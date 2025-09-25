Ernährung und Spiritualität – Ein anthroposophischer Ernährungsratgeber

Es gibt heute viele ausführliche Ernährungsratgeber, darunter auch anthroposophische. Was die letzteren aber von den anderen unterscheidet, ist, dass sie auf einer tieferen Natur- und Menschenerkenntnis beruhen, die auch die geistigen Kräfte in der Natur und ihre seelischen und geistigen Auswirkungen auf den Menschen einbezieht. Christian Kreiß stellt in seinem folgenden Beitrag knapp und übersichtlich wesentliche Gesichtspunkte und praktische Ratschläge der anthroposophischen Ernährungslehre dar, die auch von seinen eigenen Erfahrungen geprägt sind. Sie können den Lesern bisher vielleicht wenig beachtete Gesichtspunkte eröffnen. (hl)

Von Christian Kreiß

Ernährung ist nicht nur ein materieller Prozess. Was wir essen, hat auch Auswirkungen auf Seele und Geist, wie wir uns fühlen, ob wir zufrieden, wach, leicht, konzentrationsfähig sind oder dumpf, traurig und schwer. Natürlich ist Ernährung bei weitem nicht der einzige Einflussfaktor auf unsere Stimmungen und Gedanken, aber sie nimmt Einfluss, häufig vielleicht sogar mehr, als wir merken oder denken.

Rudolf Steiner hat nie eine bestimmte generelle Ernährungsweise empfohlen. Er schildert detailliert in vielen Vorträgen die seelischen und geistigen Auswirkungen der Lebensmittel auf den Menschen und überlässt