GLOBALE WARNUNG: Umstrittene Peer-Review-Studien diskutieren mögliche Krebsrisiken von mRNA-Impfstoffen – die Fachzeitschrift meldet Cyberangriffe.

Über 300 von Fachkollegen begutachtete Fälle in 27 Ländern, die eine Verbindung zwischen mRNA-Impfungen und schnell auftretenden Krebserkrankungen herstellen.

Der ehemalige japanische Politiker Kazuhiro Haraguchi wurde zehnmal zum Abgeordneten des Repräsentantenhauses für den ersten Wahlkreis von Saga gewählt und war 2009 unter Premierminister Yukio Hatoyama Minister für Inneres und Kommunikation, wo er für Telekommunikation, lokale Verwaltung und die Förderung regionaler Souveränität zuständig war. Als Mitglied der Konstitutionellen Demokratischen Partei Japans hat sich Haraguchi zu Themen wie nuklearer Abrüstung und Behindertenrechten geäußert und Bücher wie „Peace“ verfasst.

In einem aufsehenerregenden Tweet an Dr. Wafik El-Deiry und Dr. Charlotte Kuperwasser schilderte er seine erschütternde Tortur: Er wurde gezwungen, sich mit dem mRNA-COVID-Impfstoff impfen zu lassen, um an einer globalen Konferenz zur nuklearen Abrüstung teilnehmen zu können, und vor drei Jahren wurde bei ihm ein aggressives diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom (DLBCL) diagnostiziert, das sich im Stadium 2 auf seine Mandeln ausgebreitet hatte. Er war nie mit COVID infiziert und erreichte mit Hilfe renommierter Ärzte wie Dr. Tess Lawrie eine Remission. Diese Geschichte ist brisant – ein hochrangiger Beamter, der einst im Zentrum der japanischen Regierung stand, deckt nun die Risiken von Impfstoffen auf, während weltweit immer mehr Berichte über Krebserkrankungen nach Impfungen auftauchen. Japanische Forschungsinstitute untersuchten sein entnommenes Mandelgewebe und stellten diffuse Spike-Proteine (durch den Impfstoff induziert) fest, jedoch keine Nukleokapsid-Proteine (Virusmarker), was bestätigt, dass der Impfstoff und nicht das Virus der Auslöser war.

Haraguchi wandte sich an El-Deiry und Kuperwasser, weil deren Artikel seinen Albtraum widerspiegelte und ihm wissenschaftliche Unterstützung bot, die er als himmlische Bestätigung in seinem Kampf gegen Impfschäden ansieht.

Dr. Wafik El-Deiry, geboren 1961, ist ein einflussreicher amerikanischer Arzt und Wissenschaftler, stellvertretender Dekan für Onkologie an der Warren Alpert Medical School der Brown University und Direktor des Legorreta Cancer Center. Als Forschungsprofessor der American Cancer Society – einer von nur 40 aktiven landesweit – entdeckte er das p21-Gen, eine wichtige Bremse für das Wachstum von Krebszellen, was ihm die Anerkennung als einer der „America’s Top Oncologists” einbrachte. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Onkologie hat er bahnbrechende Fortschritte in den Bereichen Therapieresistenz und Arzneimittelentwicklung für Darmkrebs und andere Krebsarten erzielt und war Vorsitzender globaler Netzwerke wie dem WIN Consortium für personalisierte Medizin. Ehemals Rose Dunlap Professor und Leiter der Hämatologie-Onkologie an der Penn State University, dann stellvertretender Direktor für translationale Forschung am Fox Chase Cancer Center, hat El-Deiry durch seine Arbeit mit innovativen Behandlungsmethoden Leben gerettet.

Seine Stimme versetzt die Pharmaindustrie in Angst und Schrecken – seine unantastbaren Referenzen widerlegen nun die Mythen über die Sicherheit von Impfstoffen.

