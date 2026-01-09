Neu in Großbritannien zugelassener selbstreplizierender COVID-Impfstoff „Kostaive“ produziert Spike-Protein, das 28 Tage nach der Impfung nachweisbar ist

Von Jon Fleetwood

Laut einer Studie wird das samRNA-kopierende Enzym auch nach der Impfung im Körper produziert und ist mindestens 15 Tage lang nachweisbar.

Der selbstverstärkende mRNA-COVID-19-Impfstoff Kostaive (Zapomeran, ARCT-154) von Arcturus Therapeutics soll die Zellen im Körper dazu zwingen, das SARS-CoV-2-Spike-Protein zu produzieren – das mindestens 28 Tage lang in den drainierenden Lymphknoten nachweisbar ist – sowie ein Replikase-Enzym, das weitere Kopien der Impfstoff-mRNA herstellt, wobei das Enzym selbst bis zu 15 Tage lang nachweisbar ist.

ARCT-154 wurde am Wochenende stillschweigend von den britischen Aufsichtsbehörden zugelassen.

Eine Veröffentlichung in „Biochemistry and Biophysics Reports” vom April 2025 bestätigt, dass das Spike-Protein ARCT-154 bei Mäusen „bis zu 28 Tage nach der Impfung nachweisbar” war.

Das ebenfalls nach der Impfung im Körper produzierte ARCT-154-samRNA-replizierende Enzym war „bis zu 15 Tage” nachweisbar.

In der Studie heißt es:

Das kodierte Spike-Protein erreichte etwa 3 Tage nach der Impfung seinen höchsten Spiegel und verschwand schnell aus dem Musculus rectus femoris, der Injektionsstelle. Obwohl die Spike-Proteinspiegel auch in den Lymphknoten frühzeitig ihren Höchstwert erreichten, blieben sie 28 Tage nach der Impfung nachweisbar und verschwanden dann 44 Tage nach der Impfung. Die Expression von nsP1, nsP2 und nsP4 wurde bis zu 15 Tage nach der Impfung im injizierten Muskel und/oder in den Lymphknoten beobachtet.

An Zwischentagen wie dem 30., 35. oder 40. Tag wurden keine Proben entnommen, sodass wir nicht wissen, an welchem Tag genau das durch den Impfstoff produzierte Spike-Protein nicht mehr nachweisbar war.

In der britischen Pressemitteilung wurde dies alles nicht erwähnt.

Werden die Bürger umfassend informiert, bevor sie dieser neuen pharmazeutischen Injektion zustimmen?

Warum stellen die staatlichen Aufsichtsbehörden diese Informationen nicht zur Verfügung?

Können Geimpfte samRNA auf Ungeimpfte übertragen?

Exosomen und extrazelluläre Vesikel (EVs) werden von Zellen im Rahmen normaler physiologischer und krankhafter Prozesse freigesetzt und gelangen in verschiedene Körperflüssigkeiten wie Blut, Urin, Sperma, Fruchtwasser und Muttermilch.

Es ist biologisch plausibel, dass sa-mRNA, Spike-Protein und Replikase-Enzyme aus Kostaive in EVs und Exosomen verpackt werden könnten, um in Körperflüssigkeiten abgegeben zu werden – möglicherweise verstärkt durch die selbstreplizierende Natur von sa-mRNA –, wodurch sie in den Kreislauf gelangen und über Blut, Schweiß, Speichel oder Muttermilch ausgeschieden werden können.

Eine Studie aus dem Dezember Science, Public Health Policy, and the Law zeigt, dass das von Zellen aus dem mRNA-COVID-19-Impfstoff von BioNTech/Pfizer produzierte Spike-Protein hauptsächlich über extrazelluläre Vesikel (zu denen auch Exosomen gehören) in die Umgebung abgegeben wird.

Moderna wusste bereits 2017, dass seine mRNA-Impfstoff-Lipidnanopartikel – die die Impfstoff-mRNA in die Zellen transportieren und in samRNA-Impfungen verwendet werden – in den Blutkreislauf gelangen und sich in Leber, Milz, Nieren, Herz und Lunge anreichern.

Ein im Januar 2023 in „Nature Reviews Drug Discovery“ veröffentlichter Artikel, an dem Wissenschaftler von Moderna mitgewirkt haben, gibt unverblümt zu, dass die Vermeidung „inakzeptabler Toxizität“ in mRNA-Impfstoffen nach wie vor eine große Herausforderung darstellt, und warnt, dass „die strukturellen Komponenten der Lipidnanopartikel, die Herstellungsverfahren, der Verabreichungsweg und die aus komplexierten mRNAs produzierten Proteine alle Toxizitätsbedenken aufwerfen“ und dass die Art und Weise, wie sich diese Impfstoffe im Körper verbreiten, aufgrund ihres „Zelltropismus und ihrer Gewebeverteilung … und ihrer möglichen Reaktogenität“ Schaden anrichten kann. ”

Können Personen, denen sich selbst replizierende Impfstoffe injiziert wurden, sa-mRNA, Spike-Proteine und Replikase-Enzyme auf andere übertragen?

Werden diese Personen geimpft, nachdem diese Elemente auf Nicht-Geimpfte übertragen wurden?