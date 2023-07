Die Kontrollmatrix der Technokratie beginnt und endet mit der BIZ und den Zentralbanken

In meinem Buch „Die bösen Zwillinge der Technokratie und des Transhumanismus“ kommt das Kapitel „Wer fährt diesen Zug?“ zu dem eindeutigen Schluss, dass die Zentralbanken, mit der BIZ an der Spitze, die Hauptverantwortlichen für den Schwindel mit der globalen Erwärmung und der Pandemie sind. Warum Scherzartikel? Um die Welt in eine ausgewachsene Technokratie und weg vom Kapitalismus und der freien Marktwirtschaft zu treiben. TN-Redakteur

In meinem vorigen Artikel „1500 Wissenschaftler sagen ‚Klimawandel nicht durch Co2 verursacht‘ – Die echte Umweltbewegung wurde gekapert“ habe ich Beweise und Aussagen von renommierten internationalen Klimawissenschaftlern vorgelegt, die den Behauptungen der UNO in Bezug auf den durch Co2-Emissionen verursachten Klimawandel widersprechen. Ich verwies auch auf die Schlussfolgerung von 1500 Klimawissenschaftlern und Klimaexperten der Climate Intelligence Foundation, die besagt, dass:

das Klima sich natürlich und langsam in seinem eigenen Zyklus verändert,

dass die Sonnenaktivität der vorherrschende Faktor für das Klima ist und dass CO2-Emissionen oder Methan aus der Viehhaltung, z. B. von Kühen, nicht die vorherrschenden Faktoren für den Klimawandel sind.

Die von der UNO, den Regierungen und den Medien produzierte Klimahysterie in Bezug auf die CO2-Emissionen und das Methan von Kühen entbehrt also jeder wissenschaftlichen Grundlage.

Ich bin ein unabhängiger Forscher und habe kein kommerzielles Interesse an der Behauptung, dass der Klimawandel nicht durch CO2 oder durch Methan aus der Viehzucht, z. B. von Kühen, verursacht wird.

Warum konzentriert sich die UNO nicht auf die tatsächliche Verschmutzung der Luft, des Bodens und des Wassers, die durch die Freisetzung von Tausenden von Schadstoffen durch die Unternehmen der industriellen Globalisierung in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat?

Über Jahrzehnte hinweg haben die „Big Oil“-Konzerne die weit verbreitete Verschmutzung von Land, Luft und Wasser weltweit verursacht. Ich unterstütze echten Umweltschutz. Der vom Menschen verursachte Klimawandel, der durch CO2-Emissionen verursacht wird, ist jedoch eine Fake-Wissenschaft und eine Fake-News. Die CO2-Agenda hat das Verständnis der Menschen dafür, was echter Umweltschutz ist und beinhaltet, erheblich abgelenkt.

In Wahrheit bin ich gegen „echte“ Umweltverschmutzung, und die Realität ist, dass die CO2-Komponente kein Schadstoff ist. Warum also haben die UNO und die gesamte weltweite Banken- und Unternehmensmatrix die Agenda zur Reduzierung von CO2 gefördert? Erinnern Sie sich an die folgenden Worte von Dr. Nils-Axel Mörner, einem ehemaligen Ausschussvorsitzenden des UN IPPC und ehemaligen Leiter der Abteilung für Geophysik und Geodynamik von Paleo in Stockholm:

„Die wissenschaftliche Wahrheit ist auf der Seite der Skeptiker… Ich habe Tausende von hochrangigen Wissenschaftlern auf der ganzen Welt, die mir zustimmen, dass NEIN, CO2 nicht der treibende Mechanismus ist und dass alles übertrieben ist… Ich vermute, dass die Promotoren hinter den Kulissen… einen Hintergedanken haben… Es ist eine wunderbare Art, die Besteuerung zu kontrollieren und die Menschen zu kontrollieren“ – Dr. Nils-Axel Mörner, ehemaliger Ausschussvorsitzender beim UN IPPC und ehemaliger Leiter der Abteilung Paläo-Geophysik und Geo-Dynamik in Stockholm

Mein vorheriger Artikel enthielt auch Beweise und Aussagen, dass:

Der Zwischenstaatliche Ausschuss der Vereinten Nationen für Klimaänderungen (IPCC) wählt Daten aus, verwendet fehlerhafte Modelle und Szenarien, die nicht im Entferntesten mit der realen Welt zu tun haben

Die Finanzialisierung der gesamten Weltwirtschaft basiert jetzt auf einer lebensvernichtenden „Netto-Null“-Treibhausgasemissionsstrategie.

