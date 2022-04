Die erste Phase der neuen Normalität ist abgeschlossen

Der jüngste gemeinsame Gipfel der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) und der britischen Regierung in London, bei dem es um die Umsetzung ihres 100-Tage-Plans für künftige Pandemien ging (wir berichteten hier und hier), zementierte die weltweite Verpflichtung, zwei der schlimmsten Interventionssünden der Covid-19-Pandemie – Abriegelungen und Impfstoffschäden – abzustellen.

Alle Reden des Gipfeltreffens können jetzt hier angehört werden, und die meisten von ihnen sind, was nicht überrascht, zutiefst reuelos.

Ohne zu sehr in die Analyse einzusteigen, weil ich befürchte, dass ich mich auf dem gleichen alten Terrain bewege, möchte ich hier einige der wichtigsten Botschaften der letzten zwei unnötigerweise verrotteten Jahre von einigen der düsteren Gelehrten des öffentlichen Gesundheitswesens wiedergeben – einige Denkanstöße.

Trotz gegenteiliger Beweise der UKHSA sagte der leitende wissenschaftliche Berater der Regierung, Patrick Vallance, Vorsitzender der Pandemievorbereitungspartnerschaft, die den Plan für die 100-Tage-Mission ausgearbeitet hat, dass: mRNA-Impfstoffe haben gezeigt, dass sie schnell hergestellt werden können, dass sie sehr schnell auf Veränderungen in einem Virus reagieren und natürlich eine bemerkenswerte Wirksamkeit haben. Man darf nicht vergessen, dass eine vollständig geimpfte Person mit den uns zur Verfügung stehenden Impfstoffen zu mehr als 90 Prozent vor Krankenhausaufenthalten, schweren Erkrankungen und Tod geschützt ist“, und fährt mit Blick auf das, was paradoxerweise als neue Ära der Eigenverantwortung bezeichnet wird, fort Das ist erst dann vorbei, wenn jeder sicher ist.

Vallances anhaltender hysterischer Gesundheits- und Sicherheitsalarmismus – nennen wir ihn bei seinem richtigen Namen: Zero Covid by stealth – wurde vom Generaldirektor der WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nachgeplappert, der sagte: „Diese Pandemie ist nirgendwo vorbei, bis sie überall vorbei ist“, nachdem er dem Publikum von Professor Chris Whitty als „Freund aller Menschen auf der Welt“ vorgestellt wurde.

Es sieht also so aus, als ob wir noch sehr, sehr lange warten müssen.

In seiner eigenen kurzen Rede warnte der Chief Medical Officer für England, Whitty, davor, dass ruinöse Pandemie-Maßnahmen wie Hausarrest – egal ob vorgeschrieben oder nur „empfohlen“ – für den Fall, dass sichere und wirksame Diagnostika, Therapeutika und Impfstoffe nicht innerhalb von 100 Tagen in großem Umfang zur Verfügung stehen, nicht ausgeschlossen sind: Jede Verzögerung bei der Bereitstellung medizinischer Gegenmaßnahmen bedeutet, dass wir mit dem einzigen Mittel reagieren müssen, das uns zur Verfügung steht – sozialen Interventionen -, die sehr große soziale und wirtschaftliche Auswirkungen haben. (Hervorhebung von mir.)

Whitty lehnte es ab, Worte wie „Lockdown“ oder „Maßnahmen-System“ zu verwenden, wie praktisch alle anderen auch, aber die Botschaft war deutlich genug.

Zum selben Thema nahm sich Whittys (inzwischen zurückgetretener) Stellvertreter, Professor Jonathan Van-Tam – der den Gipfel in dramatischer Weise als nichts Geringeres als ein „missionskritisches Symposium“ bezeichnete – eine Auszeit von der von ihm außerhalb des Veranstaltungsortes arrangierten Gesprächsrunde, um seine Beteiligung an einigen der britischen Pandemiestrategien aus der Zeit vor Covid zu rekapitulieren, die er als oft „ziemlich dünn – nur ein paar Seiten“ beschrieb.

Unglaublicherweise erwähnte er nicht die recht umfangreiche und detaillierte Pandemievorbereitungsstrategie von 2011 (die zum Zeitpunkt des ersten Lockdowns im Vereinigten Königreich immer noch relevant war), in der von Dingen wie der Masseneinweisung von Gesunden, Beschränkungen von Massenversammlungen und der Schließung von Schulen, Unternehmen und Grenzen abgeraten wurde. Er entschied sich dafür, nur über einige Dinge zu sprechen, die ihm nach dem Ausbruch der H1N1-Schweinegrippe im Jahr 2009 „wirklich aufgefallen“ waren, wie z. B: Wir haben nie nicht-pharmazeutische Maßnahmen gebraucht und hatten daher wenig Erfahrung damit, wann und wie wir sie in dem Ausmaß anwenden können, wie wir es im Jahr 2020 getan haben“.

Auch im Jahr 2020 brauchten wir nie etwas anderes als einen „Keep-calm-and-carry-on (Ruhe bewahren und weitermachen )“-Ansatz, Herr Professor, und brauchen ihn auch jetzt nicht.

