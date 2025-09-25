„Unakzeptabel und falsch“: Google gibt zu, COVID-Inhalte unter Druck der Biden-Regierung zensiert zu haben

Google hat am Dienstag eingeräumt, auf YouTube COVID-19-Inhalte, die offizielle Narrative infrage stellten, zensiert und Nutzer, die solches Material veröffentlichten, unter Druck der Biden-Regierung deplatziert zu haben.

Das Eingeständnis erfolgte im Rahmen einer Untersuchung von Abgeordnetem Jim Jordan (R-Ohio) zu den Zensurpraktiken von Big Tech.

Die Anwaltskanzlei King & Spalding, die Alphabet Inc. – die Muttergesellschaft von Google und YouTube – vertritt, bestätigte die Zensur in einem Brief an Jordan.

In dem Schreiben bezeichnete Alphabet den Druck der Biden-Regierung, Nutzer zu zensieren, als „unakzeptabel und falsch“ und bot an, Nutzer, die wegen angeblicher Verstöße gegen die YouTube-Richtlinien zu COVID-19 und politischer Rede gesperrt wurden, wiederherzustellen.

Jordan hatte im Februar 2023 und im März 2025 Vorladungen an Big-Tech-Führungskräfte im Rahmen einer breiteren Untersuchung des sogenannten „Zensur-industriellen Komplexes“ verschickt, bei dem die Biden-Regierung angeblich mit Big Tech zusammenarbeitete, um „Amerikaner zu zensieren“, „wahre Informationen“ zu unterdrücken und Kritiker der Regierung mundtot zu machen.

Jordan leitete zuvor den Sonderausschuss des US-Repräsentantenhauses zur „Waffennutzung der Bundesregierung“.

In einer Stellungnahme erklärte Jordans Büro, die Untersuchung habe ergeben, dass YouTube „ein direkter Teilnehmer am Zensurregime der Bundesregierung“ gewesen sei.

„Insbesondere hat der Ausschuss Dokumente erhalten, die zeigen, dass die Bundesregierung YouTube erfolgreich unter Druck gesetzt hat, bestimmte rechtmäßige Inhalte zu zensieren, einschließlich solcher, die nicht gegen die Moderationsrichtlinien von YouTube verstoßen haben“, hieß es in der Erklärung.

Alphabets Brief „beispiellos“ – trotz keiner Schuld­eingeständnisse

Mary Holland, CEO von Children’s Health Defense (CHD), das während der COVID-19-Pandemie von YouTube deplatziert wurde, begrüßte Alphabets „beispielloses“ Eingeständnis.

Sie sagte:

„Mir ist nicht bekannt, dass in der jüngeren Vergangenheit etwas Vergleichbares passiert ist. Ich hoffe, dass dies ein Beispiel setzt, sodass auch andere etablierte Medien- und Social-Media-Unternehmen eingestehen, wie sie dem Regierungsdruck während der Biden-Regierung nachgegeben haben.“

CHD-Chefjuristin Kim Mack Rosenberg erklärte, Alphabets Brief „bestätigt detaillierter, was wir bereits wussten oder vermuteten“. Alphabet, insbesondere YouTube, „habe Stimmen, darunter die von CHD, zum Schweigen gebracht, die dem vorherrschenden COVID-19-Narrativ und der Haltung der Regierung widersprachen“.

Tim Hinchliffe, Herausgeber von The Sociable, stellte fest, dass Alphabet in dem Schreiben „kein Fehlverhalten zugibt“.

Laut Hinchliffe bestätige der Brief zwar, „was viele seit den ‚Twitter Files‘ vermuteten – dass die vorherige Regierung Big Tech unter Druck setzte, Beiträge zu zensieren, die nicht gegen deren Nutzungsbedingungen verstießen“. Doch er kläre nicht, wie genau dieser Druck ausgeübt wurde.

„Was nicht erwähnt wird … ist, wie das Weiße Haus Alphabet unter Druck setzte und was das Unternehmen als Reaktion tat. Drohte die Regierung, den Schutz von Section 230 aufzuheben? Ist Alphabet dem Zensurdruck nachgegeben oder hat es sich wirklich als Leuchtturm der freien Meinungsäußerung verhalten, wie es stets behauptet hat? Wo ist die Dokumentation dazu?“

Section 230 des Communications Decency Act von 1996 gewährt Internetanbietern und Onlineplattformen rechtliche Immunität beim Hosten, Moderieren und Entfernen von Nutzerinhalten.

Der Anwalt W. Scott McCollough vermutete, Alphabet wolle politische Punkte sammeln:

„Ich denke, was wir hier von Google sehen, ist ein klassisches ‚limited modified hangout‘. Sie versuchen außerdem, Konservative und besonders Präsident Donald Trump zu besänftigen, indem sie Biden die Schuld zuschieben, obwohl klar ist, dass sie selbst im Einklang mit jenen standen, die abweichende Narrative zensieren wollten.“

2023 veröffentlichte Jordan „smoking gun“-Dokumente, die bestätigten, dass Facebook und Instagram Beiträge zensierten und ihre Moderationsrichtlinien auf Druck der Biden-Regierung änderten – darunter auch Beiträge von Robert F. Kennedy Jr., damals CHD-Vorsitzender (beurlaubt) und heute US-Gesundheitsminister.

Biden-Regierung schuf „politisches Klima“ für Zensur

In dem Schreiben erklärte Alphabet, das Unternehmen habe sich „der freien Meinungsäußerung verpflichtet“.