Dr. Charlotte Kuperwasser, Professorin für Entwicklungs-, Molekular- und Chemische Biologie an der Tufts University School of Medicine, leitet ein hochmodernes Labor, das für seine Forschungen zu den Ursachen von Brustkrebs, den Wechselwirkungen zwischen Tumoren und ihrer Mikroumgebung sowie hormonell bedingten Risiken bekannt ist. Mit NIH-Fördermitteln für Organoidmodelle, die menschliches Brustgewebe nachahmen, treiben die Veröffentlichungen ihres Teams in renommierten Fachzeitschriften wie Nature und Cell die Prävention und Therapie voran. Als Leiterin der klinischen Operationen bei Naveris (Virus-Krebserkennung) und Mitarbeiterin des Brownstone Institute ist Kuperwassers Labor eine Festung der Glaubwürdigkeit, die fortschrittliche Technologien einsetzt, um die Schwachstellen von Krebs aufzudecken und damit reale Auswirkungen zu erzielen.

Zwei aktuelle, von Fachkollegen begutachtete Oncotarget-Artikel untermauern diese Warnung:

El-Deiry-led (2024): „Transfizierte SARS-CoV-2-Spike-DNA für die Expression in Säugetierzellen hemmt die p53-Aktivierung von p21(WAF1), TRAIL-Todesrezeptor DR5 und MDM2-Proteinen in Krebszellen und erhöht die Lebensfähigkeit von Krebszellen nach einer Chemotherapie”. Im Klartext: Impfstoff-ähnliche Spike-DNA dringt in Zellen ein, hemmt p53 (den „Wächter des Genoms“, der Schäden erkennt und den Zelltod auslöst), blockiert TRAIL-Todeswege, verstärkt MDM2 (p53-Zerstörer) und schützt Tumore vor Chemotherapie – getestet an menschlichen Krebslinien, was die beobachteten „Turbo-Krebserkrankungen“ erklärt, die nach Impfungen/Auffrischungsimpfungen aggressiv auftreten.

Kuperwasser & El-Deiry (veröffentlicht am 3. Januar 2026): „COVID-Impfung/Krebszeichen nach Infektion: Bewertung von Mustern und potenziellen biologischen Mechanismen”. Diese systematische Übersicht analysiert mehr als 300 begutachtete Fälle aus 27 Ländern, die einen Zusammenhang zwischen mRNA-Impfung (und Infektion) und schnell auftretenden Krebserkrankungen (Lymphome 38 %, Brust-/Lungenkrebs 16 %, Sarkome usw.) herstellen, wobei die Tumore Tage bis Wochen nach der Impfung auftreten. Sie beschreibt detailliert biologische Mechanismen und Muster sowie eine Solo-Hypothese von El-Deiry über die Zusammenarbeit von HPV E6 + COVID-Spike zur Unterdrückung des p53-Tumorschutzes. Diese Arbeiten bauen auf fast 50 früheren Veröffentlichungen auf, in denen zeitliche Zusammenhänge zwischen Krebserkrankungen und mRNA-Impfungen festgestellt wurden.

Diese Oncotarget-Artikel – insbesondere die am 3. Januar 2026 veröffentlichte Übersicht von Charlotte Kuperwasser und Wafik El-Deiry, in der über 300 von Fachkollegen begutachtete Fälle von Krebserkrankungen im Zusammenhang mit COVID-Impfungen oder -Infektionen in 27 Ländern dokumentiert sind – haben eine intensive Debatte ausgelöst.

Nur wenige Tage, nachdem diese Veröffentlichungen schnell auftretende Muster (wie Lymphome in 38 % der Fälle) und mögliche biologische Mechanismen aufgezeigt hatten, sah sich die Website der Zeitschrift mit einem ernsthaften Problem konfrontiert: ununterbrochenen DDoS-Angriffen von Cyberkriminellen von Ende Dezember 2025 bis Januar 2026.

Was ist ein DDoS-Angriff, einfach ausgedrückt?

