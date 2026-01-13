Die EU verschmilzt mit der NATO – dafür war sie nie gedacht

EU-Führer weigern sich, im Ukraine-Krieg Zugeständnisse an Russland zu machen. Sie scheinen zu allem bereit zu sein, um die Ukraine aufrechtzuerhalten. Laut Kritikern ist die EU unter der Führung von Ursula von der Leyen vollständig mit der NATO verflochten. „Die europäischen Führungskräfte wollen kein Ende des Krieges, denn dann müssten sie ihre Fehler eingestehen“, sagt der Politikwissenschaftler Thomas Henökl. „Die EU ist zu einem Kriegsprojekt geworden“, schlussfolgert der ungarische Premierminister Viktor Orbán.

Die Ukraine steht nicht nur militärisch vor dem Zusammenbruch, sondern auch finanziell. Das Land leidet unter einem Haushaltsdefizit von 72 Milliarden Euro. Die Europäische Kommission wolle der Ukraine mit einem Kredit in Höhe von 165 Milliarden Euro zu Hilfe kommen, berichtete das Brüsseler Nachrichtenmedium Politico in der vergangenen Woche. Das gesamte Hilfspaket, das Brüssel vorbereitet habe, solle sich sogar auf 210 Milliarden Euro belaufen. Von diesem Geld sollen 50 Milliarden Euro zur Bekämpfung des Haushaltsdefizits verwendet werden, 115 Milliarden sind für die ukrainische Rüstungsindustrie vorgesehen und die verbleibenden 45 Milliarden zur Rückzahlung eines Kredits, den das Land im vergangenen Jahr von den G7 erhalten hat.

Es gibt jedoch ein Problem: Brüssel hat keine 210 Milliarden Euro in einer Schublade liegen. Die EU-Führer haben sich daher ausgedacht, Russland die Rechnung zahlen zu lassen. Bei der Finanzinstitution Euroclear in Belgien hat Russland noch 210 Milliarden Euro auf dem Konto. Dieses Geld wurde nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 „eingefroren“. Belgien wehrt sich vehement gegen dieses Brüsseler Vorhaben. Der flämische Ministerpräsident Bart De Wever hat erklärt, dass die belgische Regierung unter keinen Umständen an der Konfiszierung des russischen Geldes mitwirken werde. Beobachter warnen, dass eine solche Beschlagnahmung tödlich für den Ruf der EU in der internationalen Finanzwelt wäre.

Euroclear, das viele Billionen verwaltet, ist eine der Säulen des westlichen internationalen Finanzsystems. Experten erklären, dass die Institution weltweit vor Gericht gezerrt werden könnte. Juristisch gesehen hat die EU kein Recht auf das russische Geld, und nahezu alle sind sich einig, dass Russland einen Rechtsstreit ohne Weiteres gewinnen würde. Die Belgier fürchten, dass sie dann für die Kosten aufkommen müssten. Die Europäische Kommission soll nun vorgeschlagen haben, die Risiken auf alle EU-Mitgliedstaaten zu verteilen.

Dass Brüssel und die Führer der großen EU-Länder trotz der Aussichtslosigkeit des Krieges, der großen Zahl an Desertionen aus der ukrainischen Armee und der weit fortgeschrittenen Gespräche zwischen den USA und Russland über ein Friedensabkommen an einer bedingungslosen Unterstützung der Ukraine festhalten, stößt auf immer mehr Kritik. „Die EU ist zu einem Kriegsprojekt verkommen“, ließ der ungarische Regierungschef Orbán kürzlich verlauten. „Sie hat nur noch das Ziel, Russland zu besiegen.“

In vielerlei Hinsicht scheint die EU mit der NATO verschmolzen zu sein. Von der Leyen hat mehrfach erklärt, dass EU und NATO „komplementär“ seien und „sich gegenseitig stärken“. Professor Thomas Henökl von der Universität Agder in Norwegen sagt, die EU sei „von einem Friedensprojekt in einen Zweig der NATO transformiert worden, mit stark autoritären Zügen. Vor allem die Außenbeauftragte Kaja Kallas zeichnet sich durch Hass auf Russland aus, während sie sich eigentlich auf Frieden konzentrieren sollte, wie man es von einer EU-Diplomatin erwarten würde“, schreibt er auf der kritischen österreichischen Website tkp.at.

Die EU übernimmt zunehmend militärische Aufgaben – etwas, wofür die Institution nie gegründet wurde. So hat von der Leyen Anfang dieses Jahres ein Projekt gestartet, ReArm Europe – später in Readiness 2030 umbenannt –, mit dem innerhalb der EU 800 Milliarden Euro an Verteidigungsausgaben mobilisiert werden sollen. Dafür wurden zahlreiche Instrumente und Pläne geschaffen, die ab dem kommenden Jahr umgesetzt werden sollen. Von der Leyen erklärte, dass sie der Ansicht sei, die EU müsse die Führung übernehmen. So solle Brüssel etwa für den Aufbau einer „Drohnenmauer“ sorgen, eines Abwehrsystems gegen Drohnen aus Russland.

