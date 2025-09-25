Entlarvt: Bill Gates eigene Worte beweisen – es geht nie um Klima, sondern um Profit & Überwachung

Bill Gates – Milliardär, Klimaheuchler und selbsternannter Weltretter

Bill Gates gilt vielen als Philanthrop. Doch sein Handeln in den Bereichen Gesundheit, Klima und Ernährung zeigt ein anderes Bild: ein Milliardär, der mit Angst und Zwang neue Märkte schafft – und die Welt immer abhängiger von seinen Ideen und Investitionen macht.

Impfstoffe: Geschäft mit Abhängigkeit

Gates ist einer der aggressivsten Treiber der mRNA-Impfstoffe. Obwohl er kein Arzt ist, beeinflusst er Gesundheitsorganisationen und Regierungen weltweit. Risiken werden heruntergespielt, während Milliarden in die Kassen der Pharmaindustrie fließen. Impfzyklen werden zum Dauerabo – für die Bevölkerung, nicht für ihn.

Geoengineering: Am Klima experimentieren

Ohne demokratische Debatte pusht Gates Geoengineering-Projekte, die Sonnenlicht blockieren sollen. Er ist kein Klimawissenschaftler – und doch unterstützt er Eingriffe, die das ökologische Gleichgewicht des Planeten dauerhaft verändern könnten. Hier geht es nicht um Klimaschutz, sondern um Macht über das Klima.

Künstliches Fleisch: Ernährung unter Kontrolle

Gates investiert massiv in künstliches Fleisch. Er ist kein Ernährungsexperte, aber er treibt Technologien voran, die Ernährung zu einem monopolisierten Markt machen. Bauern und Konsumenten verlieren Selbstbestimmung – Essen wird zum Konzernprodukt mit Patenten und Abhängigkeiten.

Die entlarvende CO₂-Aussage

In einem Interview wird Gates gefragt, welche Verantwortung die Superreichen haben, da das reichste 1 % mehr CO₂ ausstößt als die ärmsten 66 %.

Seine Antwort:

„Ich gebe etwa 9 Millionen Dollar pro Jahr aus für nachhaltigen Flugtreibstoff und CO₂-Kompensation.“

Anstatt also seine Emissionen zu senken, kauft er sich frei – ein „Ablasshandel für Milliardäre“. Genau hier offenbart sich die Wahrheit: Klimaschutz ist nicht das Ziel.

Für die Menschen: CO₂-Steuern, Einschränkungen, Überwachung.

CO₂-Steuern, Einschränkungen, Überwachung. Für die Eliten: ein neues Geschäftsmodell mit Zertifikaten, Technologien und Systemen, die jeder bezahlen muss.

Gates zeigt damit ungewollt: Es geht nicht um die Rettung des Planeten, sondern um Kontrolle und Profit.

Das Video – Gates in eigenen Worten

Im folgenden Clip sagt Gates selbst, dass er Millionen ausgibt, um seinen CO₂-Fußabdruck zu „kompensieren“. Ein Eingeständnis, dass es nicht um Verzicht oder echten Klimaschutz geht – sondern um ein System, das Reiche von Regeln befreit und die Kosten den Bürgern aufbürdet:

Fazit: Ein System der Heuchelei

Bill Gates ist kein Arzt, kein Klimawissenschaftler, kein Ernährungsexperte. Trotzdem will er bestimmen, wie wir uns impfen, ernähren und wie das Klima „gesteuert“ werden soll. Sein CO₂-Bekenntnis entlarvt, worum es wirklich geht: ein globales Kontroll- und Profitmodell, in dem Freiheit und Selbstbestimmung geopfert werden – während die Eliten ungestört weitermachen.