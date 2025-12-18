Die Finanzkrise kommt nicht – sie ist bereits da

Von The Vigilant Fox

Was wir in unserem Alltag sehen, ist nur die Oberfläche.

Die meisten von uns sehen die Zeichen der Zeit in der Wirtschaft: Die Lebensmittelpreise steigen, die Versicherungsprämien explodieren und Wohnraum ist so teuer geworden, dass Millionen von Amerikanern sich diesen nicht mehr leisten können. Normale Amerikaner kaufen keine Häuser mehr – das tun stattdessen Investmentfirmen.

So schlimm das auch ist, noch schlimmer ist, dass die meisten Amerikaner nicht einmal 1.000 Dollar für Notfälle zurückgelegt haben. Wenn ihr Auto kaputt geht, sind sie sofort in Schwierigkeiten. Das ist die aktuelle Wirtschaftslage.

Und während Familien darum kämpfen, über die Runden zu kommen – selbst mit zwei Jobs, zwei Einkommen, extremer Sparsamkeit oder all dem zusammen –, spüren sie etwas, das sie nicht ganz in Worte fassen können: dass mit der Wirtschaft etwas grundlegend nicht stimmt.

Wenn Sie das auch so empfinden, täuscht Sie Ihre Intuition nicht. Die Rezession kommt nicht erst, sie ist bereits da. Und was wir in unserem Alltag sehen, ist nur die Spitze des Eisbergs.

Hinter den Kulissen schlagen Ökonomen Alarm wegen einer ernsten Entwicklung: der „Everything Bubble” (Alleskönner-Blase). Alle wichtigen Anlageklassen in Amerika wurden durch billiges Geld aufgebläht: Aktien, Immobilien, Kryptowährungen, Anleihen, sogar Sammlerstücke. Und jetzt leuchten alle Warnsignale gleichzeitig rot.

Die Staatsverschuldung hat die Marke von 38 Billionen Dollar überschritten. Das Vertrauen der Anleger schwindet. Die Federal Reserve sitzt in der Falle: Sie kann die Zinsen nicht erhöhen, ohne das System zu zerstören – und sie kann sie nicht senken, ohne die Inflation noch weiter anzukurbeln.

Der angesehene Ökonom Tom Bilyeu bezeichnet das, was auf uns zukommt, als „die Flut, die Noah ertränken wird”. Und die einfachen Amerikaner, die ohnehin schon zu kämpfen haben, werden die Auswirkungen als Erste zu spüren bekommen.

So schlimm das auch klingt, es gibt noch Hoffnung. Überall im Land ergreifen Menschen Maßnahmen, um ihre Ersparnisse zu schützen, ihre Altersvorsorge zu sichern und sich ein Polster zu schaffen, bevor sich die Finanzkrise weiter verschärft.

Was die meisten Menschen nicht wissen: Gold war in jeder großen Krise ein finanzieller sicherer Hafen. Wirtschaftskrisen kamen und gingen, aber Gold und Silber haben jede einzelne überstanden und sind seit über 5.000 Jahren relevant geblieben.

Beide haben einen langfristigen Wert. Gold und Silber können nicht gedruckt, verwässert oder manipuliert werden. Und wenn die Regierung jemals beschließt, Ihre Vermögenswerte einzufrieren, können sie nicht abgeschaltet werden.

Deshalb werden sie oft als „Freiheitsgeld” bezeichnet.

Und da die Wirtschaft am Ende ist, wird das, was Sie jetzt tun, darüber entscheiden, wie hart Sie diese Finanzkrise treffen wird. Bill Armour von Genesis Gold erklärt uns, wie sich die Amerikaner schützen können, bevor sich diese Krise weiter verschärft.

Bill Armour begann das Interview mit einer harten Dosis Realität:

„Wir haben 2008 nie wirklich in Ordnung gebracht – wir haben nur eine größere Struktur auf die bereits bestehenden Probleme aufgebaut.“ Anstatt die faulen Kredite zu bereinigen, senkten die Zentralbanken die Zinsen und pumpten Billionen in das System.

Heute ist die weltweite Verschuldung auf über 300 Billionen Dollar angestiegen – das Dreifache der gesamten Wirtschaftsleistung der Welt. Nach den COVID-Lockdowns erholte sich die Wirtschaft nicht in Bezug auf die Produktivität. Sie bewegte sich weiter auf geliehener Zeit vorwärts.

Auf dem Papier mag die Inflation „unter Kontrolle“ erscheinen, aber die Wahrheit ist klar. „Jeder weiß, wenn man heute in den Supermarkt geht, dass alles teurer geworden ist. Alles um einen herum ist teurer geworden“, sagte Bill.

„Wenn man die AI-Investitionen der Unternehmen herausrechnet, ist die Wirtschaft überhaupt nicht gewachsen. Sie ist in diesem Jahr völlig stagniert.“ Das bedeutet, wenn der AI-Boom nicht schnell zu tatsächlichen Gewinnen führt, könnte die gesamte Wirtschaft kippen.

Bill analysierte das, was Ökonomen als „Everything Bubble“ bezeichnen – einen gefährlichen Moment, in dem alle Anlageklassen gleichzeitig aufgebläht sind.