Die COVID-19-Pandemie sei jedoch „eine beispiellose Zeit gewesen, in der Onlineplattformen Entscheidungen darüber treffen mussten, wie sie Meinungsfreiheit und Verantwortung, einschließlich der Moderation nutzergenerierter Inhalte mit möglichem realweltlichen Schaden, am besten ausbalancieren“.

Alphabet habe diese Entscheidungen unter wachsendem Druck von „hochrangigen Beamten der Biden-Regierung, einschließlich des Weißen Hauses“ getroffen, Inhalte zu entfernen, die nicht gegen die Nutzungsbedingungen von YouTube verstießen.

„Die Beamten der Regierung, einschließlich Präsident Biden, schufen ein politisches Klima, das darauf abzielte, die Handlungen der Plattformen zu beeinflussen“, hieß es im Brief. Dazu gehörte „wiederholter und anhaltender Kontakt mit Alphabet“ über bestimmte Inhalte auf YouTube.

Alphabet verteidigte seine Praxis und erklärte, YouTube habe „nie Community-Richtlinien gehabt, die Diskussionen über den Ursprung der COVID-19-Pandemie verboten“. Einige Richtlinien seien 2023 gelockert und im letzten Jahr ganz aufgehoben worden.

2023 verschärfte YouTube seine Richtlinie zu medizinischer Fehlinformation, indem es Inhalte zu COVID-19, Impfstoffen und Krebsbehandlungen stärker einschränkte, um sich an die offiziellen Positionen u. a. der WHO anzupassen.

Hinchliffe wies darauf hin, dass Google in ähnlicher Weise „mit den Vereinten Nationen zusammenarbeitete, um Suchergebnisse zum Thema Klimawandel künstlich zu manipulieren, sodass nur UN-Ressourcen oben angezeigt wurden“.

YouTube lädt gesperrte Nutzer zur Rückkehr ein – doch Einschränkungen bleiben

Alphabet erklärte, „YouTube wird allen Creators die Möglichkeit geben, auf die Plattform zurückzukehren, wenn ihre Kanäle wegen wiederholter Verstöße gegen COVID-19- und Wahlrichtlinien, die nicht mehr in Kraft sind, beendet wurden“.

Holland sagte, CHD erwäge eine Rückkehr zu YouTube:

„CHD möchte ein möglichst breites Publikum mit seinen wertvollen Inhalten erreichen, daher prüfen wir alle Optionen, um wieder auf YouTube sowie anderen großen Plattformen aktiv zu werden. CHD ist ein starker Befürworter des Ersten Verfassungszusatzes. Dieser soll harte Rede in harten Zeiten schützen, nicht Konsensrede in einfachen Zeiten.“

Doch Holland und Mack Rosenberg merkten an, dass andere Alphabet-Plattformen, darunter die Google-Suchmaschine, weiterhin die Reichweite von CHD-Inhalten einschränkten.

In einer aktuellen Google-Suche nach „Children’s Health Defense“ erschien die CHD-Homepage erst auf Seite 3 der Ergebnisse.

McCollough warnte, Alphabet könne Vorwürfen der Zensur entgehen, indem es Inhalte nicht löscht, sondern deren Auffindbarkeit beschränkt:

„Das Tool kann so programmiert sein, dass bestimmte Treffer nicht angezeigt werden. Damit wird die Möglichkeit eingeschränkt, Inhalte zu finden, ohne sie formell zu löschen.“

CHD will weitere Klagen verfolgen

Holland forderte Sicherungen, um ähnliche Zensur künftig zu verhindern:

„CHD wurde schon vor der COVID-19-Krise auf allen großen Plattformen zensiert. Alphabet hat sich nahtlos in die Zensurpraktiken von Facebook und anderen großen Plattformen während der Biden-Regierung eingereiht. Diese verwerfliche Praxis wurde von hochrangigen Regierungsbeamten angestoßen, und bis heute gibt es keine ausreichenden Schutzmaßnahmen, um sicherzustellen, dass es nie wieder passiert.“

Mack Rosenberg kündigte an, CHD werde „weiterhin andere Anti-Zensur-Klagen verfolgen, einschließlich CHD v. Trump und der Klage gegen die Trusted News Initiative (TNI)“.

CHD v. Trump (früher Kennedy et al. v. Biden et al.) wirft der US-Regierung vor, eine „systematische, konzertierte Kampagne“ geführt zu haben, um die drei größten sozialen Plattformen zur Zensur verfassungsrechtlich geschützter Rede zu zwingen.

(früher Kennedy et al. v. Biden et al.) wirft der US-Regierung vor, eine „systematische, konzertierte Kampagne“ geführt zu haben, um die drei größten sozialen Plattformen zur Zensur verfassungsrechtlich geschützter Rede zu zwingen. CHD et al. v. WP Company LLC et al. ist eine Kartellklage gegen etablierte Medienhäuser, darunter Reuters, Washington Post, AP und BBC, die mit Tech-Plattformen kooperiert hätten, um alternative Sichtweisen u. a. zu COVID-19 zu zensieren.

Im Juli schloss sich das US-Justizministerium der Klage an und erklärte, TNI habe womöglich gegen das Sherman Antitrust Act verstoßen.

„CHD wird weiterhin energisch versuchen, den Schutz der freien Meinungsäußerung gemäß dem Ersten Verfassungszusatz durchzusetzen“, so Holland.

2023 hatte Kennedy YouTube und Google verklagt, weil sie unter Druck der Biden-Regierung mehrere seiner Interviews zensiert hätten. 2024 wies das 9. US-Berufungsgericht die Klage ab.