Die Fruchtbarkeitskrise in den mRNA-Ländern verschärft sich

Warum wird der Geburtenrückgang ab 2021 nicht untersucht?

Alex Berenson

Der weltweite Babykrise verschärft sich – und das Problem ist in den Ländern am größten, die sich am stärksten auf die mRNA-Covid-Spritzen verlassen haben.

Besonders auffällig ist, dass mehrere Länder, die vor der Einführung der mRNAs im Jahr 2021 stabile Geburtenzahlen hatten, seitdem einen starken Rückgang verzeichnen. In Schweden gab es zwischen 2012 und 2021 jährlich etwa 115 000 Geburten. Im vergangenen Jahr sank die Zahl der Geburten auf 105.000. Im Jahr 2023 werden sie unter 100.000 liegen. In Deutschland ist ein ähnlicher Trend zu beobachten.

In osteuropäischen Ländern wie Bulgarien, die viel niedrigere mRNA-Injektions-Raten hatten, ist die Zahl der Geburten im letzten Jahr in einigen Fällen gestiegen.

Der Trend ist nicht allgemeingültig, und es ist nach wie vor unklar, wie die Impfungen die Fruchtbarkeit beeinträchtigen können. Sie führen bei vielen Frauen zu gravierenden Menstruationsveränderungen, aber große Studien zeigen, dass ihre Anwendung in der Schwangerschaft keine Fehlgeburten verursacht. Wenn sie Schaden anrichten, dann wahrscheinlich zu einem früheren Zeitpunkt, indem sie die Wahrscheinlichkeit einer Empfängnis oder der Einnistung neuer Embryonen verringern. Mehrere Studien zeigen, dass die Spermien von Männern, die sie erhalten haben, abnehmen.

Doch Regierungen, Wissenschaftler und Medien scheuen sich, mögliche Verbindungen zwischen mRNA und Unfruchtbarkeit zu untersuchen. Stattdessen verspotten oder ignorieren sie jeden, der das Thema anspricht.

Die mRNA-Länder, die unter der größten Fruchtbarkeitskrise leiden, liegen nicht in Europa.

Die ostasiatischen Länder, in denen Erwachsene nahezu flächendeckend mRNA-Impfungen erhalten, hatten schon vorher sinkende Geburtenraten. Doch seit Anfang 2022 sind die Geburtenraten in diesen Ländern auf ein Niveau gesunken, das zuvor als undenkbar galt.

Am schlimmsten ist die Krise in Südkorea, einem Land mit 51 Millionen Einwohnern, das im April noch knapp 600 Geburten pro Tag verzeichnete. Die Geburtenrate in Südkorea beträgt nur noch ein Drittel des Niveaus, das erforderlich wäre, um die Bevölkerung des Landes stabil zu halten. In Taiwan und Japan sieht es kaum besser aus. In Japan gab es im vergangenen Jahr fast doppelt so viele Sterbefälle wie Geburten.

Der Trend ist mit Vorbehalten verbunden.

In Spanien und Italien, wo die Geburtenraten früher niedriger waren als in den nordeuropäischen Ländern, ist der Rückgang seit Anfang 2022 geringer. Auch in China, das keine mRNA-Impfstoffe verwendet, gingen die Geburten im vergangenen Jahr zurück. Allerdings sind die chinesischen Statistiken unzuverlässig, und die Sperrung Chinas dauerte viel länger als in anderen Ländern, so dass internationale Vergleiche schwierig sind.

–

(Jährliche Geburten in Schweden. Eines dieser Jahre ist nicht wie die anderen. Und 2023 war es noch schlimmer.)

(Wie oben, so unten… NSW steht für New South Wales, den größten Bundesstaat Australiens. Hier gibt es nichts zu sehen, Leute, hier gibt es nichts zu sehen:)

–

Der Geburtenrückgang nach der Einführung der mRNA ist besonders auffällig, weil die Geburten in vielen Ländern im Jahr 2021 gestiegen sind, nachdem sie im Winter 2021 kurzzeitig gesunken waren. Doch Anfang 2022 – etwa neun Monate nach der Einführung der mRNAs bei Erwachsenen im gebärfähigen Alter – begannen sie wieder zu sinken. Sie haben sich bis heute nicht erholt.

