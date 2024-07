Peter Haisenko

Seit geraumer Zeit versuchen die EU und die USA Georgien gegen Russland zu instrumentalisieren. Da hatte die CIA auch schon mal einen Krieg inszeniert, der aber nicht wie gewünscht ausgegangen ist. Immerhin hat Georgien den Status eines EU-Beitrittskandidaten erhalten. Jetzt aber zerstört die EU alle vorangegangenen Bemühungen mit ihrem herrischen Auftreten.

Wirft man einen Blick auf die Landkarten, muss man sich fragen, was Georgien mit Europa zu tun haben könnte. Dieses kleine Land im Südkaukasus mit gerade mal drei Millionen Einwohnern liegt zwischen der Osttürkei und Russland am östlichen Schwarzen Meer. Diese Gegend wird auch als Kleinasien bezeichnet. Wie dieser Name schon sagt, hat Georgien geografisch mit Europa nichts zu tun. Es gibt auch keine nennenswerten Bodenschätze oder Industrien. So ist die Frage leicht zu beantworten, welches Interesse der Westen wirklich an Georgien hat: Georgien soll an der Südflanke Russlands im Kaukasus zur Einkreisung und Destabilisierung des Riesenreichs dienen. Um das zu erreichen, wurde Georgien sogar in die Fussball-Europameisterschaft eingereiht.

Nun regiert aber in Tiflis seit einigen