – oder gar über die Beteiligung Israels an einer False-Flag-Operation zur Zerstörung des WTC, um die USA in einen Krieg gegen die muslimische Welt zu treiben. Während man im Westen gerne auf den Iran zeigt, ist es in Wahrheit Israel, das mit einem wahnsinnigen Regime Atomwaffen verbreitet. Und was soll man zu mit Sprengfallen bestückten Pagern sagen – ein Triumph tödlichen Einfallsreichtums, geboren aus zionistischer Verzerrung.

Auch die Ermordung von Qasem Soleimani 2020 durch Trump fällt in dieses Bild. Soleimani war zu diesem Zeitpunkt in Bagdad auf Friedensmission – was mehr ist, als man von Trump, dem selbsternannten „Mann des Friedens“, behaupten kann.

Während ein neues Studio also bald Israels Heldentaten in Szene setzt, feiern loyale Söhne und Töchter Zions an anderen Fronten, was Bibi Netanjahu mit Hilfe der Trump-Regierung und US-Medien erreicht hat. „Mit wenigen Ausnahmen“, so Norman Solomon, „vermeiden US-Medien und Kongressmitglieder weiterhin jede Konfrontation mit der Realität des Völkermords in Gaza und normalisieren Gräueltaten in großem Stil.“ In der Marc Steiner Show sprach Solomon über Israels erfundenen Vorwand zur Rechtfertigung dieses Völkermords – und wie US-Medien ein falsches Narrativ konstruieren, um das Massaker zu verschleiern.

Wenn es hart auf hart kommt, greifen echte Amerikaner zur New York Times, um die Weisheit von Bret Stephens zu lesen – ihrem brillanten Op-Ed-Interpreten israelischer Politik. In seinem jüngsten Beitrag „No, Israel Is Not Committing Genocide in Gaza“ vom 22. Juli behauptet Stephens, dass Israels militärische Zurückhaltung beweise, dass kein Völkermord vorliege – denn das Land hätte „viel mehr töten können“, als die etwa 60.000 gemeldeten Toten. Glaubwürdige Schätzungen gehen jedoch eher von bis zu 300.000 aus – viele Leichen liegen noch unter Trümmern. Stephens ignoriert auch die gezielten Tötungen unbewaffneter Zivilisten durch die IDF sowie die bewusste Verweigerung von Nahrungsmitteln und medizinischer Versorgung durch die israelische Regierung.

Stephens‘ Argument: Das Wort „Völkermord“ im Zusammenhang mit Israel schüre antisemitische Stimmungen. Dabei ignoriert er völlig, dass sowohl Aushungern als auch wahlloses Töten von Zivilisten Kriegsverbrechen darstellen – und dass die erklärte Absicht Netanjahus und seiner Regierung, die Bevölkerung Gazas zu töten oder zu vertreiben, nach internationalem Recht klar unter die Definition von Völkermord fällt: die Absicht, „eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten“. Genau das geschieht hier.

Den treffendsten Konter auf die Darstellung des Gemetzels durch die US-Medien und deren Unterhaltungsableger liefern zwei Leserbriefe an die New York Times: Einer stammt von einem amerikanischen Juden, dessen Vater Holocaust-Überlebender war, der andere von einem israelischen Juden.

Der Amerikaner schrieb: „Das Herumstapfen verzweifelter Zivilisten in einem abgeriegelten Gebiet, die tödliche Bombardierung von Häusern, Krankenhäusern und Flüchtlingszentren sowie die Verweigerung von Nahrung und Medizin sind keine Zufälle. Wenn die historischen Parallelen Herrn Stephens zu unangenehm sind, um das Wort ‚Völkermord‘ zu akzeptieren, könnte er es vielleicht mit ‚vorsätzlicher Barbarei‘ versuchen.“

Der Israeli schrieb: „Herr Stephens’ Nachsicht gegenüber Israels Handlungen in Gaza verleiht einer Politik, die unermessliches menschliches Leid und eine riesige Zahl ziviler Todesopfer verursacht, rhetorischen Schutz. Die Verharmlosung des völkermörderischen Charakters dieses Krieges ist ein schwerwiegendes moralisches Versagen – gerade in einer Zeit, in der die Öffentlichkeit dringend Klarheit braucht. Stephens’ Argument, Israel hätte mehr töten können, ist zynisch: Völkermord misst sich an der Absicht zur Vernichtung, nicht an der Körperzahl.“

Philip M. Giraldi, Ph.D. ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer steuerbegünstigten 501(c)3-Bildungsorganisation (Federal ID #52-1739023), die sich für eine interessengeleitete US-Außenpolitik im Nahen Osten einsetzt.