Ein kürzlich veröffentlichter Artikel mit dem Titel „Pandemic Roller-Coaster“ erklärt diesen Trend:

Der anfängliche Pandemieschock ging in den meisten Ländern mit einem Rückgang der Geburten einher, wobei der stärkste Rückgang im Januar 2021 zu verzeichnen war… die meisten Länder meldeten eine stabile oder leicht steigende Zahl von Geburten in den folgenden Monaten, insbesondere im Herbst 2021.

Ein weiterer, völlig unerwarteter Rückgang der Geburten setzte im Januar 2022 ein, der mit den Empfängniszahlen im Frühjahr 2021 zusammenhing, als die Pandemiemaßnahmen weitgehend abgeklungen waren und die Impfung an Fahrt gewann. (Hervorhebung hinzugefügt)

Die Datenreihe der Studie endete im September 2022, aber die Trends haben sich seither nur noch verstärkt.

–

Dennoch haben die Medien kaum über die sinkenden Geburtenzahlen berichtet. Wenn sie es doch tun, dann suchen sie nach Erklärungen, die nicht von der RNA stammen. Als eine australische Zeitung über den Geburtenrückgang in New South Wales berichtete, brachte sie diesen Heuler:

Dr. Liz Allen, eine Demografin an der Australian National University, sagte, der Geburtenrückgang sei sowohl auf kurzfristige Faktoren – wie Paare, die ihre Schwangerschaftspläne während der COVID vorverlegt haben – als auch auf längerfristige Faktoren wie die Sorge um Wohnraum und den Klimawandel zurückzuführen.

Denn vor 2021 hat noch nie jemand an den Klimawandel gedacht!

In einem separaten „Faktencheck“ vor ein paar Tagen behauptete eine Professorin für Demografie an der Australian National University, dass es „große Schwankungen bei den Geburten über kurze Zeiträume gibt“, eine Aussage, von der sie wissen muss, dass sie nicht stimmt. Die Geburtenzahlen steigen und sinken zwar im Laufe der Zeit, aber größere Veränderungen dauern in der Regel mehrere Jahre, wenn nicht Jahrzehnte.

Tatsächlich war die Geburtenrate in Europa vor 2021 zwei Jahrzehnte lang weitgehend stabil, wie Eurostat – die Statistikabteilung der Europäischen Kommission – im März 2023 berichtete. Nachdem sie im späten 20. Jahrhundert gesunken war, stieg die Geburtenrate pro Frau im gebärfähigen Alter zwischen 2000 und 2021 sogar leicht an, was wahrscheinlich auf die hohe Geburtenrate muslimischer Migranten in Europa zurückzuführen ist.

–

(Es sollte keine Dokumentation sein. Außerdem: Was ist aus Clive Owen geworden?)

–

Man könnte meinen, dass der jüngste Geburtenrückgang politische Entscheidungsträger und Wissenschaftler dazu veranlasst, sich intensiv mit der mRNA zu befassen – einer neuen Biotechnologie, deren Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit bisher kaum untersucht wurden.

Das wäre ein Irrtum.

Nur eine Handvoll kleiner Studien, fast alle außerhalb der Vereinigten Staaten und Europas, haben die Auswirkungen der mRNA auf Spermien untersucht. Ihre Ergebnisse sind alles andere als beruhigend. Vor einem Jahr berichteten israelische Forscher, dass die Pfizer Injektion:

beeinträchtigt vorübergehend die Samenkonzentration und die Gesamtzahl der Motilen bei Samenspendern

Bei der Untersuchung des Samens von 37 Spendern stellten die Wissenschaftler fest, dass die Zahl der „beweglichen“ Spermien – also der Spermien, die meist in einer geraden Linie schwimmen und theoretisch eine Eizelle einpflanzen können – etwa drei Monate nach einer BNT162b2-Spritze um 22 Prozent abnahm. Die Drei-Monats-Grenze ist entscheidend, da ein vollständiger Zyklus der Spermienproduktion etwa zwei Monate dauert. Bei Tests, die weniger als zwei Monate nach der Impfung durchgeführt werden, werden die Auswirkungen der Impfungen möglicherweise nicht erfasst.

