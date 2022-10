Friedliche Modernisierung: Chinas Angebot an den globalen Süden

Pepe Escobar

Xi Jinping hat dem globalen Süden soeben eine klare Alternative zu jahrzehntelangem westlichem Diktat, Krieg und wirtschaftlichem Zwang angeboten. Eine „friedliche Modernisierung“ wird Souveränität, Wirtschaft und Unabhängigkeit für die kämpfenden Staaten der Welt schaffen.

Der Arbeitsbericht von Präsident Xi Jinping zu Beginn des 20. Parteitags der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) am vergangenen Sonntag in Peking enthielt nicht nur eine Blaupause für die Entwicklung des Zivilisationsstaates, sondern für den gesamten globalen Süden.

Xis 1,45-minütige Rede war eine kürzere Version des vollständigen Arbeitsberichts (siehe beigefügte PDF-Datei), der weitaus detaillierter auf eine Reihe gesellschaftspolitischer Themen eingeht.

Dies war der Höhepunkt einer komplexen kollektiven Anstrengung, die sich über Monate hinzog. Als er den endgültigen Text erhielt, hat Xi ihn kommentiert, überarbeitet und redigiert.

Kurz gesagt, der Masterplan der KPCh hat zwei Ziele: die „sozialistische Modernisierung“ von 2020 bis 2035 abzuschließen und China – durch friedliche Modernisierung – als modernes sozialistisches Land aufzubauen, das „wohlhabend, stark, demokratisch, kulturell fortgeschritten und harmonisch“ ist, und zwar bis zum Jahr 2049, dem hundertsten Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China (VRC).

Das zentrale Konzept des Arbeitsberichts ist die friedliche Modernisierung – und wie sie erreicht werden kann. Wie Xi zusammenfasste, „enthält es Elemente, die den Modernisierungsprozessen aller Länder gemeinsam sind, aber es ist mehr durch Merkmale gekennzeichnet, die für den chinesischen Kontext einzigartig sind.“

Ganz im Sinne der konfuzianischen chinesischen Kultur umfasst die „friedliche Modernisierung“ ein komplettes theoretisches System. Natürlich gibt es mehrere geoökonomische Pfade, die zur Modernisierung führen – je nach den nationalen Gegebenheiten eines bestimmten Landes. Aber für den Globalen Süden als Ganzes ist es wichtig, dass das chinesische Beispiel das westliche TINA-Monopol („es gibt keine Alternative“) für die Modernisierungspraxis und -theorie vollständig aufhebt.

Ganz zu schweigen davon, dass es mit der ideologischen Zwangsjacke bricht, die dem Globalen Süden von der selbst definierten „goldenen Milliarde“ auferlegt wurde (von denen die wirklich „Goldenen“ kaum 10 Millionen erreichen). Was die chinesische Führung damit sagen will, ist, dass das iranische, das ugandische oder das bolivianische Modell genauso gültig sind wie das chinesische Experiment: Was zählt, ist ein unabhängiger Weg zur Entwicklung.

Wie man technologische Unabhängigkeit entwickelt

Die jüngste Geschichte zeigt, dass jede Nation, die versucht, sich außerhalb des Washingtoner Konsenses zu entwickeln, auf unzähligen Ebenen des hybriden Krieges terrorisiert wird. Diese Nationen werden zur Zielscheibe von farbigen Revolutionen, Regimewechseln, illegalen Sanktionen, Wirtschaftsblockaden, NATO-Sabotage oder regelrechten Bombenangriffen und Invasionen.

Was China vorschlägt, findet im gesamten Globalen Süden Widerhall, denn Peking ist der größte Handelspartner von nicht weniger als 140 Nationen, die Konzepte wie eine qualitativ hochwertige wirtschaftliche Entwicklung und Eigenständigkeit in Wissenschaft und Technologie leicht nachvollziehen können.

Der Bericht unterstreicht die kategorische Notwendigkeit für China, von nun an die technologische Selbstständigkeit zu beschleunigen, da der Hegemon alles daran setzt, die chinesische Technologie, insbesondere bei der Herstellung von Halbleitern, aus dem Gleichgewicht zu bringen.

Der Hegemon setzt darauf, Chinas Bestreben, seine technologische Unabhängigkeit bei Halbleitern und den Anlagen zu ihrer Herstellung zu beschleunigen, mit einem höllischen Sanktionspaket zu lähmen.

China wird also eine nationale Anstrengung in der Halbleiterproduktion unternehmen müssen. Diese Notwendigkeit steht im Mittelpunkt dessen, was im Arbeitsbericht als neue Entwicklungsstrategie beschrieben wird, die durch die enorme Herausforderung, die technologische Autarkie zu erreichen, angetrieben wird. Im Wesentlichen wird China auf die Stärkung des öffentlichen Sektors der Wirtschaft setzen, wobei staatliche Unternehmen den Kern eines nationalen Systems zur Entwicklung technischer Innovationen bilden werden.

