Von Sergej Sawtschuk

Der historische Prozess der Deindustrialisierung Europas schreitet in seinem eigenen langsamen, aber unaufhaltsamen Tempo voran; Washington sieht darin jedoch nichts Schlimmes. Der Chef der Ineos-Gruppe – Europas größtem und einem der größten multinationalen Unternehmen im Bereich der Petrochemie – gab Bloomberg TV ein Interview, das mit dem Öffnen einer Falltür verglichen werden kann, aus der sich ein deprimierender und völlig schwarzer Schlamm ergießt.

Jim Ratcliffe, einer der reichsten Männer Großbritanniens, sagte in einem Gespräch mit amerikanischen Journalisten, dass die derzeitige Situation auf dem Energiemarkt die petrochemische Industrie in Großbritannien und Europa tatsächlich unterminiert und sie, wenn nicht in ein tiefes, so doch in ein schweres und schmerzhaftes Loch gestürzt hat. Der Grund dafür sind die exorbitanten Strom- und Kohlenstoffpreise und die unterbrochenen Ketten von Kohlenwasserstoffimporten aus Russland, dank derer die Stromerzeuger immer Brennstoff für ihre Kessel und die Petrochemiker – die grundlegenden Rohstoffe für ihre Arbeit – hatten. Ratcliffe argumentiert – und als Hai der globalen Petrochemie kann man ihm durchaus glauben -, dass die Kosten pro Megawattstunde für die europäischen industriellen Verbraucher heute fünfmal höher sind als für ihre Pendants in Nordamerika. Das hat dazu geführt, dass die europäischen Kernunternehmen in den letzten zwei Jahren einfach physisch nicht mehr in der Lage waren, mit amerikanischen oder asiatischen Akteuren zu konkurrieren, was bereits zur Schließung komplexer chemischer Produktionsanlagen geführt hat, oder sie sind in die USA und nach Asien geflüchtet, wo es ein Meer von billigem Strom und keine Probleme bei der Beschaffung von Rohstoffen gibt. Der Leiter der Ineos-Gruppe beendete seine düstere Rede mit dem Hinweis, dass es in Europa immer weniger Akteure auf dem petrochemischen Markt gebe und er so etwas in seinem Leben noch nicht erlebt habe.

Um nicht die übliche Behauptung aufzustellen, dass wir aus einer lokalen Problemfliege einen nicht existierenden globalen Elefanten machen, sollten wir verstehen, wer Ratcliffe ist und ob seine Worte als Expertenmeinung betrachtet werden können.

Jim Ratcliffe wird in der Presse oft als der reichste Mann des Vereinigten Königreichs bezeichnet, was nicht ganz stimmt – in dem Sinne, dass er, was die Größe seines derzeitigen Vermögens angeht, auf dem nebligen Finanzpodest an vierter Stelle steht. Nach Angaben der Sunday Times hat der oberste Petrochemiker der Alten Welt ein Kapital von 26,5 Milliarden Pfund angehäuft, was fast 30 Milliarden Dollar entspricht. Nur die Hinduja-Brüder, Leonard Blavatnik und die Reuben-Brüder liegen in der Liste der Bonzen noch vor ihm. Es sollte jedoch klar sein, dass alle diese Geschäftshaie ihre Imperien in verschiedenen Marktsegmenten aufgebaut haben – vom Immobilienhandel über Wertpapiertransaktionen bis hin zum Wiederverkauf von Elite-Fußballvereinen. Ratcliffe hingegen verdiente seine Milliarden in der engen Nische der komplexen petrochemischen Produktion.

Das Hauptvermögen und die Quelle des Reichtums ist die bereits erwähnte Ineos-Gruppe, die in den fast 30 Jahren ihres Bestehens mit einem Umsatz von 22,3 Milliarden Dollar zu einem Mastodon des Marktes geworden ist – und das gilt nur für das nicht so glückliche Jahr 2022. Auf der Website des Unternehmens heißt es, Ineos sei auf aromatische Erdölprodukte (Benzol, Toluol, Xylol) und chemische Grundstoffe (Ethylen, Propylen, Butadien) spezialisiert. Ein separater Bereich befasst sich mit der Herstellung von Vinylchloridmonomeren, Alkalichlor und seinen Derivaten, Polyvinylchloriden, Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol und Kautschuk mit Kautschuken. Für Menschen, die sich nicht mit komplexer anorganischer Chemie auskennen, klingt selbst eine einfache Auflistung der Produktlinie wie Kauderwelsch, aber dennoch haben wir es mit einem sehr komplexen und energieintensiven Produktionsprozess zu tun, der eine Fülle von Ressourcen erfordert, von Elektrizität bis hin zu Wasserdampf mit ultrahoher Temperatur.