Die Zentralbanker haben 1992 die echte Umweltbewegung gekapert und die gefälschte Klimawandel-Agenda geschaffen und finanzieren/kontrollieren den Fortschritt des weltweiten Klimawandel-„Projekts“ vollständig.

Trotz der trügerischen und gefälschten Umweltfassade, die sie angenommen hat, hat das riesige institutionelle Gebilde der UNO die umweltzerstörende industrielle Globalisierung in den letzten 70 Jahren voll und ganz gebilligt.

Die weltweite politische Strategie der grünen Wirtschaft/des grünen Wachstums ist zum Teil nur eine umweltzerstörerische Globalisierung mit grünem Anstrich. Die internationale Politik für „nachhaltige Entwicklung“ befürwortet fälschlicherweise die Globalisierung und umweltzerstörerische Formen des BIP-Wachstums. Darüber hinaus konzentriert sich die UNO nicht auf die wirklichen Ursachen, wie z. B. die Schuldgeldwirtschaft und die weltweite Praxis des Wuchers im privaten Bankwesen. Darüber hinaus vermeidet es die UNO, das fast vollständige Scheitern der UN-Umweltpolitik in den letzten 30 Jahren zu erwähnen, nämlich die Entkopplung der Umweltauswirkungen vom BIP-Wachstum, fördert aber weiterhin diese Scheinpolitik. Diese Entkopplungspolitik hat nie funktioniert, wie ich in meinem Buch Transcending the Climate Change Deception Toward Real Sustainablilty ausführlich dargelegt habe.

Stattdessen gibt die UNO dem CO2 und dem Bevölkerungswachstum die Schuld an der Umweltzerstörung (und schiebt damit die Schuld auf Sie), anstatt sich mit den systemischen Ursachen zu befassen, zu denen das Geldsystem, die Megakonzerne, das Megabankensystem und die Pseudowissenschaft der modernen Wirtschaft gehören.

Darüber hinaus gibt es das Problem der Verschmutzung des Himmels durch Geo-Engineering. Die offizielle Regierungsbegründung für das Geo-Engineering lautet, dass damit die globale Erwärmung bekämpft werden soll, indem der Himmel mit Wolken bedeckt wird. Würden Sie diese Erklärung akzeptieren, wenn Sie wissen, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel durch CO2 ein Schwindel ist?

Der Klimaschwindel (CO2) erforderte ein einziges weltweites Interesse – gibt es eine einzige Gruppe, die die Megakonzerne und Megabanken der Welt kontrolliert?

Damit der weltweite „Klimawandel wird durch CO2-Emissionen verursacht“-Schwindel erfolgreich inszeniert werden konnte, musste es einen koordinierten Plan geben, an dem Big-Media, Big-Banking, Big-Tech, Big-Pharma und Big-Politics beteiligt waren – im Grunde „Big Everything“. Darüber hinaus wäre die gefälschte Pandemie von Covid-19 nicht möglich gewesen, wenn es nicht einen einzigen kontrollierenden Einfluss auf die Megakonzerne der Welt, die Megabanken, die Regierungen und die internationalen Organisationen wie die WHO, das WEF, die UNO, die EU usw. gegeben hätte. Auf den ersten Blick scheint dies eine absurde Behauptung zu sein – die Idee scheint einfach zu unglaublich groß und abwegig, um wahr zu sein. Doch nur weil etwas groß oder kompliziert ist, heißt das nicht, dass es nicht wahr ist. Schließlich hat die Welt jahrzehntelang eine Unternehmenskonsolidierung erlebt.

