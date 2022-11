Die finstere Macht der globalen Impfstoffbefürworter – das Modell auf einem früheren „Krieg gegen Mikroben“-Programm der US-Nationalverteidigung

Paula Jardine hat bereits früher über die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) berichtet, ein selbst ernanntes supranationales Gremium, und darüber, wie es mithilfe von Lockdowns sein ehrgeiziges Schnellimpfstoffprogramm auf den Weg brachte, als die Erklärung der WHO zum Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) am 30. Januar 2020 nicht die gewünschten Mittel freisetzte. Ihre jüngste Untersuchung enthüllte, wie CEPI China für seine Unterstützung belohnte, indem es Partnerschaften mit chinesischen Unternehmen wie Clover Biopharmaceuticals einging. Heute enthüllt sie weitere Details dieses rücksichtslosen weltweiten Covid-Geschäftsplans zur „Impfstofferoberung“.

In weiteren Artikeln wird sie darlegen, dass das Modell auf einem früheren „Krieg gegen Mikroben“-Programm der US-Nationalverteidigung basiert.

DIE immer mächtiger werdende Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) ist auf der selbst ernannten Mission, „eine Welt zu schaffen, in der Epidemien keine Bedrohung mehr für die Menschheit darstellen“.

Die Organisation, deren vorläufiger Geschäftsplan einen primären Fokus auf tropische Krankheiten erkennen lässt, wurde 2017 von der Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), dem Wellcome Trust (der in Großbritannien ansässigen Wohltätigkeitsorganisation für globale medizinische Forschung unter der Leitung von Sir Jeremy Farrar) und dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Zusammenarbeit mit den Regierungen von Norwegen und Indien gegründet. Die Covid-Krise kam für eine Organisation, die sich mit der Entwicklung von Impfstoffen „just in case, just in time“ befasst, genau zum richtigen Zeitpunkt und ermöglichte es ihr, ihr strategisches Hauptziel zu erreichen, nämlich bis 2021 ihre schnellen Reaktionsfähigkeiten zu entwickeln und „diese Systeme im Falle einer Epidemie zu testen und zu verfeinern“.

CEPI ist eine globale Organisation, die an globalen Lösungen für globale Probleme arbeitet“, sagte Dr. Richard Hatchett, ein ehemaliger Direktor für Biosicherheitspolitik von Präsident George W. Bush und seit April 2017 Vorstandsvorsitzender von CEPI.

Von Anfang an setzte CEPI zielstrebig und rücksichtslos seinen Geschäftsplan um, um „bahnbrechende unabhängige Forschungsprojekte zu finanzieren, um Impfstoffe zu entwickeln, bevor Pandemien ausbrechen können“, insbesondere um „in innovative Plattformtechnologien zu investieren – Systeme, die gegen verschiedene Krankheitserreger angepasst werden können, wie mRNA2 -, die für eine schnelle Impfstoffentwicklung genutzt werden können“.

Die bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass CEPI hinter den Kulissen die wirtschaftszerstörenden Abriegelungen des Jahres 2020 vorantreibt, um Regierungen zu erschrecken, damit sie Gelder für ihr Covid-Impfstoffprogramm zusagen, und dann seine neu gewonnene finanzielle Macht nutzt, um ein internationales Netzwerk staatlicher und privater Interessen an einer globalen Pandemiebekämpfung zu schaffen, das auf die nächste Gelegenheit vorbereitet ist.

Am 27. April 2020, drei Monate nach der rechtzeitigen Abriegelung Wuhans, die die Ankündigung des Moderna-Impfstoffs rettete, gab CEPI bekannt, dass es ein Repräsentationsbüro in Shanghai eröffnet, um seine Zusammenarbeit mit China zu „erleichtern“.

Am selben Tag gab CEPI bekannt, dass es Clover Biopharmaceuticals Australia, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der in Shanghai ansässigen Sichuan Clover Biopharmaceuticals Inc. (China), eine Finanzierung in Höhe von 3,5 Mio. USD gewährt, um die Vorbereitung und den Beginn einer Phase-1-Studie mit dem proteinbasierten Impfstoff Covid-19 S-Trimer von Clover in Australien zu unterstützen. Diese CEPI-Partnerschaft“ wurde als das neunte globale Covid-19-Impfstoffentwicklungsprojekt“ bezeichnet, das seit dem 23. Januar 2020 unterzeichnet wurde. Zu den Eigentümern von Clover gehört Temasek, der Staatsfonds von Singapur.

