Flim-Flam-Theater der Friedensgespräche über die Ukraine

Moon of Alabama

Die Verhandlungen am Wochenende zwischen den USA, der Ukraine und Europa über die Parameter eines Waffenstillstands oder eines Friedensabkommens mit Russland waren surreal. Die drei Seiten bekämpfen sich gegenseitig über Detailfragen, die Russland mit Sicherheit ablehnen wird. Zugleich ließen sie wichtige Punkte außen vor, die Russland als seine Prioritäten benannt hatte.

Es gibt keinerlei Möglichkeit, dass all dies zu Frieden führen wird. Was sehr wohl der eigentliche Sinn dieses ganzen Theaters sein dürfte.

Selenskyj und Trump loben Fortschritte bei Friedensgesprächen, während die USA Sicherheitsgarantien anbieten – Politico.eu

Westliche Staats- und Regierungschefs begrüßten am Montag große Fortschritte bei Gesprächen über ein mögliches Friedensabkommen nach fast vier Jahren umfassenden Krieges in der Ukraine und skizzierten erstmals, wie Sicherheitsgarantien verhindern könnten, dass Wladimir Putin erneut einmarschiert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gab eine optimistische Einschätzung eines dramatischen neuen Angebots amerikanischer Beamter ab, der Ukraine eine NATO-ähnliche Garantie zum Schutz des Landes zu geben. Die Vorschläge sähen „ziemlich gut“ aus, sagte Selenskyj am Ende von zwei Tagen Gesprächen mit den Unterhändlern von Donald Trump in Berlin. Trump selbst sagte: „Wir sind jetzt näher am Frieden als je zuvor.“ Der ukrainische Präsident warnte jedoch, dass die Pläne nur ein „erster Entwurf“ seien und wesentliche Fragen weiterhin ungelöst blieben. So gebe es noch keine Einigung darüber, was mit umstrittenen Gebieten in der Donbass-Region im Osten der Ukraine geschehen solle, von denen ein Großteil von russischen Truppen besetzt ist. Zudem gebe es keinen Hinweis darauf, dass der russische Diktator Wladimir Putin dem Ganzen zustimmen werde. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, der die Gespräche ausrichtete, begrüßte die seiner Ansicht nach „bemerkenswerten“ rechtlichen und „materiellen“ Sicherheitsgarantien, die die amerikanischen Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner, Trumps Schwiegersohn, vorgeschlagen hätten. „Zum ersten Mal seit 2022 ist ein Waffenstillstand vorstellbar“, sagte Merz auf einer Pressekonferenz mit Selenskyj. „Es liegt nun vollständig an Russland, ob bis Weihnachten ein Waffenstillstand erreicht werden kann.“

Wo soll man anfangen?

Nein, Herr Merz, es gibt keinen vorstellbaren Waffenstillstand. Russland will keinen. Ein Waffenstillstand würde der Ukraine erlauben, sich zu erholen und sich auf die nächste Kriegsrunde vorzubereiten. Russland will ein Friedensabkommen, das nicht nur die Ukraine betrifft, sondern eine neue Sicherheitsarchitektur für ganz Europa definiert. Russland will außerdem die physische Kontrolle über die vier Oblaste plus die Krim, die dafür gestimmt haben, Mitglieder der Russischen Föderation zu werden. Es will eine Ukraine, die entwaffnet und entnazifiziert ist.

Keines von beidem scheint angeboten zu werden.

Stattdessen bekommen wir ein Schauspiel um US-„Sicherheitsgarantien“, die an ukrainische Gebietsabtretungen geknüpft sind. Selenskyj versucht, Ersteres einzukassieren, ohne Letzteres zuzugestehen:

„Die Grundlage dieses Abkommens besteht im Grunde darin, wirklich, wirklich starke Garantien zu haben, artikel-5-ähnliche“, sagte ein ranghoher US-Beamter. „Diese Garantien werden nicht für immer auf dem Tisch liegen. Diese Garantien liegen jetzt auf dem Tisch, wenn eine Einigung auf gute Weise erreicht wird.“

…

[D]ie amerikanischen Beamten vermieden größtenteils konkrete Angaben dazu, wie sie andere Lücken bei territorialen Streitfragen schließen wollen. Sie sagten, sie hätten Selenskyj mit „zum Nachdenken anregenden Ideen“ zurückgelassen, wie dies zu tun sei.

Übersetzung: „Das ist reiner Flim-Flam.“

Die Europäer sind ebenso realitätsfern:

Merz legte zusammen mit seinen Amtskollegen aus Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Polen, dem Vereinigten Königreich, Schweden und der EU eine Erklärung vor, in der „signifikante Fortschritte“ bei den US-Bemühungen begrüßt und die Unterstützung für die Ukraine zur Beendigung des Krieges und zur Abschreckung russischer Aggression zugesagt wurde – einschließlich einer von Europa geführten multinationalen Truppe für die Ukraine mit Unterstützung der USA.