Es wurde bereits erwähnt, dass die Zentralbanker der Welt hinter dieser Entscheidung stehen und das Voranschreiten des weltweiten Klimawandel-„Projekts“ vollständig finanzieren und kontrollieren. Im Dezember 2015 hat die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich die Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) gegründet, die weltweit 118 Billionen Dollar an Vermögenswerten repräsentiert. Der TCFD gehören wichtige Vertreter der größten Banken und Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt an, darunter JP Morgan Chase, BlackRock, Barclays Bank, HSBC, die chinesische ICBC-Bank, Tata Steel, ENI Oil, Dow Chemical und andere.

Könnte es wahr sein, dass eine einzige Gruppe einen kontrollierenden Einfluss auf die Megakonzerne und Megabanken der Welt hat? Mein Buch Transcending the Climate Change Deception Toward Real Sustainability liefert eine Analyse. Um der Sache auf den Grund zu gehen, müssen wir zunächst einen Blick auf die Vermögensverwaltungsgesellschaften werfen, die eine Mehrheitsbeteiligung an den Megakonzernen der Welt haben.

Wem gehören die Banken und Vermögensverwaltungsgesellschaften, die die Welt besitzen und kontrollieren?

„Gebt mir die Kontrolle über das Geld einer Nation und es ist mir egal, wer die Gesetze macht“. – Mayer Amschel Rothschild, Bankier, zugeschrieben

Es überrascht nicht, dass die Antwort auf die Frage, wer die großen Organisationen und Institutionen der modernen Welt kontrolliert, darin besteht, „dem Geld zu folgen“. Nehmen wir das Beispiel von BlackRock, einer der größten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt, die ein Vermögen von über 27 Billionen Dollar (27.000 Milliarden Dollar) verwaltet und der praktisch der größte Teil der USA und große Teile der Welt gehören.

BlackRock, das Unternehmen, dem „ein großer Teil der Welt“ gehört

Laut Ellen Brown, der Vorsitzenden des US Public Banking Institute, gehören Vermögensverwaltungsgesellschaften wie BlackRock buchstäblich ein Großteil der USA und der Welt. Sie erklärt:

„BlackRock hat eine Mehrheitsbeteiligung an allen großen Unternehmen im S&P 500, behauptet aber nicht, die Fonds zu „besitzen“. Das Unternehmen fungiert lediglich als eine Art „Verwahrer“ für seine Anleger – so behauptet es zumindest. Aber BlackRock und die anderen großen 3 ETFs (Exchange Traded Funds) stimmen über die Aktien der Unternehmen ab; aus Sicht der Geschäftsführung sind sie also die Eigentümer. Und wie in einem Artikel der Universität Amsterdam aus dem Jahr 2017 mit dem Titel „These Three Firms Own Corporate America“ festgestellt wird, „stimmen sie in 90 % der Fälle zugunsten des Managements.“ – Ellen Brown, Vorsitzende des US Public Banking Institute

Die Hauptaktionäre von BlackRock sind allesamt Megabanken und Finanzkonzerne, wie Bank of America, JPMorgan Chase, Citi Group, Wells Fargo and Company, Morgan Stanley und verschiedene andere Megabanken. Auf diese Weise können wir sehen, dass es die Megabanken sind, denen der größte Teil der Welt gehört. Die Analyse zeigt, dass die Hauptaktionäre der Geschäftsbanken andere Banken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Trusts sind.

BlackRock hält ebenfalls große Anteile an Megabanken wie Morgan Stanley und JP Morgan Chase sowie an verschiedenen anderen Banken und Finanzunternehmen. Dieselben Banken und Unternehmen halten jedoch auch große Anteile an BlackRock. Die Liste der Anteilseigner ist über verschiedene private Finanz- und Vermögensverwaltungsgesellschaften gestreut. Im Wesentlichen zeigt die Analyse, dass die verschiedenen Unternehmen miteinander verflochten sind und sich gegenseitig besitzen.

So besitzen private kommerzielle Megabanken BlackRock und die anderen großen Vermögensverwaltungsgesellschaften, die den größten Teil der Welt besitzen. In einem Bericht aus dem Jahr 2018 mit dem Titel „Blackrock – The Company That Owns the World“ kam eine multinationale Forschungsgruppe namens Investigate Europe zu dem Schluss, dass BlackRock „den Wettbewerb untergräbt, indem es Anteile an konkurrierenden Unternehmen besitzt“. Auf diese Weise hat das Unternehmen ein Monopol oder einen einzigen kontrollierenden Einfluss.

