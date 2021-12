Die Europäische Union beginnt ihre Auflösung

von Thierry Meyssan

Der von Frankreich und Italien geschlossene Quirinal-Vertrag, sowie das Regierungsprojekt des nächsten deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz, sind mit der Geschichte der Europäischen Union unvereinbar. Paris und Berlin haben gerade konkrete Maßnahmen ergriffen, die nur die unvermeidliche Auflösung der Europäischen Union einleiten können.

Am Ende des Zweiten Weltkriegs erdachte sich Winston Churchill ein System, das es den Angelsachsen ermöglichen würde, sicherzustellen, dass Westeuropa nicht in die Hände der Sowjetunion fallen würde und dass sie die Kontrolle darüber behalten würden. Es ging darum, einen europäischen Gemeinsamen Markt mit den ruinierten Ländern zu schaffen, die den Marshallplan akzeptierten [1].

Die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich schritten damals gemeinsam voran. Innerhalb weniger Jahre legten sie den Grundstein für unsere Welt: Die NATO ist ein von ihnen dominiertes Militärbündnis, während das, was zur Europäischen Union geworden ist, die zivile Organisation für ihre Verbündeten ist. Zwar sind die Mitglieder einer Institution nicht unbedingt Mitglieder der anderen, aber Tatsache bleibt, dass beide mit Sitz in Brüssel zwei Seiten derselben Medaille sind. Die gemeinsamen Dienste der beiden Strukturen sind diskret in Luxemburg installiert.