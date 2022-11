Ein sehr unterschiedlicher globaler Stand der Dinge setzt sich durch

Wie die Welt aussieht, hängt davon ab, ob man den Blick fest auf die Nabe des Rades gerichtet hat, schreibt Alastair Crooke.

Wie die Welt erscheint, hängt davon ab, ob der Blick fest auf die Nabe des Rades gerichtet ist, oder ob man die Drehung des Rades um die Nabe – und das Lager, dem es folgt – beobachtet, dann sieht man die Welt anders.

Aus einer DC-zentrierten Perspektive betrachtet, steht alles still: Geopolitisch bewegt sich (sozusagen) nichts. Gab es eine Wahl in den USA? Nun, es gibt mit Sicherheit keinen „Wahltag“ mehr, da die neue Mechanik der Stimmzettel oder der persönlichen Stimmabgabe, die bis zu 50 Tage früher beginnt und sich noch Wochen danach fortsetzt, weit von der alten Vorstellung einer „Wahl“ und einem Gesamtergebnis entfernt ist.

Von diesem „zentralen“ Standpunkt aus betrachtet, ändern die Midterms nichts – es herrscht Stillstand.

So viele von Bidens Politiken waren ohnehin schon in Stein gemeißelt – und jenseits der Möglichkeiten eines jeden Kongresses, sie kurzfristig zu ändern.

Neue Gesetze, wenn es denn welche gäbe, könnten durch ein Veto verhindert werden. Und sollte der „Wahlmonat“ damit enden, dass das Repräsentantenhaus von den Republikanern und der Senat von den Demokraten kontrolliert wird, könnte es aufgrund von Parteilichkeit und Kompromissunfähigkeit überhaupt keine Gesetze geben.

Mehr noch, Biden kann ohnehin die nächsten zwei Jahre durch Exekutivbefehle und bürokratische Trägheit regieren – und braucht den Kongress überhaupt nicht mehr. Mit anderen Worten, die Zusammensetzung des Kongresses ist vielleicht gar nicht so wichtig.

Aber nun wenden Sie Ihren Blick auf die Rotation um die „Nabe“, und was sehen Sie? Die Felge dreht sich wie wild. Sie ergreift immer mehr Bodenhaftung und hat eine klare Ausrichtung.

Der größte Drehpunkt um die Nabe? Nun, wahrscheinlich der chinesische Präsident Xi, der nach Riad reist, um Mohammad bin Salman (MbS) zu treffen. Die Felge gräbt sich hier tief in den Boden, während Saudi-Arabien seinen Schwenk in Richtung der BRICS vollzieht. Xi wird wahrscheinlich nach Riad reisen, um die Einzelheiten des saudischen Beitritts zu den BRICS und die Bedingungen des künftigen „Ölabkommens“ zwischen China und Saudi-Arabien zu besiegeln. Und das könnte der Anfang vom Ende des Petrodollar-Systems sein – denn was auch immer in Bezug auf die chinesische Zahlungsweise für Öl vereinbart wird, wird mit den russisch-chinesischen Plänen in Einklang stehen, Eurasien schließlich auf eine neue Handelswährung (weit weg vom Dollar) umzustellen.

Die Hinwendung Saudi-Arabiens zu den BRICS bedeutet, dass auch andere Golfstaaten und Staaten des Mittleren Ostens – wie Ägypten – sich den BRICS zuneigen.

Ein weiterer Schwenk: Der türkische Innenminister Süleyman Soylu sagte nach der Explosion in Istanbul in dieser Woche: „Wir akzeptieren die Beileidsbekundung der US-Botschaft nicht. Wir verstehen die Botschaft, die uns übermittelt wurde, wir haben die Botschaft erhalten, die uns übermittelt wurde“. Soylu wies die Beileidsbekundung der USA als „einen Mörder, der als erster am Tatort auftaucht“ zurück.

Um es klar zu sagen: Der Minister hat den USA gerade gesagt, sie sollen sich zum Teufel scheren. Diese Entfesselung des Zorns kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Türkei sich mit Russland darauf geeinigt hat, ein neues Gasdrehkreuz in der Türkei zu errichten, und gemeinsam mit Russland an einem massiven Investitions- und Kooperationsabkommen mit dem Iran im Bereich Öl und Gas teilnimmt. Auch die Türkei wendet sich den BRICS zu.

