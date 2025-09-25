Iran veröffentlicht brisantes Spionagematerial aus Israel – Dimona-Reaktor, Politiker & IAEA im Fokus

Der Iran hat im Staatsfernsehen eine Welle von Bild- und Videomaterial veröffentlicht, das seine Geheimdienste angeblich in Israel gesammelt haben. Die nun ausgestrahlten Aufnahmen und Dokumente gelten als weitaus schädigender als frühere „Leaks“ – und werfen ein Schlaglicht auf die Schwachstellen Israels im Bereich Sicherheit, Diplomatie und Geheimhaltung.

🇮🇷🇮🇱 Iran veröffentlicht massenhaft Videomaterial, Fotos und Dokumentationen im öffentlichem TV aus Israel, die von seinen Spionen gesichert wurden



Exklusive Aufnahmen von iranischen Geheimdienstagenten aus dem israelischen Atomkraftwerk Dimona.



Das iranische Staatsfernsehen… pic.twitter.com/MYb8lU2XHz — Don (@Donuncutschweiz) September 25, 2025

Exklusive Einblicke in Dimona und private Residenzen

Das iranische Staatsfernsehen zeigte erstmals exklusive Aufnahmen, die direkt aus der israelischen Atomanlage Dimona stammen sollen. Dazu gehören:

Original-Konstruktionspläne von Schiffen, Reaktoren und weiteren Anlagen

von Schiffen, Reaktoren und weiteren Anlagen komplette Standortpläne hochsensibler Einrichtungen

hochsensibler Einrichtungen Details über beteiligte Wissenschaftler, einschließlich ihrer Pässe

Besonders alarmierend: Den iranischen Agenten soll es gelungen sein, auch Videomaterial aus dem Inneren der Dimona-Anlage zu sichern.

Darüber hinaus wurden private Wohnsitze führender israelischer Persönlichkeiten, darunter Verteidigungsminister Yoav Gallant Katz, im Detail gezeigt. Szenen sollen sogar iranische Spione auf derselben Straße zeigen, in der der Minister lebt.

Enthüllungen über die IAEA und Rafael Grossi

Das iranische Geheimdienstministerium veröffentlichte außerdem Dokumente und Fotos, die belegen sollen, wie Israel und US-Senatoren direkten Einfluss auf die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) nehmen – insbesondere auf deren Chef Rafael Grossi.

Laut Iran seien die veröffentlichten Bilder ursprünglich von Israel gehackt und nun durch die eigenen Dienste offengelegt worden.

In einem besonders pikanten Detail heißt es, Israel habe Grossi sogar über seine Handykamera ausgespäht.

🇮🇱🇮🇷🇺🇳 Israel hat den IAEA-Chef Rafael Grossi über seine Handykamera ausspioniert



Iran veröffentlichte die Bilder, die ihre Spione aus Israel machen konnten. pic.twitter.com/qAYYZxLrwE — Don (@Donuncutschweiz) September 25, 2025

Offene Spottrede gegen Netanjahu

Irans Geheimdienstminister Ismael Khateeb nutzte die TV-Ausstrahlung für einen Seitenhieb gegen Israels Premierminister:

„Netanjahu, anstatt darüber nachzudenken, wie man Irans Wasserkrise löst, denke lieber darüber nach, wie du das Gehalt deiner Mitarbeiter erhöhen kannst – viele von ihnen haben für sehr kleine Geldbeträge mit uns zusammengearbeitet.“

Diese Aussage deutet darauf hin, dass iranische Dienste nicht nur hochsensible technische Informationen erlangt haben, sondern auch auf Verrat innerhalb Israels setzen.

🇮🇷/🇮🇱 Irans Geheimdienstminister, Ismael Khateeb im TV: „Netanjahu, anstatt darüber nachzudenken, wie man Irans Wasserkrise löst, denke darüber nach, wie du das Gehalt deiner Mitarbeiter erhöhen kannst, von denen viele im Austausch für sehr kleine Geldbeträge mit uns… pic.twitter.com/EkvKtxXVyI — Don (@Donuncutschweiz) September 25, 2025

Zweifel und offene Fragen

Gleichzeitig haben einige persische Internetnutzer darauf hingewiesen, dass zumindest ein Teil des veröffentlichten Materials auch über Google auffindbar ist.

Mögliche Erklärungen:

Teile des Materials sind veraltet oder nicht klassifiziert

oder Einige Dateien dienen der Tarnung, während die tatsächlich sensiblen Unterlagen einzigartig sind

Ob es sich also ausschließlich um hochbrisante Geheimdokumente handelt oder um eine Mischung aus echten Enthüllungen und öffentlich zugänglichen Dateien, bleibt offen.

Fazit

Mit der Veröffentlichung dieser Materialien will der Iran deutlich machen, dass er in Israels empfindlichste Sicherheitsstrukturen eindringen konnte. Selbst wenn ein Teil der Dateien alt oder öffentlich verfügbar ist, bleibt die Botschaft klar: Israel ist verwundbar – nicht nur militärisch, sondern auch im Bereich Geheimhaltung und internationaler Diplomatie.

Die Folgen für das Verhältnis zwischen Teheran, Tel Aviv und der IAEA könnten erheblich sein – und das Timing der Enthüllungen zeigt: Der Informationskrieg ist längst Teil der geopolitischen Front.