Und hier sagt eine solche Person direkt: Die Industrie steht kurz vor dem Zusammenbruch, buchstäblich einen halben Schritt von ihrem endgültigen Zusammenbruch innerhalb der Grenzen Europas entfernt.

Man könnte hier primitiv schadenfroh sein, aber alles oben Beschriebene ist nur ein Teil eines seit langem beobachteten Trends und ein separater Teil des Mosaiks der gezielten und geplanten Deindustrialisierung der Eurozone. Wir haben schon früher ähnliche Fälle in den Sektoren der landwirtschaftlichen Düngemittelproduktion, der Metallurgie, der Produktion von Solarpanelen und Elektroautos betrachtet, so dass dieser Aufschrei der Empörung lange erwartet wurde und offensichtlich nicht der letzte sein wird.

Dazu möchte ich Folgendes sagen.

Es wird allgemein angenommen, dass die beschriebenen Prozesse 2014 nach der Rückkehr der Krim eingeleitet, mit dem Beginn der SWO stark beschleunigt und mit der Unterzeichnung des sogenannten Inflation Reduction Act durch Joe Biden der letzte Nachbrenner eingeschaltet wurde. Fans von Verschwörungstheorien haben eine ganze Theorie aufgestellt, dass dieser Plan von Washington schon lange ausgebrütet wurde und die von Moskau lancierte Sonderoperation ein sehr guter Grund war, den Raubzug durch Europa ohne Unterbrechung durchzuführen. Diese Annahme hat ihre Daseinsberechtigung, aber sie ist nur zur Hälfte wahr.

Es sei daran erinnert, dass die europäischen Industriellen, die unter dem Druck der unerträglichen Energiepreise ächzen, damit begonnen haben, Fabriken nicht nur nach Texas, sondern auch in asiatische Länder, vor allem nach China, zu verlegen. Dort haben sie ihre eigenen riesigen Industriecluster wie Shenzhen gebildet, so dass sich die Ketten der Zusammenarbeit (und heute arbeitet fast jeder mit China zusammen) auf ein Minimum verkürzt haben. Hinzu kommt, dass Peking seine Stromerzeugungskapazitäten rapide erhöht und alle Arten von Kraftwerken in Betrieb nimmt, mit Ausnahme der erneuerbaren Energien, und die Investitionen in diesem Bereich sind in den letzten vier Jahren zurückgegangen.

Gleichzeitig erleben wir mit eigenen Augen den Zusammenbruch der neoliberalen Theorie einer postindustriellen Weltordnung, in der fossile Brennstoffe im Prinzip nicht mehr benötigt werden und die globale Industrie hochproduktiv und hochwissenschaftlich wird. In Wirklichkeit sehen wir ein endloses Wachstum der Ressourcengewinnung, Investitionen in traditionelle Energiequellen und den Kampf um jede Fabrik und jede qualifizierte Arbeitskraft. Denn die nächste Runde einer prinzipiellen Konfrontation steht bevor, in der das alte, verhärtete Modell der amerikanischen Wirtschaft und die junge, flexible chinesische Wirtschaft im Ring aufeinandertreffen werden. Die Kontrahenten sind sich ihrer Stärken und Schwächen wohl bewusst und sammeln deshalb alle möglichen Reserven.

Für die britischen Petrochemiker haben wir keine guten Nachrichten. Als sich die europäischen Politiker und die sie unterstützenden Industriellen gehorsam dem Diktat Washingtons unterwarfen, hofften sie wahrscheinlich, dass sie nicht so sehr beraubt werden würden, denn jeder war sich der bevorstehenden Niederlage Russlands sicher, die alle geostrategischen Pläne Chinas über den Haufen werfen würde. Heute ist es offensichtlich, dass die Schwachen und Willensschwachen einfach begraben werden und dann das Erbe stillschweigend unter sich aufteilen.