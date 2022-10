Die Ernährungskrise im Jahr 2023 wird viel schlimmer sein, als die meisten Menschen es sich vorzustellen, können

Ich versuche, in dieser Sache so laut wie möglich Alarm zu schlagen. Die weltweite Nahrungsmittelkrise verschärft sich immer weiter, und im Jahr 2023 wird es richtig schlimm werden. Wie Sie weiter unten sehen werden, wurden bereits zwei Drittel der europäischen Düngemittelproduktion eingestellt, Währungsprobleme bereiten den armen Nationen, die Lebensmittel importieren müssen, massive Kopfschmerzen, die globalen Wettermuster spielen weiterhin völlig verrückt, und die Vogelgrippe tötet Millionen und Abermillionen von Hühnern und Truthähnen auf dem ganzen Planeten. Zu allem Überfluss wird der Krieg in der Ukraine die Agrar- und Düngemittelausfuhren aus diesem Teil der Welt für lange Zeit einschränken, denn ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht. Im Grunde genommen stehen wir vor einem „perfekten Sturm“ für die weltweite Nahrungsmittelproduktion, und dieser „perfekte Sturm“ wird sich in den kommenden Monaten nur noch verschärfen.

Der Hunger in der Welt nimmt seit Jahren zu, und das UN-Welternährungsprogramm warnt, dass wir auf ein „weiteres Jahr mit Rekordhunger“ zusteuern…

Der Welt droht ein weiteres Jahr mit einem neuen Hungerrekord, da die globale Ernährungskrise immer mehr Menschen in eine immer größere Hungersnot treibt, warnt das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) in einem Aufruf zum Welternährungstag am 16. Oktober, dringend Maßnahmen zu ergreifen, um die Ursachen der heutigen Krise zu bekämpfen. Die globale Ernährungskrise ist ein Zusammentreffen mehrerer konkurrierender Krisen – verursacht durch Klimaschocks, Konflikte und wirtschaftlichen Druck -, das die Zahl der Hungernden in der Welt allein in den ersten Monaten des Jahres 2022 von 282 Millionen auf 345 Millionen ansteigen ließ. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen hat seine Ziele für die Nahrungsmittelhilfe erhöht, um im Jahr 2022 eine Rekordzahl von 153 Millionen Menschen zu erreichen, und hat bis Mitte des Jahres bereits 111,2 Millionen Menschen unterstützt.

Aber wie ich immer wieder gewarnt habe, ist dies erst der Anfang.

Irgendwann wird es Milliarden von Menschen geben, die nicht genug zu essen haben, um regelmäßig zu essen.

In all meinen Jahren habe ich noch nie erlebt, dass sich der Hunger so schnell ausbreitet. In der Tat gibt es eine große Anzahl von Menschen, die jetzt im Hinterhof der Vereinigten Staaten vom Hungertod bedroht sind…

Die Vereinten Nationen warnen davor, dass die Hungersnot in einem der größten Slums Haitis katastrophale Ausmaße angenommen hat, da die Gewalt der Banden und die Wirtschaftskrise das Land an den Rand des Abgrunds treiben. Fast 20.000 Menschen im verarmten Viertel Cité Soleil der Hauptstadt haben gefährlich wenig Zugang zu Nahrungsmitteln und könnten verhungern, so die UN,

In ganz Haiti haben fast fünf Millionen Menschen mit Unterernährung zu kämpfen. Haiti steht vor einer humanitären Katastrophe“, sagte ein hoher UN-Beamter.

Aber den meisten Menschen in der westlichen Welt wird das egal sein, bis sie selbst hungern müssen.

Leider könnte dieser Tag viel näher sein, als sich viele Menschen jemals vorstellen konnten.

Derzeit sind bereits zwei Drittel aller Düngemittelproduktionskapazitäten in Europa wegen der explodierenden Erdgaspreise stillgelegt worden…

Die Düngemittelkrise in Europa verschärft sich, da mehr als zwei Drittel der Produktionskapazitäten durch die steigenden Gaspreise zum Stillstand gekommen sind, was Landwirte und Verbraucher weit über die Grenzen der Region hinaus bedroht. Russlands Drosselung der Gaslieferungen nach Moskaus Einmarsch in der Ukraine schadet der Industrie in ganz Europa. Düngemittelfirmen sind jedoch besonders betroffen, da Gas sowohl ein wichtiger Rohstoff als auch eine Energiequelle für diesen Sektor ist.

Im Jahr 2023 wird es einfach nicht mehr genug Dünger für die europäischen Landwirte geben.

Und auch für alle anderen, die von der europäischen Düngemittelproduktion abhängig sind, wird es nicht genug geben.

Das ist eine wirklich große Sache, denn ohne Dünger könnten wir nur etwa die Hälfte des Planeten ernähren.

Möchten Sie freiwillig zu denjenigen gehören, die nicht genug zu essen bekommen?

