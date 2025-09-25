Die fünf wahrscheinlichsten Motive hinter Trumps Kehrtwende in der Ukraine-Frage

Andrew Korybko

Der Stellvertreterkrieg hat einen sehr gefährlichen Punkt erreicht, an dem die Spannungen bald außer Kontrolle geraten könnten.

Trump überraschte die Welt mit einem langen Beitrag, in dem er seine neue Ansicht äußerte, dass die Ukraine nicht nur ihr gesamtes verlorenes Territorium zurückerobern könne – unter der Bedingung der fortgesetzten Unterstützung durch die NATO –, sondern möglicherweise „sogar noch weiter gehen“ könne! Ob er es ernst meint, die Politik Bidens zu wiederholen, die Ukraine „so lange wie nötig“ zu unterstützen – was den Konflikt in einen weiteren „ewigen Krieg“ verwandeln und/oder das Risiko eines Dritten Weltkriegs mit Russland bergen könnte –, ist derzeit unklar. Doch hier sind die fünf wahrscheinlichsten Motive hinter seiner rhetorischen Kehrtwende:

1. Unzufriedenheit mit Putin signalisieren

Trump glaubte, dass seine Freundschaft mit Putin ihm helfen würde, Frieden zu vermitteln. Doch das ist nicht geschehen, weil Putin keine militärisch-strategischen Zugeständnisse in der Ukraine machen wollte, im Austausch für versprochene US-Investitionen. Trump wiederum zeigte kein Interesse daran, Selenskyj zu zwingen, dasselbe zu tun, im Gegenzug dafür, dass Putin diese Investitionen in Russlands Rohstoffsektor zulässt. Trumps Beitrag war daher ein Signal der Unzufriedenheit mit Putin über dieses Nullsummendilemma, das Trump selbst geschaffen hat.

2. Gefallen bei Ukraine & NATO signalisieren

Gleichzeitig signalisiert sein Beitrag auch Gefallen an der Ukraine und der NATO, nachdem beide seinen Forderungen auf ihre Weise nachgegeben haben: die erste, indem sie im Frühjahr einem geänderten Mineralienabkommen zustimmte, und die zweite, indem sie sich im Sommer einverstanden erklärte, neue US-Waffen zum vollen Preis zu kaufen und an die Ukraine weiterzugeben. Den beiden ihr gemeinsames Ziel, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen, zumindest rhetorisch zu bestätigen, war daher das Mindeste, was er tun konnte. Es dient zudem dazu, sie zu ermutigen, auch künftigen Forderungen nachzukommen.

3. Förderung des militärisch-industriellen Komplexes

Aufbauend auf dem Vorigen wird seine Vereinbarung mit der NATO die Rolle der USA als mit Abstand größter Waffenlieferant der Welt weiter ausbauen. SIPRI schätzte den US-Anteil am globalen Waffenexport zwischen 2020–2024 auf stolze 43 %, verglichen mit Frankreich auf Platz zwei mit 9,6 % und Russland mit 7,8 % auf Platz drei. Dementsprechend erwartet Trump wahrscheinlich, dass die NATO-Bestellungen für US-Waffen ansteigen, nachdem er der politischen Fantasie, Russland eine strategische Niederlage zufügen zu können, falsche Glaubwürdigkeit verliehen hat – was seine Geschäftstüchtigkeit hinter dem Beitrag deutlich macht.

4. Reaktion auf die Flüstereien der Kriegstreiber

Selenskyj, Lindsey Graham und andere Kriegstreiber haben Trump schon seit einiger Zeit bearbeitet, daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass er nun auf sie reagiert, nachdem sie seine Wahrnehmung erfolgreich beeinflusst haben. Immerhin leitete er seinen Beitrag mit der Bemerkung ein, dass er ihn „nachdem er die militärische und wirtschaftliche Lage in der Ukraine und Russland kennengelernt und vollständig verstanden habe“ verfasst habe. Das deutet darauf hin, dass er von seinen bislang vergleichsweise pragmatischen Ansichten über den Konflikt abgebracht und in Richtung Eskalation gedrängt wurde.

5. Mehr Möglichkeiten zur Ausbeutung schaffen

Und schließlich könnte die Aufrechterhaltung des Konflikts für Trump ein Mittel sein, mehr Gelegenheiten zur Ausbeutung zu schaffen – im Anschluss an das unausgeglichene Handelsabkommen, das er der EU im Sommer abgerungen hat und das sie im Wesentlichen zum größten Vasallenstaat der USA machte. Solange die Spannungen beherrschbar bleiben – was offenbar die (zutreffende oder nicht zutreffende) Prämisse ist, auf deren Grundlage er das amerikanische Engagement aufrechterhalten und möglicherweise sogar eskalieren würde –, könnten die USA ihre Verbündeten noch stärker ausnutzen, um daraus Nutzen zu ziehen.

Fazit

Es bleibt abzuwarten, ob die USA eskalieren und in welcher Form dies geschehen würde. Jede Bewegung in diese Richtung würde Russland jedoch zwingen, entweder in gleicher Weise zu eskalieren oder mit den USA zu einem Kompromiss zu kommen, um einen Dritten Weltkrieg zu vermeiden. Russland könnte auch präventiv eskalieren, um den USA die erwarteten Vorteile zu nehmen, wenn Putin überzeugt ist, dass dies unvermeidlich ist – was wiederum als Rechtfertigung für eine noch größere US-Eskalation ausgelegt werden könnte. Der Stellvertreterkrieg hat daher einen sehr gefährlichen Punkt erreicht, an dem die Spannungen bald außer Kontrolle geraten könnten.