Von Kryptowährungen über Immobilien bis hin zu Aktien sind die Preise gestiegen – nicht aufgrund realer Gewinne, sondern aufgrund reiner Spekulation. Der Markt wird nicht von Logik angetrieben. Er wird von der Angst getrieben, etwas zu verpassen.

Und er basiert auf geliehenem Geld.

„Die Flut geht zurück, während die Schulden noch da sind“, warnte er. Die USA nehmen alle 100 Tage 1 Billion Dollar an neuen Schulden auf. Die Verschuldung der privaten Haushalte steigt rapide an. Die Zahlungsausfälle nehmen bereits zu.

„An diesem Punkt sind alle überbewertet. Und wenn einer von ihnen fällt, zieht er die anderen mit sich.“ Er verglich es mit einem Dominoeffekt – wenn einer fällt, fallen die anderen mit.

Der Ökonom Tom Bilyeu beschrieb es mit biblischen Begriffen: Dies ist die „Flut, die Noah ertränken wird“.

Warum steigt der Goldpreis also so stark an?

Es sind nicht die Privatanleger, die den Preis treiben. Es sind die mächtigsten Institutionen der Welt.

Bill sagte, dass die Zentralbanken – China, Russland, Indien – derzeit mehr Gold kaufen als je zuvor. „Sie haben mehrere Jahre in Folge über tausend Tonnen pro Jahr gekauft.“

Und sie tun dies nicht nur zur Schau. Sie haben das Vertrauen in das Papiergeldsystem verloren.

Angesichts von Inflation, politischem Chaos und Instabilität im Bankensektor bleibt Gold der einzige Vermögenswert, der einen Zusammenbruch überstehen würde. Und da ein Rückgang der Zinssätze prognostiziert wird, fliehen Anleger aus niedrig verzinslichen Anleihen und investieren stattdessen in Gold.

Aber Bill war sich sicher: Dies ist keine Blase. Gold ist inflationsbereinigt immer noch unterbewertet. Und im Gegensatz zu Fiat-Währungen ist es tatsächlich knapp.

Die Eliten dieser Welt bereiten sich still und leise vor.

Wenn eine Krise eintritt, verlieren die meisten Vermögenswerte an Wert. Gold nicht. Es bleibt bestehen.

„Gold ist keine Schuldverschreibung“, erklärte Bill. „Es ist keine Aktie, deren Wert einbrechen kann, oder eine Anleihe, die von Versprechungen der Regierung abhängt.“ Gold ist ein realer, physischer Vermögenswert – einer, der von sich aus Wert hat.

Er bezog sich sogar auf die Heilige Schrift: „Gold existierte bereits in der Genesis als Zahlungsmittel und wird auch in der Offenbarung als Zahlungsmittel existieren.“

Das sind über 5.000 Jahre Geschichte. Und nicht ein einziges Mal ist Gold auf null gefallen.

Aber was passiert, wenn das System zusammenbricht und man es tatsächlich braucht?

Das wollte Maria wissen. Und Bill zögerte nicht mit seiner Antwort.

In einer echten Krise, sagte er, sind kleine Stückelungen entscheidend – 1-Unzen-Silbermünzen, Goldmünzen mit geringem Nennwert, 10-Pfund-Barren. Diese sind „sehr, sehr gut als Tauschmittel geeignet“.

„Eine Unze Silber für einen Laib Brot“, sagte er.

Man braucht keine riesigen Barren oder umständliche Späne. „Man muss nichts schneiden oder ähnliches“, fügte er hinzu. Das ist der Wert von Metallmünzen. Sie sind einfach zu verwenden – und sie werden entscheidend sein, wenn das Finanzsystem zusammenbricht.

Es geht nicht nur darum, Gold zu besitzen. Es geht darum, die richtige Sorte zu haben.

Kleine, physische Stücke funktionieren wie alltägliches Bargeld, während größere Barren dazu dienen, bedeutende Ersparnisse aufzubewahren, bis Sie eine große Anschaffung tätigen oder eine wichtige finanzielle Entscheidung treffen müssen.

Wie können Menschen finanziell unabhängig bleiben, wenn das System zusammenbricht und sich alles in Richtung Überwachung und Kontrolle verschiebt?

Das war die letzte Frage, die Maria stellte – und Bill beschrieb eine Zukunft mit zwei Wirtschaftssystemen: eines, das überwacht, kontrolliert und in das System eingebunden ist. Und ein anderes, das unabhängig, widerstandsfähig und auf Dauer angelegt ist.

„Es wird Menschen geben, die in digitalen IDs gefangen sind … und dann wird es Menschen auf dem anderen Gleis geben – die Gold, Silber und dezentrales Geld nutzen.“

Seine Warnung war einfach: Bereiten Sie sich jetzt vor. Denn sobald der Wandel stattfindet, „werden die Gleise schnell verlegt sein“.

Maria sagte, sie sehe bereits, wie dies Gestalt annimmt. Mechaniker. Bauernmärkte. Normale Amerikaner beginnen, Gold und Silber zu akzeptieren.

Und wenn schwere Zeiten kommen, werden diejenigen, die sich frühzeitig vorbereitet haben, andere in Sicherheit bringen. „Sie werden in der Lage sein, andere während des Zusammenbruchs zu unterrichten, zu beraten und zu unterstützen“, sagte Bill.

Das parallele System wird bereits aufgebaut. Jetzt kommt es darauf an, ob Sie bereit sind, wenn das alte System versagt.

