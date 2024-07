Wirklich darüber nachdenken, was es bedeutet, dass der US-Präsident an Demenz erkrankt ist

Von Caitlin Johnstone

Es ist sehr aufschlussreich, wie sich alle darauf konzentrieren, was Bidens demenzgeschädigte Debattenleistung über seine Fähigkeit aussagt, die Wiederwahl zu gewinnen, anstatt sich mit der Tatsache zu befassen, dass der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten an Demenz leidet.

Falls Sie das Glück hatten, die Debatte zu verpassen: Biden war so verwirrt und weggetreten, dass nicht nur das CNN-Publikum mit überwältigender Mehrheit sagte, Trump habe gewonnen, während auf Twitter das Wort “Demenz” als Trending auftauchte, sondern dass die Debatte auch von Vertretern der Demokratischen Partei und liberalen Medienexperten einhellig als entsetzliche Katastrophe bezeichnet wurde.

Die Diskussion drehte sich jedoch fast ausschließlich um Joe Biden als Präsidentschaftskandidaten, während der Tatsache, dass diese Person gerade Präsident ist, relativ wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Alle reden darüber, ob Biden den amerikanischen Wählern versichern kann, dass er das Zeug zum Präsidenten hat, und niemand scheint sich über die Tatsache Gedanken zu machen, dass er bereits Präsident ist und dies noch ein halbes Jahr lang bleiben wird.

Das deutet darauf hin, dass die Menschen auf einer gewissen Ebene bereits wissen, dass der Präsident der Vereinigten Staaten nicht wirklich die Vereinigten Staaten regiert, aber sie sind geistig immer noch so weit von dieser Realität abgeschottet, dass sie sich darum kümmern, wer die Präsidentschaftswahlen gewinnt.

Wenn die Menschen wirklich glauben würden, dass der Präsident das Land regiert, dann würden sie sich darüber aufregen, dass Biden in seinem wahnsinnigen Dunstkreis einen Angriff auf die Sowjetunion anordnen oder Libyen mit Atomwaffen ausstatten könnte, um Muammar Gaddafi zu töten oder so etwas. Sie sind nicht besorgt, dass dies passieren könnte, weil sie wissen, dass ihre Regierung in Wirklichkeit von nicht gewählten Imperiumsmanagern hinter den Kulissen geführt wird und dass Biden nur das offizielle Gesicht der Operation ist.

Um ihre Mainstream-Weltanschauung zusammenzuhalten, spreizen die Liberalen also gleichzeitig die beiden völlig widersprüchlichen Konzepte, dass (A) es egal ist, wer der Präsident ist, weil das Land tatsächlich von nicht gewählten Imperiumsmanagern geführt wird, und (B) dass Bidens Debattenleistung sehr besorgniserregend war, weil sie bedeutet, dass Trump Präsident werden wird.

Wenn sie (A) loslassen, dann sind sie nicht mehr in der Mainstream-Weltanschauung, in der ihr Land so funktioniert, wie man es ihnen in der Schule beigebracht hat, und wenn sie (B) loslassen, dann sind sie nicht mehr in der Mainstream-Weltanschauung, in der Präsidentschaftswahlen super duper wichtig sind und alle Probleme ihres Landes das Ergebnis der falschen Wahl der Amerikaner sind. Also schwanken sie zwischen beiden und versuchen, nicht zu sehr über die offensichtlichen Widersprüche zwischen ihnen nachzudenken, um die erdrückende kognitive Dissonanz zu vermeiden, die sie erleben würden, wenn sie sie zu genau betrachten würden.

The entire CNN post-debate panel is talking about how incoherent Biden was. And they legitimately seemed shocked. Incredible stuff. It’s fascinating what it takes for liberals to catch onto something people have been talking about for 4 years now. — keyvan (@still_oppressed) June 28, 2024

In Wirklichkeit ist das US-Imperium in all seiner gewohnten Verkommenheit weiter marschiert, obwohl sein offizieller Führer die ganze Zeit über Schweizer Käse als Gehirn hatte. Sie haben ihren Völkermord in Gaza und ihren die Welt bedrohenden Stellvertreterkrieg gegen Russland sowie eine China-Politik, die weitaus hawkischer ist als die von Bidens Vorgängern. Die imperiale Mordmaschinerie hat bei ihrer Nonstop-Kampagne zur stetigen Ausweitung der globalen Tyrannei keinen Takt ausgelassen.

Dies ist geschehen, weil die US-Präsidentschaftswahlen gefälscht sind und die Ergebnisse keine Rolle spielen. Es wäre egal, ob die Amerikaner einen Labrador-Retriever oder eine Flasche Tabasco-Sauce wählen würden; das Imperium würde ohne die geringste Unterbrechung weiterlaufen. Die Kriege würden weitergehen. Die wirtschaftliche Ungerechtigkeit würde weitergehen. Der zunehmende Autoritarismus würde weitergehen. Die Oligarchie und die Korruption würden weitergehen. Der ökozidale Kapitalismus würde weitergehen. Die imperialistische Ausbeutung würde weitergehen.

Die US-Wahlen sind nur ein Ablenkungsmanöver, um die Amerikaner davon abzuhalten, sich für wirkliche Veränderungen einzusetzen, die eine sinnvolle Herausforderung für die Macht darstellen, und die Amerikaner wissen das bereits. Je eher sie aufhören, diese Tatsache zu verdrängen, der sie sich ohnehin nur schemenhaft bewusst sind, und sich der Realität stellen, desto eher können sie damit beginnen, ihre Nation und die Welt zu heilen.