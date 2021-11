Die ersten Gedanken eines Händlers über die Nu-Variante

Zum jetzigen Zeitpunkt scheint es wahrscheinlich, dass sich diese neue Variante aufgrund der fehlenden Sequenzierung in vielen Ländern viel weiter verbreitet hat, als bisher festgestellt wurde.

Die größte Sorge ist, dass Nu aufgrund der großen Anzahl von Mutationen eine wesentlich geringere Impfstoffwirksamkeit haben könnte.

Die Hersteller von MRNA-Impfstoffen haben bereits erklärt, dass sie ihre Impfstoffe innerhalb von 6 Wochen anpassen können. Das Hauptproblem bestünde darin, diese zu verteilen und in der Bevölkerung von DM in Umlauf zu bringen. Für EM ist das ein viel größeres Problem. Ich bezweifle, dass die Volkswirtschaften der DM in der Lage sind, neue Impfstoffe in ausreichender Menge in der Bevölkerung zu verteilen, um vor März eine Immunität aufzubauen.

Erste Überlegungen zu den Makroauswirkungen, vorausgesetzt, Nu ist so stark, wie es momentan behauptet wird: