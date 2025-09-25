Das Pentagon (jetzt das Kriegsministerium) entstaubt Spykmans Konzept des „amerikanischen Mittelmeers“

Alfredo Jalife-Rahme

Während das „US-Kriegsministerium“ über seine neue nationale Sicherheitsstrategie nachdenkt, nimmt Alfredo Jalife die aktuelle Konfrontation zwischen den „Primazisten“ (d.h. den Straussianern), den „Prioritätensetzern“ (die sich auf die Rivalität mit China konzentrieren wollen) und den „Zurückhaltenden“ (die sich auf Lateinamerika beschränken wollen) vorweg. Ihm zufolge greift Elbridge Colby, der Unterstaatssekretär für Verteidigungspolitik, tatsächlich die Theorie des Direktors des Yale Institute of International Studies, Nicholas Spykman (1893-1943), auf: den Golf von Mexiko wieder zum „amerikanischen Mittelmeer“ zu machen