Mindestens drei weitere kleine Studien haben ähnliche Probleme angedeutet – obwohl die Wissenschaftler, die sie durchgeführt haben, ihre Ergebnisse im Allgemeinen heruntergespielt haben.

Im März 2023 berichteten japanische Forscher, dass ein Index der Spermienbeweglichkeit bei zehn Spendern 12 Wochen nach der zweiten Impfung stark abgenommen hatte; die Spender waren prospektiv rekrutiert worden. Die Anzahl der beweglichen Spermien nahm ebenfalls stark ab, und zwar um mehr als 30 Prozent von vor der Impfung bis nach der zweiten Dosis.

In der Zwischenzeit fanden südafrikanische Forscher bei 46 Männern, die ihr Sperma in einer Fruchtbarkeitsklinik untersuchen ließen, einen Rückgang der durchschnittlichen Anzahl beweglicher Spermien um etwa 20 Prozent nach der Impfung. (Neunundzwanzig Männer hatten die Impfung von Pfizer erhalten, während alle anderen bis auf einen die Impfung von Johnson & Johnson bekommen hatten.)

In ähnlicher Weise berichteten Forscher in zwei Fruchtbarkeitskliniken im Irak bei 60 Männern unter 50 Jahren über eine leichte Verringerung sowohl der Gesamtmotilität als auch der progressiven Motilität nach der Impfung mit dem Pfizer-BioNTech mRNA COVID-19-Impfstoff.

(Südkorea: lange Friedhöfe und kurze Gärtnereien)

Geburten erreichen neuen Tiefstand und verlängern den natürlichen Bevölkerungsrückgang….SEOUL, 28. Juni (Yonhap) – Die Zahl der in Südkorea geborenen Babys hat im April einen neuen Tiefstand erreicht, wie Daten vom Mittwoch zeigen, und damit den Rückgang der Bevölkerung in der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens weiter verstärkt. Quelle

Wie sieht es mit größeren, längerfristigen Studien aus, die eine endgültige Antwort auf die Frage geben könnten, ob die mRNA-Impfungen die Spermienzahl oder -qualität beeinträchtigt haben?

Die gibt es nicht. Eine kleine israelische Studie mit 58 Männern, die im September 2022 veröffentlicht wurde, ergab keinen Unterschied in der Spermienzahl nach sechs bis 14 Monaten. Falls andere Langzeitstudien veröffentlicht wurden oder durchgeführt werden, habe ich sie nicht gefunden. Die National Institutes of Health geben über 1 Milliarde Dollar für die Erforschung des nicht existierenden Problems des langen Covid aus – und nichts für ein Thema, das, ohne Übertreibung, die Zukunft der Menschheit betrifft.

Studien darüber, ob die Impfungen die Fähigkeit von Frauen, auf natürlichem Wege schwanger zu werden, beeinträchtigen können, sind noch schwieriger zu finden. Mehrere Forscher haben berichtet, dass die Impfstoffe die Rate der erfolgreichen Schwangerschaften von Embryonen, die nach einer In-vitro-Fertilisation eingepflanzt wurden, nicht zu senken scheinen.

Aber IVF unterscheidet sich von Natur aus stark von einer natürlichen Schwangerschaft. Niemand bestreitet, dass die Impfungen den Menstruationszyklus über Monate hinweg beeinflussen können. Könnten sie dauerhafte Veränderungen der Gebärmutterschleimhaut verursachen, die eine Einnistung erschweren? Auch hierzu gibt es nur wenige Untersuchungen. Eine große Studie, die im Januar 2022 veröffentlicht wurde, lieferte ein beruhigendes Ergebnis: Bei einer Stichprobe von 2 126 amerikanischen und kanadischen Frauen, die im Jahr 2021 eine Schwangerschaft anstrebten, zeigte sich kein Unterschied in der selbstberichteten Fruchtbarkeit.

–

Der Mangel an Forschung würde keine Rolle spielen, wenn die Geburten nicht so stark zurückgingen.

Aber das tun sie.

Was muss geschehen, damit wir anfangen, die Gründe dafür zu erforschen?