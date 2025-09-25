Revolution im Zahlungsverkehr: KI-Agenten übernehmen das Banking der Zukunft

Agentenzahlungen stehen kurz davor, die globale Finanzinfrastruktur zu revolutionieren

TL;DR: Coinbase, Google und zahlreiche andere haben sich zusammengetan, um Zahlungsinfrastrukturen aufzubauen, die es autonomen KI-Agenten (Agents) erlauben, sofort in riesigem Maßstab Transaktionen durchzuführen, ohne Banken, mithilfe von Stablecoins auf Blockchain-Rails.

Von Eric Peters, CIO von One River Asset Management

Als Coinbase vor fast drei Jahren One River Digital übernahm, musste ich eine neue Sprache lernen. So ziemlich jedes interne Memo, das ich erhielt, begann mit TL;DR, was mir nichts sagte. Ich hätte ChatGPT gefragt, aber das existierte damals noch nicht. Google sagte mir, es bedeute „too long; didn’t read“ (zu lang; nicht gelesen), was für mich auch wenig Sinn ergab. Ich nehme an, es ist eine Art Slang, der einem kurzen Absatz vorausgeht, der einen längeren Artikel zusammenfasst, den man wahrscheinlich nicht liest. Ich musste bei Coinbase allerlei andere neue Dinge lernen, manche nervig, andere augenöffnend, faszinierend, elektrisierend.

Wenn du denkst, du kannst viel Geld verdienen, ohne all diese neuen und verwirrenden Dinge zu lernen, hier ein hilfreiches TL;DR: Denk nochmal nach. Also hier ein Beispiel für die Art von TL;DR, die in meinen Feed kommt und mich richtig begeistert. Dieses stammt vom Coinbase-Blog vom 16. September. TL;DR: Agenten können bereits miteinander reden. Und jetzt, mit x402 in Googles neuem AP2, können sie sich auch gegenseitig bezahlen. Stablecoins machen dies in Codegeschwindigkeit möglich, eröffnen Mikrozahlungen und neue Automatisierungsmodelle, die klassische Zahlungswege schlicht nicht unterstützen können.

25-jährige Coinbase-Ingenieure mit einem IQ, der um eine Größenordnung höher liegt als meiner, lesen dieses TL;DR und nicht weiter. Ich muss tiefer graben. Ich bitte Grok, mir alles über die Bedeutung von x402, seinen Ursprung und Googles AP2 beizubringen. Jede Frage führt zu einer weiteren. Schließlich begreife ich es. Also, hier mein TL;DR: Coinbase, Google und zahlreiche andere haben sich zusammengetan, um Zahlungsinfrastrukturen aufzubauen, die es autonomen KI-Agenten (Agents) erlauben, sofort in riesigem Maßstab Transaktionen durchzuführen, ohne Banken, mithilfe von Stablecoins auf Blockchain-Rails.

Es braucht keine wilde Fantasie, um sich eine Welt vorzustellen, in der KI-Agenten in unserem Auftrag handeln, unser tägliches Leben vereinfachen und die Wirtschaft weitaus produktiver, effizienter, wohlhabender machen. Das Ausmaß dessen, was kommt, geht weit über die Möglichkeiten von Banken und der bestehenden Zahlungsinfrastruktur hinaus. Als ich vor fünf Jahren in Krypto einstieg, wäre die Blockchain-Infrastruktur noch nicht in der Lage gewesen, das zu bewältigen, was jetzt kommt. Aber wenn man genau hinsah, konnte man erkennen, wie die Geschwindigkeit stieg, die Skalierung zunahm, die Kosten sanken. Genau so sieht eine Gelegenheit aus.

Aus dem „didn’t read“-Hauptteil des Blogposts fiel mir das hier ins Auge: Als Base startete, war unsere Priorität klar: eine sichere, kostengünstige, entwicklerfreundliche Chain und ein Ökosystem aufzubauen. Dieses Jahr haben wir unseren Nordstern erreicht: Transaktionen unter einer Sekunde und unter einem Cent. Und wir haben uns über eine Chain hinaus zu einem offenen Stack entwickelt, der es jedem erleichtert, on-chain zu bauen, zu handeln und zu verdienen. Hier mein TL;DR: Blockchain-Transaktionsgeschwindigkeiten (mit Ethereum als L1 und Base als L2) sind explodiert, die Kosten eingebrochen. Rechne mit einer Explosion wertvoller Anwendungsfälle.

Vor fünf Jahren war das vielleicht nicht offensichtlich. Aber jetzt, mit dem Zusammentreffen von regulatorischer Klarheit für Dollar-Stablecoins (und mehr, das noch kommen wird), skalierbarer Blockchain-Technologie und autonomen KI-Agenten, sollte klar sein, dass die globale Finanzinfrastruktur vor einem Upgrade steht, das nur einmal in einer Generation vorkommt. Die Chancen, Unternehmen aufzubauen und in die Firmen und Token zu investieren, die von diesem Ausbau profitieren werden, sollten enorm sein. Das ist das Blatt, das wir bekommen haben. Lerne die neuen Sprachen, stelle eine Million Fragen und gehe Risiken ein.