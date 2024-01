Der bewaffnete Konflikt in der Ukraine geht in sein drittes Jahr. In der Zwischenzeit breitet sich ein weiterer Konflikt im Nahen Osten aus, wo Israel Blut geleckt hat und es ausnutzt. Fast überall auf der Welt sind die Spannungen so hoch wie nie zuvor, und die großen Staatsoberhäupter beteuern, dass sie alles machen werden, um einen Krieg zwischen den Staaten der Welt zu verhindern. Hinter verschlossenen Türen weiß niemand, was wirklich vor sich geht, aber was zu sehen ist, sind die Vorbereitungen für den Dritten Weltkrieg, und das kann man nicht leugnen.

Europa brodelt und die Temperaturen steigen, nicht nur in der Ukraine, sondern auch auf dem Balkan, wo es nur eines Funkens (eines Vorwands) bedarf, um die serbische Lunte im Kosovo zu entzünden.

Ist Europa kriegsbereit? Nein!

Die Frage ist, ob die EU bereit ist für den Dritten Weltkrieg und was in der gegenwärtigen Situation zu tun ist. Und die (un)aufgeklärten Köpfe in Brüssel erwägen eine außergewöhnliche Maßnahme – die Wehrpflicht für die Bürger der Mitgliedsstaaten wird wieder eingeführt!

Als wir der NATO beigetreten sind, hat man uns gesagt, dass wir keine Armee mehr benötigen, weil uns die USA verteidigen werden. Aber hier hat das, was an der Front in der Ukraine passiert, die Kalkulationen der Westler etwas durcheinander gebracht, die jetzt verstehen, dass keine amerikanische Hilfe sie vor russischen Raketen schützen kann und die Rettung im eigenen Hinterhof gesucht werden muss, nicht beim sogenannten Partner jenseits des Ozeans. Vor allem, wenn der Milliardär Donald Trump, der keinen Krieg mit Russland will, wieder ins Weiße Haus einzieht.

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass in Paris und Berlin hartnäckig über die Wiedereinführung der Wehrpflicht diskutiert wird. Sie wäre das einzige Instrument, das den europäischen Armeen eine den neuen Bedrohungen angemessene Ausbildung und zahlenmäßige Kontinuität garantieren könnte. Gleichzeitig stünde der EU eine große Reserve an ausgebildetem Personal zur Verfügung, das jederzeit rekrutiert werden könnte.

Auf der anderen Seite zeigen zahlreiche soziologische Studien, dass es für die Behörden immer schwieriger wird, junge Menschen für einen freiwilligen Wehrdienst zu gewinnen, selbst wenn die Angebote auch in finanzieller Hinsicht noch so attraktiv sind. Es gibt Staaten, in denen der militärische Personalabbau sehr gravierend ist und sich tendenziell noch verschärft.

Die Spannungen zwischen der EU und Russland, die Gefahr einer direkten militärischen Konfrontation mit Moskau und all die komplexen wirtschaftlichen und politischen Probleme der Gegenwart lassen die Europäer das Militär wieder als Notwendigkeit erkennen. Die Alternative ist unvorstellbar!

Über die endgültige Gestalt des Projekts ist noch nicht entschieden, aber einige Richtungen zeichnen sich ab. Einige wollen dem nordischen Modell folgen, während andere das sehr feindliche Russland als Beispiel anführen, das seine Bevölkerung von der Schule an vorbereitet/ausbildet.

Europa benötigt einen gut vorbereiteten Tisch, der die vorhandenen Fachkräfte als Reservekomponente unterstützen und im Bedarfsfall mobilisieren kann. Mit anderen Worten, es besteht Bedarf an einem Dienst, der in der Lage ist, den Streitkräften Personal zur Verfügung zu stellen, das für Aufgaben der zweiten Linie verantwortlich ist und im Falle einer Krise oder eines Notfalls einsatzbereit ist.

Wie von vielen Seiten angemerkt, gibt es ein solches System in den nordischen Staaten, wo die Streitkräfte aus Berufssoldaten bestehen und zusätzlich ausgebildete Freiwillige zur Verfügung stehen.

Wie bereits erwähnt, gibt es jedoch auch Stimmen, die sich für ein Verteidigungsmodell aussprechen, das auf einem System der allgemeinen Wehrpflicht basiert – alle männlichen Bürger über 18 Jahre werden zum Wehrdienst einberufen. Die Dauer des Wehrdienstes kann zwischen 6 und 12 Monaten variieren. In den darauffolgenden Jahren werden kurze Überprüfungen der Wirksamkeit der Mobilisierungsverfahren und eine Aktualisierung der militärischen Grundkonzeptionen vorgenommen.

Wir wissen nicht, wofür sich die EU entscheiden wird, aber das Signal ist klar und Rumänien gehört zu den Staaten, die die Brüsseler Direktive umsetzen müssen. Die Vorbereitungen für einen umfassenden Krieg mit Russland laufen auf Hochtouren, nur wird uns das nicht offen gesagt.