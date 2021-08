Die erweiterte Troika ist ohne Indien und Iran unvollständig, aber sie wird es trotzdem schaffen

Die Weigerung Indiens und Irans, neben Russland, Pakistan, China und den USA an der Erweiterten Troika für Afghanistan teilzunehmen, weil Neu-Delhi nicht bereit ist, öffentlich mit den Taliban zu sprechen, und Teheran mit Washington nicht einverstanden ist, bedeutet, dass diese friedensstiftende Struktur immer unvollständig bleiben wird, auch wenn sie die meisten ihrer Ziele wahrscheinlich auch ohne sie erreichen kann.

Die Erweiterte Troika, bestehend aus Russland, Pakistan, China und den USA, ist derzeit wohl die wichtigste friedensstiftende Struktur der Welt, wenn man bedenkt, welche zentrale Rolle sie bei der Gestaltung der Zukunft Eurasiens nach dem militärischen Abzug der USA aus Afghanistan Ende August spielen wird. Diese vier Länder koordinieren ihre Bemühungen um eine politische Lösung für den andauernden afghanischen Bürgerkrieg, auch wenn ihr Zusammenspiel unvollkommen ist und ein greifbares Ergebnis noch aussteht. Alle vier sind sich endlich einig über ihre gemeinsame geoökonomische Vision für das Nachkriegs-Afghanistan, die darin besteht, dass das Binnenland als unersetzlicher Transitstaat für die Förderung der Verbindungen zwischen Zentralasien und Südasien fungiert.

Russland hatte gehofft, dass sich auch Indien und der Iran dieser Struktur anschließen würden, da für sie viel an der Zukunft Afghanistans auf dem Spiel steht, aber dazu ist es bisher nicht gekommen, da Neu-Delhi nicht bereit ist, öffentlich mit den Taliban zu sprechen (was eine Voraussetzung für die Teilnahme ist) und Teheran mit Washington nicht einverstanden ist. Dies bedeutet, dass die erweiterte Troika immer unvollständig bleiben wird. Indien wird es folglich schwer haben, seine tief verwurzelten wirtschaftlichen Interessen in Afghanistan zu sichern und auszubauen, ebenso wie der Iran Schwierigkeiten haben wird, dasselbe zu tun und seine Sicherheitsinteressen auch dort zu verteidigen. Indem sie sich freiwillig weigern, an dem Tisch Platz zu nehmen, an dem alle relevanten Akteure über die Zukunft dieser vernetzten Region entscheiden, berauben sich Indien und Iran selbst ihrer Chancen.

In den Köpfen ihrer Führungen hat offenbar die Optik Vorrang vor der Substanz, nachdem sie – ob zu Recht oder zu Unrecht – zu dem Schluss gekommen sind, dass es besser ist, ihr Image aufrechtzuerhalten, als die potenziellen Soft-Power-Konsequenzen zu riskieren, die mit einem Rückzieher bei ihrer derzeitigen Politik verbunden sind. Zur Erklärung: Indien möchte der Welt zeigen, dass es konsequent gegen die Taliban vorgeht, die seine hindu-nationalistische Regierung als unauslöschliche Terrorgruppe bezeichnet. Der Iran hingegen möchte mit den USA keine Gespräche führen, auch nicht in einem multilateralen Rahmen, solange sich die bilateralen Beziehungen nicht verbessert haben, da er befürchtet, andernfalls ein Bild der Schwäche zu vermitteln, wenn es um die Nukleargespräche und andere scheinbar dringendere Themen wie die Sicherheit am Golf geht.

Die sich abzeichnende Situation ist so, dass die freiwillige Entscheidung Indiens und Irans, der Erweiterten Troika fernzubleiben, sie in die Lage versetzt, als Störer des afghanischen Friedensprozesses zu agieren. Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass sie den dortigen Bürgerkrieg über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten können. Das liegt daran, dass die Taliban einen beträchtlichen Teil der Grenzen des Landes kontrollieren, die neue fürstliche („konservative“) Regierung Irans sich verständlicherweise unwohl fühlen könnte, wenn die indische Luftwaffe ihren Luftraum überfliegt, um das von den USA unterstützte Kabul ständig mit Nachschub zu versorgen, und Neu-Delhi könnte zu Recht darauf wetten, dass die zu erwartenden Kosten einer solchen Kampagne die zu erwartenden Vorteile bei weitem übersteigen. Dennoch ist dieses Szenario nicht völlig von der Hand zu weisen.

Einer der Gründe, warum Russland vermutlich wollte, dass beide Länder an der Erweiterten Troika teilnehmen, war die Verringerung der Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht. Wenn Indien und Iran sich durch diese friedensstiftende Struktur gestärkt fühlten und zuversichtlich waren, dass sie ihre jeweiligen Interessen am effektivsten durchsetzen könnten, dann würden sie wohl weniger spekulativ über verschiedene Möglichkeiten nachdenken, ihre Ziele einseitig (oder vielleicht sogar gemeinsam) auf Kosten der anderen durchzusetzen. Bedauerlicherweise will keine der beiden Führungen die potenziellen Soft-Power-Folgen riskieren, die mit einem Rückzieher bei ihrer derzeitigen Politik verbunden sind. Solange sie sich jedoch nicht in Afghanistan einmischen, haben die Mitglieder der erweiterten Troika nicht viel zu befürchten.

Sollten einer oder beide etwas Störendes tun, könnten sie ihre Beziehungen zu allen vier Mitgliedern dieser friedensstiftenden Struktur verschlechtern. Die USA dürften kurzfristig nicht allzu besorgt sein, vor allem, wenn Indien für den Aufruhr verantwortlich ist, da eine solche Entwicklung die Anschlusspläne ihrer russischen und chinesischen Rivalen vorübergehend ausgleichen würde, wenn auch auf Kosten der amerikanischen Pläne. Wie dem auch sei, die USA können es sich strategisch leisten, den zentralasiatisch-südasiatischen Integrationsprozess vorerst zu verzögern, da die zwischenzeitliche Periode der Ungewissheit den Interessen dieser beiden Länder mehr schaden würde als ihren eigenen, aber dieses destabilisierende Szenario würde dennoch nicht ausbleiben, wenn Indien und Iran der erweiterten Troika beitreten.