Kleine Festungen mit hohen Mauern

In Bezug auf die Außenpolitik ist der Arbeitsbericht sehr eindeutig: China ist gegen jede Form des Unilateralismus sowie gegen Blöcke und exklusive Gruppen, die sich gegen bestimmte Länder richten. Peking bezeichnet diese Blöcke, wie die NATO und AUKUS, als „kleine Festungen mit hohen Mauern“.

Diese Sichtweise spiegelt sich in der Betonung eines weiteren kategorischen Imperativs durch die KPCh wider: die Reform des bestehenden Systems der Global Governance, das den globalen Süden extrem ungerecht behandelt. Es ist immer wichtig, sich daran zu erinnern, dass China als Zivilisationsstaat sich gleichzeitig als sozialistisches Land und als weltweit führende Entwicklungsnation betrachtet.

Das Problem ist einmal mehr Pekings Glaube an den „Schutz des internationalen Systems mit der UNO als Kern“. Die meisten Akteure des Globalen Südens wissen, wie der Hegemon die UNO – und ihren Abstimmungsmechanismus – einem unerbittlichen Druck aller Art aussetzt.

Es ist aufschlussreich, den wenigen Westlern Aufmerksamkeit zu schenken, die wirklich ein oder zwei Dinge über China wissen.

Martin Jacques, bis in jüngster Vergangenheit Senior Fellow am Department of Politics and International Studies der Universität Cambridge und Autor des wohl besten englischsprachigen Buches über die Entwicklung Chinas, ist beeindruckt davon, wie Chinas Modernisierung in einem vom Westen dominierten Kontext stattfand: „Das war die Schlüsselrolle der KPCh. Sie musste geplant werden. Wir können sehen, wie außerordentlich erfolgreich sie war.“

Das bedeutet, dass Peking durch die Durchbrechung des westlich geprägten TINA-Modells das Rüstzeug erhalten hat, um den Ländern des Globalen Südens bei ihren eigenen Modellen zu helfen.

Jeffrey Sachs, Direktor des Zentrums für nachhaltige Entwicklung an der Columbia University, ist sogar noch optimistischer: „China wird eine führende Rolle bei der Innovation spielen. Ich hoffe und rechne fest damit, dass China eine führende Rolle bei der Innovation im Bereich der Nachhaltigkeit einnehmen wird. Dies steht im Gegensatz zu einem „dysfunktionalen“ amerikanischen Modell, das sogar in der Wirtschaft und bei Investitionen protektionistisch wird.

Mikhail Delyagin, stellvertretender Vorsitzender des russischen Staatsduma-Ausschusses für Wirtschaftspolitik, macht einen entscheidenden Punkt, der sicherlich von wichtigen Akteuren des Globalen Südens zur Kenntnis genommen wird: Die KPCh „war in der Lage, den Marxismus des 19. Jahrhunderts und ihre Erfahrungen aus dem 20. Jahrhundert kreativ anzupassen neue Anforderungen und setzen mit neuen Methoden ewige Werte um. Das ist eine notwendige und nützliche Lektion für uns.“

Und das ist der Mehrwert eines Modells, das sich am nationalen Interesse orientiert und nicht an der exklusivistischen Politik des globalen Kapitals.

BRI oder Pleite

Im gesamten Arbeitsbericht wird die Bedeutung des übergreifenden Konzepts der chinesischen Außenpolitik hervorgehoben: die Gürtel- und Straßeninitiative (Belt and Road Initiative, BRI) und ihre Handels-/Verbindungskorridore durch Eurasien und Afrika.

Es war Aufgabe des Sprechers des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, klarzustellen, wohin sich die BRI entwickelt:

Die BRI überwindet die veraltete Mentalität der geopolitischen Spiele und schafft ein neues Modell der internationalen Zusammenarbeit. Es handelt sich nicht um eine exklusive Gruppe, die andere Teilnehmer ausschließt, sondern um eine offene und inklusive Kooperationsplattform. Es handelt sich nicht um einen Alleingang Chinas, sondern um eine Sinfonie, die von allen teilnehmenden Ländern aufgeführt wird.

Die BRI ist Teil des chinesischen Konzepts der „Öffnung“. Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass Xi die BRI vor neun Jahren ins Leben gerufen hat – in Zentralasien (Astana) und dann in Südostasien (Jakarta). Peking hat aus seinen Fehlern gelernt und stimmt die BRI in Absprache mit seinen Partnern – von Pakistan, Sri Lanka und Malaysia bis zu mehreren afrikanischen Staaten – immer weiter ab.

Kein Wunder, dass Chinas Handel mit den an der BRI beteiligten Ländern im August dieses Jahres einen Wert von satten 12 Billionen Dollar erreicht hat und die nichtfinanziellen Direktinvestitionen in diesen Ländern 140 Milliarden Dollar überstiegen.