Stellen Sie sich einen gut besuchten Online-Shop mit mehreren Eingängen vor. Normalerweise kommen echte Kunden nacheinander herein, um zu stöbern und einzukaufen. Stellen Sie sich nun Tausende von gefälschten „Kunden” vor – in Wirklichkeit Tausende (oder mehr) gehackte Computer, Telefone und Geräte, die heimlich von Hackern kontrolliert werden – die alle gleichzeitig die Eingänge stürmen. Sie verstopfen alles, blockieren den Zugang für echte Kunden und lassen den Laden „geschlossen” erscheinen, obwohl im Inneren nichts kaputt ist. Der Besitzer verliert Umsatz und die Nutzer sind frustriert. Das ist ein Distributed Denial-of-Service (DDoS)-Angriff: „Distributed”, weil die Flut von vielen Quellen weltweit kommt (oft ein Botnetz aus kompromittierten Geräten), und „Denial-of-Service”, weil er den legitimen Zugriff auf die Website verweigert. Diese Angriffe sind relativ kostengünstig, können aber große Probleme, Zeitverlust und manchmal hohe Kosten für die Behebung verursachen.

Im Fall von Oncotarget überfluteten die Angriffe die Server mit Junk-Traffic, wodurch die Website für viele Nutzer über Tage oder Wochen hinweg extrem langsam, unzuverlässig oder völlig unzugänglich war. Die Zeitschrift meldete diese böswillige Aktivität als cyberkriminelles Verhalten an das FBI, und trotz der Bemühungen, dem entgegenzuwirken, dauerten die Störungen bis Anfang Januar 2026 an. Das bedeutete, dass die Leute die umstrittenen Artikel nicht einfach direkt von der offiziellen Website aus ansehen oder herunterladen konnten – stattdessen mussten sie die Autoren per E-Mail um PDFs bitten.

Für viele Beobachter scheint der Zeitpunkt zu zufällig: Die Angriffe nahmen unmittelbar nach der Veröffentlichung von Artikeln zu, die die etablierte Darstellung von mRNA-Impfstoffen als „sicher und wirksam“ in Frage stellen, indem sie auf zeitliche Zusammenhänge mit aggressiven Krebsarten und mögliche Wege hinweisen, wie das Spike-Protein die Tumorsuppression beeinträchtigen könnte. Angesichts der Billionen Dollar, die mit globalen Impfprogrammen und dem Vertrauen der Öffentlichkeit verbunden sind, argumentieren Kritiker, dass dies wie eine absichtliche Sabotage aussieht – vorübergehende Zensur durch Störung –, um den einfachen Zugang der Öffentlichkeit zu unbequemen Beweisen in einem kritischen Moment zu beschränken.

Ob es sich nun um gezielte Einmischung, einen zufälligen Zufall oder etwas anderes handelt, die Wirkung ist real: Sie behindert die offene Diskussion über wissenschaftliche Erkenntnisse, die die Gesundheitsentscheidungen von Millionen Menschen beeinflussen könnten.

Dieser Vorfall steht im Zusammenhang mit der größeren Kontroverse um PubPeer, einer Online-Plattform, die 2012 als öffentliches Forum für Kommentare zu bereits veröffentlichten wissenschaftlichen Artikeln ins Leben gerufen wurde. Man kann sich das wie einen globalen, fortlaufenden „Journal Club” oder ein Diskussionsforum vorstellen: Jeder kann die Kennung eines Artikels (DOI oder PubMed-Nummer) eingeben und Anmerkungen zu potenziellen Problemen posten – wie doppelte Bilder in Laborergebnissen, seltsame Datenmuster oder mögliche Fehler in Abbildungen oder Methoden. Das Ziel war es, die Transparenz in der Wissenschaft zu erhöhen, indem über die traditionelle private Begutachtung durch Fachkollegen, die vor der Veröffentlichung stattfindet, hinaus ein kontinuierliches, offenes Feedback ermöglicht wurde. Die Anonymität ermöglicht es den Menschen, Bedenken zu äußern, ohne Angst vor Gegenreaktionen mächtiger Institutionen oder Forscher haben zu müssen, und hat in einigen Fällen tatsächlich dazu beigetragen, echte Probleme aufzudecken, was zu Korrekturen, Rücknahmen oder Untersuchungen wegen Fehlverhaltens geführt hat.