Studie beweist, dass ein „Superunternehmen“ die Weltwirtschaft und die Ressourcen besitzt/beherrscht

Diese „Verflechtung der Eigentumsverhältnisse“ wird auch in einer umfassenderen Studie deutlich, die 2018 an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich (Schweiz) über die Beziehungen zwischen 37 Millionen Unternehmen und Investoren weltweit durchgeführt wurde. Dieses Institut kam zu dem Schluss, dass es eine „Super-Entität“ von nur 147 eng miteinander verbundenen Mega-Unternehmen gibt, deren gesamtes Eigentum von anderen Mitgliedern der Super-Entität gehalten wird. Im Wesentlichen ist die weltweite Finanz- und Unternehmensorthodoxie in Privatbesitz eine große, sich selbst verstärkende Superentität unter den Tentakeln vieler Finanz-Megakonzerne. Diese Superentität kontrolliert etwa 40 Prozent der gesamten Weltwirtschaft, und der größte Teil ihres Eigentums wird von anderen Mitgliedern der Superentität gehalten. Laut James B. Glattfelder, einem der Autoren der Studie: „Weniger als 1 Prozent der Unternehmen war in der Lage, 40 Prozent des gesamten Netzwerks zu kontrollieren.“ Die meisten der kontrollierenden Unternehmen dieses marktbeherrschenden Monopols sind Finanzinstitute, darunter die Barclays Bank, JPMorgan Chase & Co und die Goldman Sachs Group.

Die dominierenden Akteure sind die Bankenfamilien, die seit Generationen im Private Banking tätig sind. Zu den Familien, die nachweislich die Kontrolle über den Bankensektor haben, gehören die Rothschild-Bankendynastie, die mit US Trust und der Bank of America verbunden ist, das Rockefeller-Weltwirtschaftsimperium, das mit der Citigroup verbunden ist, die Schiff’s, die Morgan’s, die mit Morgan Stanley usw. verbunden sind, und die Warburg’s.

Die Autorin Karen Hudes, die mehr als 20 Jahre lang in der Rechtsabteilung der Weltbank gearbeitet hat, hat die oben genannte Schweizer Studie in einem Interview mit dem New American zitiert. Sie weist darauf hin, dass eine kleine Gruppe von Unternehmen, meist Finanzinstitute und vor allem Zentralbanken, hinter den Kulissen einen massiven Einfluss auf die internationale Wirtschaft ausüben. Hudes zufolge: „Was wirklich vor sich geht, ist, dass die Ressourcen der Welt von dieser Gruppe beherrscht werden“, und dass „korrupte Machtmenschen“ es geschafft haben, auch die Medien zu beherrschen. Hudes zufolge beherrschen die Machtmenschen auch die Organisationen, die die weltweite Geldschöpfung und den Geldfluss kontrollieren und die Finanzen praktisch aller Nationen der Welt kontrollieren. Zu diesen Organisationen gehören die Weltbank, der IWF und die Zentralbanken – wie die Federal Reserve, die alle nicht gewählt und nicht rechenschaftspflichtig sind.

Das private Bankenkartell besitzt und kontrolliert die Supereinheit der Unternehmen

Die obige Studie zeigt, dass die Hauptaktionäre der Geschäftsbanken andere Banken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Trusts sind. Eine kleine Zahl von Megabanken gehört zu den zehn größten Aktionären praktisch aller Fortune-500-Unternehmen. Der Autor Dean Henderson schreibt in einem Artikel:

„Die Vier Reiter des Bankwesens (Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup und Wells Fargo)… Laut den 10K-Einreichungen der Unternehmen bei der SEC gehören die Vier Reiter des Bankwesens zu den zehn größten Aktieninhabern praktisch aller Fortune-500-Unternehmen… Ein wichtiger Aufbewahrungsort für den Reichtum der globalen Oligarchie, die diese Bank-Holdinggesellschaften besitzt, ist die US Trust Corporation – gegründet 1853 und jetzt im Besitz der Bank of America. Ein ehemaliger Direktor und Ehrentreuhänder von US Trust war Walter Rothschild. Weitere Direktoren waren Daniel Davison von JP Morgan Chase, Richard Tucker von Exxon Mobil, Daniel Roberts von Citigroup und Marshall Schwartz von Morgan Stanley“. – Dean Henderson, Autor.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein großes, sich selbst verstärkendes Superunternehmen einen kontrollierenden Einfluss auf die Weltwirtschaft und Zehntausende der größten Unternehmen der Welt hat. Diese Super-Einheit operiert unter den scheinbar unterschiedlichen Tentakeln von etwa 147 Mega-Konzernen, aber diese Mega-Konzerne sind meist im Besitz einer sehr kleinen Anzahl von Mega-Finanzinstituten/Mega-Banken in Privatbesitz. Diese Mega-Finanzinstitute/Mega-Banken befinden sich im Besitz und unter der Kontrolle von privaten Bankiersfamilien. Das ist der Grund, warum weniger als 0,001 % der Weltbevölkerung, d.h. eine kleine Anzahl von Bankfamilien-Eliten und deren Netzwerke, den Großteil des weltweiten Vermögens.

Wem gehören die Mega-Banken, die die Welt besitzen und kontrollieren?

Daraus können wir schließen, dass die FED, Blackrock und die anderen großen Vermögensverwaltungsgesellschaften, die den größten Teil der Welt besitzen, im Besitz von privaten kommerziellen Megabanken sind. Die dominierenden Akteure sind die Bankenfamilien, die seit Generationen im Private Banking tätig sind. Wie in meinem letzten Buch beschrieben, haben diese Dynastien dies nicht durch Wertschöpfung erreicht, sondern indem sie die Kontrolle über die Quelle des Geldschöpfungsprozesses, die Federal Reserve, und das weltweite Zentralbankensystem an sich gerissen haben.

Das Zentralbanksystem übt eine umfassende Kontrolle über die Weltwirtschaft aus

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in der Schweiz ist die Zentralbank der Zentralbanken und ist praktisch immun gegen die Gesetze aller nationalen Regierungen. Selbst Wikipedia gibt zu, dass sie keiner einzigen nationalen Regierung gegenüber rechenschaftspflichtig ist. Der BIZ gehören weltweit 58 Zentralbanken an, und sie hat weit mehr Macht über die Volkswirtschaften der Weltwirtschaft als jeder Politiker. Die Zentralbanker der Welt treffen sich zu Sitzungen bei der BIZ und treffen Entscheidungen, die jeden Menschen auf der Welt betreffen, und doch hat niemand von uns ein Mitspracherecht bei den Vorgängen. So der Autor Michael Snyder:

„Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich … arbeitet zum Nutzen der globalen Elite, und sie soll einer der wichtigsten Eckpfeiler des entstehenden Eine-Welt-Wirtschaftssystems sein…. ein weltweites System der finanziellen Kontrolle in privaten Händen, das in der Lage ist, das politische System jedes Landes und die Wirtschaft der Welt als Ganzes zu beherrschen… Die Spitze des Systems sollte die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel, Schweiz, sein, eine private Bank, die den Zentralbanken der Welt gehört und von ihnen kontrolliert wird, die ihrerseits private Unternehmen sind… Und genau das ist es, was wir heute haben… wir alle und unsere nationalen Regierungen sind durch Schulden versklavt. Dieses System wird von den Zentralbanken und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich gesteuert, und es transferiert systematisch den Reichtum der Welt aus unseren Händen in die Hände der globalen Elite.“ – Michael Snyder, Autor

In meinem Buch Transcending the Climate Change Deception Toward Real Sustainability wird auch Folgendes beschrieben:

Wie ein privates Bankenkartell den Reichtum und die Ressourcen der Welt in Besitz genommen hat

Präsident John F. Kennedy war der letzte US-Präsident, der die privaten Bankiers herausforderte und versuchte, das Problem der betrügerischen Banken zu lösen. Präsident Kennedy versuchte, den privaten Bankiers die Kontrolle über den Geldschöpfungsprozess zu entziehen und sie wieder in die Hände der Regierung zu legen. Boom-Bust-Bailout-Zyklen für Nationen, die durch die absichtliche Freigabe und Schrumpfung von Krediten eingeleitet wurden. Diese geplanten Boom-Bust-Bailout-Zyklen über Jahrzehnte hinweg zwangen viele Nationen in weitere enorme Schulden und sorgten dafür, dass der Reichtum immer nach oben zu den internationalen Bankern floss. Der Autor Bob Djurdjevic bringt diese Zyklen, die viele Länder erlebt haben, mit dem in Verbindung, was er die von der Wall Street dominierten Terroristen der Neuen Weltordnung nennt.

