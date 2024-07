Google testet Gesichtserkennung für einige Mitarbeiter und lässt sie nicht aussteigen

Von Didi Rankovic

Google testet auf einem seiner Campusgelände die Gesichtserkennung, und die Mitarbeiter des Giganten haben nicht die Möglichkeit, sich dem zu entziehen.

Die einzige Möglichkeit für die Mitarbeiter besteht darin, ein Formular auszufüllen und zu erklären, dass sie nicht möchten, dass die von den Sicherheitskameras aufgezeichneten Bilder, die von ihren Firmenausweisen stammen, gespeichert werden.

Berichten zufolge geschieht dies in Kirkland, einem Vorort von Seattle, wo eine Gesichtserkennungstechnologie eingesetzt wird, um Mitarbeiter anhand der Bilder auf ihren Ausweisen zu identifizieren und Unbefugte vom Betreten des Geländes abzuhalten.

Während in der Testphase noch Ausweise verwendet werden, wird dies in Zukunft nicht mehr der Fall sein, sagten Google-Vertreter, aber aus den Berichten, in denen sie zitiert werden, geht nicht hervor, welche Art von Ausweis – oder Bilder – stattdessen verwendet werden könnten.

Nach Angaben von Google und der für das Projekt zuständigen Abteilung Security and Resilience Services (GSRS) geht es darum, mögliche Sicherheitsrisiken zu verringern.

Dass Google seine eigenen Mitarbeiter als “Versuchskaninchen” einsetzt, wird als Teil eines umfassenderen Vorstoßes des Unternehmens gesehen, sich in der wachsenden KI-gesteuerten Überwachungsentwicklung und -einführung zu positionieren, unabhängig davon, dass dies eine weitere Datenschutzkontroverse ist, die zu Googles bereits bestehendem riesigen “Portfolio” an Datenschutzkontroversen hinzukommt.

Ein Google-Sprecher betonte, dass die Tests in Kirkland und die letztendliche Implementierung der Technologie ausschließlich sicherheitsorientiert sind. In Berichten wird ein schwerwiegender Vorfall, die Schießerei im YouTube-Büro in Kalifornien im Jahr 2018, als Rechtfertigung für die jetzt eingeleiteten Maßnahmen genannt.

Es gibt jedoch bereits Hinweise darauf, dass diese Art der Überwachung von Mitarbeitern auch zu deren Kontrolle und Disziplinierung eingesetzt wird.

Einem internen Dokument zufolge, das CNBC einsehen konnte, findet das Kirkland-Experiment “zunächst” dort statt, was darauf hindeutet, dass die Gesichtserkennung auch auf anderen Google-Geländen eingesetzt wird; und das offiziell erklärte Ziel ist es, Personen zu identifizieren, die “ein Sicherheitsrisiko für Googles Mitarbeiter, Produkte oder Standorte darstellen könnten”.

Doch schon vor den ausgeklügelten und aufwändigen Überwachungsversuchen nutzte Google die Aufnahmen der Sicherheitskameras, um eine Reihe von Mitarbeitern zu identifizieren, die gegen die Arbeitsbedingungen protestierten, sowie das Projekt Nimbus des Giganten, das das Unternehmen in den Konflikt im Nahen Osten verwickelt. Mehr als 50 Personen wurden entlassen.