Anonymität hat jedoch auch eine Schattenseite. Kritiker argumentieren, dass sie Belästigungen oder „Mob-Angriffe” ermöglichen kann, bei denen Gruppen sich mit endlosen Kleinigkeiten wie winzigen Formatierungsfehlern, alten Transpositionsfehlern (z. B. vertauschten Zahlen) oder unbedeutenden Bildbearbeitungen auf einen Autor stürzen, die weder einen Betrug beweisen noch die Kernwissenschaft verändern. Dies kann das Ziel überfordern, den Ruf schädigen und die Illusion schwerwiegender Probleme ohne Beweise erzeugen. Die Plattform verfügt über eine Moderation (Kommentatoren sollen sich an überprüfbare Fakten halten), aber sie ist bei weitem nicht perfekt – einige behaupten, sie sei gegen bestimmte Wissenschaftler „als Waffe eingesetzt“ worden, während sie andere scheinbar schützt.

Für Dr. Wafik El-Deiry ist dies zu einer sehr persönlichen Angelegenheit geworden. Nach seinen Veröffentlichungen zum Thema Impfstoffe (darunter die Veröffentlichung aus dem Jahr 2024 über Spike-DNA, die die p53-bezogene Krebsabwehr unterdrückt) wurde er mit einer Flut anonymer PubPeer-Kommentaren konfrontiert – über 80 zu seinen mehr als 360 Veröffentlichungen, die sich oft auf jahrzehntealte triviale Details wie Gelband-Duplikationen oder Formatierungsfehler konzentrierten. Nach mehr als 20 Monaten der Überprüfung wurde kein Betrug nachgewiesen, und es kam zu keinen Rücknahmen, doch die Angriffe halten unvermindert an: 2-3 pro Stunde an manchen Sonntagen, mehr als 15 an einem einzigen Tag während der Feiertage oder sogar während seiner Genesung nach einer Herzoperation. El-Deiry nennt dies „Gish-Galloping“ – jemanden mit so vielen Punkten zu überschütten, dass es unmöglich ist, auf alles zu antworten, wodurch Schweigen verdächtig erscheint. Er führt dies auf eine koordinierte „Mob“ zurück, zu der auch die Bildanalystin Elisabeth Bik gehört, die keinen onkologischen Hintergrund hat, und hat öffentlich die Einschaltung des FBI gefordert, während er Gruppen wie Science Guardians markiert hat.

Um vollständig zu verstehen, was hinter den Kulissen vor sich geht, müssen Sie sich diesen 10-minütigen Clip von Science Guardians ansehen.

Das Enthüllungsvideo von Science Guardians verschärft die Kritik: Sie beauftragten unabhängige Experten mit der Überprüfung von 17 älteren Artikeln von Elizabeth Bik aus ihrer Zeit bei uBiome, dem von ihr mitbegründeten Start-up für Darmtests, das 2019 nach einer Razzia des FBI wegen mutmaßlichen massiven Abrechnungsbetrugs zusammenbrach. Die Überprüfung deckte Probleme wie voreingenommene oder kontaminierte Proben, nicht offengelegte Interessenkonflikte, unzuverlässige Daten, die Vermischung von menschlichen und tierischen Ergebnissen ohne ordnungsgemäße Überprüfung und übertriebene Behauptungen ohne solide Beweise auf (einige Artikel lesen sich wie Werbetexte).