Dabei erhält sie Unterstützung von Führungspersönlichkeiten wie dem polnischen Premierminister Tusk, der – ebenso wie NATO-Generalsekretär Mark Rutte – betont hat, dass der Krieg in der Ukraine „unser Krieg“ sei. „Die wichtigste Aufgabe unserer Meinungsführer ist es, der gesamten westlichen transatlantischen Gemeinschaft klarzumachen, dass wir uns im Krieg befinden. Wir wollten das nicht, und es ist eine seltsame, neue Art von Krieg, aber es ist ein Krieg“, sagte Tusk.

Auch aus Deutschland und Frankreich sind fortwährend kriegerische Töne zu hören. In Deutschland tritt am 1. Januar 2026 ein neues Gesetz in Kraft, wonach alle Männer ab 18 Jahren einen Fragebogen zu ihrer Bereitschaft zum Militärdienst ausfüllen müssen. Sollte diese Maßnahme nicht genügend Freiwillige hervorbringen, erwägt die Regierung, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Bundestagsabgeordnete Siemtje Möller (SPD) sagte erst vergangene Woche in einem Podcast, Deutschland müsse „zu einem bestimmten Zeitpunkt bereit sein, Soldaten in die Ukraine zu entsenden“. Die deutsche Regierung hat in diesem Jahr Verteidigungsausgaben von der verfassungsrechtlichen Schuldenbremse ausgenommen. Zudem wurde außerhalb des Staatshaushalts ein „Infrastrukturfonds“ in Höhe von 500 Milliarden Euro eingerichtet, der (überwiegend) für Verteidigungsausgaben vorgesehen ist. Der französische Präsident Macron kündigte an, den Verteidigungshaushalt innerhalb von zwei Jahren zu verdoppeln. Im Jahr 2027 werde Frankreich dann 64 Milliarden Euro für Verteidigung ausgeben. Die Europäische Kommission hat vorgeschlagen, den Stabilitäts- und Wachstumspakt, der die Stabilität des Euro durch Obergrenzen für Haushaltsdefizite und Staatsschulden sichern soll, bei Militärausgaben außer Kraft zu setzen.

Die Frage ist, wie lange die EU-Führer ihren derzeitigen Kurs noch fortsetzen können. Die europäische Wirtschaft wächst kaum. Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im vergangenen Jahr um 2,4 Prozent gesunken und im ersten Quartal 2025 nochmals um 3 Prozent. Die durchschnittliche Staatsverschuldung liegt bei 90 Prozent des Bruttoinlandsprodukts – weit über den im Stabilitäts- und Wachstumspakt vereinbarten 60 Prozent. Ein Land wie Frankreich hat eine Staatsverschuldung von 3.350 Milliarden Euro, das sind 113 Prozent des BIP. Allein für Zinsen muss Frankreich jährlich 50 Milliarden Euro aufbringen. Das deutsche BIP ist sowohl 2023 als auch 2024 gesunken, und für 2025 sieht es kaum besser aus. Die deutsche Industrie steckt in schweren Schwierigkeiten, und einige Städte wie Stuttgart steuern auf den Bankrott zu. Zudem steht Deutschland vor einem enormen Rentenproblem.

Das europäische Vorgehen stößt daher zunehmend auf Widerstand. In Deutschland sind Anfang dieses Monats in neunzig Städten Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen das neue Wehrpflichtgesetz zu protestieren. In Italien hat es in den vergangenen drei Monaten bereits dreimal einen Generalstreik gegen die Erhöhung der Verteidigungsausgaben gegeben.

Der geopolitische Analyst Anthony Constantini von der Universität Wien, der regelmäßig in europäischen Medien publiziert, glaubt nicht, dass die Europäische Kommission mit ihren Kriegsambitionen Erfolg haben wird. Insbesondere in Deutschland sieht er viele Hindernisse. „Medien wie Politico, The Economist und Bild jubeln über die erneuerte Rolle, die Deutschland im europäischen Verteidigungssektor spielen will, und über die Arbeitsplätze, die das schaffen soll, doch diese Berichte sind mindestens stark übertrieben.“ Er weist darauf hin, dass Deutschland 2023 lediglich 1,6 Prozent seines BIP für Verteidigung ausgegeben habe. Erst 2029 solle dieser Wert auf 3,5 Prozent steigen. Die deutsche Jugend sei laut Umfragen zudem überhaupt nicht bereit, an die Front zu ziehen. „Hinzu kommt, dass 20 Prozent der deutschen Bevölkerung aus Migranten bestehen, überwiegend aus dem Nahen Osten. Diese haben wenig Interesse daran zu kämpfen“, so Constantini. Damit erkennt er das Problem an, das Donald Trump in seiner neuen Nationalen Sicherheitsstrategie angesprochen hat. Laut Trump ist die Einwanderung in Europa so umfangreich, dass die europäischen Länder in absehbarer Zeit keine verlässlichen Partner mehr für die NATO sein werden.

Henökl glaubt, dass die derzeitigen Führungskräfte nicht in der Lage sind, mit ihrer Kriegspolitik aufzuhören. „Dann müssten sie eingestehen, dass sie gescheitert sind. Das würde das Ende ihrer Macht bedeuten.“