Die gemeinsame Erklärung der Europäer enthält mehrere Punkte, die völlig unrealistisch sind und die weder die USA noch Russland noch die europäischen Wähler akzeptieren oder unterstützen werden:

Sowohl die US-amerikanischen als auch die europäischen Staats- und Regierungschefs verpflichteten sich, gemeinsam robuste Sicherheitsgarantien und Maßnahmen zur wirtschaftlichen Erholung für die Ukraine im Rahmen eines Abkommens zur Beendigung des Krieges bereitzustellen. Dies würde Verpflichtungen beinhalten, um: – nachhaltige und erhebliche Unterstützung für die Ukraine bereitzustellen, um ihre Streitkräfte aufzubauen, die auf einem Friedensniveau von 800.000 verbleiben sollen, um Konflikte abzuschrecken und das Territorium der Ukraine zu verteidigen;

– eine von Europa geführte „multinationale Truppe Ukraine“, bestehend aus Beiträgen williger Nationen im Rahmen der Koalition der Willigen und unterstützt von den USA. Sie soll bei der Regeneration der ukrainischen Streitkräfte helfen, den ukrainischen Luftraum sichern und sicherere Meere unterstützen, einschließlich Einsätzen innerhalb der Ukraine;

– einen von den USA geführten Mechanismus zur Überwachung und Verifizierung eines Waffenstillstands mit internationaler Beteiligung, um frühzeitig vor künftigen Angriffen zu warnen und Verstöße zuzuordnen und darauf zu reagieren, zusammen mit einem Entflechtungsmechanismus zur Arbeit an gegenseitigen deeskalierenden Maßnahmen zum Nutzen aller Parteien;

– eine rechtlich bindende Verpflichtung, vorbehaltlich nationaler Verfahren, Maßnahmen zur Wiederherstellung von Frieden und Sicherheit im Falle eines künftigen bewaffneten Angriffs zu ergreifen. Diese Maßnahmen können bewaffnete Gewalt, nachrichtendienstliche und logistische Hilfe sowie wirtschaftliche und diplomatische Maßnahmen umfassen;

– Investitionen in den künftigen Wohlstand der Ukraine, einschließlich der Bereitstellung erheblicher Mittel für Wiederaufbau und Rekonstruktion, gegenseitig vorteilhafter Handelsabkommen und unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, dass Russland die Ukraine für verursachte Schäden entschädigt. In diesem Zusammenhang wurden russische staatliche Vermögenswerte in der Europäischen Union eingefroren;

– die Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union nachdrücklich zu unterstützen.

Jeder dieser Punkte ist Hybris und Wunschdenken.

Es gibt keinerlei Möglichkeit, dass die Ukraine mit kaum noch 25 Millionen Einwohnern – von denen die Hälfte Rentner sind – eine 800.000 Mann starke Friedensarmee unterhalten kann.

Russland hat jegliche ausländischen Truppen in der Ukraine abgelehnt und angekündigt, dass es solche angreifen wird, sollten sie erscheinen.

Die USA sind Partei des Konflikts. Sie haben den Stellvertreterkrieg gegen Russland begonnen und nehmen weiterhin daran teil, indem sie das ukrainische Militär mit Aufklärung und Kommunikation unterstützen. Eine Kriegspartei kann keinen „Waffenstillstand“ überwachen.

Ein wesentlicher Grund für den Konflikt in der Ukraine war die Aussicht auf eine NATO-Mitgliedschaft. Dies unter dem Deckmantel einer multilateralen „rechtlich bindenden Verpflichtung“ wieder einzuführen, wird von Russland nicht akzeptiert werden.

Europa hat nicht das Geld, um in die Ukraine zu investieren. Russland gewinnt den Krieg. Es wird die Ukraine nicht für verursachte Schäden „entschädigen“, sondern könnte vielmehr Reparationen von der Ukraine für Schäden auf russischem Gebiet verlangen.

Es wird in absehbarer Zukunft keinen Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union geben. Rund 65 % des EU-Haushalts sind Zahlungen an ländlichere Länder im Rahmen der „Gemeinsamen Agrarpolitik“. Polens Landwirte sind derzeit die größten Nettoempfänger. Tritt die Ukraine der EU bei, würde nahezu das gesamte GAP-Geld zu ihr fließen. Es ist unplausibel, dass Polen und andere ländliche EU-Mitglieder dem zustimmen werden.

Der gesamte illusionäre Plan, den die europäischen Staats- und Regierungschefs in ihrer gemeinsamen Erklärung vorgelegt haben, ist darauf ausgelegt, den Konflikt zu verlängern. Wie Elijah Magnier die gemeinsame Erklärung zusammenfasst:

Anstatt die Ukraine in eine europäische Sicherheitsordnung der Nachkriegszeit zu integrieren, institutionalisiert der EU-Plan die Ukraine als vorderste Sicherheitsressource, nicht als normalisierten Staat. Die EU will, dass die Ukraine zu einer dauerhaft militarisierten Gesellschaft wird.

Die derzeit verhandelten Parameter können nicht zu einem Friedensabkommen mit Russland führen.

Die Trump-Regierung muss einen Schritt zurücktreten. Sie kann das derzeit verhandelte Paket an Russland übergeben, das es prüfen und Verhandlungen über „Details“ verlangen wird, die mehrere Jahre benötigen, um zu irgendeinem Endpunkt zu gelangen. Oder sie kann die Angelegenheit vorerst beiseitelegen und in sechs bis zwölf Monaten einen neuen Versuch unternehmen.

Bis dahin wird es der Ukraine deutlich schlechter gehen als heute: Die gesamte Ukraine wird de-elektrifiziert worden sein, Selenskyj könnte verschwunden sein, Saporischschja und Cherson könnten in russische Hände gefallen sein, und die europäische Bereitschaft, die Ukraine zu unterstützen, wird weiter geschwunden sein.

Dann wird auch der Widerstand gegen ein Friedensabkommen – sei es durch die Ukraine oder durch Europa – geringer geworden sein. Erst dann wird Frieden in der Ukraine und in Europa zu einer realen Möglichkeit.