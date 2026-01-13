Explosive mRNA-Krebsanalyse – Pfizer-Headhunter meldet sich beim Studienautor

Schockierende Wendung: Während die mRNA-Impfstoff-Krebs-Studie weltweit explodiert, kontaktiert ein Pfizer-Headhunter den Kritiker Dr. Wafik El-Deiry

Ich nutze diese Gelegenheit, um das Pharma-Drehbuch offenzulegen!

In einem vorherigen Artikel haben wir untersucht, wie begutachtete Fachartikel, die einen Zusammenhang zwischen COVID-Impfstoffen und Krebs herstellen, durch Cyberangriffe und Diffamierungskampagnen zensiert wurden.

Nun passiert das Gegenteil. Die Übersichtsarbeit in Oncotarget, die über 300 begutachtete Fälle neuer, wiederkehrender oder aggressiver Krebserkrankungen dokumentiert, die mit Impfungen in 27 Ländern in Verbindung stehen, ist weltweit viral gegangen.

Was als ruhige Veröffentlichung am 3. Januar 2026 begann, entwickelte sich zu einer Sensation, nachdem die Website der Zeitschrift Opfer eines Cyberangriffs geworden war und offline ging. Der Versuch, die Veröffentlichung zu verhindern, schlug fehl. Anstatt die Ergebnisse zu verschleiern, machte der Cyberangriff sie zu einem weltweiten Nachrichtenereignis.

Überall wurden Links, PDFs und Diskussionen geteilt. Je mehr sich die Zeitschrift bemühte, trotz des Cyberangriffs online zu bleiben, desto mehr Aufmerksamkeit erregte die Geschichte. Dies muss in den Kreisen der großen Pharma- und Impfstoffindustrie für echte Unruhe sorgen. Unterdessen geht die Verleumdungskampagne gegen Dr. Wafik El-Deiry, einen der Autoren des Artikels, unvermindert weiter.

Dr. Wafik El-Deiry ging direkt auf die Gegenreaktionen ein. Er beschrieb die persönlichen Angriffe, denen er ausgesetzt ist, weil er seine Arbeit veröffentlicht hat.

„This is the type of ongoing public defamation I am being subjected to for pursuing scientific truth,“ schrieb er.

Er listete die Beschimpfungen auf: „scientifically illiterate“, „pathetic whiny wuss“, sogar rassistische Angriffe und falsche Betrugsvorwürfe.

Er fügte hinzu:

„In einer zivilisierten Gesellschaft sollte es für niemanden akzeptabel sein, einen Arzt und biomedizinischen Forscher, der gemeinsam mit einem Kollegen die weltweit veröffentlichte Literatur zu Covid-Infektionen, Covid-Impfstoffen und Krebs in einer Übersichtsarbeit zusammengestellt hat, öffentlich und böswillig zu diffamieren.“

Pfizer versucht, Dr. Wafik El-Deiry anzuwerben

Die Situation wird noch merkwürdiger. Tage nach der Veröffentlichung der Studie meldete sich Pfizer, um El-Deiry zu rekrutieren. Ein Headhunter lobte seine Expertise in den onkologischen Wissenschaften, hob seine Führungsrollen hervor und stellte ihm hochrangige Positionen im Unternehmen in Aussicht. El-Deiry veröffentlichte die vollständige Nachricht öffentlich und lehnte sie rundweg ab:

„Es ist ironisch, am 5. Januar 2026 eine Nachricht von einem Personalvermittler von Pfizer zu erhalten. Ich bin jedoch nicht daran interessiert, eine Stelle bei Pfizer anzutreten.“

Gleichzeitig hat er sich lautstark für gründliche Untersuchungen von Sicherheits­signalen bei Impfstoffen ausgesprochen, darunter Fragen wie mögliche DNA-Integration, Immunsuppression und Krebsrisiken, die – falls sie bestätigt würden – Gründe liefern könnten, Notfallzulassungen zu überdenken oder sogar zu widerrufen.