Und da sich die Türkei von einem „Drehkreuz“ wegbewegt, wird ein Großteil der türkischen Sphäre die Führung der Türkei übernehmen.

Diese beiden Ereignisse – vom Treffen zwischen Xi und MbS, der den USA eine lange Nase dreht, bis hin zur Wut der Türkei über den Terrorismus in Istanbul – sind eindeutig miteinander verzahnt und markieren eine strategische Ausrichtung des Nahen Ostens – sowohl in Bezug auf die Energie- als auch die Währungsrahmen – auf die sich entwickelnde eurasische Freihandelssphäre.

Dann die Nachricht vom letzten Donnerstag: Der Iran hat nach eigenen Angaben eine hochpräzise Hyperschallrakete entwickelt. General Hajizadeh sagte, dass die iranische Hyperschallrakete mehr als das Fünffache der Schallgeschwindigkeit erreichen kann und somit in der Lage sein wird, alle derzeitigen Raketenabwehrsysteme zu überwinden.

Einfach ausgedrückt: Der Iran ist im Grunde bereits ein nuklearer Schwellenstaat (aber kein Atomwaffenstaat). Die bemerkenswerte technische Errungenschaft, eine Hyperschall-Präzisionsrakete zu bauen (die den USA immer noch nicht gelingt), ist ein Paradigmenwechsel.

Strategische Atomwaffen machen in einem stark gemischt besiedelten, kleinen Nahen Osten keinen Sinn – und jetzt besteht für den Iran keine Notwendigkeit mehr, sich zu einem Waffenstaat zu entwickeln. Welchen Sinn hätte also eine komplizierte Eindämmungsstrategie (d. h. das JCPOA), die darauf ausgerichtet ist, ein Ergebnis zu verhindern, das durch neue Technologien überholt wurde? Eine ballistische Hyperschall-Raketenkapazität macht taktische Atomwaffen überflüssig. Und Hyperschallraketen sind effektiver und können leichter eingesetzt werden.

Das Problem für die USA und Israel ist, dass der Iran es geschafft hat – er hat den Käfig des JCPOA übersprungen.

Weiterhin gab der Iran einige Tage zuvor bekannt, dass er eine ballistische Rakete gestartet hat, die einen Satelliten ins All befördert. Wenn dies zutrifft, verfügt der Iran jetzt über ballistische Raketen, die nicht nur Israel, sondern auch Europa erreichen können. Ferner soll der Iran demnächst 60 SU-35-Flugzeuge erhalten, was nur ein Teil der sich rasch entwickelnden Beziehungen zu Russland ist, die letzte Woche durch den Besuch von Nikolai Patruschew (Russlands Sekretär des Sicherheitsrates) in Teheran besiegelt wurden.

Um es noch einmal deutlich zu sagen: Russland hat soeben einen hochwirksamen kinetischen Kraftmultiplikator erworben, der Zugang zu Irans sanktionsbewehrtem Rolodex von Kontakten und Strategien verschafft und einen vollwertigen Partner für Moskaus großes Vorhaben, Eurasien zu einem Rohstoff-Super-Oligopol zu machen, darstellt.

Vereinfacht ausgedrückt: In dem Maße, in dem der Iran zu einem Kraftmultiplikator der Achse Russland-China wird, werden auch der Irak, Syrien, die Hisbollah und die Houthis eine ähnliche Entwicklung durchlaufen.

Während die europäische „Sicherheitsarchitektur“ immer noch in einem engen, antirussischen Griff der NATO erstarrt, löst sich die westasiatische Sicherheitsarchitektur von der alten, von den USA und Israel angeführten harten Polarisierung einer sunnitischen Sphäre gegen den schiitischen Iran (d. h. die sogenannten Abraham-Abkommen) und formiert sich um eine neue, von Russland und China geprägte Sicherheitsarchitektur herum neu.

Das ergibt Sinn. Die Türkei schätzt ihr türkisches zivilisatorisches Erbe. Der Iran ist eindeutig ein zivilisatorischer Staat, und MbS möchte ganz offensichtlich, dass sein Königreich auch als solcher akzeptiert wird (und nicht nur als eine Abhängigkeit von den USA). Der Sinn des SOZ-Formats besteht darin, dass es „für Autonomie“ und gegen jede ideologische Einzigartigkeit ist. Da sie ein zivilisatorisches Konzept verfolgt, ist sie anti-ideologisch und lehnt enge binäre Bündnisse (mit uns oder gegen uns) ab. Die Mitgliedschaft setzt nicht voraus, dass man die jeweilige Politik des anderen Partners gutheißt, sofern sie nicht die Souveränität des anderen beeinträchtigt.

In der Tat wird ganz Westasien – auf die eine oder andere Weise – in dieses sich entwickelnde eurasische Wirtschafts- und Sicherheitsparadigma aufgenommen.

Und da Afrika bereits in das chinesische Lager aufgenommen wurde, tendiert auch die afrikanische Komponente von MENA stark in Richtung Eurasien. Auch die Zugehörigkeit des Globalen Südens kann weitgehend als selbstverständlich betrachtet werden.

Was bedeutet das für die alte „Drehscheibe“? Sie hat Europa vollständig unter ihrer Kontrolle. Für den Moment, ja…

Eine von der französischen École de Guerre Economique veröffentlichte Studie deutet jedoch darauf hin, dass Europa seit dem Zweiten Weltkrieg in Bezug auf seine umfassende Abhängigkeit von Washington „in einem Zustand des Unausgesprochenen“ gelebt hat, während nun, da die Russland-Sanktionen ihre katastrophale Wirkung auf Europa entfalten, „ein ganz anderer Zustand eintritt“. Infolgedessen fällt es den Politikern wie auch der Öffentlichkeit schwer, zu erkennen, „wer wirklich ihr Feind ist“.

Nun, die kollektive Sichtweise, die auf Interviews mit französischen Geheimdienstexperten (d.h. dem französischen Tiefen Staat) beruht, ist sehr klar: 97% Prozent betrachten die USA als die ausländische Macht, die die „wirtschaftlichen Interessen“ Frankreichs „am meisten bedroht“. Und sie sehen dies als ein Problem, das gelöst werden muss.

Natürlich werden die USA Europa nicht einfach gehen lassen. Wenn jedoch Teile des Establishments so sprechen können, dann ist unter der Oberfläche etwas in Bewegung. Der Bericht unterstreicht natürlich, dass die EU zwar einen Handelsüberschuss von 150 Milliarden Euro mit den USA hat, aber die USA würden niemals zulassen, dass dies in „strategische Autonomie“ umgesetzt wird. Und jeder Gewinn an Autonomie wird vor dem Hintergrund eines ständigen „starken geopolitischen und militärischen Drucks“ seitens der USA erzielt – und durch diesen mehr als ausgeglichen.

Könnte die Nord Stream-Sabotage der Tropfen gewesen sein, der das Fass zum Überlaufen brachte? Zum Teil war sie ein Auslöser, aber Europa verbirgt seine diversen alten Hassgefühle und langgehegten Rachegelüste unter einem Brüsseler Deckel des leichten Geldes“. Das gilt aber nur so lange, wie die EU ein verherrlichter Geldautomat bleibt – die Staaten stecken ihre Debitkarten ein und ziehen Bargeld ab. Die verborgenen Feindseligkeiten werden unterdrückt und mit Geld zum Schweigen gebracht.

Der Geldautomat ist jedoch in Schwierigkeiten (wirtschaftliche Schrumpfung, Deindustrialisierung und Sparmaßnahmen kommen!); und so wie das Fenster der Abhebungen am Geldautomaten kleiner wird, wird auch der Deckel, der die alten Animositäten und Stammesgefühle niederhält, nicht mehr lange halten. In der Tat, die Dämonen steigen auf – und sind schon jetzt gut sichtbar.

Und schließlich: Wird die „Drehscheibe“ Washington Bestand haben? Verfügt es über die Ressourcen, um so viele stressige Ereignisse – finanzieller, systemischer und politischer Art – zu bewältigen, die alle gleichzeitig eintreffen? Wir müssen das abwarten.

Rückblickend betrachtet ist die „Drehscheibe“ nicht „in Bewegung“. Er hat sich bereits bewegt. Es ist nur so, dass so viele feststecken und einen „leeren Raum“ sehen, der einmal von etwas Vergangenem eingenommen wurde, der aber immer noch im visuellen Gedächtnis als „Schatten“ seiner früheren Solidität verweilt.