Ab November 2021 ist fast ein Drittel der von CEPI für Covid-Impfstoffe aufgebrachten 1,5 Milliarden Dollar an dieses eine Unternehmen geflossen. (CEPI spendete Clover außerdem 70 Millionen der 100 Millionen Glasfläschchen, die es 2020 von der italienischen Stevanato-Gruppe, einem Hersteller von Pharmaglas, erworben hatte).

Das defizitäre Unternehmen Clover beschaffte sich zusätzliches Kapital, indem es im November 2021 eine in einem Steuerparadies auf den Cayman-Inseln registrierte Tochtergesellschaft an die Börse von Hongkong brachte.

Im Vorfeld dieser Börseneinführung kündigte GAVI, die 1999 von der Bill & Melinda Gates Foundation gegründete Vaccine Alliance, im Juni 2021 einen Vorabkaufvertrag (APA) in Höhe von 266 Mio. USD für den noch nicht zugelassenen Impfstoff Covid von Clover an, was wohl einem Börsenmissbrauch gleichkommt. Mit diesem APA wurde für das Unternehmen im Vorfeld der Börsennotierung künstlich eine Einnahmequelle geschaffen. (Die damit einhergehende Erwartung, dass der Impfstoff des Unternehmens von den Arzneimittelbehörden zugelassen wird, erhöhte die Zuversicht der Anleger, einen Gewinn zu erzielen. Die Zulassung des Impfstoffs Covid von Clover durch die Arzneimittelbehörden steht ein Jahr später immer noch aus).

Vor dem internationalen Börsengang sammelte Clover privat Geld von Investoren wie Temasek, zu dessen Beratern Sir Jeremy Farrar gehört, und Orbimed, einer privaten Beteiligungsgesellschaft, an der Dr. Tal Zaks, der frühere Chief Medical Officer von Moderna, beteiligt ist. (Der norwegische Staatsfonds investierte 2018 bei seinem Börsendebüt in Moderna, ein weiteres Unternehmen, dessen Aufschwung ausschließlich auf Covid zurückzuführen ist).

Im Januar 2022 begann Clover mit dem Bau einer neuen Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in Shanghai. Sein Ruf als Cash-Burn-Unternehmen hat weiterhin Aufmerksamkeit erregt. Simply Wall Street fragt, ob die Aktionäre des Unternehmens besorgt sein sollten. Sie sollten auf jeden Fall über die Hintergründe aufgeklärt werden.

Die Niederlassung in Shanghai und die damit verbundene Investition in Clover Biopharma ist ein Beispiel dafür, wie CEPI seine mäzenatische Macht auf der ganzen Welt einsetzt, indem es die Entwicklung eines Netzwerks solcher „Büros“, Labors und pharmazeutischer Produktionsanlagen mithilfe der Großzügigkeit nationaler Regierungen sponsert

Vor Covid hatte CEPI Schwierigkeiten, die angestrebten jährlichen Mittel in Höhe von 1 Milliarde Dollar aufzubringen. Nach Covid haben 34 Länder, darunter das Vereinigte Königreich und die EU-Kommission, für die nächsten fünf Jahre Spenden in Höhe von insgesamt 2.294,3 Mio. USD zugesagt.

Nachdem die Kassen wieder gefüllt sind, konzentriert sich CEPI wieder auf die Finanzierung der Entwicklung von Impfstoffen gegen tropische Krankheiten oder neu auftretende Infektionskrankheiten (EIDs), die vor allem in Entwicklungsländern vorkommen, wie es CEPI vorzieht. Trevor Mundel, Präsident des Bereichs Globale Gesundheit der BMGF, formulierte es bei der Gründung von CEPI so: „Viele tödliche Viren, die das Potenzial haben, sich zu globalen Gesundheitskrisen auszuweiten, zirkulieren am Rande der menschlichen Gesellschaft“. US-amerikanische Vertreter der Biosicherheitspolitik weisen seit langem darauf hin, dass diese EIDs eine zunehmend vernetzte Welt bedrohen.

