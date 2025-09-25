Droht der Schweiz ein russischer Angriff?

Die Schweizer Armee inszeniert Bedrohungsszenarien, um Panik zu schüren. Ex-Luftwaffenchef Müller warnte vor russischen Angriffen, doch Moskau hat weder die Absicht noch einen Nutzen davon. Statt einer nüchternen Analyse liefert das VBS eine Blamage nach dem Skandal – und macht sich einmal mehr lächerlich.

Die jüngsten Warnungen des ehemaligen Luftwaffenchefs Bernhard Müller sorgen derzeit für Schlagzeilen.

Russland könnte, so seine These, die Schweiz mit Raketen oder Drohnen angreifen, um die Reaktionen Europas und der NATO zu testen.

Doch hinter dieser Einschätzung steckt weniger eine realistische Analyse als vielmehr das altbekannte Muster: Alarmismus, der sich politisch in Budgetforderungen übersetzt.