Wang weist zu Recht darauf hin, dass infolge der BRI-Infrastrukturinvestitionen „Ostafrika und Kambodscha über Autobahnen verfügen, Kasachstan [Trocken-]Häfen für den Export hat, die Malediven ihre erste Brücke über das Meer haben und Laos von einem Binnenland zu einem angeschlossenen Land geworden ist.“

Trotz großer Herausforderungen – von Null-Covid über verschiedene Sanktionen bis zum Zusammenbruch von Lieferketten – steigt die Zahl der Expressfrachtzüge zwischen China und der EU weiter an; die China-Laos-Eisenbahn und die Peljesac-Brücke in Kroatien sind in Betrieb, und die Arbeiten an der Hochgeschwindigkeitsstrecke Jakarta-Bandung und der China-Thailand-Eisenbahn sind im Gange.

Mackinder auf Crack

Überall auf dem extrem glühenden globalen Schachbrett werden die internationalen Beziehungen völlig neu geordnet.

China – und die wichtigsten eurasischen Akteure in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO), den BRICS+ und der von Russland geführten Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) – schlagen alle eine friedliche Entwicklung vor.

Im Gegensatz dazu verhängt der Hegemon eine Lawine von Sanktionen – nicht zufällig sind die drei Hauptadressaten die eurasischen Mächte Russland, Iran und China -, tödliche Stellvertreterkriege (Ukraine) und alle möglichen Formen des hybriden Krieges, um das Ende seiner Vorherrschaft zu verhindern, die gerade einmal siebeneinhalb Jahrzehnte andauerte, was aus historischer Sicht eine Lappalie ist.

Die derzeitige Dysfunktion – physisch, politisch, finanziell und kognitiv – erreicht einen Höhepunkt. Während Europa in den Abgrund einer größtenteils selbst verursachten Verwüstung und Dunkelheit stürzt – ein Neo-Mittelalter im Wortsinn -, greift ein innerlich verwüstetes Imperium darauf zurück, sogar seine wohlhabenden „Verbündeten“ zu plündern.

Es ist, als ob wir alle Zeugen eines Mackinder-auf-Riss-Szenarios werden.

Halford Mackinder war natürlich der britische Geograf, der die „Heartland-Theorie“ der Geopolitik entwickelte, die die Außenpolitik der USA während des Kalten Krieges stark beeinflusste: „Wer Osteuropa beherrscht, beherrscht das Heartland; wer das Heartland beherrscht, beherrscht die Weltinsel; wer die Weltinsel beherrscht, beherrscht die Welt.“

Russland erstreckt sich über elf Zeitzonen und verfügt über ein Drittel der natürlichen Ressourcen der Welt. Eine natürliche Symbiose zwischen Europa und Russland ist wie eine Tatsache des Lebens. Aber die EU-Oligarchie hat es vermasselt.

Kein Wunder, dass die chinesische Führung den Prozess mit Entsetzen betrachtet, denn einer der wesentlichen Punkte der BRI ist die Erleichterung eines nahtlosen Handels zwischen China und Europa. Da Russlands Verbindungskorridor durch Sanktionen blockiert ist, wird China Korridore über Westasien bevorzugen.

In der Zwischenzeit vollzieht Russland seine Hinwendung zum Osten. Die enormen Ressourcen Russlands in Verbindung mit den Produktionskapazitäten Chinas und Ostasiens als Ganzes lassen eine Handels- und Konnektivitätssphäre entstehen, die sogar über die BRI hinausgeht. Dies ist der Kern des russischen Konzepts der Greater Eurasia Partnership.

In einer weiteren unvorhersehbaren Wendung der Geschichte könnte Mackinder vor einem Jahrhundert im Wesentlichen Recht damit gehabt haben, dass diejenigen, die das Kernland/die Weltinsel kontrollieren, auch die Welt kontrollieren. Es sieht nicht so aus, als würde der Hegemon die Kontrolle ausüben, und schon gar nicht seine europäischen Vasallen/Sklaven.

Wenn die Chinesen sagen, sie seien gegen Blöcke, dann sind Eurasien und der Westen de facto zwei Blöcke. Obwohl sie sich formal noch nicht im Krieg miteinander befinden, sind sie in Wirklichkeit schon knietief im Gebiet des Hybriden Krieges.

Russland und der Iran stehen an vorderster Front – sowohl militärisch als auch in Bezug auf die Aufnahme von ununterbrochenem Druck. Andere wichtige Akteure des Globalen Südens halten sich im Stillen zurück oder unterstützen China und die anderen noch stiller dabei, die multipolare Welt wirtschaftlich durchzusetzen.

Da China eine friedliche Modernisierung vorschlägt, ist die versteckte Botschaft des Arbeitsberichts noch deutlicher. Der globale Süden steht vor einer ernsten Entscheidung: Entweder er entscheidet sich für Souveränität – verkörpert in einer multipolaren Welt, die sich friedlich modernisiert – oder für völlige Vasallität.

Von Pepe Escobar: Er ist Kolumnist bei The Cradle, leitender Redakteur bei Asia Times und unabhängiger geopolitischer Analyst mit Schwerpunkt Eurasien. Seit Mitte der 1980er-Jahre hat er als Auslandskorrespondent in London, Paris, Mailand, Los Angeles, Singapur und Bangkok gelebt und gearbeitet. Er ist Autor zahlreicher Bücher; sein neuestes Buch ist Raging Twenties