Der Teilnehmer von Davos 2017, Dr. Ayoade Alakija, setzte den Code-Red-Ethos des Gipfels fort mit: „Wir wissen nicht, was als Nächstes kommt. Jeder läuft herum und denkt: Oh wow, das ist fantastisch, es ist alles vorbei, der Covid ist vorbei – nein, ist es nicht! Wir müssen in höchster, höchster, höchster Alarmbereitschaft bleiben. Klaus Schwab selbst – sein WEF ist ein Gründungsmitglied von CEPI – muss sie sicherlich aus der Ferne dazu veranlasst haben, in seinem Namen zu sprechen: Ich denke, das globale System muss neu eingestellt werden.

In Bezug auf die Impfgegner von Covid-19 (Gott allein weiß, wie schwer es ihr gefallen sein muss, das Wort „Impfgegner“ zu vermeiden) zeigte Alakija eine bemerkenswerte Gleichgültigkeit gegenüber den Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, die schwere Impfschäden, einschließlich Todesfälle, erlitten haben, sowie eine hochmütige Abneigung gegen die Entscheidungsfreiheit, wenn es um den eigenen Körper geht: „Ich möchte das Narrativ der Impfgegner, das uns in den Ländern mit hohem Einkommen zu gefallen scheint, zerstreuen – Impfgegner sind ein Luxus“.

Dass sich die derzeitige Generation der Covid-19-Gentherapien noch nicht als wirksam, geschweige denn als sicher erwiesen hat, beunruhigt den ungeduldigen Patrick Tippoo, Leiter der Abteilung Wissenschaft und Innovation des in Kapstadt ansässigen biopharmazeutischen Unternehmens Biovac, jedoch nicht. Zu dem von der WHO unterstützten mRNA-Herstellungszentrum am selben Ort, das im Juli 2021 in Betrieb genommen wird, sagte Tippoo: Offensichtlich ist mRNA das Thema des Monats, aber wir müssen über mRNA hinaus denken, wenn wir über den Aufbau von Kapazitäten für künftige Pandemien nachdenken“.

Langsam, Tippoo, die Welt kämpft immer noch damit, die neuesten und giftigsten biologischen Boerewors von Big Pharma zu verdauen. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass Sie eine ebenso experimentelle Kleinigkeit zum Nachtisch zusammenschustern.

Die Oxford-AstraZeneca-Heldin, Professorin Dame Sarah Gilbert, fand selbst ein paar deutliche Worte.

Da zu diesem Zeitpunkt der Internationale Frauentag war, nutzte Professor Gilbert die Gelegenheit, um der Welt mitzuteilen, welche Kohorte vielleicht zu den allerersten gehören wird, die eine Spritze mit dem gefährlichen intramuskulären Allheilmittel der nächsten Pandemie erhalten werden: „Wir wissen jetzt, dass die Impfstoffentwickler bei der Aufnahme schwangerer Frauen in die Studien zu vorsichtig waren. Beim nächsten Mal sollten wir sicherstellen, dass wir dem Schutz dieser Gruppe Vorrang einräumen und dass die öffentliche Gesundheitsbotschaft angemessen ist.

Comirnaty von Pfizer und das passend-aggressiv benannte Spikevax von Moderna sind die empfohlenen Präparate für Schwangere, obwohl in den kürzlich aktualisierten nationalen Protokollen für beide Impfstoffe steht, dass „klinische Studien zur Verwendung von Covid-19-Impfstoffen während der Schwangerschaft nicht fortgeschritten sind“.

Apropos angemessene öffentliche Gesundheitsbotschaften: Man kann von der Behauptung der Geburtshelferin Lucy Chappell vom 27. Januar auf dem YouTube-Kanal des DHSC (und im Zusammenhang mit einer Diskussion über die Covid-19-Impfung in der Schwangerschaft) halten, was man will: „96 Prozent der Frauen, die mit Covid ins Krankenhaus eingeliefert werden, sind nicht geimpft“.

Dies geschah nur zwei Wochen, nachdem die Ofcom der ITV-Sendung Lorraine einen Klaps auf die Hand gegeben hatte, weil der Gast Dr. Hilary Jones die unzutreffende Behauptung aufgestellt hatte, dass 90 Prozent der Covid-19-Patienten im Krankenhaus nicht geimpft seien und daher mit Vorsicht zu genießen seien (ungeachtet der Tatsache, dass inzwischen zwei Monate vergangen sind).

Zum Thema klinische Studien lieferte Professor Gilbert jedoch die vielleicht ahnungsvollste aller Warnungen des „mission critical“-Symposiums an die Öffentlichkeit: „Das Ziel, Impfstoffe künftig innerhalb von 100 Tagen einsatzbereit zu haben, erlaubt es nicht, Impfstoffe in Phase-3-Studien auf Sicherheit und Wirksamkeit zu testen, wie es 2020 der Fall war, sondern erfordert einen anderen Ansatz bei der Zulassung für den Notfalleinsatz, der erst noch festgelegt werden muss.

Phase Eins der neuen Normalität: ABGESCHLOSSEN.