Hier versucht also ein Unternehmen, dessen Flaggschiff-Produkt nun genau mit diesen Fragen konfrontiert ist, stillschweigend, einen seiner prominentesten Kritiker in die eigenen Reihen zu holen. Man muss sich fragen: Ist das Zufall – oder ein Versuch, kritische Prüfung von innen heraus zu neutralisieren? Der Zeitpunkt wirft mehr Fragen auf, als er beantwortet.

Als jemand, der selbst in der Big-Pharma-Industrie gearbeitet hat, habe ich keinen Zweifel daran, dass solche Versuche hitzige Diskussionen hinter verschlossenen Türen auf allerhöchster Ebene auslösen. Man kontaktiert keinen lautstarken Kritiker des eigenen Unternehmens oder seiner Produkte, ohne grünes Licht von Top-Managern, Vorständen und sogar Rechtsteams. Das ist ein enormes Risiko, das nach hinten losgehen kann – Reputationsschäden, schlechte Presse oder noch mehr Skepsis gegenüber den eigenen Impfstoffen. Wenn der Kritiker öffentlich ablehnt, wie El-Deiry es getan hat, rückt das die Probleme noch stärker ins Rampenlicht und verwandelt ein eigentlich diskretes Angebot in einen PR-Albtraum. Meiner Erfahrung nach sind solche Schritte kalkulierte Strategien, um sogenannte Key Opinion Leaders einzubinden oder zu neutralisieren – Personen, die medizinische Meinungen und Verschreibungsgewohnheiten maßgeblich beeinflussen.

Was ist ein Key Opinion Leader?

Für alle, die neu im Pharma-Geschäft sind, erkläre ich es einfach. Ein Key Opinion Leader (KOL) ist ein angesehener Arzt, Forscher oder Experte, dessen Ansichten in der medizinischen Gemeinschaft erhebliches Gewicht haben. Sie beeinflussen Behandlungsleitlinien, sprechen auf Konferenzen, veröffentlichen Studien und leiten andere Ärzte bei der Auswahl von Medikamenten an.

Pharmaunternehmen zielen auf KOLs ab, weil deren Unterstützung den Umsatz steigern, Regulierungen beeinflussen und Vertrauen in Produkte aufbauen kann. Dabei geht es nicht nur um direkte Anstellungen, sondern um den Aufbau von Beziehungen – über Beratungsverträge, Forschungsförderungen, Beiräte oder sogar Jobangebote –, um ihren Einfluss mit den Zielen des Unternehmens in Einklang zu bringen.

Damit das funktioniert, überlässt Pharma nichts dem Zufall. Jeder Arzt mit Potenzial, Medikamente zu verschreiben, Studien zu leiten oder Geschäft zu generieren, wird mithilfe fortschrittlicher IT-Systeme und Datenbanken detailliert profiliert. Das sind keine einfachen Karteikästen, sondern hochentwickelte Customer-Relationship-Management-Systeme (CRM), die alles über das berufliche – und manchmal auch private – Leben eines Arztes erfassen. Dazu gehören Krankenhauszugehörigkeiten, Fachnetzwerke, Vorträge, Publikationshistorie, Fördermittelquellen und sogar soziale Verbindungen.

Werfen Sie einen Blick auf die beigefügte Grafik aus einer solchen Pharma-IT-Anwendung – ein echtes Beispiel für eine „Sphere of Influence“-Karte, wie sie in Veeva CRM (einem führenden Tool für pharmazeutische Vertriebs- und Marketingteams) verwendet wird.

Hier ist der Arzt Clinton Ackerman im Zentrum dargestellt (kein echter Arzt, sondern ein Beispielname und -profil zur Illustration; die App-Oberfläche und Funktionen sind jedoch real). Die Karte zeigt visuell sein berufliches Netzwerk: Rote Pfeile markieren Einflussrichtungen („hat Einfluss auf“), Linien verbinden ihn mit Kollegen, Kliniken und Rollen. So sieht man etwa Verbindungen zu Marilyn Adams (als einflussreich über ihn, mit ihrer Rolle als Medical Director bei „A Center For Dermatology“), Jason Williams, Alan Slade und Orten wie Hilltop Plaza. Das System erfasst Details wie Rollen, Zugehörigkeiten und individuelle Notizen – alles, um Vertriebsmitarbeitern zu helfen, zu entscheiden, wen sie zuerst ansprechen müssen, um Verschreibungsentscheidungen zu beeinflussen.

