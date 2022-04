Zelensky erklärt, dass Friedensverhandlungen mit Russland nun „möglicherweise nicht stattfinden“.

„Es könnte sein, dass es keine Verhandlungen geben wird.“

Nach dem Vorwurf des Völkermords an der ukrainischen Bevölkerung durch die russischen Streitkräfte hat der Präsident des Landes, Wolodymyr Zelensky, erklärt, dass Verhandlungen zur Beendigung des Konflikts jetzt „vielleicht nicht stattfinden“.

In einem Fernsehauftritt sagte Zelensky: „Und in diesem Treffen könnten wir einen Ausweg aus dieser Situation finden, ohne unser Territorium zu verlieren. Ich denke, das ist die Messlatte, die wir für diese Verhandlungen setzen müssen. Und dann werden wir sehen. Es könnte sein, dass es keine Verhandlungen geben wird. Das kann passieren.“

Zelensky bezog sich auf das angebliche Massaker in Bucha und sagte: „Wir haben gerade eine Untersuchung all dessen begonnen, was die Besatzer getan haben. Derzeit gibt es Informationen über mehr als dreihundert Menschen, die allein in Bucha getötet und gefoltert wurden.“

„Es ist wahrscheinlich, dass die Liste der Opfer noch viel größer sein wird, wenn die gesamte Stadt überprüft wird. Und dies ist nur eine Stadt. Eine von vielen ukrainischen Gemeinden, die das russische Militär in seine Gewalt gebracht hat“, fügte er hinzu.

Zelensky sagte, die Gräueltaten seien schlimmer als der Holocaust:

„In vielen Dörfern der befreiten Bezirke der Regionen Kiew, Tschernihiw und Sumy haben die Besatzer Dinge getan, die die Einheimischen nicht einmal während der Nazi-Besetzung vor 80 Jahren gesehen haben. Die Besatzer werden auf jeden Fall die Verantwortung dafür tragen“, sagte er.

Der ukrainische Staatschef schwor auch, dass Russland leiden werde, wenn es sich nicht um Frieden bemühe:

„Wenn die russische Führung nicht anfängt, sich wirklich um Frieden zu bemühen, wirklich über Frieden zu verhandeln, wird sie ihr Land in den schlimmsten Zustand seit 50 Jahren versetzen. Die so genannten bösen 90er Jahre werden wohlhabend und ruhig erscheinen“, erklärte er.

Wie wir gestern feststellten, hat Russland auf die Behauptungen, seine Streitkräfte hätten durch die brutale Ermordung von Zivilisten in der Stadt in der Nähe von Kiew Kriegsverbrechen begangen, reagiert, indem es den Vorfall als „gefälscht“ bezeichnete und seine Inszenierung als „inszenierte“ Provokation unter falscher Flagge bezeichnete.

Die Frage, was wirklich passiert ist, bleibt bestehen, da die ukrainische Polizei auf Facebook bekannt gab, dass sie am Tag vor dem Auftauchen von Videos, die in der Siedlung verstreute Leichen zeigen, eine „Säuberungsaktion“ in Bucha durchgeführt hat, während der Krieg der Worte über das angebliche „Kriegsverbrechen“ weitergeht.

Die US-Medien haben die Völkermord-Erzählung übernommen, obwohl die New York Times und andere Medien sowie das Pentagon erklärten, dass die ukrainischen Behauptungen noch nicht überprüft werden können.

Joe Biden erklärte erneut, dass Wladimir Putin ein Kriegsverbrecher sei, und forderte dieses Mal einen Prozess gegen den russischen Staatschef:

