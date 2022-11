Wer ist in die frühzeitige Vertuschung involviert und wer nicht?

Ich habe vor ein paar Tagen über die Ursprünge der Pandemie geschrieben und darüber, wer was wann wusste. Dabei habe ich festgestellt, dass sowohl die USA als auch China eindeutig früher von dem Virus wussten, als sie zugegeben haben, und dass beide immer noch damit beschäftigt sind, zu vertuschen, was wirklich passiert ist und was sie wussten.

Nach einer kurzen Zusammenfassung möchte ich näher darauf eingehen, wer an der Vertuschung nicht oder nicht vollständig beteiligt ist und was uns das sagt.

Es ist klar, dass China sowohl den Ursprung des Virus im Labor als auch die frühe Ausbreitung vor Dezember 2019 vertuscht. Ein neuer Bericht der unabhängigen Forschungsgruppe DRASTIC, der in der Washington Post zusammengefasst ist, erinnert uns daran, dass nur wenige Stunden nach der ersten öffentlichen Bekanntgabe der „Lungenentzündung unbekannter Herkunft“ durch die städtische Gesundheitskommission von Wuhan am 30. Dezember 2019 eine zweite Mitteilung erschien, in der davor gewarnt wurde, „Informationen ohne Genehmigung nicht an die Öffentlichkeit weiterzugeben.“

Dieser Mangel an Transparenz setzte sich fort: Die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) erließ Nachrichtensperren, bestrafte „Whistleblower“, verheimlichte wichtige Virendaten des Wuhan Institute of Virology (WIV), kooperierte nicht mit den Ermittlungen und erkannte frühe Fälle nicht an, die die Geschichte mit dem Ursprung auf dem Frischmarkt widerlegen. Obwohl einige dieser Fälle aus dem November 2019 der South China Morning Post zugespielt wurden, hat die KPCh sie nie offiziell anerkannt.

Dies war auch der Grund dafür, dass Jeffrey Sachs die Covid-Ursprungs-Taskforce, die Teil der von ihm geleiteten Lancet-Covid-Kommission war, wegen schwerwiegender Interessenkonflikte und mangelnder Kooperation auflöste. Erst im Juli 2022 behaupteten zwei von den NIH finanzierte Studien, an denen Kristian Andersen und andere beteiligt waren, schlüssige Beweise für die Feuchtmarkttheorie zu finden, obwohl es inzwischen zahlreiche Beweise für eine internationale Verbreitung des Virus vor Dezember 2019 gibt, die in den Studien nicht einmal anerkannt wurden.

Die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC vertuscht ebenfalls die frühe Ausbreitung des Virus als Teil ihrer Vertuschung von Laborlecks und hat sich geweigert, das Vorhandensein des Virus in den USA vor dem 18. Januar 2020 anzuerkennen oder zu untersuchen, trotz all der Beweise, die dies nun als Tatsache zeigen.

Wer ist also nicht an der Vertuschung beteiligt? Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) scheint es nicht zu sein. Bereits im Juni 2020 forderte die WHO die Länder auf, sich eingehend mit der frühen Ausbreitung zu befassen. Wie der Guardian berichtete: „Die WHO hat die Länder aufgefordert, weitere frühe Verdachtsfälle zu untersuchen, damit die Verbreitung des Virus besser verstanden werden kann, und Ärzte ermutigt, Aufzeichnungen über Lungenentzündungsfälle unbestimmten Ursprungs Ende 2019 zu überprüfen.“

Die WHO-Mission in Wuhan im Februar 2021 sagte auch, dass es so aussieht, als ob die frühe Ausbreitung größer war, wie die Huffington Post berichtete:

Ermittler der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben inzwischen erklärt, sie hätten Anzeichen dafür entdeckt, dass der Ausbruch in Wuhan im Dezember 2019 größer war als bisher angenommen. Peter Ben Embarek, der leitende Forscher, sagte gegenüber CNN, dass sie zum ersten Mal festgestellt hätten, dass es in Wuhan bereits im Dezember mehr als ein Dutzend Stämme des Virus gegeben habe. Unabhängig davon sagte Professor John Watson, der zu dem WHO-Team gehörte, das nach China reiste, um die Ursprünge der Pandemie zu untersuchen, dass [im Februar 2020] das Virus, das COVID-19 verursacht, möglicherweise gar nicht aus dem Land stammt.

Während also die KPCh und die US-Regierungsbehörden das Leck im Labor und die frühe Verbreitung vertuschen, scheint die WHO sehr misstrauisch zu sein, was sie verheimlichen, und drängt auf mehr Untersuchungen und größere Transparenz – allerdings mit wenig Erfolg.

Was ist mit den US-Geheimdiensten – wo stehen sie? In dem freigegebenen Geheimdienstbericht vom Oktober 2021 vertritt die US-Geheimdienstgemeinschaft (IC) die übereinstimmende Ansicht, dass das Virus wahrscheinlich „spätestens im November 2019“ aufgetreten ist, wobei die „erste bekannte Gruppe von COVID-19-Fällen im Dezember 2019 in Wuhan, China, auftrat“. Dies ist ein klares Dementi einer frühen Ausbreitung und steht nicht nur im Widerspruch zu allen Beweisen dafür, sondern auch zu den eigenen früheren Presseberichten des IK. Darin heißt es, dass die USA im November über Informationen über die Ausbreitung eines ungewöhnlichen Virus verfügten, und zwar „in Form von abgefangener Kommunikation und Luftaufnahmen, die eine erhöhte Aktivität in Gesundheitseinrichtungen zeigten“, und dass das US-Militär „dann die NATO und die [israelischen] IDF genau Ende November über den Ausbruch des Virus informierte“.

In dem freigegebenen Geheimdienstbericht heißt es außerdem, dass die meisten US-Geheimdienste „mit geringem Vertrauen davon ausgehen, dass SARS-CoV-2 wahrscheinlich nicht gentechnisch hergestellt wurde“ und dass „Chinas Beamte keine Kenntnis von dem Virus hatten, bevor der erste Ausbruch von COVID-19 auftrat“. Die zweite Aussage steht im Widerspruch zu den Presseberichten über abgefangene Kommunikationen, und die erste Aussage wirft die Frage auf, warum so viele darauf bedacht sind, den Ursprung des Virus zu vertuschen.

In dem freigegebenen Bericht heißt es außerdem, dass alle US-Geheimdienste, die eine andere Meinung vertreten, das Virus als natürlichen Ursprung betrachten (wenn auch mit „geringem Vertrauen“). Ein Geheimdienst hat jedoch die Herkunft aus einem Laborleck bestätigt (mit „mäßigem Vertrauen“). Es handelt sich dabei um das National Center for Medical Intelligence (NCMI), das nach ungewöhnlichen gesundheitlichen Ereignissen Ausschau hält, die das Militär betreffen könnten. Man kann also davon ausgehen, dass das NCMI die Quelle für die Presseinformationen über den Ausbruch der Krankheit im November in China war.

Das NCMI war wahrscheinlich auch an dem jüngsten Bericht des US-Senats beteiligt, der zu dem Schluss kam, dass ein Leck in einem Labor wahrscheinlich ist und die Ausbreitung im Oktober begann. Angesichts anderer Beweise, darunter eine Blutprobe, die im September 2019 in der Lombardei positiv auf SARS-CoV-2-RNA und -Antikörper war, ist dies zwar immer noch zu spät, widerspricht aber eindeutig der Aussage des freigegebenen Berichts, wonach die Krankheit „spätestens“ im November ausgebrochen sei.

Dr. Robert Malone bezeichnete den Senatsbericht als „begrenzten Aufhänger“ der Geheimdienste, nicht zuletzt, weil er sorgfältig jeden Hinweis auf die Beteiligung der USA an der Forschung an der WIV ausspart. Außerdem wird eine frühe Verbreitung außerhalb Chinas, auch in den USA, nach wie vor bestritten.

Hat außer dem NCMI noch jemand vom IC die Theorie des Laborursprungs und der frühen Verbreitung unterstützt? Der ehemalige Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes John Ratcliffe (Amtszeit 2020-21) und der ehemalige Außenminister Mike Pompeo (2018-2021) haben sich nachdrücklich für die Theorie des Laborlecks ausgesprochen, allerdings erst, nachdem sie ihren Posten verlassen hatten. Das scheint alles zu sein.

Wir können also mit einiger Sicherheit sagen, dass die US-Geheimdienste an der Vertuschung der frühen Ausbreitung und der Herkunft des Virus aus dem Labor beteiligt zu sein scheinen, mit nur einer Ausnahme einer Behörde, die bereit ist, die gegenteiligen Beweise öffentlich anzuerkennen, sowie zwei ehemaligen hochrangigen Beamten. Das sind eine Menge mächtiger Leute, die nicht wollen, dass die Wahrheit ans Licht kommt.

Und schließlich gibt es noch einen netten Hinweis darauf, dass die KPCh seit Mitte November 2019 über die Herkunft des Virus aus dem Labor Bescheid wusste. Der Senatsbericht stellt fest, dass ein hochrangiger Beamter der Chinesischen Akademie der Wissenschaften für Biosicherheit am 19. November 2019 „wichtige mündliche und schriftliche Anweisungen“ von der Führung in Peking an die WIV weiterleitete, die sich auf die „komplexe und ernste Situation der [Bio-]Sicherheitsarbeit“ bezogen.

Bemerkenswerterweise ist diese Beschreibung fast identisch mit der Beschreibung des Ausbruchs in Wuhan, die der Leiter der Nationalen Gesundheitskommission der KPCh am 14. Januar 2020 in einer Telefonkonferenz mit Provinzbeamten verwendete, als China sich darauf vorbereitete, das Virus nicht mehr zu ignorieren, sondern zu unterdrücken, und in der er die Situation als „ernst und komplex“ bezeichnete. Aber was war so „komplex“ an dem Ausbruch, den man so gerne vertuschen wollte? Das Einzige, was ihn „komplex“ und verheimlichungsbedürftig machen könnte, war seine Verbindung zum Wuhan-Institut für Virologie.