In der Zwischenzeit bereitet der steigende US-Dollar den Lebensmittelimporteuren auf der ganzen Welt große Probleme…

In Ghana warnen die Importeure vor Engpässen in der Vorweihnachtszeit. Tausende von Containern mit Lebensmitteln stapelten sich kürzlich in den Häfen Pakistans, während private Bäcker in Ägypten die Brotpreise anhoben, nachdem einigen Mühlen der Weizen ausgegangen war, weil er am Zoll hängen geblieben war. Weltweit haben Länder, die von Lebensmittelimporten abhängig sind, mit einer zerstörerischen Kombination aus hohen Zinsen, einem steigenden Dollar und erhöhten Rohstoffpreisen zu kämpfen, die ihnen die Möglichkeit nehmen, für Waren zu bezahlen, die normalerweise in Dollar gehandelt werden. Schwindende Devisenreserven haben in vielen Fällen den Zugang zu Dollar eingeschränkt, und die Banken geben Zahlungen nur langsam frei.

Der Wert des US-Dollars ist in die Höhe geschnellt, weil die Federal Reserve die Zinssätze erhöht hat.

Wenn der Wert des Dollars steigt, müssen die armen Länder viel mehr für Lebensmittel in ihrer eigenen Währung bezahlen.

Die Federal Reserve verschlimmert also die weltweite Nahrungsmittelkrise, indem sie die Zinsen erhöht.

Aber sie wird es trotzdem weiter tun.

Gleichzeitig spielen die globalen Wettermuster weiterhin völlig verrückt.

In diesem Sommer erlebten wir die schlimmste Dürre in der Geschichte Chinas, in Europa herrschte die schlimmste Dürre seit 500 Jahren, und der Westen der USA litt weiterhin unter der schlimmsten mehrjährigen Megadürre seit mindestens 1.200 Jahren.

Es erübrigt sich zu erwähnen, dass all diese Dürren die landwirtschaftliche Produktion völlig zerstören.

Nach Angaben der Washington Post sind derzeit mehr als 80 Prozent der USA mit beunruhigender Trockenheit konfrontiert“. In der Mitte des Landes hat dies zu einer schrecklichen Krise für den Binnenschiffsverkehr auf dem Mississippi geführt…

Die Binnenschifffahrtsindustrie ist notwendig. Sie ist entscheidend für den Transport von Aluminium, Erdöl, Düngemitteln und Kohle, insbesondere auf dem Mississippi und seinen Nebenflüssen. Etwa 60 % des Getreides und 54 % der Sojabohnen für den US-Export werden mit dem Lastkahn transportiert. Auch mehr als ein Drittel der exportierten Kohle wird per Binnenschiff transportiert. Im Moment steckt die Binnenschifffahrtsindustrie – und wir alle, die von ihren Waren abhängig sind – in einer Krise. Die Wasserstände im Mississippi-Flussbecken sind auf dem niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt.

In der vergangenen Woche waren etwa 2.000 Lastkähne auf einmal betroffen.

Leider wird „in den nächsten Wochen“ mit sehr trockenen Bedingungen gerechnet, sodass sich die Lage in nächster Zeit wohl nicht bessern wird…

Niedrige Wasserstände und Baggerarbeiten legten in der vergangenen Woche den Binnenschiffsverkehr auf dem Mississippi in Richtung Norden und Süden lahm. An einer Stelle saßen mehr als 100 Schlepper und 2.000 Lastkähne fest. Der gesperrte Flussabschnitt zwischen Louisiana und Mississippi wurde am Montag wieder geöffnet. Nach Angaben von Petty Officer Jose Hernandez von der US-Küstenwache ist der Verkehr auf eine Richtung beschränkt. Das ist sicherlich besser als ein Verkehr ohne Durchgangsverkehr, aber es wird erwartet, dass der Mississippi noch stärker austrocknen wird. Lisa Parker, eine Vertreterin des U.S. Army Corps of Engineers, erklärte gegenüber FreightWaves, dass in den nächsten Wochen trockenere Bedingungen erwartet werden. Der Fluss schlürfe im Moment die Wasserreserven, fügte Parker hinzu, aber diese Reserven würden ausklingen.

Infolge dieser Krise sind die Tarife für den Warentransport per Binnenschiff in die Höhe geschnellt, und es könnte passieren, dass große Mengen landwirtschaftlicher Erzeugnisse verrotten, bevor sie die Verbraucher erreichen…

Da viele Lastkähne festsitzen und sich nicht bewegen können, sind die Preise für Lastkähne Berichten zufolge in die Höhe geschossen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts liegt der höchste angezeigte USD-Preis pro Tonne bei 90,44 $. Vor dem massiven Preisanstieg lag der Preis für eine Tonne Waren bei unter 10 USD. Die überwiegende Mehrheit der nun gestrandeten Bohnenstapel und anderer landwirtschaftlicher Güter war für die großen Exportterminals im Golf von Mexiko bestimmt. Zwar scheinen zumindest einige von ihnen abgedeckt und belüftet zu sein, aber wie lange werden sie wirklich halten, bevor sie verderben?

Ein weiterer Punkt: Das Krabbensterben schreitet in rasantem Tempo voran.