Solche grafischen Tools sind Standard in Big-Pharma-CRM-Systemen. Sie greifen auf reale Arztprofile zurück, um Einflussnetzwerke aufzubauen. Warum? Um einen Arzt dazu zu bringen, Ihr Medikament zu verschreiben – sei es eine neue Krebstherapie oder ein Impfstoff –, müssen Sie verstehen, wie man ihn beeinflusst. Manche reagieren direkt: auf Daten, Muster oder Fortbildung. Andere sind resistent – dann geht man indirekt vor. Wenn die Karte zeigt, dass jemand wie Marilyn Adams Ackerman beeinflusst, umwirbt man zuerst sie: lädt sie zu einem Dinner ein, finanziert ihre Forschung oder holt sie in ein Sprecherpanel. Sie lenkt ihn dann in Richtung Ihres Produkts.

Im Fall von El-Deiry könnte seine Rekrutierung als prominenter Onkologe, der die Impfstoffsicherheit infrage stellt, seinen Einfluss von Kritiker zu Verbündeten wenden, Debatten dämpfen oder den Fokus umlenken. Doch wie wir sehen, legt eine öffentliche Ablehnung das gesamte Drehbuch offen.

Was könnte El-Deiry also ausschlagen, indem er Pfizers Angebot zurückweist?

Als ehemaliger Insider der Big-Pharma-Industrie kann ich auf Grundlage solcher Rekrutierungsmanöver für hochkarätige Experten wie ihn eine fundierte Einschätzung abgeben. El-Deiry ist ein renommierter Onkologe mit jahrzehntelanger Forschungserfahrung, Führungspositionen an der Brown University und einer Geschichte, in der er Industrienarrative infrage stellt. Pfizer bietet nicht einfach einen Job an – es lockt mit einem Paket, das darauf abzielt, ihn in das eigene Ökosystem zu integrieren und seine Stimme zu sensiblen Themen wie Impfstoff-Sicherheits­signalen potenziell zum Schweigen zu bringen oder umzulenken.

Angesichts seiner Expertise in Krebsbiologie, translationaler Forschung und onkologischer Risiken im Zusammenhang mit mRNA-Technologie wäre das keine mittlere Position. Meine Vermutung: eine Senior-Rolle in der Onkologie, etwa Senior Vice President (SVP) of R&D Oncology (Überwachung des gesamten Onkologie-Portfolios), oder Vice President (VP) of Global Medical Affairs Oncology (zuständig für Kommunikation, KOL-Netzwerke, Post-Market-Überwachung), oder VP Oncology Pipelines (Überführung von Wirkstoffen vom Labor in die Klinik und Gestaltung regulatorischer Strategien). Das passt zu Pfizers Vorstoß in die Onkologie nach der Übernahme von Seagen.

Die Vergütung ist der große Anreiz. Das Grundgehalt für einen solchen SVP oder VP könnte bei 500.000 bis 800.000 Dollar jährlich liegen (für einen Star auch höher). Mit Boni (30–50 % bei Erreichen von Zielen wie Studienmeilensteinen) liegt man schnell bei 650.000 bis 1,2 Millionen Dollar. Aktienpakete (RSUs/Optionen über 3–4 Jahre) kommen oft mit 1–2 Millionen Dollar upfront hinzu, in starken Jahren sogar 4–5 Millionen. Zusatzleistungen treiben das Gesamtpaket auf 1–2 Millionen Dollar oder mehr: Umzugs- und Wohnzuschüsse (100.000 $+), Executive-Transport (Autos, Chauffeure, Zugang zu Privatjets), erstklassige Krankenversicherungen und aufgeschobene Vergütung.