Impfstoffe gegen tropische Krankheiten sind teuer und schwierig zu entwickeln. Abgesehen von der technischen Herausforderung waren Pharmaunternehmen wegen des „begrenzten Marktpotenzials“ in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, die nur wenig Geld für Produkte für solche Epidemien ausgeben können, nicht interessiert – „schwer planbar“ wegen des „sporadischen Auftretens und Wiederauftretens“. Um dieses Problem zu lösen, wurde CEPI ins Leben gerufen.

In Anlehnung an den marktschaffenden Ansatz von GAVI besteht das Ziel von CEPI darin, eine wachsende Gemeinschaft von Produktentwicklern aufzubauen, die über Pipelines für neue Impfstoffe, Diagnostika und Medikamente für viele Krankheiten mit hoher Krankheitslast verfügen, von denen vor allem Bürger in den ärmsten Ländern betroffen sind.

Es ist bemerkenswert, dass Bill Gates, der weltweit berühmteste Impfstoffverkäufer, an dem Tag, an dem die britische Aufsichtsbehörde MHRA den mRNA-Impfstoff Covid von Pfizer/BioNTech für die Gentherapie zugelassen hat, gegenüber CBS News erklärte: „Dies ist ein großartiger Impfstoff. Es ist großartig für Covid und für andere Impfstoffe. Siehe die 3-Minuten-Marke hier.

Die Geschwindigkeit, mit der die Covid-Impfstoffe entwickelt wurden, hat in der Branche die Erwartung geweckt, dass sich die Fristen für die Entwicklung und Zulassung anderer Impfstoffe verkürzen werden. Aufsichtsbehörden wie die MHRA fördern dies. Viele traditionelle Impfstoffe werden durch genetische mRNA-Impfstoffe ersetzt, die billiger und schneller herzustellen sind. Wie wir bei den bivalenten Covid-Boostern gesehen haben, die jetzt auf den Markt gebracht werden, werden neue Impfstoffe wahrscheinlich durch das komprimierte behördliche Genehmigungsverfahren auf dem Weg der „Biosimilar-Zulassung“ schnell auf den Markt gebracht werden. Dieser Weg, der 2018 von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) eingeführt wurde, sollte eigentlich dazu dienen, die klinische Prüfung von Arzneimitteln für kranke Menschen an gesunden Menschen zu reduzieren, wenn das Produkt als wesentlich ähnlich zu bereits zugelassenen Produkten eingestuft wird. Nun ist das Gegenteil beabsichtigt: Impfstoffe, die gesunden Menschen verabreicht werden und die alle das Risiko bergen, schädlich zu sein, sollen nun mit eingeschränkten Tests und für eine breite Anwendung eingeführt werden.

Die UN-Immunisierungsagenda 2030 wurde im April 2020 veröffentlicht, wenige Wochen nachdem der Impfstoff Moderna Covid in die Phase 1 der Erprobung am Menschen ging. Der zugehörige Umsetzungsplan von Unicef sieht vor, dass bis zum Jahr 2030 weltweit 500 neue oder wenig genutzte Impfstoffe eingesetzt werden. Es handelt sich um einen lukrativen Plan für den Massenabsatz von Impfstoffen, für dessen Umsetzung CEPI fleißig die Infrastruktur aufbaut.

Die britische Regierung unterstützt diesen Plan und hat 395 Millionen Pfund investiert, um die Produktionskapazitäten für Impfstoffe zu erhöhen. Im Juni 2022 gab sie bekannt, dass Moderna eine neue Forschungs- und Produktionsanlage im Vereinigten Königreich bauen wird, die 2025 in Betrieb gehen soll. Die Fabrik wird über eine Produktionskapazität von 250 Mio. Dosen pro Jahr verfügen.

Im Geschäftsplan von CEPI wird die Organisation als Wohltäterin für die Armen der Welt dargestellt. Nachforschungen über die Ursprünge und späteren Aktivitäten der Organisation deuten jedoch auf eine weniger wohlwollende Interpretation ihrer Mission hin – eine, die darauf abzielt, die Bürger der Welt permanent in Angst zu halten, während ein Krieg gegen Mikroben, der ursprünglich vor einem Vierteljahrhundert von US-Bioverteidigungsplanern konzipiert wurde, unaufhörlich weitergeführt wird.