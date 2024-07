Schottland plant Live-Gesichtserkennungs-Technologie

Von Didi Rankovic

Im Vereinigten Königreich, diesmal in Schottland, kommt es zu einer weiteren Kontroverse über den Einsatz von Kameras mit Live-Gesichtserkennungstechnologie durch die Strafverfolgungsbehörden.

Berichten zufolge beabsichtigt die schottische Polizei möglicherweise, diese Technologie einzusetzen, um Ladendiebe und Personen, die gegen Kautionsauflagen verstoßen, zu fassen. Die Bürgerrechtsgruppe Big Brother Watch warnt jedoch vor jeglichem Einsatz von Live-Gesichtserkennung, da diese mit der Demokratie unvereinbar sei – vor allem, weil sie wahllos die Privatsphäre von Millionen von Menschen gefährde.

Um dies zu verhindern, hat der Forschungsleiter der gemeinnützigen Organisation, Jake Hurfurt, gegenüber der Presse erklärt, dass die Technologie verboten werden sollte.

Das wäre auch unter dem Gesichtspunkt der rechtlichen Klarheit in Bezug auf die Nutzung von KI und Big Data durch die Strafverfolgungsbehörden eine Verbesserung, denn derzeit, so Hurfurt, “schustern Regierung und Polizei rechtliche Rechtfertigungen zusammen, um mit aufdringlicher und orwellscher Technologie an der Öffentlichkeit zu experimentieren”.

Big Brother Watch hat noch eine weitere Beobachtung gemacht: Das Vereinigte Königreich ist ein seltenes Land außerhalb Chinas und Russlands (anscheinend sogar die EU “schraubt zurück”), das diese Art der Überwachung ausweitet.

Die frühere hitzige Debatte über die Live-Gesichtserkennung hatte mit der Londoner Polizei zu tun, und im Moment steht die Entscheidung der Met, sie einzusetzen, nicht nur als “millionenschwerer Fehler”, sondern auch vor einer rechtlichen Anfechtung, so die Gruppe.

Die Gruppe hofft, dass dies als lehrreicher Moment für die Polizei in Schottland dienen und sie davon abhalten könnte, das gleiche kostspielige “Experiment” zu wiederholen und zu versuchen, einen “High-Tech-Polizeistaat” einzuführen.

In der Zwischenzeit bestätigen Presseberichte im Vereinigten Königreich, dass die schottische Polizei den Einsatz dieser Technologie in Erwägung zieht, bei der versucht wird, Bilder von Personen, die von Überwachungskameras aufgenommen wurden, mit bestehenden Polizeidatenbanken abzugleichen.

Das Problem bei dieser Methode der Polizeiarbeit in belebten Straßen ist, dass sie jeden Bürger, der zufällig an einer der Kameras vorbeikommt, zu einem – aus Sicht der Behörden – berechtigten Ziel, zu einem “potenziellen Verdächtigen” macht.

Und das Ziel mögen heute Ladendiebe sein – aber wer weiß, wer ein anderer sein könnte, wenn, wie Big Brother befürchtet, “wir in einen High-Tech-Polizeistaat schlafwandeln”.

Die Befürchtung, dass Schottland auf dem Weg zur Einführung der Live-Gesichtserkennung als polizeiliches Instrument sein könnte, geht auf eine Konferenz der schottischen Polizeibehörde zum Thema Biometrie zurück, auf der der stellvertretende Polizeipräsident Andy Freeburn sagte

“Ich denke, wir müssen uns mit dem schwierigen und potenziell kontroversen Thema der Live-Gesichtserkennungstechnologie befassen; wir müssen uns mit den Grenzen der KI befassen – und ich hoffe, dass der heutige Tag der erste Schritt in einer breiteren Debatte ist.”