„Spitze eines sehr schädlichen Eisbergs“: COVID-Impfstoffe in neuer Übersichtsarbeit mit mehreren Krebsarten in Verbindung gebracht

Eine systematische Übersichtsarbeit von 69 Studien identifizierte Sicherheitssignale für Leukämie, Lymphome sowie Brust- und Lungenkrebs. Die Arbeit identifizierte Mechanismen – darunter das Spike-Protein und in einigen COVID-19-Impfstofftypen gefundene DNA-Verunreinigungen – die möglicherweise für die Auslösung von Krebs verantwortlich sein könnten.

von Michael Nevradakis, Ph.D.

Eine systematische Übersichtsarbeit von 69 Studien und Berichten zu COVID-19 und Krebs identifizierte ein mögliches Sicherheitssignal, das COVID-19-Impfstoffe und SARS-CoV-2 mit bestimmten Krebsarten in Verbindung bringt.

Die Studie identifizierte Sicherheitssignale für Leukämie, Lymphome sowie Brust- und Lungenkrebs. Die Autoren der Arbeit, die vergangene Woche in der Fachzeitschrift Oncotarget veröffentlicht wurde, erklärten, ihre Ergebnisse deuteten auf die Notwendigkeit weiterer Forschung hin.

Die Arbeit identifizierte Mechanismen – darunter das Spike-Protein und DNA-Verunreinigungen, die in einigen Typen von COVID-19-Impfstoffen gefunden wurden – die möglicherweise für die Auslösung von Krebs verantwortlich sein könnten.

Die Autoren gingen zudem auf „mehrere wiederkehrende Themen“ in den von ihnen untersuchten Studien ein:

die „ungewöhnlich schnelle Progression, das Wiederauftreten oder die Reaktivierung“ bestehender Erkrankungen,

das „atypische“ Auftreten von Krebserkrankungen in zeitlicher Nähe zur Impfung,

die Reaktivierung ruhender Tumoren.

Wafik El-Deiry, M.D., Ph.D., einer der Mitautoren, sagte gegenüber The Defender, die Arbeit sei „die erste umfassendste Darstellung, die die weltweite Literatur zum Thema COVID-Impfstoffe, COVID-Infektion und Krebs zusammenfasst“.

Er sagte, einige der Ergebnisse der Übersichtsarbeit sähen „wie ein rauchender Colt“ aus, der COVID-19-Impfungen mit Krebs in Verbindung bringe.

Karl Jablonowski, Ph.D., leitender Forschungswissenschaftler bei Children’s Health Defense, sagte, die Ergebnisse der Übersichtsarbeit könnten „die Spitze eines sehr schädlichen Eisbergs“ darstellen.

„Es ist keineswegs überraschend, dass eine als Impfstoff umetikettierte Gentherapie, die niemals auf onkogene Sicherheit getestet wurde, mit schweren immunregulierenden Effekten, die einer Milliarde Menschen injiziert wurde, mit einem erhöhten Krebsrisiko weltweit korreliert“, sagte Jablonowski.

El-Deiry sagte, die Übersichtsarbeit könne Einblicke in die in den letzten Jahren steigenden Krebsraten liefern, einschließlich eines Anstiegs sogenannter „Turbo-Krebserkrankungen“.

„Ich glaube, dass ein Krebsrisiko im Zusammenhang mit der COVID-Impfung besteht“, sagte El-Deiry. „Das Ausmaß dieses Risikos muss noch genauer definiert werden, einschließlich des Risikos einer Hyperprogression.“ Hyperprogression bezieht sich auf Fälle, in denen „ein bereits bestehender Tumor aggressiver wächst“.

„Die Arbeit sagt nicht, dass COVID-Impfstoffe Krebs verursachen, aber sie argumentiert, dass, wenn sich dasselbe Muster aggressiver Krebserkrankungen über verschiedene Krebsarten und Länder hinweg immer wieder zeigt, diese nicht länger beiseitegeschoben werden können“, sagte die investigativ arbeitende Journalistin Maryanne Demasi, Ph.D., in einem am Montag auf Substack veröffentlichten Video.

Übersichtsarbeit fand Zusammenhang zwischen COVID-Impfstoffen und aggressivem Krebsbeginn

Laut der Übersichtsarbeit hat eine „wachsende Zahl begutachteter Veröffentlichungen“ über das Auftreten verschiedener Krebsarten nach einer COVID-19-Impfung oder -Infektion berichtet.

Der Zeitraum zwischen Impfung und Auftreten der Krebserkrankungen „variierte erheblich“, so die Übersichtsarbeit, und reichte von 2–4 Wochen bis zu 8 Monaten oder mehr nach der Impfung oder der Verabreichung einer Auffrischungsdosis.

Die Autoren erklärten, sie hätten die Übersichtsarbeit durchgeführt, weil die COVID-19-Impfstoffe niemals auf Karzinogenität oder Genotoxizität untersucht worden seien.

Sie überprüften Studien, die zwischen Januar 2020 und Oktober 2025 durchgeführt wurden. Etwa 43 % der Studien „berichteten über lymphatische Malignome, einschließlich sowohl Lymphomen als auch Leukämien“.

Mehrere Studien betonten eine „unerwartet schnelle Progression, atypische Erscheinungsformen oder ungewöhnlich aggressive Krankheitsverläufe“.

41 % der Studien identifizierten einen Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfstoffen und soliden Tumoren, darunter Melanome, Brustkrebs, Lungenkrebs, Sarkome und „organspezifische Karzinome, wie Bauchspeicheldrüsenkrebs“.

Mehrere Studien „beschrieben einen ungewöhnlich schnellen Krankheitsbeginn, ein Wiederauftreten nach kurzer Latenz oder eine aggressive klinische Progression“ bei diesen Tumorarten. Einige der Studien „beschrieben Tumorbildung oder -rezidive an oder nahe den Injektionsstellen der Impfung“.

Die Übersichtsarbeit verwies auf mehrere jüngere groß angelegte Studien, darunter eine zweijährige Studie mit 8,4 Millionen Südkoreanern, die im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde.

Die südkoreanische Studie fand einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfstoffen und sechs Krebsarten, darunter Brust-, Darm-, Magen-, Lungen-, Prostata- und Schilddrüsenkrebs, sowie ein um 27 % höheres allgemeines Krebsrisiko.

Die Übersichtsarbeit zitierte außerdem eine Studie aus dem Jahr 2025 mit fast 300.000 Italienern, die ergab, dass Krebs-Krankenhausaufenthalte bei Empfängern von COVID-19-Impfstoffen moderat höher waren, mit einem besonders erhöhten Risiko für Blasen-, Brust- und Darmkrebs.

Die Autoren verwiesen auch auf einen Bericht der U.S. Armed Forces Health Surveillance Division, der die Inzidenz von Non-Hodgkin-Lymphomen bei aktiven Militärangehörigen zwischen 2017 und 2023 untersuchte. Der Bericht stellte einen signifikanten Anstieg einiger Lymphome im Jahr 2021 fest, dem Jahr, in dem COVID-19-Impfungen weithin verfügbar wurden.

Die Autoren erklärten, ihre Ergebnisse „unterstreichen die Notwendigkeit rigoroser epidemiologischer, longitudinaler, klinischer, histopathologischer, forensischer und mechanistischer Studien, um zu bewerten, ob und unter welchen Bedingungen eine COVID-19-Impfung oder -Infektion mit Krebs in Verbindung stehen könnte“.