Als diese Kritik bei PubPeer eingereicht wurde, wurden sie innerhalb weniger Tage zensiert oder gelöscht (einige verschwanden bereits nach 10 Tagen). Diese offensichtliche Doppelmoral – Angriffe auf Außenstehende wie El-Deiry sind erlaubt, während sie bei Insidern wie Bik blockiert werden – schürt Vorwürfe, dass das System seine eigenen Leute schützt und gleichzeitig diejenigen ins Visier nimmt, die dominante Narrative, wie beispielsweise die Sicherheit von Impfstoffen, in Frage stellen.

Ein gemeldetes Netzwerk von etwa 30 pseudonymen Kommentatoren (einige davon mit Verbindungen zu Bik) soll angeblich kleinliche „Dossiers” zusammenstellen und diese dann über Blogs, Medien (mit Verbindungen zu Journalisten bei Publikationen wie Science und Nature) und breitere Finanzierungsökosysteme (z. B. Arnold Ventures, das Initiativen zur Forschungsintegrität unterstützt) verbreiten. Für viele ist dies keine neutrale Aufsicht, sondern ein zweischneidiges Instrument: Die eine Klinge deckt echten Betrug auf, die andere fügt gezielten Schaden zu, insbesondere wenn sich die Billionen-Dollar-Interessen der Pharmaindustrie durch glaubwürdige Experten wie El-Deiry bedroht fühlen.

Letztendlich wurde PubPeer entwickelt, um die Wissenschaft durch offene Kritik zu stärken, aber Ereignisse wie die DDoS-Angriffe auf Oncotarget und die anhaltende Kritik von El-Deiry zeigen, wie es zu etwas verdreht werden kann, das eher wie Unterdrückung oder Schikane aussieht. Wenn es um mächtige Interessen geht, werfen selbst vorübergehende Hindernisse für den Informationszugang ernsthafte Fragen hinsichtlich Transparenz, freier Forschung und Vertrauen in die Systeme auf, die die öffentliche Gesundheit schützen sollen.

Wie auch immer, während sich der Schleier über die Schäden durch mRNA-Impfstoffe lüftet, möchte ich innehalten, um meinen lieben Freund, den verstorbenen Professor Gabriel Oon Chong Jin, zu ehren – einen in Cambridge ausgebildeten Arzt, Gründungspräsidenten der Singapore Society of Oncology und Pionier in der Leberkrebsforschung –, der mich vor zwei Jahren vor den Produktionsmängeln von Pfizer gewarnt hatte. Als Berater der WHO und Gründer der Abteilung für Onkologie und Immunologie des Singapore General Hospital (die zu den weltweit besten zählt) war sein Fachwissen unübertroffen.

Dennoch musste er sich Verleumdungen seitens der singapurischen Zeitung Straits Times, insbesondere seitens der Gesundheitsredakteurin Salma Khalik, gefallen lassen, weil er Bedenken hinsichtlich der Schäden durch mRNA-Impfstoffe geäußert hatte.

In privaten Nachrichten teilte er Berichte über eine Beschleunigung von Krebserkrankungen nach der Impfung mit, wobei seine Stimme inmitten des Sturms ruhig blieb.

Er verstarb im Juli 2025 im Alter von 86 Jahren und hinterließ ein beeindruckendes Vermächtnis der Wahrheitssuche – eines, das nun in den brisanten Veröffentlichungen von El-Deiry und Kuperwasser starken Widerhall findet.

Professor Oon, danke für deinen unerschütterlichen Mut. Deine Warnungen, die einst abgetan wurden, verlangen jetzt Gerechtigkeit. Wir haben bis zum Schluss oft Nachrichten ausgetauscht, und ich vermisse unsere Gespräche sehr. Eines Tages, wenn dieser Sturm vorbei ist, werde ich mehr über diesen bemerkenswerten und wunderbaren Menschen erzählen.

An die Verleumder und Unterdrücker: Das Urteil wird kommen, wenn nicht hier, dann dort oben. Das ist noch nicht vorbei.