Der Haken ist wasserdicht: Eine NDA (Verschwiegenheitsvereinbarung) würde alles über Pfizers Abläufe, Daten und Strategien abriegeln – keine öffentlichen Kritiken mehr. Austritte werden mit goldenen Fallschirmen versüßt (1–2 Jahresgehälter plus beschleunigte Aktienzuteilung, oft Millionen), aber Wettbewerbs- und Nicht-Diffamierungs­klauseln könnten ihn 5–7 Jahre lang an Äußerungen oder konkurriernde Tätigkeiten hindern.

Wenn Pfizer verzweifelter wäre, könnte auch ein Aufsichtsratsposten angeboten werden: weniger Arbeit (vierteljährliche Sitzungen, Ausschüsse), Vergütung von etwa 335.000–400.000 Dollar in bar/Aktien plus öffentliche Sichtbarkeit (TV-Auftritte, Gastbeiträge zur Schadensbegrenzung, ähnlich wie bei Scott Gottlieb). Das öffnet zusätzliche Beratungstätigkeiten im Wert von 500.000 Dollar oder mehr pro Jahr.

Der eigentliche Unterschied liegt jedoch in den Ressourcen. Er hätte Zugriff auf einen Teil von Pfizers 10–11 Milliarden Dollar jährlichem F&E-Budget (laut Prognose 2026), mit Onkologie als Schwerpunkt – wahrscheinlich 2,5–3,5 Milliarden Dollar oder mehr jährlich nach Seagen –, für groß angelegte Studien, KI-Tools und globale Programme, ohne ständiges Ringen um Fördergelder. Er könnte Hunderte bis mehrere Tausend Wissenschaftler und Mitarbeiter in der Onkologie leiten (Teil der insgesamt 12.000–15.000 F&E-Beschäftigten von Pfizer).

Vergleichen Sie das mit seiner aktuellen Rolle in der akademischen Welt an Brown: Forschungsbudget vielleicht 5–10 Millionen Dollar jährlich aus wettbewerblichen Förderungen, Leitung von 20–100 Personen (Postdocs, Studierende, Techniker). Solide, aber abhängig von Fördermitteln und permanentem Fundraising.

Die akademische Welt bietet Unabhängigkeit, um offen zu sprechen und der Wahrheit ohne Profitzwänge nachzugehen. Pharma bietet massive Schlagkraft und finanzielle Sicherheit – aber um den Preis, sich der Unternehmensagenda anzupassen. Viele akademische Ärzte und Wissenschaftler unterstützen mRNA-Impfstoffe lautstark, um die Aufmerksamkeit von Pfizer und anderen Unternehmen für eine mögliche Rekrutierung in solche lukrativen Industriejobs zu erlangen. Es ist wie ein American-Idol-Casting, bei dem man hofft, dass einer der Juroren einen bemerkt.

El-Deirys Entscheidung sagt viel darüber aus, Prinzipien über Aufstieg zu stellen. Seine Ablehnung bewahrt die Unabhängigkeit, aber er verzichtet auf einen lebensverändernden Geldsegen und Insider-Zugang. Aus Sicht der Pharmaindustrie ist es eine verpasste Chance, einen Dorn in einen Aktivposten zu verwandeln. Für den Rest von uns ist es ein Einblick, wie das System versucht, Dissens zu absorbieren.

Glückwunsch an Dr. Wafik El-Deiry, dass er angesichts von enormem Druck, Schmähungen und einem lukrativen Angebot standhaft geblieben ist, das ihn hätte zum Schweigen bringen können. In einer Zeit, in der Integrität selten und teuer ist, zeigen seine öffentliche Zurückweisung der Pfizer-Kontaktaufnahme und seine fortgesetzte Verteidigung einer offenen wissenschaftlichen Debatte echtes Engagement für Wahrheit statt Bequemlichkeit – genau das, was die Medizin jetzt mehr denn je braucht.