Es wird sogar berichtet, dass die Winterernte von Schneekrabben in Alaska ausgesetzt wurde, weil die Krabbenpopulation einen katastrophalen Rückgang erlebt hat…

Die Behörden in Alaska haben mehrere Krabbenernten abgesagt, um die Krabbenindustrie in der Region zu schützen. Die Behörden haben die Herbsternte der roten Königskrabbe in der Bristol Bay abgesagt und halten auch die Winterernte der Schneekrabbe zurück, wie mehrfach berichtet wurde.

Diese Entscheidung wurde getroffen, nachdem die Population der Tiere in letzter Zeit stark zurückgegangen ist. Die Daten einer NOAA-Erhebung im östlichen Beringmeer zeigen einen Rückgang der Schneekrabbenbestände um 92 % zwischen 2018 und 2021, bestätigte das Alaska Department of Fish and Game gegenüber USA TODAY. Von 2018 bis 2022 war ein Rückgang von 83 % zu verzeichnen, da einige kleine Krabben im Jahr 2022 in den Bestand aufgenommen wurden, so die Abteilung für kommerzielle Fischerei des Ministeriums.

Und dank der weltweiten Vogelgrippe-Pandemie sterben auch die Vögel weiterhin in schwindelerregender Zahl.

Allein in den Vereinigten Staaten und Europa sind bereits fast 100 Millionen Hühner und Truthähne der Pandemie zum Opfer gefallen, und Experten warnen, dass sich die Pandemie mit dem Einsetzen der kalten Jahreszeit noch verstärken wird.

Diejenigen unter Ihnen, die in letzter Zeit im Supermarkt waren, wissen bereits, dass die Preise für Eier, Hühner und Truthähne in die Höhe geschnellt sind. Derzeit sind die Preise so hoch, dass einer aktuellen Umfrage zufolge jeder vierte Amerikaner plant, Thanksgiving dieses Jahr ausfallen zu lassen, um Geld zu sparen…

Jeder fünfte Amerikaner ist sich nicht sicher, ob er die Kosten für Thanksgiving in diesem Jahr tragen kann, und jeder vierte plant, es ausfallen zu lassen, um Geld zu sparen, wie eine aktuelle Umfrage von Personal Capital ergab. Die wirtschaftliche Lage im Amerika von Präsident Joe Biden wirkt sich auf die Urlaubspläne der Amerikaner aus. Laut der Umfrage plant ein Viertel der Amerikaner, Thanksgiving in diesem Jahr ausfallen zu lassen, um Geld zu sparen, und jeder Fünfte „bezweifelt, dass sie genug Geld haben, um die Kosten für Thanksgiving in diesem Jahr zu decken“.

Genauer gesagt erwartet ein Drittel, dass das Thanksgiving-Dinner 2022 „kleiner“ ausfallen wird, und 45 Prozent der Befragten gaben an, dass sie durch Thanksgiving „finanziell gestresst“ sind.

Ja, die Dinge sind bereits so schlecht.

Aber laut Joe Biden ist alles in Ordnung. In der Tat sagt er, dass „unsere Wirtschaft verdammt stark ist“…

Die Bemerkung fiel während eines Gesprächs mit einem Reporter in einem Baskin Robbins in Portland, Oregon, der den Präsidenten fragte, ob er sich angesichts der steigenden Inflation Sorgen über die Stärke des US-Dollars mache. Mit einer Schokoladeneiswaffel in der Hand antwortete Biden: „Ich mache mir keine Sorgen um die Stärke des Dollars. Ich mache mir Sorgen um den Rest der Welt. Unsere Wirtschaft ist verdammt stark.“

Sie glauben ihm, nicht wahr?

Unsere Führer möchten uns glauben machen, dass all die Probleme, mit denen wir derzeit konfrontiert sind, nur vorübergehend sind und dass ein neues goldenes Zeitalter des Friedens und des Wohlstands vor der Tür steht.

Aber wenn das stimmt, warum sind sie dann so erpicht darauf, dass wir Ungeziefer fressen?

Eine enorme Menge an Zeit, Energie und Ressourcen wird in eine Kampagne gesteckt, die Insekten als eine der Lösungen für die schnell wachsende globale Nahrungsmittelkrise anpreist.

Aber ich habe nicht vor, Käfer zu essen, und ich bin sicher, Sie auch nicht.

Leider wird es im Jahr 2023 nicht annähernd genug Nahrung für alle Menschen auf der Welt geben, und Millionen und Abermillionen von Menschen, die sehr darunter leiden, werden bald verzweifelt hungern.

Sie können das Käferessen propagieren, soviel sie wollen, aber das wird unsere Probleme nicht lösen. Im Moment haben sie absolut keine Lösungen, die verhindern, dass eine große Zahl von Menschen in den vor uns liegenden schwierigen Jahren verhungert.

WEF-Agenda in vollem Gange: Hunderte von Schulen in den Niederlanden haben eine Kampagne gestartet, in der 10- bis 12-jährige Kinder Mehlwürmer und Insekten als „nachhaltigen“ Fleischersatz kennenlernen. Ziel ist es, „Verhaltensänderungen durch unvoreingenommene Kinder“ herbeizuführen.