Die Schaffung von internationalen institutionellen Rahmenwerken für Globalisierung und Finanzkontrolle, die von Bankern beeinflusst wurden, darunter die UNO, der IWF, die Weltbank, das WEF, die WHO (es ist kein Zufall, dass der Gründer des WEF Klaus Schwab war, Sohn der jüdischen Bankendynastie Rothschild);

Der Federal Reserve Act von 1913 – Ein privater Bankenputsch

Die Federal Reserve ist ein unabhängiges, privates Unternehmen

Die Zentralbank Federal Reserve (einfach „FED“ genannt) ist im Besitz privater Geschäftsbanken, von denen die größten die Citibank und die JPMorgan Chase Company sind. Diese beiden Banken sind Teil der Imperien, die von JPMorgan und John D. Rockefeller aufgebaut wurden, die 1913 den Federal Reserve Act auf den Weg brachten. Die „Federal Reserve“ ist eigentlich ein unabhängiges, privates Unternehmen. Sie besteht aus zwölf regionalen Federal Reserve Banken, die sich im Besitz von kommerziellen Mitgliedsbanken befinden. Die Aktien der Federal Reserve befinden sich im Besitz privater Banken. Diese verblüffende Tatsache, dass Banken in Privatbesitz die Aktien der Federal Reserve besitzen, wurde 1982 von einem US-Bundesbezirksgericht in der Rechtssache Lewis gegen die Vereinigten Staaten bewiesen, belegt und bestätigt, wo das Gericht sagte:

„Jede Federal Reserve Bank ist ein eigenständiges Unternehmen im Besitz der Geschäftsbanken in ihrer Region. Die Geschäftsbanken, die Aktien halten, wählen zwei Drittel des neunköpfigen Verwaltungsrats jeder Bank.“

Banker regieren die Welt durch Schulden. 1913 bis 2019 – eine private Banken- und Unternehmenselite hat die Kontrolle über den Reichtum und die Ressourcen der Welt erlangt. 100 Jahre Privatbankwesen führen dazu, dass alle Nationen hoch verschuldet sind und die Banker die Welt beherrschen.

Das Endergebnis ist das System, oder die „Matrix“, in der wir alle leben und in die wir hineingeboren wurden. Dieses System zwingt die Menschen dazu, in einem Schuldenkreislauf zu leben, der niemals endet. Das System fördert unaufhörlich die Sucht nach Materialismus, um Einnahmen zu erzielen, damit Zinsen gezahlt werden können. Da Schulden in Wirklichkeit nicht existieren und aus dem Nichts entstanden sind, ist die Staatsverschuldung der Regierungen weltweit ein Schwindel, der von den so genannten „Mächten der Finsternis“ begangen wird. Diese verblüffende Tatsache wird auch in meinem Buch Dämonische Wirtschaft erklärt und bewiesen.

Die privaten Zentralbanken und Regierungen erleichtern dieses weltweite Betrugsspiel, und doch erlauben wir denselben Leuten, Bildung, Recht, Medien, Banken, Medizin usw. zu kontrollieren. Wir haben unser Vertrauen in diese so genannten Autoritäten gesetzt, und die meisten glauben, dass wir „die Zeche zahlen“ müssen und dass jede Strafe oder Geldbuße, die wir von diesen Autoritäten erhalten, gerechtfertigt und verdient ist, als ob wir keine eigene Macht oder keinen eigenen Verstand hätten. Dieser Betrug oder diese Illusion wird manchmal als „Matrix“ bezeichnet. Die Aufrechterhaltung dieses Mythos der institutionellen Autorität von Unternehmen schadet unserer wahren spirituellen Natur und verleugnet die Tatsache, dass Gott die einzig wahre Autorität ist.